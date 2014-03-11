Akumulatorowe myjki do okien Kärcher
Urządzenia do mycia okien Kärcher to gwarancja czystości bez smug i zacieków. Ergonomiczny uchwyt i poręczny kształt akumulatorowych myjek do okien Kärcher serii WV gwarantują wygodną obsługę. Elektryczne ściągaczki do szyb to nie tylko narzędzie do mycia okien, ale również innych gładkich powierzchni. Wybierając myjkę do szyb Kärcher, zyskujesz komfortowe i niezawodne narzędzie doskonałe przy codziennych porządkach.
Myjki do okien marki Kärcher
Mycie okien nie należy do Twoich ulubionych czynności? Zmienisz to, używając myjki do okien marki Kärcher. Dzięki niej szybko i skutecznie umyjesz okna, lustra, płytki, glazurę i inne gładkie, wodoodporne powierzchnie.
Akumulatorowe myjki do okien umożliwiają pracę w każdych warunkach, zapewniając około 100 minut nieprzerwanego działania na jednym ładowaniu. Dzięki funkcji odsysania wody zapobiegają powstawaniu smug i zacieków. W ofercie marki Kärcher znajdziesz myjki do okien przeznaczone do użytku domowego oraz profesjonalne urządzenia dla firm sprzątających.
Myjki do okien – jak i do czego mogą Ci się przydać?
Akumulatorowa myjka do okien Kärcher to rewolucja w zakresie porządków. Koniec z używaniem całego zestawu akcesoriów do mycia szyb! Zamiast szmatek, ściągaczek, wiadra z wodą i płynem czyszczącym – masz w ręku jedno niewielkie urządzenie, które szybko i skutecznie wyczyści wszystkie gładkie, wodoodporne powierzchnie.
Bezprzewodowa, skuteczna myjka do mycia okien Kärcher łączy spryskiwanie środkiem czyszczącym, mycie powierzchni padem z mikrofibry oraz oczyszczanie ich z brudnej wody. Dzięki listwie zbierającej i funkcji elektrycznego zasysania nawet najmniejszych kropel, działa jak myjka do okien z odkurzaczem. Nie musisz już mieć bezpośredniego kontaktu z brudną wodą – z myjką Kärcher możesz myć okna bez rękawiczek i narażania skóry na kontakt z detergentami.
Myjki do okien Kärcher charakteryzują się poręcznym kształtem i ergonomicznym uchwytem. Na łatwość operowania wpływa także niewielka waga (od 0,6 do 1 kg). Bateria w postaci akumulatora litowo-jonowego pozwala na pracę niezależnie od źródeł prądu. Do jakich zastosowań możesz wykorzystać myjki do okien marki Kärcher? Umyjesz nią m.in.:
- szyby okienne (w tym te w oknach ze szprosami),
- lustra,
- glazurę i innego typu flizy,
- szklane blaty stołów,
- witryny i gabloty ze szkła,
- kabiny prysznicowe,
- okna samochodowe,
- wszelkie wodoodporne, gładkie powierzchnie, np. blaty.
Myjka do szyb i luster – jakie ma zalety?
Utrzymanie w czystości szyb czy dokładne umycie glazury nie musi być zajęciem długotrwałym i pracochłonnym. Oto zalety myjki do okien, które pozwalają Ci na szybkie i skuteczne uporanie się z zabrudzeniami!
- Uproszczenie procesu mycia – wystarczy, że spryskasz zabrudzoną powierzchnię środkiem czyszczącym, a następnie rozetrzesz go padem z mikrofibry. Na zakończenie mycia odsysasz brudną wodę, przesuwając myjką po czyszczonej powierzchni w taki sam sposób jak standardową ściągaczką do szyb. Wszystko to za pomocą jednego urządzenia – trzy razy szybciej, niż w przypadku tradycyjnych metod.
- Niska waga – myjka do okien do użytku domowego waży około 0,6 kg, co sprawia, że możesz nią wygodnie operować nawet przez dłuższy czas, nie odczuwając zmęczenia. Myjka do okien do firm sprzątających jest nieco cięższa – do 1 kg, m.in. ze względu na większą pojemność zbiornika na brudną wodę (200 ml zamiast 100-150 ml, jak w myjkach domowych).
- Brak zacieków – smugi i plamy są największym problemem przy myciu okien. Często zauważasz je dopiero po skończonym procesie mycie metodami tradycyjnymi, gdy światło wpada przez okna pod innym kątem. W przypadku bezprzewodowych urządzeń marki Kärcher ten problem nie istnieje. Myjka do okien – bez smug i pozostałości wody – dzięki dużej sile ssącej eliminuje z szyb nawet najmniejsze krople.
- Duża wydajność – nieporównywalna z myciem okien tradycyjnymi sposobami. Za pomocą domowej myjki Kärcher możesz umyć w godzinę około 300 m², czyli mniej więcej 100 okien średniej wielkości.
WOW! NADAJ BLASK POWIERZCHNI Z NOWĄ MYJKĄ DO OKIEN KÄRCHER
Dzięki funkcji odsysania wody oraz wyjątkowo łatwej i komfortowej obsłudze czyszczenie okien elektryczną akumulatorową myjką WV jest zauważalnie łatwiejsze i szybsze niż przy stosowaniu tradycyjnych metod. Ściekająca po szybach woda i ślady po kroplach należą do przeszłości. Myjki (nie tylko) do okien i szyb WV doskonale sprawdzają się także w czyszczeniu gładkich powierzchni wodoodpornych, takich jak: lustra, kabiny prysznicowe, płytki, blaty czy drzwi szaf. Rezultat mycia jest zawsze taki sam: lśniące powierzchnie bez smug, plam i osadów.
