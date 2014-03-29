Roboty sprzątające - Inteligentne odkurzacze i mopy automatyczne

Roboty sprzątające Kärcher to intelignetne samojezdne urządzenia do odkurzania i mopowania podłóg. Kärcher serii RCV to odkurzacze automatyczne z funkcją mopowania lub bez w zależności od modelu. Doskonale radzą sobie na podłogach twardych i dywanach z krótkim runem z kolei robot sprzątający Kärcher serii RCF to urządzenie do mycia podłóg, które mopuje posadzki, wykrywając i omijając dywany oraz inne przeszkody. Ustawienia trybu sprzątania dla automatycznych robotów sprzątających Kärcher można dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą aplikacji.

RCF 3 zrobi wow. Za ciebie.

Robot mopujący RCF 3
Kärcher RCF 3

Po co tracić czas na myślenie o myciu podłóg? Robot RCF 3 może to zrobić za Ciebie: autonomiczne mopowanie twardych posadzek z technologią obracającej się rolki firmy Kärcher i ciągłemu dostarczaniu świeżej wody. RCF 3 zapewnia nieskazitelną czystość wszystkich twardych posadzek. Dzięki temu masz więcej czasu na przyjemniejsze rzeczy w życiu.

Kärcher RCF 3

Czy zwierzęta muszą przebywać na zewnątrz? Na pewno nie w Twoim domu. Ponieważ RCF 3 bez trudu usuwa każdy odcisk łapy. Dzięki niepowtarzalnej technologii rolki robot mopujący zbiera zarówno wilgotne, jak i suche zanieczyszczenia za pomocą obracającej się rolki, która jest stale nawilżana świeżą wodą. Brzmi szalenie. Ale to naprawdę działa.

Kärcher RCF 3

Ile jedzenia faktycznie trafia na podłogę zamiast do ust dzieci każdego dnia? Całkiem sporo. Ale po co się tym martwić, skoro dla robota RCF 3 to żadne wyzwanie? Witamy w bezstresowej czystości! Dzięki innowacyjnej technologii obracającej się rolki i stałemu dopływowi świeżej wody, robot mopujący RCF 3 bez trudu usuwa niemal każdy rodzaj zanieczyszczeń — i nigdy nie męczy się sprzątaniem po najmłodszych.

Podstawowe informacje

Robot, chmura i aplikacja - 3 elementy, jeden kompatybilny system

Robot sprzątający Kärcher posiada wiele funkcji oraz możliwości konfiguracji - a także jest bardzo prosty w obsłudze. Połączenie robota, chmury i możliwości kontrolowania urządzenia w aplikacji zainstalowanej na smartfonie zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Timer i możliwość konfiguracji programów czyszczenia umożliwiają spersonalizowane użytkowanie. Gdy dla Twojego robota dostępne będą aktualizacje dotyczące zabezpieczeń i nowych funkcji, otrzymasz automatyczne powiadomienie w aplikacji. Odkryj autonomiczne rozwiązania w zakresie czyszczenia ułatwiające wykonywanie codziennych obowiązków, jak również pozwalające wygospodarować czas na przyjemności.

Sterowanie za pomocą aplikacji na smartfony

Przyszłość jest teraz: autonomiczne czyszczenie

Prosto uruchomisz odkurzacz automatyczny w aplikacji na swoim smartfonie, dzięki czemu po pracy wrócisz do czystego domu. Nasze odkurzacze automatyczne z funkcją mopowania zrobią wszystko za Ciebie. Robot wykorzystuje zaawansowaną technologicznie nawigację laserową LiDAR, umożliwiającą wstępne wyznaczenie planu pięter Twojego domu. Dzięki precyzyjnym czujnikom, podczas czyszczenia, urządzenie zawsze dokładnie zna swoją lokalizację, a także miejsce, w którym musi skręcić na stopniach lub schodach i potrafi ominąć przeszkody znajdujące się w pomieszczeniu. Odkurzacz automatyczny w pełni autonomicznie odkurza i wyciera posadzkę, a następnie wraca do stacji ładującej. Bieżące tworzenie mapy, w dowolnym momencie, umożliwia sprawdzenie postępu czyszczenia. Najbardziej zaawansowany model RCV 5, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji posiada również funkcję wykrywania obiektów, co sprawia, że automatycznie może omijać nawet płaskie przedmioty takie jak: buty lub przewody. W trybie odkurzania urządzenie wykrywa dywany i zapewnia dokładne czyszczenie, a omija je podczas czyszczenia posadzek na mokro.

Autonomiczne sprzątanie

Wybór należy do Ciebie: wybierz odpowiedni dla siebie sposób czyszczenia

Odkurzacze automatyczne Kärcher z funkcją mopowania są bardzo uniwersalne. Urządzenie umożliwia każdy rodzaj czyszczenia, zarówno zwykłe czyszczenie na sucho za pomocą szczotki obrotowej i funkcji zasysania, jak również na mokro przy użyciu ściereczki z mikrofibry oraz zbiornika czystej wody. Możliwość wygodnego kontrolowania pracy urządzenie w aplikacji zapewnia nad wszystkim kontrolę. Ustawienia dotyczące czyszczenia takie jak: moc zasysania lub ilość wody w trybie czyszczenia na mokro, można dostosować do indywidualnych wymagań. Mocno zanieczyszczone obszary można czyścić kilkukrotnie, co pozwala uzyskać jeszcze lepsze rezultaty.

Różnorodność metod czyszczenia

Technologia rolki FC firmy Kärcher: teraz dostępna również jako robot

Odkryj sprawdzoną i zaawansowaną technologię rolki Kärcher w naszych uznanych i bardzo wydajnych urządzeniach do czyszczenia posadzek twardych, która jest teraz dostępna również w naszym innowacyjnym autonomicznym robocie mopującym RCF 3 zapewniającym wyjątkową wydajność czyszczenia na wielu twardych posadzkach. Podczas mycia rolka jest stale zwilżana świeżą wodą i detergentem. Dzięki systemowi dwóch zbiorników zanieczyszczona woda i cząstki zanieczyszczeń są niezawodnie transportowane do zbiornika wody zanieczyszczonej. Nieprzerwany obrót rolki stale usuwa zanieczyszczoną wodę i cząstki zanieczyszczeń i utrzymuje go w czystości przez długi czas (zanieczyszczenia nie gromadzą się na rolce), co pozwala na higieniczne i szybkie czyszczenie nawet większych powierzchni bez rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Technologia rolki FC firmy Kärcher

Mopowanie na mokro i zbieranie suchych zanieczyszczeń w jednym kroku

Dzięki rolce czyszczącej robot RCF 3 gwarantuje bardzo dokładne efekty mopowania i zapewnia niezwykłą wygodę. Zapomnij o żmudnym szorowaniu — robot robi wszystko autonomicznie. Kolejną zaletą jest to, że podczas mopowania na mokro RCF 3 zbiera również lekkie, suche zanieczyszczenia. Przy regularnym korzystaniu z robota RCF 3 i normalnych zanieczyszczeniach domowych nie ma nawet potrzeby wyjmowania odkurzacza z szafki. Po zakończeniu pracy czyszczenie urządzenia jest również dziecinnie proste: wszystkie zdejmowane części można po prostu opłukać pod kranem, a rolkę można prać w pralce w temperaturze 60°C.

Mopowanie na mokro i zbieranie suchych zanieczyszczeń

Roboty sprzątające i roboty mopujące — różnice

Robot sprzątający z funkcją wycierania na mokro czy robot mopujący z funkcją zbierania suchych zanieczyszczeń? RCV czy RCF? Oto przegląd różnic między tymi dwoma zrobotyzowanymi systemami czyszczącymi.

Roboty sprzątające z funkcją wycierania na mokro
RCV: roboty sprzątające z funkcją wycierania na mokro

Ogólne informacje

  • Główne zastosowanie: czyszczenie na sucho
  • Obszary zastosowania: twarda posadzka, dywan
  • Zbiorniki: zbiornik czystej wody, zbiornik na suche zanieczyszczenia

Odkurzanie/zbieranie suchych zanieczyszczeń

  • Rodzaje zanieczyszczeń (suche, luźne zanieczyszczenia): liczne suche, luźne cząsteczki zanieczyszczeń
  • Moduł do suchych zanieczyszczeń: szczotka zamiatająca i funkcja ssania
  • Zbieranie suchych zanieczyszczeń: za pomocą szczotki zamiatającej i dodatkowej funkcji zasysania do zbiornika na suche zanieczyszczenia

