Roboty sprzątające - Inteligentne odkurzacze i mopy automatyczne
Roboty sprzątające Kärcher to intelignetne samojezdne urządzenia do odkurzania i mopowania podłóg. Kärcher serii RCV to odkurzacze automatyczne z funkcją mopowania lub bez w zależności od modelu. Doskonale radzą sobie na podłogach twardych i dywanach z krótkim runem z kolei robot sprzątający Kärcher serii RCF to urządzenie do mycia podłóg, które mopuje posadzki, wykrywając i omijając dywany oraz inne przeszkody. Ustawienia trybu sprzątania dla automatycznych robotów sprzątających Kärcher można dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą aplikacji.
RCF 3 zrobi wow. Za ciebie.
Po co tracić czas na myślenie o myciu podłóg? Robot RCF 3 może to zrobić za Ciebie: autonomiczne mopowanie twardych posadzek z technologią obracającej się rolki firmy Kärcher i ciągłemu dostarczaniu świeżej wody. RCF 3 zapewnia nieskazitelną czystość wszystkich twardych posadzek. Dzięki temu masz więcej czasu na przyjemniejsze rzeczy w życiu.
Czy zwierzęta muszą przebywać na zewnątrz? Na pewno nie w Twoim domu. Ponieważ RCF 3 bez trudu usuwa każdy odcisk łapy. Dzięki niepowtarzalnej technologii rolki robot mopujący zbiera zarówno wilgotne, jak i suche zanieczyszczenia za pomocą obracającej się rolki, która jest stale nawilżana świeżą wodą. Brzmi szalenie. Ale to naprawdę działa.
Ile jedzenia faktycznie trafia na podłogę zamiast do ust dzieci każdego dnia? Całkiem sporo. Ale po co się tym martwić, skoro dla robota RCF 3 to żadne wyzwanie? Witamy w bezstresowej czystości! Dzięki innowacyjnej technologii obracającej się rolki i stałemu dopływowi świeżej wody, robot mopujący RCF 3 bez trudu usuwa niemal każdy rodzaj zanieczyszczeń — i nigdy nie męczy się sprzątaniem po najmłodszych.
Podstawowe informacje
Robot, chmura i aplikacja - 3 elementy, jeden kompatybilny system
Robot sprzątający Kärcher posiada wiele funkcji oraz możliwości konfiguracji - a także jest bardzo prosty w obsłudze. Połączenie robota, chmury i możliwości kontrolowania urządzenia w aplikacji zainstalowanej na smartfonie zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Timer i możliwość konfiguracji programów czyszczenia umożliwiają spersonalizowane użytkowanie. Gdy dla Twojego robota dostępne będą aktualizacje dotyczące zabezpieczeń i nowych funkcji, otrzymasz automatyczne powiadomienie w aplikacji. Odkryj autonomiczne rozwiązania w zakresie czyszczenia ułatwiające wykonywanie codziennych obowiązków, jak również pozwalające wygospodarować czas na przyjemności.
Przyszłość jest teraz: autonomiczne czyszczenie
Prosto uruchomisz odkurzacz automatyczny w aplikacji na swoim smartfonie, dzięki czemu po pracy wrócisz do czystego domu. Nasze odkurzacze automatyczne z funkcją mopowania zrobią wszystko za Ciebie. Robot wykorzystuje zaawansowaną technologicznie nawigację laserową LiDAR, umożliwiającą wstępne wyznaczenie planu pięter Twojego domu. Dzięki precyzyjnym czujnikom, podczas czyszczenia, urządzenie zawsze dokładnie zna swoją lokalizację, a także miejsce, w którym musi skręcić na stopniach lub schodach i potrafi ominąć przeszkody znajdujące się w pomieszczeniu. Odkurzacz automatyczny w pełni autonomicznie odkurza i wyciera posadzkę, a następnie wraca do stacji ładującej. Bieżące tworzenie mapy, w dowolnym momencie, umożliwia sprawdzenie postępu czyszczenia. Najbardziej zaawansowany model RCV 5, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji posiada również funkcję wykrywania obiektów, co sprawia, że automatycznie może omijać nawet płaskie przedmioty takie jak: buty lub przewody. W trybie odkurzania urządzenie wykrywa dywany i zapewnia dokładne czyszczenie, a omija je podczas czyszczenia posadzek na mokro.
Wybór należy do Ciebie: wybierz odpowiedni dla siebie sposób czyszczenia
Odkurzacze automatyczne Kärcher z funkcją mopowania są bardzo uniwersalne. Urządzenie umożliwia każdy rodzaj czyszczenia, zarówno zwykłe czyszczenie na sucho za pomocą szczotki obrotowej i funkcji zasysania, jak również na mokro przy użyciu ściereczki z mikrofibry oraz zbiornika czystej wody. Możliwość wygodnego kontrolowania pracy urządzenie w aplikacji zapewnia nad wszystkim kontrolę. Ustawienia dotyczące czyszczenia takie jak: moc zasysania lub ilość wody w trybie czyszczenia na mokro, można dostosować do indywidualnych wymagań. Mocno zanieczyszczone obszary można czyścić kilkukrotnie, co pozwala uzyskać jeszcze lepsze rezultaty.
Technologia rolki FC firmy Kärcher: teraz dostępna również jako robot
Odkryj sprawdzoną i zaawansowaną technologię rolki Kärcher w naszych uznanych i bardzo wydajnych urządzeniach do czyszczenia posadzek twardych, która jest teraz dostępna również w naszym innowacyjnym autonomicznym robocie mopującym RCF 3 zapewniającym wyjątkową wydajność czyszczenia na wielu twardych posadzkach. Podczas mycia rolka jest stale zwilżana świeżą wodą i detergentem. Dzięki systemowi dwóch zbiorników zanieczyszczona woda i cząstki zanieczyszczeń są niezawodnie transportowane do zbiornika wody zanieczyszczonej. Nieprzerwany obrót rolki stale usuwa zanieczyszczoną wodę i cząstki zanieczyszczeń i utrzymuje go w czystości przez długi czas (zanieczyszczenia nie gromadzą się na rolce), co pozwala na higieniczne i szybkie czyszczenie nawet większych powierzchni bez rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Mopowanie na mokro i zbieranie suchych zanieczyszczeń w jednym kroku
Dzięki rolce czyszczącej robot RCF 3 gwarantuje bardzo dokładne efekty mopowania i zapewnia niezwykłą wygodę. Zapomnij o żmudnym szorowaniu — robot robi wszystko autonomicznie. Kolejną zaletą jest to, że podczas mopowania na mokro RCF 3 zbiera również lekkie, suche zanieczyszczenia. Przy regularnym korzystaniu z robota RCF 3 i normalnych zanieczyszczeniach domowych nie ma nawet potrzeby wyjmowania odkurzacza z szafki. Po zakończeniu pracy czyszczenie urządzenia jest również dziecinnie proste: wszystkie zdejmowane części można po prostu opłukać pod kranem, a rolkę można prać w pralce w temperaturze 60°C.
Roboty sprzątające i roboty mopujące — różnice
Robot sprzątający z funkcją wycierania na mokro czy robot mopujący z funkcją zbierania suchych zanieczyszczeń? RCV czy RCF? Oto przegląd różnic między tymi dwoma zrobotyzowanymi systemami czyszczącymi.
RCV: roboty sprzątające z funkcją wycierania na mokro
Ogólne informacje
- Główne zastosowanie: czyszczenie na sucho
- Obszary zastosowania: twarda posadzka, dywan
- Zbiorniki: zbiornik czystej wody, zbiornik na suche zanieczyszczenia
Odkurzanie/zbieranie suchych zanieczyszczeń
- Rodzaje zanieczyszczeń (suche, luźne zanieczyszczenia): liczne suche, luźne cząsteczki zanieczyszczeń
- Moduł do suchych zanieczyszczeń: szczotka zamiatająca i funkcja ssania
- Zbieranie suchych zanieczyszczeń: za pomocą szczotki zamiatającej i dodatkowej funkcji zasysania do zbiornika na suche zanieczyszczenia
Mopowanie
- Rodzaje zanieczyszczeń (zanieczyszczenia przylegające): drobny pył i lekkie zanieczyszczenia przylegające
- Moduł mopujący: pad mopujący (statyczny)
- Funkcja wycierania na mokro: czyszczenie na mokro za pomocą pada mopującego w celu usuwania drobnego pyłu i lekko przylegających zanieczyszczeń
RCF: Robot mopujący
Ogólne informacje
- Główne zastosowanie: czyszczenie na mokro
- Obszary zastosowań: twarda posadzka
- Zbiorniki: zbiornik czystej wody, zbiornik wody zanieczyszczonej
Odkurzanie/zbieranie suchych zanieczyszczeń
- Rodzaje zanieczyszczeń (suche, luźne zanieczyszczenia): mniejsze ilości luźnych zanieczyszczeń, takich jak puch kurzu, okruchy
- Moduł do suchych zanieczyszczeń: brak oddzielnego modułu do suchych zanieczyszczeń
- Zbieranie suchych zanieczyszczeń: za pomocą obracającej się rolki z mikrofibry do zbiornika brudnej wody podczas mopowania na mokro
Mopowanie
- Rodzaje zanieczyszczeń (zanieczyszczenia przylegające): również uporczywe zanieczyszczenia przylegające, takie jak plamy z sosów, ślady stóp, plamy z kawy
- Moduł mopujący: rolka z mikrofibry (obracający się)
- Funkcja wycierania na mokro: czyszczenie na mokro z wydajną technologią rolki do dokładnego czyszczenia na mokro na równi ze sprawdzonymi mopami elektrycznymi Kärcher do czyszczenia posadzek twardych
RCV 3 – model podstawowy
Odkurzanie lub czyszczenie na morko - RCV w podstawowej wersji potrafi jedno i drugie
Zyskaj czas na ważne w życiu rzeczy, a nasz robot sprzątający zajmie się odkurzaniem i mopowaniem. Nasz podstawowy model RCV 3 autonomicznie, systematycznie i skutecznie czyści wszystkie rodzaje zwykłych twardych posadzek oraz dywanów z krótkim runem - nawet gdy nie ma Cię w domu. Aplikacja pozwala dopasować sposób czyszczenia do Twoich indywidualnych wymagań, jak również domu. Ty decydujesz co i kiedy wyczyścić. Dla każdego pomieszczenia możesz wybrać inny program. Możesz wyznaczyć strefy, które urządzenie ma ominąć, bądź też wybrać czyszczenie punktowe, jeżeli określone miejsca wymagają dodatkowego czyszczenia. Precyzyjna technologia LiDARumożliwia przygotowanie mapy wszystkich pomieszczeń, a bezpieczeństwo urządzenia podczas czyszczenia zapewniają wyjątkowo wrażliwe czujniki umożliwiające wykrycie schodów oraz wysokich spadków.
Dane techniczne:
- Moc zasysania: 2500 Pa;
- Czas pracy: 120 min.
