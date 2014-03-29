PRZEMYSŁOWE INSTALACJE MYJĄCE
Kärcher od ponad 40 lat konstruuje trwałe i niezawodne systemy do czyszczenia wszelakiego rodzaju powierzchni wysokim ciśnieniem. Jako lider na rynku profesjonalnych systemów myjących, firma oferuje rozwiązania projektowane indywidualnie pod klienta. Nasze wieloletnie doświadczenie przekłada się na najwyższą jakość osprzętu, który efektywnie czyści i jednocześnie pomaga w obniżaniu kosztów obsługi i energii elektrycznej. Aktywnie wspieramy naszych klientów w trakcie całego procesu - począwszy od konsultacji i planów przez produkcję i przekazanie, aż po konserwację instalacji. Wyróżnia nas innowacyjność rozwiązań oraz wszechstronność oferty serwisowej.
Systemy wysokociśnieniowego mycia ręcznego
Tam, gdzie jest konieczne zastosowanie wysoko trwałych instalacji opartych na urządzeniach stacjonarnych, jesteśmy my. Pomagamy zdefiniować rozwiązanie dostosowane do przeprowadzenia skutecznego procesu czyszczenia.
W naszym szerokim portfolio produktów znajdują się proste urządzenia typu HD-ST, HD Cage do budowy małych systemów myjących do pracy z jednym operatorem jednocześnie, aż po urządzenia HD-C do budowy wielopunktowych instalacji myjących.
Systemy wysokociśnieniowe ”szyte na miarę”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy dedykowane systemy sterowań współpracujących z naszą technologią.
Tam, gdzie jest konieczne sterowanie procesem, zaworami, pompami, tworzymy układy sterujące oparte na sterownikach PLC. Takie rozwiązania umożliwiają automatyzację, wizualizację procesów, raportowanie itp.
Systemy mycia pojazdów wojskowych
W naszym wieloletnim dorobku możemy poszczycić się co najmniej sześcioma obiektami wyposażonymi w kompletne rozwiązania do mycia pojazdów wojskowych.
W tego typu rozwiązaniach spotyka się kilka oferowanych przez nas rozwiązań takich jak:
- systemy odzysku i recyrkulacji wody myjącej,
- dedykowane układy sterowania,
- stacjonarne jednostki wysokociśnieniowe,
- systemy grzewcze.
Systemy mycia cystern i zbiorników
Na skutek globalizacji, znacznie wzrósł przepływ dóbr, który pociągnął za sobą większe wymogi związane z jakością czyszczenia w powiązanych gałęziach przemysłu. Należą do nich produkcja cukru, soli i mąki w przemyśle spożywczym, produkcja wapna i cementu w przemyśle budowlanym lub produkcja PVC, pigmentów farb i siarki w przemyśle chemicznym.
Obszar zastosowań
Kärcher oferuje szeroki zakres rozwiązań - począwszy od mycia lekkich beczek, kontenerów, zbiorników IBC aż po czyszczenie autocystern i cystern kolejowych.
Komponenty
Zastosowanie wysokiej jakości komponentów jest niezbędnym czynnikiem w procesie czyszczenia wewnętrznego zbiorników.
Referencje
Tutaj można znaleźć instalacje, spośród których ponad 250 zostało skonfigurowanych i zamontowanych na całym świecie.
Grupy docelowe – skuteczne rozwiązania dla wielu branż
Logistyka transportu towarowego to usługa świadczona praktycznie we wszystkich obszarach przemysłu na świecie. Łączy się ona z przemieszczaniem olbrzymiej ilości dóbr i surowców. Ciecze, pasty, materiały sypkie i ciała stałe wypełniające kontenery, beczki, cysterny oraz wszelkie inne typy zbiorników służące przechowywaniu, obsłudze czy transportowaniu, pozostawiają po sobie zanieczyszczenia, które należy regularnie usuwać. Kärcher zapewnia technologie oraz wszelkie środki, które to umożliwiają.
Przemysł chemiczny i handel
Producenci leków/przemysł farmaceutyczny, producenci farb i barwników, przemysł metalurgiczny i drzewny, firmy naftowe, producenci klejów i syntetyków, producenci materiałów budowlanych i betonu.
