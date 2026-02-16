Urządzenie do czyszczenia WVP 10
Profesjonalna myjka do okien. Służy do odsysania wody ze wszystkich płaskich powierzchni. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wydajnością. Zasilana akumulatorowo.
Dzięki innowacyjnemu systemowi separacji myjka do okien WVP może pracować w pionie, w poziomie i pozycji odwróconej. Oprócz mycia okien doskonale sprawdzi się również w czyszczeniu płytek, gablot lub innych płaskich i gładkich powierzchni. Pojemnik na brudną wodę o pojemnośco 200 ml jest bardzo łatwy do opróżniania. Sprawia, że czyszczenie jest higieniczne, ponieważ myjący nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. Separator i pojemnik można czyścić w zmywarce. W wyposażeniu środek do czyszczenia, akumulator, ładowarka, butelka z rozpylaczem i ściereczka z mikrofibry do pracy wewnątrz.
Cechy i zalety
Lekka, ergonomiczna, uniwersalnaOdpowiednia do wszystkich typów powierzchni gładkich. Wygodne przenoszenie i łatwa obsługa. Bezpieczne i wygodne przenoszenie dzięki pokrytemu gumą uchwytowi.
Wymienny akumulatorPoziom naładowania wskazywany przez trzy diody LED nad włącznikiem/wyłącznikiem.
Wygodne czyszczenie przy krawędziach.Ręcznie regulowany uchwyt dystansowy umożliwia czyszczenie przy krawędziach.
Duża pojemność zbiornik na brudną wodę
- Zmniejsza przerwy w pracy dzięki częstemu opróżnianiu, zwiększając tym samym produktywność.
- Umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnego czasu pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|200
|Czas ładowania baterii (min)
|180
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|35
|Typ baterii
|Wymienna bateria litowo-jonowa
|Napięcie baterii (V)
|3,7
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 130 x 335
Zakres dostawy
- Koncentrat środka do czyszczenia powierzchni CA 30 R (500 ml)
- Spryskiwacz (500 ml)
- Pad z mikrofibry: 1 x
- Akumulator
- Ładowarka
- Skrobaczka do brudu
Wyposażenie
- Szerokość dyszy ssącej: 280 mm
Zastosowania
- Budownictwo
- Handel detaliczny
- Budynki biurowe
- Hotele
- Restauracje i catering
- Ochrona zdrowia
