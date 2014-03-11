Akumulatorowe myjki do okien Kärcher

Myjki do okien – jak i do czego mogą Ci się przydać?

Akumulatorowa myjka do okien Kärcher to rewolucja w zakresie porządków. Koniec z używaniem całego zestawu akcesoriów do mycia szyb! Zamiast szmatek, ściągaczek, wiadra z wodą i płynem czyszczącym – masz w ręku jedno niewielkie urządzenie, które szybko i skutecznie wyczyści wszystkie gładkie, wodoodporne powierzchnie.

Bezprzewodowa, skuteczna myjka do mycia okien Kärcher łączy spryskiwanie środkiem czyszczącym, mycie powierzchni padem z mikrofibry oraz oczyszczanie ich z brudnej wody. Dzięki listwie zbierającej i funkcji elektrycznego zasysania nawet najmniejszych kropel, działa jak myjka do okien z odkurzaczem. Nie musisz już mieć bezpośredniego kontaktu z brudną wodą – z myjką Kärcher możesz myć okna bez rękawiczek i narażania skóry na kontakt z detergentami.

Myjki do okien Kärcher charakteryzują się poręcznym kształtem i ergonomicznym uchwytem. Na łatwość operowania wpływa także niewielka waga (od 0,6 do 1 kg). Bateria w postaci akumulatora litowo-jonowego pozwala na pracę niezależnie od źródeł prądu. Do jakich zastosowań możesz wykorzystać myjki do okien marki Kärcher? Umyjesz nią m.in.: