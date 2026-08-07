Zamiatarka komunalna MCM 600
Zamiatarka komunalna MCM 600 spełni wszystkie wymagania związane z porządkowaniem przestrzeni komunalnych oraz przemysłowych – zwłaszcza, gdy niezbędne jest zapewnienie wysokiej wydajności zamiatania bez wzniecania kurzu.
Niezależnie od tego, czy chodzi o obszary miejskie, podmiejskie, czy też środowisko przemysłowe o wysokich wymaganiach w zakresie czyszczenia, w miejscach takich jak: odlewnie, cementownie, kopalnie: nasza zamiatarka komunalna MCM 600 to najlepszy wybór, który spełni najwyższe oczekiwania dotyczące zamiatania. Mechaniczno-podciśnieniowy system zbierania, a także system filtrujący składający się z kilku poliestrowych filtrów, które nawet w najtrudniejszych warunkach pracy skutecznie wychwytują cząstki pyłu zawieszonego do PM1, zapewni skuteczne czyszczenie bez wzniecania kurzu. Dwie osie skrętne gwarantują łatwe manewrowanie i maksymalną dokładność zamiatania, nawet na zakrętacha. Opatentowany system docisku hydraulicznego (CDS – Clever Detective System) umożliwia regulację docisku szczotki centralnej, co ułatwia dokładne zamiatanie zapewniając mniejsze złuzycie elementów eksploatacyjnych. Dzięki panelowi sterowania z kolorowym wyświetlaczem oraz przyciskom funkcyjnym umieszczonym obok kierownicy, urządzenie bardzo łatwo się obsługuje. Kabina z łatwością pomieści 3 osoby. Użytkownikom zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, jak również spełnia normy w zakresie ergonomii. Zbiornik zanieczyszczeń o pojemności 6 m3 zapewnia długie interwały pracy. Możliwość zamiatania bez zastosowania wody pozwala na wydają pracę również przy ujemnych temperaturach (zamiatanie pozimowe).
Cechy i zalety
Obydwie osie skrętne w trybie roboczym
- Dzięki możliwości optymalnego manewrowania, wysoka dokładność zamiatania również podczas skręcania.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
- Całkowita kontrola w trakcie wykonywania pracy i znakomite warunki prowadzenia urządzenia.
- Z 3 fotelami, bez środkowego tunelu dla łatwego wsiadania.
- Spełnia najwyższe normy w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i komfortu.
Opatentowany system zawieszenia hydraulicznego.
- Umożliwia regulację nacisku środkowej szczotki.
- Na wszystkich powierzchniach zapewnia stały nacisk szczotki.
- Maksymalna wydajność zamiatania i minimalne zużywanie się szczotki.
Łatwe korzystanie z wszystkich funkcji kierowania i operowania.
- Wygodny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem oraz przyciskami funkcyjnymi umieszczonymi obok kierownicy.
- Intuicyjne grafiki oraz przyjazne dla użytkownika sterowanie skraca czas szkolenia.
Hydrostatyczny i elektroniczne sterowany napęd z czujnikiem obciążenia.
- Zoptymalizowany wskaźnik wydajności/zużycia we wszystkich warunkach.
- Tryb Eco dodatkowo umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa do 25 procent.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na dwa koła
|Producent silnika
|VM
|Pojemność silnika (cm³)
|4500
|Liczba cylindrów
|6
|Objętość zbiornika paliwa (l)
|220
|Norma emisji spalin
|Euro 6c
|Prędkość jazdy (km/h)
|40
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|2400
|Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi ( )
|3550
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|6000
|Zbiornik czystej wody (l)
|500
|Rozstaw osi ( )
|3230
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|13000
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Wspomaganie kierownicy
- Wygodny fotel
- Ogrzewanie i klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Regulowana prędkość szczotki bocznej
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