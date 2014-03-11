URZĄDZENIA KOMUNALNE I NOŚNIKI NARZĘDZI
Polski klimat stawia przed nami wiele wyzwań. Komunalne zamiatarki i nośniki narzędzi Kärcher mogą pracować przez cały rok zamiatając, kosząc, myjąc i odśnieżając w zależności od panujących warunków. Doskonale radzą sobie zarówno na wąskich parkowych alejkach, jak i na parkingach, placach miejskich, drogach publicznych czy stadionach sportowych. Wszystkie charakteryzują się niezawodnością, elastycznością zastosowań i intuicyjną obsługą. Wspólna praca z największymi europejskimi producentami akcesoriów komunalnych, pozwoliła stworzyć rozwiązania łączące w sobie najwyższą wydajność z efektywnością ekonomiczną.
Profesjonalne urządzenia komunalne Kärcher wykonują zadania specjalne niezależnie od miejsca i pory roku - zarówno na dużych, jak i trudno dostępnych obszarach . Niezastąpione na tłocznych placach miejskich i ruchliwych ulicach, doskonale poradzą sobie również na wąskich ścieżkach rowerowych i parkowych alejkach. Od wiosennych porządków, przez letnią pielęgnację terenów zielonych, szorowanie na mokro , sprzątanie liści jesienią, aż po odśnieżanie. Urządzenia komunalne Kärcher pozwalają dbać o czyste tereny publiczne.
Każde z tych wytrzymałych urządzeń, wraz z szeroką gamą akcesoriów, stanowi optymalne rozwiązanie pod względem wydajnościowym, operacyjnym i ekonomicznymi. To inwestycja, która utrzymuje swoją wartość przez wiele lat.
Zamiatarki miejskie
Zamiatarka miejska Kärcher przeznaczona jest do profesjonalnego użytkowania na dużych obszarach komunalnych i przemysłowych. Łatwo pokonuje większe odległości, także w ruchu drogowym. Zamiatarka uliczna może być wykorzystywana nie tylko na suchym podłożu, ale przy każdej pogodzie przez cały rok. Śmieci zamiatane są za pomocą szczotek bocznych, a następnie usuwane przez system ssący. Zaawansowana i wydajna technologia Kärcher zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia.
Zamiatarki miejskie – poznaj produkty Kärcher
Zamiatarki miejskie Kärcher gwarantują najwyższy standard zamiatania i wysoką wydajność, bez wzniecania kurzu. Wyposażone są w opracowane w każdym detalu systemy zbierania i odsysania śmieci.
Zamiatarki uliczne Kärcher to połączenie wysokiego komfortu codziennej pracy, nawet w zatłoczonych centrach miast, prostej, intuicyjnej obsługi oraz bezpieczeństwa i ergonomii. Przy tym są przyjazne dla środowiska.
Posiadają doskonałe wyposażenie standardowe, a wachlarz zastosowań poszerza dodatkowy osprzęt, które zamienia zamiatarki uliczne w urządzenia do prac całorocznych.
Nośniki narzędzi
Nośniki narzędzi Kärcher to wielofunkcyjne urządzenia do całorocznych prac komunalnych. Wyróżniają się dużą mocą oraz wysoką wydajnością, a szeroka gama dodatkowych akcesoriów i osprzętu umożliwia: mycie pod ciśnieniem, podlewanie, zamiatanie, odkurzanie, koszenie trawy, przycinanie, odśnieżanie, posypywanie ulic i chodników solą lub piaskiem, zarówno latem i wiosną. Możliwości zastosowania są niemal nieograniczone.
Nośniki narzędzi Kärcher to niezbędne maszyny komunalne w każdym mieście lub gminie, przemyśle oraz zarządzaniu nieruchomościami. Spełniają wszystkie wymagania związane z porządkowaniem przestrzeni.
Nośniki narzędzi – poznaj ofertę marki Kärcher
Wielofunkcyjne nośniki narzędzi Kärcher dzięki przegubowej konstrukcji charakteryzują się doskonałą zwrotnością i niewielkim promieniem skrętu, co przekłada się na swobodne poruszanie po wąskich przestrzeniach miejskich. Ponadto są przyjazne dla operatora, zapewniając prostą obsługę i wysoki komfort pracy. Niezawodne nośniki Kärcher mogą pracować także z ciężkim osprzętem w trudnych warunkach.
Utrzymanie czystości w przestrzeni miejskiej na przykładzie współpracy z ZUK Oświęcim.
W Oświęcimiu, dzięki długiej i efektywnej współpracy między firmą Kärcher Polska, a Zakładem Usług Komunalnych Oświęcim (ZUK Oświęcim), codzienne prace porządkowe są realizowane na najwyższym poziomie. W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowy opis tej współpracy, koncentrując się na zastosowaniu maszyn komunalnych Kärcher MCM 600 oraz Kärcher MC 250.
Zamiatarki MC 250 e!ectric i MC 250:
Elektryczna komunalna zamiatarka MC 250 e!ectric
MC 250 e!ectric czyści drogi ciszej i wydajniej niż dotąd. Zapewnia zerową emisję CO₂, a przy tym oferuje wyjątkową wytrzymałość, doskonałe rezultaty sprzątania i najwyższą wygodę użytkowania.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
Zamiatarka komunalna MC 250
W procesie tworzenia MC 250 wzięli udział reprezentanci spółek miejskich i prywatnych dostawców usług komunalnych. To dzięki ich cennym uwagom zamiatarka MC 250 stała się optymalnym rozwiązaniem dla nowoczesnych miast.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
Zamów pokaz zamiatarki komunalnej w Twoim mieście lub gminie!
Co sprawia, że nośniki narzędzi i narzędzia Kärcher są idealnym rozwiązaniem dla samorządów, zakładów komunalnych oraz firm utrzymujących zieleń?
Z uwagi na swoje wieloletnie, bogate doświadczenie, firma Kärcher bardzo dobrze zna obecne i przyszłe wymagania w zakresie czyszczenia powierzchni zewnętrznych i są one stale uwzględniane przy opracowywaniu nowych rozwiązań. U podstaw tych wymogów leżą niezawodność, ponadprzeciętna wytrzymałość, maksymalna stopa zwrotu inwestycji i możliwość dalszej rozbudowy w przyszłości. Główny cel stanowi najwyższa jakość czyszczenia, a co za tym idzie satysfakcja mieszkańców i użytkowników.
Urządzenia komunalne Kärcher to rozwiązania precyzyjnie dopasowane do konkretnych wymagań, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic - zarówno regionalnych - jak i funkcjonalnych. Decydującymi czynnikami są zawsze wysoka ładowność, zwrotność i kompaktowe wymiary. Niewielka szerokość urządzenia wynosząca nawet 1090 mm i bardzo mały promień skrętu doskonale sprawdzają się w obszarach miejskich, zwłaszcza wśród gęsto zaparkowanych samochodów. Dzięki przegubowemu układowi kierowniczemu ze stabilnym torem jazdy i zdolności pokonywania wzniesień do 25 %, krawężniki i ograniczniki prędkości nie stanowią żadnej przeszkody. Wygodne kabiny, ergonomiczne fotele kierowcy i regulowane kolumny kierownicze sprawiają, że długie godziny pracy nie powodują zmęczenia. I wreszcie, wysokie standardy jakościowe podczas projektowania i produkcji, a także najbardziej rygorystyczne procedury testowe w laboratorium i podczas jazd testowych zapewniają, że inwestycja w urządzenie zwraca się w dłuższej perspektywie, a maszyny używane zachowują wysoką wartość odsprzedaży.
Filmy pokazujące zastosowania urządzeń komunalnych Kärcher:
Utrzymanie terenów zielonych (MC 130)
Zimowe utrzymanie dróg (MC 130)
Zamiatanie (MC 130)
Zamiatarka komunalna MC 250 Kärcher została przemyślana pod każdym kątem. Imponuje wydajnością powierzchniową z uwagi na zoptymalizowany system podciśnienia, największy zbiornik na zanieczyszczenia oraz wysoką prędkość transportową.
