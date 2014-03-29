Odkurzacze piorące do dywanów wykładzin i tapicerki Kärcher
Odkurzacz piorący do dywanów wykładzin i tapicerki Kärcher to zaawansowane urządzenie do prania dywanów, wykładzin tekstylnych, tapicerek meblowych, tapicerek samochodowych, a nawet materaców. Odkurzacz piorący Kärcher serii SE działa na zasadzie ekstrakcji, czyli spryskiwania powierzchni roztworem wody i środka czyszczącego, a następnie zasysania go wraz z brudem. Jest to skuteczna metoda, która sprawia, że czyszczone powierzchnie szybko schną.
Odkurzacze piorące Kärcher – skuteczne czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerek
Odkurzacze piorące Kärcher to praktyczne urządzenia. Za ich pomocą można odkurzać i wyprać miękkie powierzchnie w domu. Wystarczy woda, środek czyszczący i jedno uruchomienie, by przywrócić świeżość dywanom, tapicerkom czy materacom. Sprawdź, jak działają odkurzacze piorące Kärcher i który model warto wybrać.
Piorący odkurzacz Kärcher łączy funkcję odkurzacza z możliwością dogłębnego czyszczenia na mokro. Zamiast tylko zbierać kurz, urządzenie wtłacza wodę ze środkiem czyszczącym w głąb materiału. Następnie zasysa ją razem z brudem i alergenami. W efekcie otrzymujesz odświeżoną, czystą powierzchnię bez smug i zapachu wilgoci.
Za pomocą tych urządzeń można czyścić m.in.:
- dywany i wykładziny,
- meble tapicerowane,
- materace,
- fotele samochodowe,
- legowiska zwierząt,
- zasłony i inne tekstylia (opcjonalnie, w zależności od materiału).
Jakie zalety mają odkurzacze piorące Kärcher?
Urządzenia te łączą wysoką wydajność z łatwością obsługi. Sprawdzają się przy codziennym odświeżaniu, jak i przy gruntownym sprzątaniu. Najważniejsze ich zalety to:
- Skuteczne czyszczenie w głąb włókien – usuwają brud, kurz i alergeny, a niska wilgoć resztkowa przyspiesza schnięcie.
- Wygodny system dwóch zbiorników – oddzielają czystą i brudną wodę, co ułatwia ich opróżnianie.
- Ergonomiczna obsługa – długie i elastyczne węże, możliwość ciągłego spryskiwania oraz wygodne uchwyty ułatwiają pracę nawet na dużych powierzchniach.
- Wszechstronność zastosowań – urządzenia nadają się do czyszczenia podłóg, tapicerki meblowej, wnętrz samochodów, legowisk zwierząt i innych tekstyliów.
- Wysoka jakość i trwałość – sprawdzone rozwiązania Kärcher, zaprojektowane do intensywnego użytkowania w domu.
IDEALNY DLA RODZIN I MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT.
Nie musisz już martwić się o rozlane napoje lub zabłocone łapy. Odkurzacze piorące Kärcher zapewniają doskonałą skuteczność, szybko przywracając czystość wszystkim powierzchniom tekstylnym i usuwając plamy. Intensywne dogłębne czyszczenie włókien sprawia, że tapicerka i dywany odzyskują swój pierwotny wygląd. Idealne dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami – odkurzacze ekstrakcyjne zostały specjalnie zaprojektowane do usuwania trudnych zabrudzeń, dając Ci całkowitą swobodę w swoim domu.
TWOJA NOWA CZYSTOŚĆ.
Wyjątkowa pomoc: Dzięki naszym odkurzaczom piorącym możesz usunąć nawet uporczywy brud na niemal wszystkich powierzchniach tekstylnych. Od siedzeń samochodowych i dywanów, mat podłogowych po meble ogrodowe, tapicerki lub pokrowce z tkaniny – odkurzacze piorące Kärcher oferują szeroką gamę możliwych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Tłuszcz, brud i brzydki zapach? Nie mają żadnych szans!
AŻ PO NAJDROBNIEJSZE WŁÓKNA.
Głębokie czyszczenie włókien, które zachwyca: Nasze odkurzacze piorące zapewniają czystą pracę wszędzie. Dzięki temu w mgnieniu oka usuniesz nawet głęboko osadzony brud. Do wydajnego, a jednocześnie energooszczędnego i higienicznego czyszczenia. Tutaj szczególnie alergicy mogą odetchnąć z ulgą. Ponadto nasze odkurzacze piorące przekonują długą żywotnością, wysoką jakością i solidnością wykonania.
GOTOWE NA KAŻDE WYZWANIE.
Rozszerz swoje możliwości czyszczenia dzięki bogatej gamie akcesoriów. Oferujemy szeroki wybór akcesoriów, od ssawki szczelinowej do trudno dostępnych miejsc po ssawkę do mebli tapicerowanych i ssawkę podłogową do dywanów i dużych powierzchni tekstylnych. Uchwyt wspomagający ułatwia użytkowanie odkurzaczy podczas czyszczenia podłóg.
SZYBKIE CZYSZCZENIE BUTÓW, BEZ KAPANIA.