- Zbiornik zanieczyszczeń 2 w 1 (330 ml) ze zbiornikiem czystej wody (170 ml)
- Zbiornik suchych zanieczyszczeń: 500 ml
Cechy RCV 3
RCV 5 – inteligentne urządzenie
Dokładny jak RCV 3 - ale wykorzystujący sztuczną inteligencję
Jeżeli chcesz mieć pewność, że buty i przewody nie zatrzymają robota sprzątającego, wybierz model RCV 5 wykorzystujący sztuczną inteligencję. Nasz najbardziej zaawansowany model wyczyści praktycznie każdą posadzkę. Nawigacja LiDAR, podwójny czujnik laserowy i kamera robota sprzątającego skutecznie wykrywają oraz pozwalają ominąć każdą przeszkodę. Urządzenie RCV 5 wyróżnia się wyjątkowo cichą pracą, dlatego idealnie sprawdzi się w każdym domu. W zależności od wybranego programu - robot sprzątający może odkurzać lub mopować twarde posadzki. Jeżeli potrzebujesz bardziej intensywnego odkurzania dywanów, warto uruchomić tryb Auto Boost zapewniający dodatkową moc zasysania, umożliwiającą usuwanie zanieczyszczeń z tekstyliów. W trybie mopowania odkurzacz automatyczny omija dywany. Dzięki aplikacji kontrolowanie RCV 5 jest wyjątkowo proste.
Dane techniczne:
- Moc zasysania: 5000 Pa
- Czas pracy: 120 min.
- Zbiornik suchych zanieczyszczeń: 330 ml
- Zbiornik czystej wody: 240 ml
Cechy RCV 5
RCF 3 — profesjonalista od twardych posadzek
Nowa era zrobotyzowanego czyszczenia na mokro!
Odkryj naszego innowacyjnego robota mopującego RCF 3 do łatwego mycia podłóg. Dzięki sprawdzonej technologii rolki FC usuwa uporczywe zanieczyszczenia i automatycznie manewruje wokół dywanów. Dwa zbiorniki zapewniają stały dopływ świeżej wody i efektywne zbieranie brudnej wody. Robotem można wygodnie sterować za pomocą aplikacji lub przycisku. Tryby czyszczenia, które można elastycznie konfigurować, oferują wszechstronne możliwości zastosowania. Robot RCF 3 to niezawodny asystent z przydatnymi wskazówkami głosowymi i wyświetlanymi w aplikacji. Odkryj przyszłość mopowania z robotem mopującym RCF 3!
Dane techniczne:
- Wydajność powierzchniowa: 80 m² (w zależności od parametrów czyszczenia)
- Czas pracy: 120 min
- Zbiornik brudnej wody: 115 ml
- Zbiornik wody świeżej: 430 ml
Cechy RCV 3
Autonomiczne czyszczenie - stało się możliwe dzięki aplikacji Home Robots
Aplikacja Kärcher Home Robots zapewnia dostęp do wszystkich ważnych funkcji Twojego automatycznego robota odkurzającego i mopującego. Autonomiczny sposób czyszczenia oferuje wiele nowych funkcji takich jak: ustawianie czasu czyszczenia i tworzenie map pomieszczeń – bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Przed dotarciem do domu możesz zdalnie uruchomić robota sprzątającego! Wystarczy włączyć urządzenie za pomocą aplikacji zainstalowanej na swoim smartfonie i cieszyć się możliwością powrotu do czystego domu. Aplikację Kärcher Home Robots można bezpłatnie pobrać z Apple Store lub Google Play. Po prostu pobierz i sprawdź ile przyjemności sprawia autonomiczne czyszczenie.
Wyznaczanie obszarów czyszczenia
Odkurzacze automatyczne Kärcher z funkcją mopowania czyszczą w autonomiczny i systematyczny sposób. Strefy, które robot sprzątający ma ominąć można wyznaczyć w aplikacji. Jeżeli są miejsca wymagające odkurzania, ale bez mopowania, istnieje możliwość wyznaczenia obszarów, których robot nie będzie wycierał na mokro. Gdy trzeba ominąć całe pomieszczenie, można wyznaczyć tzw. „wirtualne ściany”, które uniemożliwią przedostanie się urządzenia do jego wnętrza. Można to w intuicyjny i łatwy sposób zrobić w aplikacji.