Mopowanie

  • Rodzaje zanieczyszczeń (zanieczyszczenia przylegające): drobny pył i lekkie zanieczyszczenia przylegające
  • Moduł mopujący: pad mopujący (statyczny)
  • Funkcja wycierania na mokro: czyszczenie na mokro za pomocą pada mopującego w celu usuwania drobnego pyłu i lekko przylegających zanieczyszczeń
Robot mopujący Kärcher
RCF: Robot mopujący

Ogólne informacje

  • Główne zastosowanie: czyszczenie na mokro
  • Obszary zastosowań: twarda posadzka
  • Zbiorniki: zbiornik czystej wody, zbiornik wody zanieczyszczonej


Odkurzanie/zbieranie suchych zanieczyszczeń

  • Rodzaje zanieczyszczeń (suche, luźne zanieczyszczenia): mniejsze ilości luźnych zanieczyszczeń, takich jak puch kurzu, okruchy
  • Moduł do suchych zanieczyszczeń: brak oddzielnego modułu do suchych zanieczyszczeń
  • Zbieranie suchych zanieczyszczeń: za pomocą obracającej się rolki z mikrofibry do zbiornika brudnej wody podczas mopowania na mokro

Mopowanie

  • Rodzaje zanieczyszczeń (zanieczyszczenia przylegające): również uporczywe zanieczyszczenia przylegające, takie jak plamy z sosów, ślady stóp, plamy z kawy
  • Moduł mopujący: rolka z mikrofibry (obracający się)
  • Funkcja wycierania na mokro: czyszczenie na mokro z wydajną technologią rolki do dokładnego czyszczenia na mokro na równi ze sprawdzonymi mopami elektrycznymi Kärcher do czyszczenia posadzek twardych

RCV 3 – model podstawowy

Odkurzanie lub czyszczenie na morko - RCV w podstawowej wersji potrafi jedno i drugie

Zyskaj czas na ważne w życiu rzeczy, a nasz robot sprzątający zajmie się odkurzaniem i mopowaniem. Nasz podstawowy model RCV 3 autonomicznie, systematycznie i skutecznie czyści wszystkie rodzaje zwykłych twardych posadzek oraz dywanów z krótkim runem - nawet gdy nie ma Cię w domu. Aplikacja pozwala dopasować sposób czyszczenia do Twoich indywidualnych wymagań, jak również domu. Ty decydujesz co i kiedy wyczyścić. Dla każdego pomieszczenia możesz wybrać inny program. Możesz wyznaczyć strefy, które urządzenie ma ominąć, bądź też wybrać czyszczenie punktowe, jeżeli określone miejsca wymagają dodatkowego czyszczenia. Precyzyjna technologia LiDARumożliwia przygotowanie mapy wszystkich pomieszczeń, a bezpieczeństwo urządzenia podczas czyszczenia zapewniają wyjątkowo wrażliwe czujniki umożliwiające wykrycie schodów oraz wysokich spadków.


Dane techniczne:

  • Moc zasysania: 2500 Pa;
  • Czas pracy: 120 min.
  • Zbiornik zanieczyszczeń 2 w 1 (330 ml) ze zbiornikiem czystej wody (170 ml)
  • Zbiornik suchych zanieczyszczeń: 500 ml
 

Cechy RCV 3

RCV 5 – inteligentne urządzenie

Dokładny jak RCV 3 - ale wykorzystujący sztuczną inteligencję

Jeżeli chcesz mieć pewność, że buty i przewody nie zatrzymają robota sprzątającego, wybierz model RCV 5 wykorzystujący sztuczną inteligencję. Nasz najbardziej zaawansowany model wyczyści praktycznie każdą posadzkę. Nawigacja LiDAR, podwójny czujnik laserowy i kamera robota sprzątającego skutecznie wykrywają oraz pozwalają ominąć każdą przeszkodę. Urządzenie RCV 5 wyróżnia się wyjątkowo cichą pracą, dlatego idealnie sprawdzi się w każdym domu. W zależności od wybranego programu - robot sprzątający może odkurzać lub mopować twarde posadzki. Jeżeli potrzebujesz bardziej intensywnego odkurzania dywanów, warto uruchomić tryb Auto Boost zapewniający dodatkową moc zasysania, umożliwiającą usuwanie zanieczyszczeń z tekstyliów. W trybie mopowania odkurzacz automatyczny omija dywany. Dzięki aplikacji kontrolowanie RCV 5 jest wyjątkowo proste.


