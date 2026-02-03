Systemy nawadniania ogrodów i trawników Kärcher
Kärcher oferuje szeroką gamę systemów do nawadniania ogrodu i trawnika które są idealnie dopasowane do potrzeb każdego użytkownika. Wśród nich znajdują się innowacyjne czujniki wilgoci, które umożliwiają precyzyjne nawadnianie, dostosowane do indywidualnych potrzeb roślin.
Pełna oferta akcesoriów i systemów do nawadniania:
Automatyczne nawadnianie
Nawet będąc na wakacjach nie musisz martwić się o nawadnianie ogrodu. Moduły sterujące nawadnianiem aktywują się automatycznie dokładnie według zaprogramowanego planu.
Kärcher Rain System™
Kärcher Rain System® doskonale komponuje się z trawnikami, krzewami czy grządkami. Woda jest dostarczana dokładnie do miejsc, które jej potrzebują. Dzięki temu oszczędzasz wodę i chronisz środowisko.
Pistolety i spryskiwacze
Pistolety i spryskiwacze Kärcher imponują nowoczesną stylistyką i wygodą użytkowania. Kształt strumienia można sprawnie i szybko zmienić w zależności od potrzeb.
Zraszacze
Nawadnianie w najdalszym zakątku ogrodu. Szeroka oferta zraszaczy pozwoli znaleźć urządzenie dopasowane do wielkości podlewanego ogrodu.
Przyłącza
W ofercie Kärcher znajdują się uniwersalne szybkozłącza pasujące do wszystkich systemów typu click i standardowych rozmiarów węży dostępnych na rynku.
Węże
Węże ogrodowe Kärcher charakteryzują się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Trwałe i niezawodne!
Przechowywanie węży
Zawsze schludne, zawsze gotowe do użytku. Dzięki skrzynkom na węże, wózkom na węże, bębnom na węże i wieszakom na węże firmy Kärcher podlewanie całego ogrodu jest szybkie i proste.
Pompy ogrodowe Kärcher
Szukasz pomp do nawadniania ogrodu? Poznaj ofertę pomp ogrodowych, do studni głębinowych lub do beczek.
Przegląd przez pompy i systemy nawadniania Kärcher.
Zobacz jak szeroki zakres zastosowań mają nasze pompy i systemy nawadniania!
Odpowiedzialność ekologiczna
Inteligentna, wydajna i w pełni kompatybilna ze wszystkimi swoimi elementami technologia Kärcher w służbie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.
Oszczędność energii
Wytrzymałe i wygodne w użyciu pompy Kärcher nadają się idealnie do korzystania z alternatywnych źródeł wody. Pompy włączają się i wyłączają w zależności od potrzeb. Zapewniają większą moc i wydajność przy mniejszej ilości emitowanego hałasu. Zużywają przy tym o 30% mniej energii niż konwencjonalne pompy strumieniowe, zachowując ich wydajność.
Oszczędność wody
Moduł sterujący SensoTimer z radiowymi czujnikami wilgotności reprezentuje inteligentną i wydajną technologię nawadniania. Poziom wilgotności gleby jest przekazywany regularnie do modułu co 30 minut, a system nawadniania uruchamia się tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście wymagane. Aby uniknąć niepotrzebnego podlewania, czujnik mierzy poziom wilgoci w pobliżu poziomu gruntu. Dzięki funkcji eco!ogic podlewanie można w razie potrzeby opóźnić, co pozwala zaoszczędzić więcej wody.
Odpowiedzialny dobór materiałów
Kärcher przywiązuje dużą wagę do starannego doboru materiałów, mając na uwadze ich wpływ na środowisko naturalne i unikając substancji, które szkodzą środowisku naturalnemu lub zdrowiu człowieka np. ftalany i metale ciężkie. Węże Kärcher Performance oferują wysoką jakość i wyróżniają się wytrzymałością, elastycznością i odpornością na zagięcia.
Ukierunkowane nawadnianie
Kärcher Rain System® dostosowuje się do potrzeb roślin i stanowi doskonałe narzędzie do podlewania żywopłotów, krzewów, warzywników i rabat. Woda jest dostarczana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna i nic się nie marnuje - co jest dobre dla środowiska i Twojego portfela. Równomierny rozkład ciśnienia zapewnia równomierne rozprowadzenie wody na odcinkach o długości do 50 metrów. W razie potrzeby możesz ustawić różne ilości wody dostarczanej do poszczególnych podlewanych miejsc.
Dostarczanie wody z alternatywnych źródeł.
Kontrola ilości wody.
Dostarczanie wymaganej ilości wody.
Ukierunkowana dystrybucja bez marnowania wody.
SensoTimer ST 6 eco!ogic
Moduły sterujące ST6 i ST6 Duo eco!ogic, dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba.
Kärcher Rain System® - inteligentne nawadnianie
System można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i wyglądu ogrodu. Woda jest precyzyjnie dostarczana do obszarów ogrodu, której w danym momencie jej potrzebują.
Inteligentne nawadnianie
Automatycznie podlewanie w zależności do poziomu wilgotności gleby.
Efektywna irygacja
Węże kroplujące doskonale nawadniają wszystkie rośliny w ogrodzie. Długość węża może wynosić nawet do 50 m.
Precyzyjne podlewanie
Wąż nawadniający można wyposażyć w dysze kroplujące, które pozwalają na precyzyjną regulację ilości dostarczanej wody.
Nawadnianie obszarowe
Wąż nawadniający można wyposażyć w dysze spryskujące mikro o trzech różnych kątach nawadniania (360°, 180°, 90°) i regulowanym przepływie wody.
Pistolety spryskujące
Pistolety i spryskiwacze znacznie ułatwiają podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Nowy, wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium posiada cztery tryby kształtu strumienia, a specjalna membrana zapobiega kapaniu zarówno podczas zmiany kształtu jak i wyłączania strumienia.
Elementy metalowe wzmacniają i zwiększają żywotność pistoletów, a plastikowe – komfort użytkowania. Najwyższa jakość wszystkich spryskiwaczy i pistoletów Kärcher jest gwarancją trwałości i niezawodności.
Obrotowy uchwyt
Uchwyt jest wygodny w obsłudze zarówno dla prawo jak i leworęcznych osób.
Bez kapania
Membrana zapobiega kapaniu podczas zmiany kształtu strumienia oraz po wyłączeniu.
Poradnik Kärcher dla pomp i systemów nawadniania - gdzie się sprawdzą, jakie wybrać?
Filmy
Chcesz dowiedzieć się więcej o systemach nawadniania Kärcher?
Kliknij obrazek i zobacz je w akcji!