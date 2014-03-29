Odkurzacze piorące do dywanów wykładzin i tapicerki Kärcher

Odkurzacze piorące Kärcher – skuteczne czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerek

Odkurzacze piorące Kärcher to praktyczne urządzenia. Za ich pomocą można odkurzać i wyprać miękkie powierzchnie w domu. Wystarczy woda, środek czyszczący i jedno uruchomienie, by przywrócić świeżość dywanom, tapicerkom czy materacom. Sprawdź, jak działają odkurzacze piorące Kärcher i który model warto wybrać.

Piorący odkurzacz Kärcher łączy funkcję odkurzacza z możliwością dogłębnego czyszczenia na mokro. Zamiast tylko zbierać kurz, urządzenie wtłacza wodę ze środkiem czyszczącym w głąb materiału. Następnie zasysa ją razem z brudem i alergenami. W efekcie otrzymujesz odświeżoną, czystą powierzchnię bez smug i zapachu wilgoci.

Za pomocą tych urządzeń można czyścić m.in.: