Myjki ciśnieniowe akumulatorowe Kärcher

Myjki akumulatorowe Kärcher – wygoda i mobilność w Twoim ogrodzie

Bezprzewodowa myjka akumulatorowa Kärcher to praktyczne urządzenie przeznaczone do codziennego użytku w domu i ogrodzie. Sprawdzi się w wielu sytuacjach: od szybkiego opłukania roweru czy butów, przez mycie mebli tarasowych, aż po czyszczenie narzędzi ogrodowych.

Sprzęty Kärcher są lekkie, poręczne i gotowe do pracy w każdej chwili. Dzięki wymiennym akumulatorom z platformy Battery Power zyskujesz pełną swobodę działania bez kabli i ograniczeń.