Hydropneumatyczne zawieszenie, ergonomiczna i bezpieczna kabina oraz intuicyjna obsługa zapewniają najwyższy komfort codziennej pracy. Zaś silnik z filtrem DPF i katalizatorem SCR spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisyjności sprawiając, że zamiatarka miejska MC 250 jest przyjazna dla środowiska i otoczenia.
Urządzenia komunalne Kärcher – od praktyki po rozwój i produkcję
Dział urządzeń komunalnych firmy Kärcher rozwinął się z niezwykłą dynamiką, stając się dostawcą systemów i partnerem dla samorządów i prywatnych przedsiębiorstw. Na ten sukces miało wpływ wiele kwestii. Istotną rolę odgrywa tu rozwój praktycznych rozwiązań w ścisłym porozumieniu z operatorami, którzy na co dzień wykorzystują nasze pojazdy do różnych zadań, w ciągle zmieniających się warunkach. To właśnie fachowcy, codziennie testujący maszyny w terenie mają decydujący wpływ na ostateczny kształt naszych pojazdów.
Kärcher – zawsze o krok przed innymi producentami urządzeń komunalnych
Lepsze jest wrogiem dobrego. Ekstremalna zwrotność dzięki przegubowemu układowi kierowniczemu i stuprocentowej powtarzalności toru jazdy stanowi znak rozpoznawczy Kärcher. Ponieważ w przypadku nośników narzędzi z przegubowym układem kierowniczym, tylne koła poruszają się się w 100% po śladach kół przednich, operator z łatwością ominie każdą przeszkodę, nie musząc wykonywać w tym celu specjalnych zabiegów. Pozwala to uniknąć uszkodzeń zaparkowanych samochodów, elementów małej architektury i samej maszyny.
Centrum Rozwoju Urządzeń Komunalnych Kärcher
W Centrum Rozwoju Urządzeń Komunalnych Kärcher opracowywane są innowacyjne technologie: od koncepcji, przez przygotowanie do produkcji seryjnej, aż po powstanie zaawansowanych projektów. Dzięki własnej produkcji większości podzespołów, ręcznej linii montażowej i bezkompromisowej jakości Kärcher, powstają tu niezawodne i ekonomiczne nośniki narzędzi oraz wyposażenie, na które decyduje się coraz więcej samorządów, przedsiębiorstw komunalnych i prywatnych firm sprzątających.
Od uniwersalnych nośników narzędzi aż po zamiatarki komunalne
Odpowiednio dobrane urządzenie komunalne Kärcher zawsze spełnia oczekiwania użytkowników: od uniwersalnego nośnika narzędzi po kompletną zamiatarkę miejską. Dzięki szerokości zamiatania od 900 mm do 3600 mm, pojemnikom na zanieczyszczenia o pojemności od 0,5m do 6m3 i zbiornikom na wodę czystą od 165l do 500l, flota Kärcher jest w stanie sprostać wszystkim czynnościom związanym z zamiataniem. Szeroki wybór szczotek zapewnia pełne spektrum zastosowań – od usuwania lekkich zanieczyszczeń, po walkę z głęboko ukorzenionymi chwastami.
Wzór wydajności – poznaj kompaktową zamiatarkę Kärcher MC 50
MC 50 codziennie udowadnia, że ekonomia i ekologia nie wykluczają się wzajemnie. Jest to kompaktowa zamiatarka, która pomimo niewielkich gabarytów doskonale radzi sobie z poważnymi zadaniami. Innowacyjny system ssący z wydajną turbiną, zapewnia maksymalną moc ssania – nawet przy 75% maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Rezultat: mniejszy hałas, mniejsza konsumpcja paliwa, mniejsza emisja i mniejsze zużycie samej maszyny. Poziom emisji spalin MC 50 jest nawet poniżej wytycznych normy STAGE IIIa.
Wysokowydajny system podciśnieniowy – perfekcyjne rezultaty zamiatania
W zamiatarkach Kärcher zastosowano podciśnieniowy system ssący, w którym szczotki boczne zamiatają brud pod maszynę na specjalnie zabezpieczoną ssawę. Siłą strumienia powietrza zanieczyszczenia są transportowane do pojemnika przez prosty kanał ssący. W kanale ssącym i na szczotkach stale rozpylana jest woda, co zapobiega tworzeniu się kurzu, a wydmuchiwane powietrze jest oczyszczone ze szkodliwych pyłów. Dzięki systemowi recyrkulacji, kurz jest jeszcze skuteczniej wiązany, przy znacznie niższym zużyciu wody i wydłużonym czasie pracy. Pozwala to chronić środowisko przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.
Funkcjonalność i wygoda pracy operatora urządzenia komunalnego Kärcher
Wydajna praca nie jest możliwa bez zapewnienia komfortowych warunków operatorowi. Dzięki szerokiej gamie udogodnień, stanowisko pracy w maszynach Kärcher może być zarówno funkcjonalne, jak i wygodne. Wyposażenie takie jak kamera cofania, radio z odtwarzaczem Bluetooth MP3, pneumatycznie zawieszony fotel i podgrzewane lusterka wsteczne służą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i odciążeniu kierowcy. Zintegrowany system serwisowy Kärcher obejmujący maszyny, wyposażenie dodatkowe i akcesoria oferuje najwyższy poziom funkcjonalności i wydajności. Gwarantowana wysoka dostępność części zamiennych przy najkrótszych terminach dostaw i długo utrzymywanych stanach magazynowych zapewnia gotowość operacyjną i długoterminową rentowność.
Atrakcyjne wyposażenie
Od uchwytu na kubek po kieszeń na dokumenty, od wygodnego fotela z amortyzacją pneumatyczną i regulowanymi podłokietnikami po radio Bluetooth z odtwarzaczem MP3 oraz ładowarkę USB – dzięki praktycznym i przemyślanym detalom wyposażenia, praca kierowcy może być całkiem przyjemna.
Konfiguracja zgodnie z wymaganiami
Każda maszyna komunalna Kärcher jest konfigurowana zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami użytkownika. To on decyduje, w jaki rodzaj napędu ma być wyposażony jego pojazd, jakie zamontujemy w nim udogodnienia i jakie funkcje ma wykonywać. Dla jednych przydatnym rozwiązaniem okaże się zewnętrzny odkurzacz do liści – dla innych wydajna myjka ciśnieniowa umieszczona z tyłu maszyny.
Idealne do wszystkich zastosowań
Kärcher oferuje odpowiednie narzędzia do każdego zadania: zestawy dwóch lub trzech szczotek talerzowych, szczotki walcowe, odkurzacze zewnętrzne, szczotki do chwastów, rozmaite rodzaje kosiarek, hydrauliczne ramiona spryskujące do pielęgnacji zieleni, pługi odśnieżające, posypywarki i spryskiwacze do solanki, myjki ciśnieniowe, głowice szorujące, polewaczki do dróg i chodników, systemy do wyparzania chwastów, oraz wiele, wiele innych rozwiązań.
Jeśli nowe, to tylko oryginalne
Jako producent kompleksowych rozwiązań komunalnych Kärcher oferuje pełną dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Dotyczy to tak samo szczotek bocznych, jak i silnika oraz innych kluczowych komponentów konstrukcyjnych. Nie ma nic lepszego i bezpieczniejszego od oryginału.
Obsługa klientów
Przyjazna. Kompetentna. Oferująca konkretne rozwiązania. Pracownicy infolinii Kärcher doskonale znają wszystkie urządzenia, akcesoria i środki czyszczące, dzięki czemu mogą udzielić fachowej porady. Specjalnie wyszkoleni specjaliści od maszyn komunalnych, na co dzień współpracujący z samorządami i firmami dbającymi o porządek w przestrzeni publicznej są zawsze chętni do wizyty i właściwego doboru technologii, a także organizacji pokazu.
Umowy serwisowe
Zawsze na najwyższym poziomie: w ramach naszych umów serwisowych posiadane urządzenia Kärcher pozostają zawsze gotowe do pracy dzięki regularnym przeglądom, konserwacji lub pełnemu pakietowi serwisowemu.