Dane techniczne:

  • Moc zasysania: 5000 Pa
  • Czas pracy: 120 min.
  • Zbiornik suchych zanieczyszczeń: 330 ml
  • Zbiornik czystej wody: 240 ml

Cechy RCV 5

RCF 3 — profesjonalista od twardych posadzek

Nowa era zrobotyzowanego czyszczenia na mokro!

Odkryj naszego innowacyjnego robota mopującego RCF 3 do łatwego mycia podłóg. Dzięki sprawdzonej technologii rolki FC usuwa uporczywe zanieczyszczenia i automatycznie manewruje wokół dywanów. Dwa zbiorniki zapewniają stały dopływ świeżej wody i efektywne zbieranie brudnej wody. Robotem można wygodnie sterować za pomocą aplikacji lub przycisku. Tryby czyszczenia, które można elastycznie konfigurować, oferują wszechstronne możliwości zastosowania. Robot RCF 3 to niezawodny asystent z przydatnymi wskazówkami głosowymi i wyświetlanymi w aplikacji. Odkryj przyszłość mopowania z robotem mopującym RCF 3!


Dane techniczne:

  • Wydajność powierzchniowa: 80 m² (w zależności od parametrów czyszczenia)
  • Czas pracy: 120 min
  • Zbiornik brudnej wody: 115 ml
  • Zbiornik wody świeżej: 430 ml

Cechy RCV 3

Autonomiczne czyszczenie - stało się możliwe dzięki aplikacji Home Robots

Aplikacja Kärcher Home Robots zapewnia dostęp do wszystkich ważnych funkcji Twojego automatycznego robota odkurzającego i mopującego. Autonomiczny sposób czyszczenia oferuje wiele nowych funkcji takich jak: ustawianie czasu czyszczenia i tworzenie map pomieszczeń – bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Przed dotarciem do domu możesz zdalnie uruchomić robota sprzątającego! Wystarczy włączyć urządzenie za pomocą aplikacji zainstalowanej na swoim smartfonie i cieszyć się możliwością powrotu do czystego domu. Aplikację Kärcher Home Robots można bezpłatnie pobrać z Apple Store lub Google Play. Po prostu pobierz i sprawdź ile przyjemności sprawia autonomiczne czyszczenie.

Wyznaczanie obszarów czyszczenia

Wyznaczanie obszarów czyszczenia

Odkurzacze automatyczne Kärcher z funkcją mopowania czyszczą w autonomiczny i systematyczny sposób. Strefy, które robot sprzątający ma ominąć można wyznaczyć w aplikacji. Jeżeli są miejsca wymagające odkurzania, ale bez mopowania, istnieje możliwość wyznaczenia obszarów, których robot nie będzie wycierał na mokro. Gdy trzeba ominąć całe pomieszczenie, można wyznaczyć tzw. „wirtualne ściany”, które uniemożliwią przedostanie się urządzenia do jego wnętrza. Można to w intuicyjny i łatwy sposób zrobić w aplikacji.

Różne tryby czyszczenia

Różne tryby czyszczenia

Aplikacja Home Robots oferuje znacznie większą funkcjonalność niż podstawowy program autonomicznego czyszczenia. Odkurzanie, mopowanie lub połączenie dwóch programów czyszczenia - dzięki aplikacji wszystko jest dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Z łatwością wybierzesz tryb czyszczenia dla określonych pomieszczeń albo obszarów. Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami możesz skonfigurować rożne parametry - od mocy zasysania odkurzania do prędkości tłoczenia wody podczas czyszczenia na mokro.

Czyszczenie punktowe i obszaru

Czyszczenie punktowe i obszaru

Gdy na posadzce pojawiają się okruchy lub inne zanieczyszczenia, można wybierać spośród dwóch elastycznych rozwiązań. W aplikacji można też wyznaczyć określone miejsce wymagające czyszczenia. W przypadku większych obszarów wymagających czyszczenia, w aplikacji można wyznaczyć jego granice i szybko usunąć zanieczyszczenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji

Włączanie i wyłączanie funkcji

Różnorodne funkcje takie jak: tryb Auto Boost, funkcja wykrywania dywanów, bądź też sztuczna inteligencja, mogą być włączone lub wyłączone, aby sprostać indywidualnym potrzebom oraz preferencjom użytkownika. Tryb Auto Boost można na przykład wyłączyć w przypadku dywaników i dywanów, aby lekkie zanieczyszczenia usuwać z niską mocą zasysania. To pozwala zaoszczędzić energię i wydłużyć czas czyszczenia zanim robot sprzątający będzie musiał powrócić do stacji ładującej.

