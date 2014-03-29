Zraszacze ogrodowe Kärcher
Zadbaj o swój ogród z Kärcher! Nasze wielofunkcyjne zraszacze ogrodowe to gwarancja skutecznego systemu podlewania każdego zakątka Twojego zielonego raju. Dzięki przesłonie chroniącej przed zamoczeniem można ustawiać je w dowolnym położeniu. Wszystkie modele mają możliwość podłączenia do węża ogrodowego oraz są kompatybilne z systemami dostępnymi na rynku. Sprawdź naszą szeroką gamę produktową od zraszaczy obrotowych po pulsacyjne, cyrkulacyjne i więcej.
Zraszacze oscylacyjne
Zraszacze – wygodne nawadnianie
Różnorodny wybór zraszaczy kołowych i rotacyjnych Kärcher oferuje doskonałe rozwiązania do każdego ogrodu – małych, dużych, płaskich i pochyłych. Unikalna przesłona w zraszaczach oscylacyjnych chroni przed opryskaniem podczas zmiany ustawień spryskiwania. Łatwo je również podłączyć do węży ogrodowych.
Wysoka stabilność
Zraszacze wyposażono w szpile zapewniające stabilność nawet na nierównych powierzchniach.
Wygodna przesłona
Przesłona chroni przed zmoczeniem podczas zmiany ustawień spryskiwania.
Regulacja wydatku wody
Łatwa w obsłudze, trwała, żółta przekładnia umożliwia regulację wydatku wody.
Regulowana szerokość spryskiwania
Szerokość spryskiwania można zmniejszyć poprzez wyłączenie części dysz.