Różne tryby czyszczenia
Aplikacja Home Robots oferuje znacznie większą funkcjonalność niż podstawowy program autonomicznego czyszczenia. Odkurzanie, mopowanie lub połączenie dwóch programów czyszczenia - dzięki aplikacji wszystko jest dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Z łatwością wybierzesz tryb czyszczenia dla określonych pomieszczeń albo obszarów. Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami możesz skonfigurować rożne parametry - od mocy zasysania odkurzania do prędkości tłoczenia wody podczas czyszczenia na mokro.
Czyszczenie punktowe i obszaru
Gdy na posadzce pojawiają się okruchy lub inne zanieczyszczenia, można wybierać spośród dwóch elastycznych rozwiązań. W aplikacji można też wyznaczyć określone miejsce wymagające czyszczenia. W przypadku większych obszarów wymagających czyszczenia, w aplikacji można wyznaczyć jego granice i szybko usunąć zanieczyszczenia.
Włączanie i wyłączanie funkcji
Różnorodne funkcje takie jak: tryb Auto Boost, funkcja wykrywania dywanów, bądź też sztuczna inteligencja, mogą być włączone lub wyłączone, aby sprostać indywidualnym potrzebom oraz preferencjom użytkownika. Tryb Auto Boost można na przykład wyłączyć w przypadku dywaników i dywanów, aby lekkie zanieczyszczenia usuwać z niską mocą zasysania. To pozwala zaoszczędzić energię i wydłużyć czas czyszczenia zanim robot sprzątający będzie musiał powrócić do stacji ładującej.
Harmonogram czyszczenia 2.0
Timer w aplikacji Home Robots umożliwia tworzenie spersonalizowanych harmonogramów dla Twojego robota sprzątającego Kärcher. To pozwala nie tylko wyznaczyć dni i czas pracy urządzenia, ale także, które obszary powinny zostać wyczyszczone przy pomocy wybranego programu. Mapy wszystkich pomieszczeń umożliwiają indywidualne czyszczenie każdego z nich.
Ochrona danych
Cały ruch danych pomiędzy aplikacją Home Robots na smartfonie, a robotem sprzątającym odbywa się przez chmurę z serwerami zlokalizowanymi wyłącznie w Niemczech. Kärcher jako niemiecki producent zwraca szczególną uwagę na ochronę danych i podejmuje środki zapewniające spełnianie w tym zakresie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych. Regularne aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń zapewniają, że Twoja aplikacja jest zawsze zaktualizowana do najnowszej wersji, a dane bezpieczne.
Statystyki dotyczące akcesoriów
Sposób użytkowania automatycznego odkurzacza jest inny w każdym domu i zależy od różnych czynników takich jak: obszar czyszczenia, ilość zanieczyszczeń oraz częstotliwość czyszczenia. W różnym stopniu będą zużywały się również akcesoria. Aplikacja Home Robots pokazuje stopień zużycia, na przykład szczotek, i sygnalizuje, kiedy należy wymienić akcesoria na nowe. To sprawia, że urządzenie zawsze jest doskonale wyposażone, co pozwala uzyskać najlepsze efekty czyszczenia.
Historia czyszczenia
W aplikacji Home Robots każde czyszczenie jest rejestrowane w czasie rzeczywistym, a następnie zapisywane. To umożliwia monitorowanie sposobu użytkowania Twojego robota sprzątającego. Kiedy urządzenie czyściło dane pomieszczenie, jaką odległość pokonało i ile metrów kwadratowych odkurzyło lub wyczyściło na mokro. Dzięki temu masz wszystko pod kontrolą - nawet gdy nie ma Cię w domu.
Inne funkcje
Aplikacja Home Robots umożliwia dostęp do wszystkich ważnych funkcji Twojego automatycznego odkurzacza. To uwzględnia dodatkowe funkcje, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach. Aplikacja zainstalowana na smartfonie może posłużyć jako pilot do Twojego robota, gdy urządzenie musi dotrzeć do trudno dostępnego miejsca. Za pomocą smartfona można zmienić także ustawienia języka i głośność komunikatów lub udzielić odpowiedzi na często zadawane pytania.