Harmonogram czyszczenia 2.0

Harmonogram czyszczenia 2.0

Timer w aplikacji Home Robots umożliwia tworzenie spersonalizowanych harmonogramów dla Twojego robota sprzątającego Kärcher. To pozwala nie tylko wyznaczyć dni i czas pracy urządzenia, ale także, które obszary powinny zostać wyczyszczone przy pomocy wybranego programu. Mapy wszystkich pomieszczeń umożliwiają indywidualne czyszczenie każdego z nich.

Ochrona danych

Ochrona danych

Cały ruch danych pomiędzy aplikacją Home Robots na smartfonie, a robotem sprzątającym odbywa się przez chmurę z serwerami zlokalizowanymi wyłącznie w Niemczech. Kärcher jako niemiecki producent zwraca szczególną uwagę na ochronę danych i podejmuje środki zapewniające spełnianie w tym zakresie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych. Regularne aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń zapewniają, że Twoja aplikacja jest zawsze zaktualizowana do najnowszej wersji, a dane bezpieczne.

Statystyki dotyczące akcesoriów

Statystyki dotyczące akcesoriów

Sposób użytkowania automatycznego odkurzacza jest inny w każdym domu i zależy od różnych czynników takich jak: obszar czyszczenia, ilość zanieczyszczeń oraz częstotliwość czyszczenia. W różnym stopniu będą zużywały się również akcesoria. Aplikacja Home Robots pokazuje stopień zużycia, na przykład szczotek, i sygnalizuje, kiedy należy wymienić akcesoria na nowe. To sprawia, że urządzenie zawsze jest doskonale wyposażone, co pozwala uzyskać najlepsze efekty czyszczenia.

Historia czyszczenia

Historia czyszczenia

W aplikacji Home Robots każde czyszczenie jest rejestrowane w czasie rzeczywistym, a następnie zapisywane. To umożliwia monitorowanie sposobu użytkowania Twojego robota sprzątającego. Kiedy urządzenie czyściło dane pomieszczenie, jaką odległość pokonało i ile metrów kwadratowych odkurzyło lub wyczyściło na mokro. Dzięki temu masz wszystko pod kontrolą - nawet gdy nie ma Cię w domu.

Inne funkcje

Inne funkcje

Aplikacja Home Robots umożliwia dostęp do wszystkich ważnych funkcji Twojego automatycznego odkurzacza. To uwzględnia dodatkowe funkcje, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach. Aplikacja zainstalowana na smartfonie może posłużyć jako pilot do Twojego robota, gdy urządzenie musi dotrzeć do trudno dostępnego miejsca. Za pomocą smartfona można zmienić także ustawienia języka i głośność komunikatów lub udzielić odpowiedzi na często zadawane pytania.

Pierwsze uruchomienie i obsługa urządzenia

Akcesoria

FAQ – pytania i odpowiedzi dotyczące odkurzacza automatycznego z funkcją mopowania

Pytania dotyczące robota sprzątającego:

Do wszystkich twardych posadzek oraz dywanów z krótkim runem. Podczas czyszczenia drewnianych posadzek, proszę pamiętać, aby po czyszczeniu na mokro zdemontować nakładkę, co zapobiegnie uszkodzeniu drewna.

Światło nie wpływa na sposób działania urządzenia, jednak w przypadku odkurzacza sprzątającego RCV 5 cień może uruchomić funkcję wykrywania przedmiotów.

Proszę upewnić się, że stacja ładująca jest podłączona do źródła zasilania. Zalecamy ustawienie stacji ładującej przy ścianie, w odległości 1,5 m z przodu, 0,5 m z lewej oraz prawej strony.

Gdy podczas czyszczenia stacja ładująca zostanie przesunięta, po skończeniu pracy robot sprzątający może mieć problem z jej zlokalizowaniem.

Nie. Maksymalne napięcie styków ładowania jest bezpieczne dla człowieka.