Akcesorium do czyszczenia butów Shoe!cleaner idealnie nadaje się do dokładnego i wygodnego czyszczenia obuwia sportowego i codziennego. Buty są czyszczone szybko i niezawodnie. Po wymianie okrągłej szczotki na szczotkę szczelinową możliwe jest kompleksowe czyszczenie butów od podeszwy do czubka. Dzięki innowacyjnej funkcji samooczyszczania Shoe!Cleaner jest zawsze czysty i gotowy do użycia.
Odkurzacze piorące – warianty dostępne w ofercie Kärcher
Odkurzacze piorące to szeroka grupa urządzeń, które różnią się między sobą przede wszystkim mocą, wielkością, pojemnością zbiorników, zasilaniem i zakresem funkcji. Wyróżnić można:
- Modele kompaktowe – lekkie i mobilne, często akumulatorowe. To świetny odkurzacz do prania tapicerki i dywanów w samochodach i przy punktowym czyszczeniu plam.
- Urządzenia średniej klasy – z większą mocą i pojemniejszymi zbiornikami. To doskonały odkurzacz piorący do domu, do regularnego czyszczenia dywanów, schodów i tapicerki.
- Zaawansowane odkurzacze premium – przeznaczone do dużych powierzchni i intensywnego użytkowania. Oferują największy komfort pracy i dodatkowe akcesoria.
Na co zwrócić uwagę, gdy wybierasz piorący odkurzacz Kärcher?
Odkurzacz piorący to inwestycja na lata. Dlatego przed dokonaniem wyboru warto zwrócić uwagę na kwestie takie jak:
- Funkcja 3w1 – pranie odkurzaczem, odkurzanie na sucho i na mokro.
- Pojemność zbiorników – dla małego mieszkania wystarczą mniejsze pojemności (np. 1–2 litry). Do większych przestrzeni warto wybrać model z pojemnikami o pojemności co najmniej 4 l.
- Zasilanie – modele akumulatorowe oferują większą mobilność. Urządzenia przewodowe zapewniają większą moc ssania i dłuższy czas pracy.
- Zestaw akcesoriów i końcówek – ważne, aby urządzenie było kompatybilne z szeroką gamą końcówek. Najbardziej przydatne z nich to np. ssawka do tapicerki – do kanap, ssawka szczelinowa do trudno dostępnych miejsc, rury przedłużające i elastyczne węże.
Zależy Ci na domowym sprzęcie, który poradzi sobie z zabrudzeniami tam, gdzie zwykły odkurzacz nie daje rady? Postaw na odkurzacz piorący Kärcher.
Akumulatorowy odkurzacz piorący
Bezprzewodowy odkurzacz piorący SE 3-18 Compact wykorzystuje sprawdzoną technologię ekstrakcji natryskowej Kärcher dodatkowo sparowaną z akumulatorowym zasilaniem Kärcher Battery Power 18 V. Rezultat: wydajne, wygodne i dogłębne czyszczenie w jednym kroku. Oznacza to, że możesz usunąć brud z foteli samochodowych, mebli ogrodowych lub tapicerki w dowolnym czasie i miejscu – nawet w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie czyści tak samo wydajnie jak nasze odkurzacze piorące SE zasilane tradycyjnie.
Odkurzacz piorący SE 6 Signature Line
Tylko najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty Kärcher w kategorii urządzeń do sprzątania wewnątrz domu są sygnowane oryginalnym podpisem założyciela firmy Alfreda Kärchera. Inne korzyści obejmują rozszerzoną gwarancję i wsparcie ze strony aplikacji mobilnej.
Odkurzacz piorący SE 6 Signature to prawdziwie wszechstronny sprzęt. Sprawdzona technologia ekstrakcji natryskowej Kärcher zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia powierzchni tekstylnych. Dzięki różnorodnym akcesoriom można go przekształcić w uniwersalne urządzenie 3 w 1, które można również wykorzystać jako pełnoprawny odkurzacz na mokro i sucho.
Akcesoria
Dzięki szerokiej gamie akcesoriów odkurzacze piorące Kärcher są wszechstronne, a przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia. Akcesoria można szybko montować i demontować.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o piorący odkurzacz Kärcher
Jak działa odkurzacz piorący i do czego służy?
Takie urządzenie działa w dwóch etapach:
- najpierw rozprowadza roztwór wody i detergentu na czyszczonej powierzchni,
- a następnie zasysa brudną ciecz.
Służy do głębokiego czyszczenia dywanów, tapicerki, materacy i innych tekstyliów.
Jaki odkurzacz piorący najlepiej sprawdzi się do domu?
Do mniejszych przestrzeni i szybkiego czyszczenia wystarczą lżejsze, kompaktowe modele, natomiast w większych domach lepiej sprawdzą się urządzenia o większej mocy i pojemniejszych zbiornikach, które poradzą sobie z dywanami i dużymi powierzchniami tekstylnymi.
Czy odkurzacz piorący niszczy powierzchnie?
Nie. Odkurzacze piorące Kärcher są zaprojektowane tak, by delikatnie, ale skutecznie czyścić tkaniny. Nie powodują zniszczeń, jeśli są używane zgodnie z instrukcją. Warto jednak zawsze przetestować działanie na niewidocznej części materiału.