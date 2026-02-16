Dzięki innowacyjnemu systemowi separacji myjka do okien WVP może pracować w pionie, w poziomie i pozycji odwróconej. Oprócz mycia okien doskonale sprawdzi się również w czyszczeniu płytek, gablot lub innych płaskich i gładkich powierzchni. Pojemnik na brudną wodę o pojemnośco 200 ml jest bardzo łatwy do opróżniania. Sprawia, że ​​czyszczenie jest higieniczne, ponieważ myjący nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. Separator i pojemnik można czyścić w zmywarce. W wyposażeniu środek do czyszczenia, akumulator, ładowarka, butelka z rozpylaczem i ściereczka z mikrofibry do pracy wewnątrz.