Upewnić się, że prąd dociera do gniazdka, a zasilacz stacji ładującej został prawidłowo podłączony. Proszę także sprawdzić, czy styki ładowania robota sprzątającego zostały prawidłowo podłączone do stacji ładującej. Jeżeli powyższe metody nie rozwiązują problemów, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Przed rozpoczęciem czyszczenia, robot sprzątający obraca się wokół własnej osi, aby się skalibrować. Ten proces jest domyślnie uruchamiany. Gdy robot nadal porusza się w nieskoordynowany sposób, proszę sprawdzić:

  • Czy czujnik zabezpieczający robota przed upadkiem ze schodów jest pokryty kurzem lub zanieczyszczeniami, ponieważ to może być przyczyną błędu. Lekko zwilżoną ściereczką przetrzeć czujnik zabezpieczający robota przed upadkiem ze schodów.
  • Robot kręci się w kółko, ponieważ przedmiot zablokował koło. Usunąć ciała obce blokujące koło.
  • Czujnik zderzenia jest uszkodzony. Z przodu i po bokach robota dotknąć i nacisnąć czujniki zderzenia, aby sprawdzić, czy płyta może automatycznie odskoczyć.

Jeżeli powyższe metody nie rozwiązują problemów, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

  • Jeżeli robot sprzątający nie był użytkowany przez jakiś czas, proszę naładować akumulator. Na 3-5 godzin umieścić urządzenie w stacji ładującej.
  • Czas pracy akumulatora skraca się wraz z końcem jego żywotności.

Jeżeli powyższe metody nie rozwiązują problemów, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

  • Akumulator nie jest wystarczająco naładowany do zaplanowanego czyszczenia.
  • Czas czyszczenia nie został zapisany. Proszę sprawdzić, czy czyszczenie zostało zapisane, bądź jest zgodne z Twoimi wymaganiami.

Jeżeli powyższe metody nie rozwiązują problemu, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Zacząć od sprawdzenia, czy czujnik zabezpieczający robota przed upadkiem jest pokryty kurzem. Jeżeli po wyczyszczeniu czujnika problem nadal występuje, czujnik może być uszkodzony. Proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

  • Proszę sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Jeżeli jest za niski, naładować i spróbować ponownie.
  • Robot sprzątający nie uruchomi się, jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C lub przekroczy 35°C.

Przytrzymać przycisk zasilania. Urządzenie musi znajdować się w stacji ładującej.

  • Upewnić się, że dookoła stacji ładującej jest odpowiednia ilość miejsca (0,5 m z każdej strony i 1,5 m z przodu), a styki ładowania nie są zakurzone i wolne od ciał obcych.
  • Temperatura otoczenia może być zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 35°C).

Tak, można uruchomić urządzenie naciskając włącznik. Niektóre funkcje są dostępne tylko w aplikacji, gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

  1. Uruchomić aplikację Google Home.
  2. Nacisnąć „skonfiguruj urządzenie” i wybrać „usługa Google”.
  3. Znajdź „Umiejętności”.
  4. Zalogować się na swoje konto.
  5. Zgodnie z podaną instrukcją wybrać urządzenie.

RCV 3:
Przez 5 sekund przytrzymać przycisk resetowania. Po usłyszeniu dźwięku puścić główny przycisk, a następnie nacisnąć i przytrzymać go przez 5 sekund. Dźwięk oznacza, że system został zresetowany. Informacje dotyczące użytkownika i historia czyszczenia zostaną usunięte, ale wersja oraz sposób konserwacji akcesoriów pozostaną niezmienione.

RCV 5:
Przycisk resetowania przytrzymać przez 3 sekundy. Dźwięk oznacza, że system został zresetowany. Informacje dotyczące użytkownika i historia czyszczenia zostaną usunięte, ale wersja oraz sposób konserwacji akcesoriów pozostaną niezmienione.

Podczas pierwszego użycia, wycierania i odkurzania, robot sprzątający przemieszcza się po pomieszczeniu, automatycznie kalibruje swoje ustawienia, a także tworzy mapę obszaru. Podczas pierwszego uruchomienia nie czyści posadzki. Dla nowych obszarów kalibrację można powtarzać w aplikacji.

Pytania dotyczące wydajności czyszczenia:

Nie polecamy wykorzystywania robota do usuwania wody, która zgromadziła się na posadzce. Zbyt duża ilość płynu może uszkodzić urządzenie.

