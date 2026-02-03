Myjki ciśnieniowe akumulatorowe Kärcher
Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Akumulatorowa myjka ciśnieniowa Kärcher pomoże rozwiązać ten problem. Bezprzewodowa i łatwa w obsłudze, pozwala na skuteczne czyszczenie bez podłączenia do prądu. Myjka akumulatorowa Kärcher gwarantuje niezawodność i wysoką jakość podczas mycia. Czyszczenie ogrodu, tarasu czy roweru może być proste i wygodne. Myjki akumulatorowe Kärcher z serii Home & Garden to mobilne i praktyczne rozwiązanie dla domowych użytkowników – idealne, gdy chcesz szybko wykonać drobną pracę bez przygotowań. Wystarczy naładowany akumulator i zbiornik z wodą, by usunąć zabrudzenia – bez podłączania do prądu czy źródła wody.
Dostępne myjki akumulatorowe Kärcher:
Myjka terenowa
Myjka terenowa Kärcher stworzona specjalnie z myślą o ludziach aktywnych, dzięki której po powrocie ze szlaku mogą szybko wyczyścić rower czy buty przed wejściem do samochodu. Kompaktowa, łatwa w transporcie i ekspresowo gotowa do użycia.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa
Wystarczy tylko podłączyć wąż ogrodowy i można rozpocząć mycie! Bezprzewodowa myjka zasilana 18 V akumulatorem jest polecana do ekspresowego mycia mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz innych obiektów w ogrodzie i w otoczeniu domu w tzw. międzyczasie.
Myjki akumulatorowe Kärcher – wygoda i mobilność w Twoim ogrodzie
Bezprzewodowa myjka akumulatorowa Kärcher to praktyczne urządzenie przeznaczone do codziennego użytku w domu i ogrodzie. Sprawdzi się w wielu sytuacjach: od szybkiego opłukania roweru czy butów, przez mycie mebli tarasowych, aż po czyszczenie narzędzi ogrodowych.
Sprzęty Kärcher są lekkie, poręczne i gotowe do pracy w każdej chwili. Dzięki wymiennym akumulatorom z platformy Battery Power zyskujesz pełną swobodę działania bez kabli i ograniczeń.
Pełen asortyment myjek akumulatorowych dostępny w naszym sklepie internetowym:
KTÓRE WYBRAĆ?
Utrzymywanie czystości poza domem
Niezależnie od tego gdzie jesteś, nie musisz rezygnować z rozwiązań czyszczących Kärcher. Gdy jesteś poza domem, zasilane akumulatorowo modele OC 3 ze zbiornikiem na wodę zapewniają niskie ciśnienie, które jest idealne do szybkiego czyszczenia butów, wózków dziecięcych, rowerów, a nawet psów. W przypadku naszych urządzeń średniociśnieniowych woda może być pobierana z kranu lub za pomocą węża ssącego z alternatywnych źródeł np. z beczki na wodę. Jeden akumulator zapewnia teraz elastyczność i moc potrzebną do czyszczenia bez względu na miejsce.
OC 6-18 Premium
Czysto. Gdziekolwiek. Kiedykolwiek.
Gdy w zasięgu wzroku nie ma gniazdka elektrycznego ani kranu, ale rowery lub meble ogrodowe wymagają szybkiego przemycia, aby przywrócić im czystość. Dzięki akumulatorowym myjkom średniociśnieniowym OC 6-18 Premium Battery Set to proste.
KHB 6 Battery
Czyszczenie bez kabla
Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie niewielkiego obszaru wokół domu, mebli ogrodowych, roweru czy budy dla psa, wystarczy urządzenie średniociśnieniowe z naszej oferty KHB i wąż ogrodowy.
OC Foldable
Efekt WOW w terenie
Zasilane akumulatorowo modele terenowej myjki zapewniają odpowiednie ciśnienie do czyszczenia butów, wózków dziecięcych, rowerów, a nawet psów po spacerze. Idealne do użytku poza domem, ze zbiornikiem na wodę i całą gamą akcesoriów, takich jak dysza stożkowa lub wąż ssący oraz mocny akumulator litowo-jonowy.
Myjki ciśnieniowe Kärcher
Czasami potrzebne jest większe ciśnienie. Od kompaktowego urządzenia do okazjonalnego użytku, po mocne myjki ciśnieniowe z obsługą za pomocą aplikacji, które ułatwiają czyszczenie dużych powierzchni lub obiektów – idealne rozwiązanie.
AKCESORIA
Dzięki naszym myjkom średniociśnieniowym i niskociśnieniowym, przywrócisz czystość różnym przedmiotom w mgnieniu oka, nawet w podróży i z dala od gniazdek elektrycznych. Jest to jeszcze łatwiejsze dzięki akcesoriom zaprojektowanym do czyszczenia poza domem, za pomocą których wykonasz pracę jeszcze łatwiej i wydajniej.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power
Dowiedz się więcej o urządzeniach z platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power.
Urządzenia niskociśnieniowe i średniociśnieniowe do czyszczenia poza domem stanowią część platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Odkryj pełną gamę różnych produktów i zobacz, jakie inne urządzenia mogą korzystać z akumulatora 18 V zainstalowanego w urządzeniach niskociśnieniowych i średniociśnieniowych Kärcher.