Technologia czyszczenia Kärcher - każdy znajdzie coś dla siebie
Optymalne rozwiązanie zadań związanych z czyszczeniem jest ważnym czynnikiem ekonomicznym w przemyśle i handlu. Istotną rolę odgrywają tu również aspekty środowiskowe. Właśnie dlatego dostosowaliśmy naszą szeroką ofertę produktów dokładnie do Państwa wymagań.
Kärcher oferuje koncepcje czyszczenia w następujących obszarach:
- Motoryzacja
- Przemysł budowlany
- Usługi budowlane
- Opieka zdrowotna
- Hotele i restauracje
- Przemysł
- Rolnictwo
- Usługi publiczne i inżynieria komunalna
- Sprzedaż
- Transport
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze urządzeń komunalnych do prac porządkowych i czyszczenia oraz pielęgnacji krajobrazu?
Zadbane ulice, place i tereny zielone są nie tylko wizytówką każdego miasta, ale także przyczyniają się do dobrego samopoczucia, a nawet bezpieczeństwa mieszkańców. Aby niezawodnie usuwać śnieg, liście i brud, niezbędne jest dziś wsparcie maszyn – zwłaszcza, że dzięki odpowiedniej technologii można zaoszczędzić zasoby i zmniejszyć obciążenie pracowników.
Ciężkie pługopiaskarki i zamiatarki na podwoziach samochodów ciężarowych, wykorzystywane przez służby utrzymania dróg i spółki miejskie to normalny widok na ulicach. Mniejszą natomiast uwagę zwraca się na niewielkie zamiatarki i nośniki narzędzi, a przecież są one równie potrzebne. Dzięki modułowym narzędziom kompaktowe pojazdy znakomicie sprawdzają się teraz podczas całorocznej eksploatacji, od odśnieżania wąskich dróg i chodników zimą, przez czyszczenie ulic wiosną, podlewanie kwietników i terenów zielonych latem, aż po usuwanie liści jesienią.
Wąskie, lekkie, a zarazem wytrzymałe – urządzenia komunalne i nośniki narzędzi Kärcher
Na ogół, przy zakupie pojazdów zawsze pojawia się pytanie, gdzie będą one używane. W przypadku wąskich przejazdów i ostrych zakrętów zaleca się zwinne maszyny o mniejszej szerokości. Popularne rodzaje naszych urządzeń są teraz dostępne w szerokościach od 1,09 m. Przegubowy układ kierowniczy skutkuje minimalnym promieniem skrętu i stabilnością toru jazdy tylnej osi, dzięki czemu można bezpiecznie unikać krawężników i omijać znaki drogowe.
Kolejnym, często pomijanym kryterium jest zdolność do pokonywania wzniesień i nie chodzi tu jedynie o zbocza czy skarpy. Niektóre maszyny mają już problem z pokonywaniem wyższych krawężników oraz mocniej nachylonych ulic – zwłaszcza w górskich miejscowościach.. Napęd na cztery koła, kontrola trakcji i mocny silnik sprawiają, że nasze urządzenia są w stanie pokonać wzniesienia do 25%, umożliwiając dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zakupie, zaleca się przeprowadzenie kontroli na miejscu z pracownikiem producenta, gdyż może on lepiej zidentyfikować potencjalnie trudne obszary i zaproponować indywidualnie dopasowane, odpowiednie rozwiązania.
Masa również odgrywa decydującą rolę, aby zapewnić że pojazd nie zniszczy trawników i będzie odpowiedni do używania na chodnikach zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i warunkami gwarancji wykonawców. Ze względu na dopracowany w Polsce proces rejestracji pojazdów Kärcher, posiadacz prawa jazdy kat. B może obsługiwać wszystkie pojazdy do masy 6 ton. Wyjątek stanowi zamiatarka miejska MCM 600, której DMC wynosi 13 t.
