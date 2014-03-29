Roboty sprzątające - Inteligentne odkurzacze i mopy automatyczne

Proszę upewnić się, że stacja ładująca jest podłączona do źródła zasilania. Zalecamy ustawienie stacji ładującej przy ścianie, w odległości 1,5 m z przodu, 0,5 m z lewej oraz prawej strony.

Gdy podczas czyszczenia stacja ładująca zostanie przesunięta, po skończeniu pracy robot sprzątający może mieć problem z jej zlokalizowaniem.