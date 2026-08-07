Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń

Systemy dezynfekcji dla firm i instytucji Kärcher – rodzaje i zalety

W profesjonalnych obiektach stosuje się różne technologie, dopasowane do metrażu, charakteru pracy oraz poziomu wymagań higienicznych. Największe znaczenie ma sposób aplikacji środka, precyzja krycia oraz komfort i bezpieczeństwo personelu. Oto najczęściej stosowane rodzaje systemów dezynfekcji w firmach i instytucjach:

System natrysku kierunkowego

Przeznaczony do szybkiej i równomiernej dezynfekcji dużych powierzchni. Działa poprzez nanoszenie środka dezynfekującego w formie kontrolowanego strumienia, także w miejscach trudno dostępnych. Rozwiązanie to pozwala zachować zalecany czas działania preparatu. Ogranicza też konieczność ręcznego doczyszczania.

Najważniejsze zalety:

szybkość działania – umożliwia sprawną pracę na rozległych obszarach;

– umożliwia sprawną pracę na rozległych obszarach; precyzyjny, kierunkowy natrysk – ogranicza straty środka dezynfekującego i poprawia kontrolę procesu;

– ogranicza straty środka dezynfekującego i poprawia kontrolę procesu; wysoka skuteczność – zapewnia lepsze efekty niż metody manualne;

– zapewnia lepsze efekty niż metody manualne; niski poziom hałasu – pozwala na pracę poza standardowymi godzinami użytkowania obiektu;

– pozwala na pracę poza standardowymi godzinami użytkowania obiektu; mobilna, ergonomiczna konstrukcja – ułatwia długotrwałą pracę operatora i przemieszczanie urządzenia.

Systemy natrysku kierunkowego są często stosowane w placówkach ochrony zdrowia, laboratoriach i obiektach badawczych, jako alternatywa dla rozwiązań określanych jako urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania, szczególnie tam, gdzie liczy się szybkość działania, precyzja i minimalna uciążliwość dla otoczenia.

Elektrostatyczne systemy dezynfekcji

Stworzone z myślą o mniejszych powierzchniach oraz trudno dostępnych obszarach. Wykorzystują zjawisko ładowania cząsteczek środka dezynfekującego, co poprawia jego przyleganie do odkażanych elementów. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze pokrycie przedmiotów o skomplikowanej geometrii.

Charakterystyczne zalety tej technologii:

przyleganie środka do powierzchni – umożliwia jednolite naniesienie preparatu;

– umożliwia jednolite naniesienie preparatu; docieranie do trudno dostępnych miejsc – środek dociera w narożniki i przestrzenie za elementami stałymi;

– środek dociera w narożniki i przestrzenie za elementami stałymi; oszczędność – pozwala kontrolować ilość zużytej chemii;

– pozwala kontrolować ilość zużytej chemii; cicha praca – umożliwia stosowanie w obiektach wrażliwych na hałas;

– umożliwia stosowanie w obiektach wrażliwych na hałas; kompaktowość – lekka budowa sprzyja szybkim działaniom i pracy interwencyjnej.

Elektrostatyczne systemy dezynfekcji znajdują zastosowanie m.in. w szpitalach, szkołach, placówkach handlowych oraz w obiektach użyteczności publicznej, gdzie dezynfekcja musi być prowadzona szybko i bez zakłócania normalnego funkcjonowania obiektu.