Wszechstronne urządzenie i liczne akcesoria do urządzeń komunalnych Kärcher
Jeden pojazd do wielu zastosowań – teraz jest to możliwe dzięki odpowiednim akcesoriom. Obecnie, producenci nośników narzędzi oferują urządzenia z trzema obszarami mocowania: z przodu, z tyłu i nad silnikiem – na tzw. pace. Do czyszczenia ulic można wybrać czołowo zamontowane szczotki talerzowe o różnej szerokości roboczej, szczotki walcowe, szczotki do chwastów do wygodnego usuwania niechcianej zieleni, systemy podciśnieniowe, myjki i polewaczki. Dużą popularnością cieszą się usługi związane z szorowaniem reprezentacyjnych przestrzeni miejskich z pomocą specjalnej głowicy szorującej. W przypadku pielęgnacji obszarów zielonych dostępne są różne kosiarki, trymery do żywopłotu i hydrauliczne ramiona podlewające. Do zimowego utrzymania dróg stosuje się odśnieżarki, pługi śnieżne i posypywarki. Uniwersalne przyłącze różnych modułów dodatkowych, od kosiarki po pług śnieżny, sprawia, że adaptacja urządzenia jest szczególnie łatwa, zwłaszcza gdy może odbywać się bez użycia narzędzi i przy wsparciu podnośników hydraulicznych. W przypadku nowoczesnych nośników narzędzi, wystarczy dosłownie kilka ruchów i kilka minut, aby w pełni zmienić zastosowanie urządzenia.
Oszczędność dzięki maksymalnemu wydłużeniu interwałów pracy
Częstotliwość opróżniania zależy od pojemności zainstalowanych zbiorników, co oznacza, że mają one wpływ na wydajność pojazdu. Dotyczy to zbiorników na zanieczyszczenia i liście, ale także zbiorników na wodę, bez której użycia praca w mieście jest niemożliwa. Ograniczając ilość wizyt „na bazie” ograniczamy zużycie paliwa i efektywniej wykorzystujemy czas pracy maszyny i pracownika. Ważną rolę odgrywa tu również masa pojazdu – dzięki zastosowaniu lekkich komponentów o wysokiej jakości, użytkownik może załadować więcej materiału, aż do osiągnięcia dopuszczalnej masy całkowitej.
Dzięki wydajnym systemom spryskującym, maszyny osiągają najwyższe noty związane z redukcją unosu pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, stanowiących tak duży problem w wielu polskich miastach. Dysze wodne umieszczono zarówno na szczotkach, jak i na ssawie i w kanale ssawnym. Układy recyklingu wody pozwalają na dłuższe, skuteczne wiązanie kurzu w zbiorniku.
Umieszczone poziomo pod zbiornikiem, wydajne turbiny, charakteryzują się niskim zużyciem, ale nade wszystko cichą pracą, co stanowi kluczowy aspekt pracy w terenach miejskich, zwłaszcza w trakcie pracy nocą. Uzasadnione wydaje się przy tym, aby stosowane urządzenia osiągały swoją maksymalną moc ssania nie tylko przy maksymalnej prędkości obrotowej, co pozwoli zmniejszyć zużycie paliwa i zapewni mniejszą emisyjność. W połączeniu ze zbiornikiem paliwa zaprojektowanym na „pełną dniówkę”, takie rozwiązanie skutecznie zmniejsza liczbę operacji tankowania, a tym samym ogólne koszty eksploatacji urządzenia. Bezawaryjną pracę maszyny można osiągnąć dzięki zastosowaniu prostego kanału ssawnego eliminując w ten sposób ryzyko zablokowania i konieczności ręcznego przetykania. W przypadku zatoru, kluczowa jest możliwość szybkiego demontażu rury. W przypadku codziennej konserwacji lub koniecznych napraw pomocne okazują się proste opcje dostępu, takie jak klapy, które ułatwiają dotarcie do odpowiednich podzespołów, a tym samym skracają przestoje do minimum.