Myjki do okien w ofercie Karcher - proponowane produkty
W ofercie marki Kärcher znajdziesz zarówno elektryczne, bezprzewodowe myjki do okien przeznaczone do użytku domowego, jak i sprzęt do zastosowań profesjonalnych. Sprawdź, jak prezentują się najbardziej popularne modele z obu kategorii.
- WV 6 PLUS MULTI EDITION – myjka do okien do użytku domowego, czyli zaawansowany sprzęt do prywatnych zastosowań. Długi czas pracy na jednym ładowaniu baterii (do 100 minut) pozwala Ci na nieprzerwaną i wydajną pracę. Ułatwiają ją innowacyjne, silikonowe listwy ssąco-zbierające o dużej powierzchni, dzięki którym bez problemu wyczyścisz nawet okna zajmujące całą ścianę (również przy krawędziach ram i podłodze). Ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje poziom naładowania baterii i pozostały czas działania myjki.
- WVP 10 – profesjonalna myjka do okien, m.in. dla firm sprzątających. Wyposażona w innowacyjny system separacji, który pozwala na użytkowanie jej w pionie, poziomie i pozycji odwróconej. Niska waga (około 1 kg) i wygodny uchwyt pokryty gumą, sprawiają, że myjka jest łatwa w manewrowaniu i przenoszeniu. Ręczna regulacja uchwytu dystansowego umożliwia skuteczne czyszczenie przy krawędziach. Możliwy jest zakup w komplecie z zestawem lanc teleskopowych, które zwiększają zakres zasięgu działania myjki.
Sprawdź pozostałe produkty z kategorii profesjonalne myjki do okien!
Lśniące okna z myjką do okien Kärcher:
Jaką myjkę do okien wybrać – przewodową czy bezprzewodową?
Akumulatorowa myjka do okien jest wybierana najczęściej. Brak kabla zasilającego sprawia, że możesz łatwo operować myjką – nawet czyszcząc trudno dostępne powierzchnie, takie jak okna sufitowe.
Myjka akumulatorowa pozwala na pełną mobilność – usuniesz nią zabrudzenia ze szkła czy kafelków także w pomieszczeniach, w których nie ma dostępu do prądu.
Czy myjka do okien nadaje się do czyszczenia luster i kafelków?
Myjki do okien przeznaczone są przede wszystkim do czyszczenia szklanych powierzchni, dlatego bez problemu wyczyścisz nimi lustro. Świetnie sprawdzają się również w przypadku glazury, terakoty i fliz wykonanych z innych materiałów. Umyjesz nimi również szklane blaty stołów, części szafek ze szkła, czy całe szklane witryny.
Jakie środki czyszczące są najlepsze do myjki do okien?
Zaleca się stosowanie wyłącznie środków czyszczących wyprodukowanych przez Kärcher. W naszej ofercie znajdziesz koncentraty w różnych pojemnościach i do różnych zastosowań. Produkty są przeznaczone również m.in. do usuwania zanieczyszczeń emisyjnych, tłustych plam i innych uporczywych zabrudzeń ze szkła i gładkich powierzchni. Dostępne są również zapachowe wersje preparatów czyszczących, m.in. o zapachu lilii.
Na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając myjkę do okien?
Dokonując wyboru sprzętu, zwróć uwagę na to, ile czasu myjka będzie pracować po naładowaniu. 35 minut pracy pozwala na umycie około 105 m² okien, ale dostępne są także myjki o wydajności 300 m², pracujące 100 minut bez przerwy.
- Jeśli szukasz wersji profesjonalnej, zwróć uwagę na urządzenia wyposażone w szybką ładowarkę i drugi akumulator, co umożliwi pracę bez przestojów.
- Istotna jest pojemność zbiornika na wodę (100-200 ml) – większy będziesz rzadziej opróżniać.
- Planowanie pracy ułatwi Ci wskaźnik LED, widoczny na rączce myjki. Wskazuje stopień naładowania baterii.
Ważna jest również dostępność akcesoriów kompatybilnych z Twoim urządzeniem, takich jak m.in. wąskie i szerokie ssawki, lance przedłużające i pady z mikrofibry.
Spryskaj
Powierzchnię przeznaczoną do mycia należy spryskać środkiem czyszczącym.
Wyczyść
Środek zadziała na całą powierzchnię skuteczniej, gdy rozetrzemy go np. padem z mikrofibry.
Odessij
Włącz elektryczną myjkę WV i odessij wilgoć wraz z brudem z czyszczonej powierzchni przesuwając nią po szybie lub flizach jak standardowym ściągaczem do okien.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące myjek do okien
Zastanawiasz się, która elektryczna myjka do okien będzie najlepsza do Twoich potrzeb? Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące urządzeń przeznaczonych do mycia szyb.
Akcesoria do myjek do okien
Dodatkowe akcesoria i części zamienne decydują o sprawnej pracy i zastosowaniach myjek do okien oraz padów wibrujących Kärcher. Dzięki naszej prostej wyszukiwarce akcesoriów nigdy nie będziesz mieć wątpliwości, czy dane akcesorium, końcówka albo ssawka pasuje do Twojego modelu myjki do szyb!