Natychmiast wyłączyć robota i wytrzeć zbiornik, elementy filtra oraz port ssący. Gdy elementy wyschną, proszę ponownie je zamontować i zrestartować robota. Jeżeli robot nadal nie działa, proszę skontaktować się działem obsługi klienta.

Sprawdzić czy zbiornik zanieczyszczeń jest pełny, ponieważ jego przepełnienie może powodować, że zanieczyszczenia wydostają się na zewnątrz. Nie dopuszczać do przepełniania zbiornika zanieczyszczeń.

Proszę sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Jeżeli jest rozładowany, naładować i spróbować ponownie.

  • Upewnić się, że nie został uruchomiony tryb „nie przeszkadzać”, ponieważ to uniemożliwia czyszczenie.
  • Robot sprzątający nie zacznie ponownie czyścić, jeżeli ręcznie został umieszczony w stacji ładującej.
  • Zbiornik zanieczyszczeń jest pełny. Proszę opróżnić.
  • Filtr jest zatkany. Proszę wyczyścić.
  • Ciała obce zablokowały szczotkę. Proszę usunąć.

Zdemontować uchwyt do wycierania i w aplikacji wybrać „odkurzanie.

Do zbiornika wody można nalać tylko wodę.

Robot sprzątający może czyścić pod meblami wyłącznie, jeżeli pomiędzy posadzką a meblami jest wystarczająca ilość miejsca.

Pytania dotyczące aplikacji:

Kod QR znajduje się w instrukcji obsługi aplikacji „Kärcher Home Robots”. Aby pobrać aplikację zeskanować smartfonem kod QR.

Proszę sprawdzić czy sieć Wi-Fi wykorzystuje częstotliwość 2,4 GHz. Jeżeli Twoja sieć Wi-Fi wykorzystuje dwie częstotliwości (2,4 GHz oraz 5 GHz), proszę wybrać częstotliwość 2,4 GHz.

Upewnić się, że robot znajduje się możliwie najbliżej routera.

Tak, w aplikacji można wprowadzić ustawienia dotyczące poszczególnych pomieszczeń i zaznaczać je na mapie do czyszczenia.

Ustawić odkurzacz automatyczny oraz stację ładującą na nowym obszarze. W aplikacji otworzyć listę map i wybrać opcję tworzenia nowej mapy.

Upewnić się, że robot sprzątający jest połączony z siecią WiFi i znajduje się w zasięgu sieci WLAN.

Tak, możesz zdalnie kontrolować odkurzacz automatyczny w aplikacji.

Pytania dotyczące konserwacji:

Nie. Gdy akumulator robota został całkowicie naładowany, urządzenie przełączy się w dodatkowy tryb ładowania, aby zapobiec przeładowaniu. Dzieci nie powinny bawić robotem, nawet jeżeli jest w pełni naładowany.

Tak. Gdy akumulator robota został całkowicie naładowany, urządzenie przełączy się w dodatkowy tryb ładowania niskoprądowego, aby zapobiec przeładowaniu. Dzieci nie powinny bawić robotem, nawet jeżeli jest w pełni naładowany. Jeżeli przez jakiś czas urządzenie nie będzie użytkowane zalecamy wyłączenie go i przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

Rozwiązywanie problemów:

Proszę sprawdzić i usunąć ciała obce, które mogą zakrywać czujnik i ponownie włączyć urządzenie.

Proszę przetrzeć czujnik zabezpieczający urządzenie przed upadkiem ze schodów i spróbować ponownie (w instrukcji obsługi znajdują się informacje ułatwiające zlokalizowanie czujnika).

Proszę przenieść robota sprzątającego w inne miejsce i spróbować ponownie.

Proszę spróbować nacisnąć czujnik zabezpieczający urządzenie przed zderzeniem i sprawdzić, czy nie zakrywają go ciała obce. Po usunięciu ciał obcych, zrestartować urządzenie.

Gdy robot sprzątający się przegrzeje lub zamarznie, proszę spróbować uruchomić go ponownie, gdy temperatura wróci do normy.

Zrestartować urządzenie albo skontaktować się z działem obsługi klienta.

Wyłączyć robota i spróbować uruchomić go ponownie.

Ciała obce mogą zablokować się pomiędzy szczotką, szczotką boczną lub lewym/prawym kołem. Wyłączyć urządzenie i usunąć ciała obce.