Jak działają myjki akumulatorowe i czym różnią się od tradycyjnych modeli?
Zamiast kabla sieciowego myjki pracują ze zintegrowanym akumulatorem, który gwarantuje pełną mobilność. Urządzenie może działać także w terenie, na działce czy podczas podróży kamperem, ponieważ większość modeli posiada zbiornik na wodę.
Przenośna myjka akumulatorowa pracuje zwykle na niższym ciśnieniu w porównaniu do klasycznych modeli ciśnieniowych zasilanych z sieci. To celowy zabieg. Dzięki temu urządzenia są bezpieczne dla wrażliwych powierzchni i świetnie nadają się do codziennych, domowych zastosowań.
Przenośna myjka akumulatorowa – zastosowanie
Myjki akumulatorowe sprawdzają się w wielu codziennych sytuacjach. To urządzenia stworzone do:
- czyszczenia rowerów po wycieczce w terenie;
- opłukiwania butów turystycznych, wózków dziecięcych czy sprzętu sportowego;
- mycia mebli ogrodowych i narzędzi – tutaj świetnie sprawdza się myjka akumulatorowa ogrodowa;
delikatnego czyszczenia zwierzęcych transporterów, zabawek ogrodowych czy akcesoriów rekreacyjnych;
- szybkiego odświeżenia tarasu lub balkonu, a także do prostych prac przy aucie. Myjka akumulatorowa do samochodu ułatwia spłukiwanie kurzu czy błota.
- Do lżejszych zadań, takich jak opłukanie szyb balkonowych, sprawdzi się myjka akumulatorowa do mycia okien.
Dzięki odpowiednim końcówkom i akcesoriom możesz dopasować ciśnienie do powierzchni. Tak, aby skutecznie usunąć zabrudzenia, ale nie uszkodzić materiału.
Myjka akumulatorowa – jak wybrać odpowiedni model?
Decydując się na zakup myjki akumulatorowej Kärcher, warto przeanalizować kilka parametrów. To one wpływają na komfort użytkowania i dopasowanie urządzenia do Twoich potrzeb.
- Czas pracy akumulatora – myjki akumulatorowe często zasilane są baterią 18 V. Czas pracy wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. To wystarczająco dużo, aby dokładnie opłukać rower, komplet mebli tarasowych czy zabłocone buty.
- Ciśnienie robocze i tryby pracy – myjka akumulatorowa ciśnieniowa może mieć różne poziomy ciśnienia oraz końcówki dopasowane do powierzchni. Delikatny strumień nadaje się do opłukania wózka dziecięcego lub transporterka dla zwierząt, mocniejszy – do tarasu czy samochodu. Warto zwrócić uwagę, czy wybrany model daje możliwość regulacji.
- Pojemność zbiornika na wodę – niektóre urządzenia mają własny zbiornik (np. 8–12 litrów), co pozwala korzystać z nich w miejscach bez dostępu do kranu. Im większy zbiornik, tym dłużej można pracować bez przerw na dolewanie wody.
- Mobilność i konstrukcja – lekka myjka akumulatorowa jest łatwa do przenoszenia i przechowywania w bagażniku samochodu albo w niewielkim schowku ogrodowym.
- Akcesoria w zestawie – im bogatszy zestaw, tym większa funkcjonalność. Węże ssące umożliwiają pobieranie wody z beczki czy wiadra, dysze i szczotki ułatwiają czyszczenie konkretnych powierzchni, a pojemniki na wodę czy torby transportowe zwiększają wygodę użytkowania. Dostępna jest nawet specjalna końcówka do czyszczenia psich łapek – idealna, gdy pies ubrudzi się podczas spaceru. Sprawdź, które elementy są w komplecie, a które można dokupić.
Myjki akumulatorowe Kärcher z segmentu Home & Garden to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią swobodę, komfort i mobilność. To sprzęt stworzony dla Ciebie, jeśli chcesz szybko i skutecznie pozbyć się zabrudzeń.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o myjki akumulatorowe
Do czego można używać myjki akumulatorowej?
Myjka akumulatorowa sprawdzi się do czyszczenia rowerów, sprzętu sportowego, mebli ogrodowych, narzędzi, tarasów czy butów. Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie, delikatne i mobilne czyszczenie.
Jak długo działa myjka akumulatorowa na jednym ładowaniu?
Modele akumulatorowe pracują zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu minut, w zależności od pojemności akumulatora i trybu pracy. To w zupełności wystarcza do pojedynczych zadań (np. wyczyszczenia roweru po wycieczce lub szybkiego odświeżenia balkonu).
Czym różni się myjka akumulatorowa od myjki ciśnieniowej zasilanej z sieci?
Myjka akumulatorowa jest mobilna i niezależna od prądu oraz sieci wodociągowej. Urządzenie pracuje na niższym lub średnim ciśnieniu, dzięki czemu jest idealna do codziennych, domowych zastosowań. Myjki sieciowe oferują wyższe ciśnienie i są przeznaczone do cięższych prac.