Transport i logistyka
Spedycja, przedsiębiorstwa transportowe (SILOSOWE), firmy transportujące towary sypkie oraz towary paczkowane, firmy transportujące ładunki ciężkie, takie jak beton, cement, asfalt oraz nieczystości, przedsiębiorstwa zajmujące się magazynowaniem i przesyłką.
Przemysł spożywczy
Mleczarnie, producenci surowców takich jak: olej, tłuszcz, glukoza, skrobia, cukier i czekolada, producenci protein i suplementów diety, producenci napojów i gotowych wyrobów spożywczych, m.in. browary, producenci soków oraz pasz zwierzęcych.
Wojsko
Wszelkiego rodzaju pojazdy, statki, samoloty, warsztaty naprawcze, zakłady produkcyjne.
Rodzaje zanieczyszczeń
- Ciecze(takie jak artykuły spożywcze, oleje, produkty chemiczne)
- Materiał luźny(sypki)
- Gazy
Środki czyszczące
- Woda, roztwory wodne (zasadowe, kwasowe)
- Woda osmotyczna
- Ługi, kwasy, rozpuszczalniki
Temperatura
Do 90*C
Rozwiązania szyte na miarę – od modułowych po wykonane pod klucz
Na systemy czyszczenia składają się rozwiązania modułowe, które powstają zgodnie z wymogami klienta i rodzaju zanieczyszczeń oraz częstotliwości czyszczenia. Pierwszym krokiem do uzyskania optymalnie zaprojektowanej instalacji jest analiza potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości, bezpieczeństwa pracy i opłacalności.
Planowanie, projekt, pierwsze uruchomienie
Wyzwania, przed jakimi staje Kärcher są tak zróżnicowane jak klienci, dla których dostarczamy optymalnych rozwiązań. Towarzyszymy naszym klientom począwszy od etapu planowania i projektowania poprzez etap budowy i pierwsze uruchomienie, aż po użytkowanie systemu.
Liczne, zrealizowane przez Kärcher projekty związane z czyszczeniem zbiorników i cystern we wszystkich możliwych sektorach, stanowią podstawę zaufania, jakie pokładają w nas nasi klienci.
Zgodny, pod klucz i wydajny
Większość klientów preferuje gotowe rozwiązania – pod klucz. W tym celu oferujemy nowoczesne, przetestowane i wydajne rozwiązania systemowe zgodne z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w danej lokacji. Przykładowo: zabezpieczenie antywybuchowe zgodne z normą ATEX 94/9 lub systemy uzdatniania wody i oczyszczania powietrza wylotowego zgodne z Federal Control of Pollution Act.
Kärcher dostarcza systemy do podgrzewania wody, suszenia, oczyszczania powietrza wylotowego, uzdatniania wody oraz zabezpieczania przed upadkiem.
Nasze instalacje spełniają wymogi odnośnie redukcji zużycia energii oraz emisji CO2. Dodatkowo oferujemy pełną gamę specjalistycznych środków czyszczących, które gwarantują skrócenie procesu mycia kontenerów i poprawę jego rezultatów, a ponadto dzięki biodegradowalności są przyjazne dla środowiska.
"Plug & Play" – koncepcja budowy kontenerowej
Koncepcja budowy kontenerowej instalacji do wewnętrznego czyszczenia zbiorników to kompleksowe rozwiązanie systemowe oddawane pod klucz. Szczególną zaletą tego konceptu jest w pełni zintegrowana budowa kontenerowa. Pozwala to na użytkowanie systemu niemal w każdej lokacji - gwarantuje maksymalną mobilność i wymaga jedynie minimalnej instalacji. Dzięki koncepcji "Plug & Play" system kontenerowy Kärcher może być w miarę potrzeb rozbudowywany o dodatkowe moduły.
Efektywne rozwiązania
Instalacje kontenerowe zostały dobrze przemyślane: wszystkie przyłącza elektryczne i rury są łatwo dostępne na ścianie kontenera.
Komponenty od podstawowych po wysoce zaawansowane
Stacjonarne, wysokociśnieniowe komponenty do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia zbiorników zostały wielokrotnie przetestowane z szeroką gamą akcesoriów do różnorodnych zastosowań.
Zalety systemu TSC:
- zredukowane koszty instalacji,
- wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie planowania i kosztów,
- maksymalna elastyczność i mobilność,
- modułowa konstrukcja ze sprawdzonych komponentów.
