Urządzenie do czyszczenia WVP 10

Profesjonalna myjka do okien. Służy do odsysania wody ze wszystkich płaskich powierzchni. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wydajnością. Zasilana akumulatorowo.

Dzięki innowacyjnemu systemowi separacji myjka do okien WVP może pracować w pionie, w poziomie i pozycji odwróconej. Oprócz mycia okien doskonale sprawdzi się również w czyszczeniu płytek, gablot lub innych płaskich i gładkich powierzchni. Pojemnik na brudną wodę o pojemnośco 200 ml jest bardzo łatwy do opróżniania. Sprawia, że ​​czyszczenie jest higieniczne, ponieważ myjący nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. Separator i pojemnik można czyścić w zmywarce. W wyposażeniu środek do czyszczenia, akumulator, ładowarka, butelka z rozpylaczem i ściereczka z mikrofibry do pracy wewnątrz.

Cechy i zalety
Urządzenie do czyszczenia WVP 10: Lekka, ergonomiczna, uniwersalna
Lekka, ergonomiczna, uniwersalna
Odpowiednia do wszystkich typów powierzchni gładkich. Wygodne przenoszenie i łatwa obsługa. Bezpieczne i wygodne przenoszenie dzięki pokrytemu gumą uchwytowi.
Urządzenie do czyszczenia WVP 10: Wymienny akumulator
Wymienny akumulator
Poziom naładowania wskazywany przez trzy diody LED nad włącznikiem/wyłącznikiem.
Urządzenie do czyszczenia WVP 10: Wygodne czyszczenie przy krawędziach.
Wygodne czyszczenie przy krawędziach.
Ręcznie regulowany uchwyt dystansowy umożliwia czyszczenie przy krawędziach.
Duża pojemność zbiornik na brudną wodę
  • Zmniejsza przerwy w pracy dzięki częstemu opróżnianiu, zwiększając tym samym produktywność.
  • Umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnego czasu pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 200
Czas ładowania baterii (min) 180
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie baterii (V) 3,7
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 2
Ciężar z akumulatorem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 130 x 335

Zakres dostawy

  • Koncentrat środka do czyszczenia powierzchni CA 30 R (500 ml)
  • Spryskiwacz (500 ml)
  • Pad z mikrofibry: 1 x
  • Akumulator
  • Ładowarka
  • Skrobaczka do brudu

Wyposażenie

  • Szerokość dyszy ssącej: 280 mm

Wideo

Zastosowania
  • Budownictwo
  • Handel detaliczny
  • Budynki biurowe
  • Hotele
  • Restauracje i catering
  • Ochrona zdrowia
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.