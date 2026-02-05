Oczyszczacze powietrza Kärcher

Oczyszczacze powietrza Kärcher to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących utrzymać czyste powietrze w swoim domu. Oczyszczacze powietrza Kärcher serii AF skutecznie usuwają kurz, pyłki i wirusy, zapewniając zdrowe powietrze w każdym pomieszczeniu. Doskonale sprawdza się w pokoju dziecka, sypialni, kuchni, a nawet garażu. Wybierając oczyszczacz powietrza Kärcher, inwestujesz w zdrowie swoje i swojej rodziny.

Dlaczego warto korzystać z oczyszczacza powietrza?

Dla dobrego samopoczucia, efektywnej pracy, skutecznego uczenia się lub regenerowania sił, ważne jest, aby powietrze, którym oddychamy, było czyste. W ofercie Kärcher znajdują się oczyszczacze powietrza, które sprostają wszystkim wymaganiom, a dzięki inteligentnemu trybowi automatycznemu, urządzenia zawsze dostosowuje swoją wydajność do jakości powietrza w danym pomieszczeniu.

Skuteczne oczyszczanie powietrza = czyste powietrze w domu

Oczyszczacze powietrza Kärcher wykorzystują bardzo wydajny filtr HEPA 13 z naturalnym, aktywnym węglem i powłoką antybakteryjną. Filtr usuwa z powietrza w pomieszczeniu 99,95% wszystkich cząstek o rozmiarze większym niż 0,3 µm. Dlatego czyszczacze powietrza pomagają zwalczać nieprzyjemne zapachy lub zarodniki pleśni i usuwają bakterie, aerozole, opary chemiczne, cząsteczki drobnego pyłu i kurzu, jak również pyłki oraz alergeny.

Oczyszczacz powietrza Kärcher

Cichy sposób działania = komfortowe użytkowanie.

Oczyszczacze powietrza z gamy AF są wyposażone w wysokiej jakości, wyjątkowo ciche wentylatory i silniki oraz zoptymalizowany pod względem generowanego dźwięki wydatek powietrza. Brak uciążliwych odgłosów ułatwia skoncentrowanie się na ważnych kwestiach.

Oczyszczacz powietrza Kärcher

Wysoki wydatek powietrza = szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Bardzo wydajne, a jednocześnie ciche silniki o dużej mocy zapewniają wysoką wydajność oraz szybką wymianę powietrza w pomieszczeniu. Zrelaksuj się i swobodnie oddychaj pełną piersią.

Oczyszczacz powietrza Kärcher

Cechy oczyszczacza powietrza AF 50

icon_arrow

Co wyróżnia oczyszczacze powietrza Kärcher?

Dzięki filtrowi HEPA 13 i antybakteryjnemu filtrowi z aktywnym węglem, oczyszczacze powietrza Kärcher usuwają z powietrza różne zanieczyszczenia:

Patogeny i aerozole

Opary chemiczne

Cząstki drobnego pyłu i kurzu

Alergeny

Nieprzyjemne zapachy

Zarodniki pleśni

Obszary zastosowań

 

Pokój i sypialnia
Kurz i pył szybko gromadzą się szczególnie w pomieszczeniach, w których spędzasz dużo czasu. Kompaktowe oczyszczacze powietrza z gamy AF skutecznie usuwają z powietrza drobny kurz oraz pył, pyłki, jak również bakterie.

Kuchnia
Czy znasz ten problem — gdy kilka godzin po posiłku w powietrzu nadal unosi się jego zapach? Z tym problemem skutecznie uporają się nasze oczyszczacze powietrz z gamy AF.

Stanowisko pracy
Zdalna praca z domu wymaga komfortowego stanowiska pracy. Filtr powietrza Kärcher zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniu, co zdecydowanie poprawia koncentrację.

Garaż
Kącik majsterkowicza w garażu ucieszy każdego - jednak to miejsce zazwyczaj kojarzy się z pyłem oraz oparami chemicznymi. Dzięki oczyszczam powietrza majsterkowicze mogą realizować swoje pasje w komfortowych warunkach.

Piwnica oraz poddasze
W piwnicach oraz na poddaszach gromadzi się sporo pyłu i kurzu. Jeżeli chcesz wykorzystywać te miejsca do suszenia prania lub przechowywania żywności, z pewnością docenisz skuteczne filtry oczyszczaczy powietrza Kärcher.

Oczyszczacz powietrza Kärcher

Często zadawane pytania

Wszystkie oczyszczacze powietrza Kärcher posiadają specjalnie zaprojektowany filtr. Filtr składa się z filtra wstępnego, filtra HEPA 13 oraz warstwy aktywnego węgla. Ponadto wszystkie filtry powietrza posiadają antybakteryjną powłokę, która wychwytuje z powietrza zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy.

Cząsteczki koronawirusa mają średnicę około 0,1 µm. W powietrzu są częścią większych cząsteczek. Filtry usuwają do 99,95% cząsteczek o tym rozmiarze (0,3 µm i większych).

Oczyszczacze powietrza różnią się wymiarami, wielkością filtra, wydatkiem powietrza, jak również zużyciem energii.

Oczyszczacze powietrza można obsługiwać ręcznie i wybrać jedną z 3 (AF 20) lub 5 szybkości pracy wentylatora (AF 30 i AF 50). Wszystkie jednostki posiadają inteligentny tryb automatyczny, który dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza we wnętrzu pomieszczenia. W trybie uśpienia wentylator działa w najcichszy sposób, a oświetlenie urządzenia jest wyłączone. Ponadto wszystkie oczyszczacze powietrza mają ręcznie regulowany timer, który automatycznie wyłącza urządzenia po zaprogramowanym czasie. Oczyszczacze powietrza AF 30 i AF 50 posiadają także tryb eco, który sprawia, że działanie urządzenia jest przyjazne dla środowiska.

Żywotność filtra jest uzależniona od częstotliwości użytkowania urządzenia, a także jakości powietrza w domu. Na wyświetlaczu oczyszczacza powietrza widoczna jest informacja dotycząca żywotności filtra, a konieczność wymiany filtra HEPA 13 jest sygnalizowana dźwiękowo. Średnia żywotność filtra wynosi około 1 roku. Z higienicznych względów zalecamy wymianę filtra raz w roku.

W zależności od wielkości pomieszczania oraz miejsca użytkowania można wybrać oczyszczacz powietrza AF 20, 30 lub 50. Jeżeli dwa modele spełniają Twoje wymagania, zalecamy wybór większego oczyszczacza powietrza, ponieważ ma on wyższy wydatek powietrza, dzięki czemu szybciej usunie zanieczyszczenia z pomieszczenia.

Filtry do oczyszczaczy powietrza

Regularna wymiana filtrów HEPA 13 gwarantuje niezmiennie wysoką wydajność, a tym samym dobrą jakość powietrza.