Ergonomiczna kabina – zwiększenie komfortu pracy operatora urządzenia komunalnego lub nośnika narzędzi
Oprócz wydajności pojazdów, ważną rolę dla zadowolenia pracownika odgrywa także miejsce pracy. W momencie zakupu należy się zastanowić, czy maszyna będzie stosowana również w warunkach opadów deszczu i śniegu, ponieważ w tym przypadku wymagana jest zamykana i ogrzewana kabina kierowcy. W przypadku modeli z kabiną, warto zainwestować nie tylko w ogrzewanie, ale również w system klimatyzacji, aby ograniczyć zmęczenie operatora. Podwójne kabiny są idealnym rozwiązaniem do bardzo długich zadań, ponieważ operatorzy mogą wtedy pracować na zmianę, bez konieczności powrotu do zakładu. Oprócz pneumatycznie amortyzowanych foteli dostępne są także kabiny kierowcy z czteropunktowym zawieszeniem i izolacją drgań, które znacznie ograniczają hałas i wibracje. W przypadku większych zamiatarek miejskich najwyższy komfort jazdy zapewni zawieszenie hydropneumatyczne. Inne akcesoria dodatkowe, które zwiększają komfort kierowcy, to chociażby radio MP3 z systemem Bluetooth, ładowarka USB czy uchwyt na kubek.
Funkcje pojazdu są teraz obsługiwane intuicyjnie za pomocą wyświetlacza z łatwymi do zrozumienia symbolami umieszczonymi w kolumnach kierowniczych. Im mniej przycisków – tym lepiej. Ponadto, nowoczesne systemy zarządzania flotą oferują możliwość wywołania lokalizacji, osiągów i stanu w dowolnym momencie poprzez GPS i komunikację mobilną, co ułatwia koordynację całej floty pojazdów.
Opcje serwisowania i finansowania – poznaj warunki zakupu urządzeń komunalnych Kärcher
Przy zakupie należy podjąć decyzję o wyborze pomiędzy urządzeniem nowym a używanym. Ponadto, należy rozważyć, czy maszyna zostanie zakupiona, wynajęta lub wzięta w leasing oraz jaki pakiet usług zostanie zarezerwowany. Profesjonalny serwis – niezależnie od tego, czy chodzi o regularną konserwację czy też o kompletną umowę serwisową – ma zasadnicze znaczenie dla wysokiej niezawodności i dostępności pojazdów. Dlatego tam, gdzie awaria urządzenia miałaby znaczenie krytyczne, na przykład w przypadku pojazdów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg, należy uzgodnić szerszy zakres kompleksowej obsługi klienta. Umowy te mogą również przewidywać udostępnienie urządzenia zastępczego w przypadku uszkodzenia. To samo dotyczy zakupu pojazdów używanych: urządzenia po gruntownym remoncie u producenta z oryginalnymi częściami zamiennymi zapewniają najwyższy poziom niezawodności przez długi czas. Jeżeli trwałe wiązanie kapitału nie jest pożądaną opcją, istnieje także możliwość wynajęcia lub wzięcia zamiatarek lub nośników narzędzi w leasing.
Lista kontrolna przy zakupie profesjonalnych zamiatarek i nośników narzędzi
• Do jakich zadań najczęściej będzie wykorzystywane urządzenie?
• Jak duży jest obszar roboczy?
• Jak dużo miejsca urządzenie potrzebuje? Czy występują nachylenia terenu lub jakiekolwiek przeszkody?
• Czy w miejsce pracy urządzenie będzie dojeżdżać na własnych kołach, czy będzie transportowane?
• Jak istotny w miejscu prowadzonych prac jest poziom hałasu?
• Kto obsługuje urządzenia? Jak duża będzie rotacja pracowników i czy łatwo ich będzie przeszkolić.
• Jak ważna jest ciągła gotowość do działania (działania interwencyjne)?
• Jaka jest odporność na zużycie, jak drogie są części zamienne i jak długo producent gwarantuje ich dostępność?
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Kontakt i newsletter
Kontakt z Kärcher: skontaktuj się z nami wypełniając formularz powyżej lub zadzwoń 12 63 97 105 lub 801 811 234
Newsletter: zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać w przyszłości informacje o nowych produktach i promocjach.