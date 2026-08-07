Zamiatarka komunalna MCM 600

Zamiatarka komunalna MCM 600 spełni wszystkie wymagania związane z porządkowaniem przestrzeni komunalnych oraz przemysłowych – zwłaszcza, gdy niezbędne jest zapewnienie wysokiej wydajności zamiatania bez wzniecania kurzu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o obszary miejskie, podmiejskie, czy też środowisko przemysłowe o wysokich wymaganiach w zakresie czyszczenia, w miejscach takich jak: odlewnie, cementownie, kopalnie: nasza zamiatarka komunalna MCM 600 to najlepszy wybór, który spełni najwyższe oczekiwania dotyczące zamiatania. Mechaniczno-podciśnieniowy system zbierania, a także system filtrujący składający się z kilku poliestrowych filtrów, które nawet w najtrudniejszych warunkach pracy skutecznie wychwytują cząstki pyłu zawieszonego do PM1, zapewni skuteczne czyszczenie bez wzniecania kurzu. Dwie osie skrętne gwarantują łatwe manewrowanie i maksymalną dokładność zamiatania, nawet na zakrętacha. Opatentowany system docisku hydraulicznego (CDS – Clever Detective System) umożliwia regulację docisku szczotki centralnej, co ułatwia dokładne zamiatanie zapewniając mniejsze złuzycie elementów eksploatacyjnych. Dzięki panelowi sterowania z kolorowym wyświetlaczem oraz przyciskom funkcyjnym umieszczonym obok kierownicy, urządzenie bardzo łatwo się obsługuje. Kabina z łatwością pomieści 3 osoby. Użytkownikom zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, jak również spełnia normy w zakresie ergonomii. Zbiornik zanieczyszczeń o pojemności 6 m3 zapewnia długie interwały pracy. Możliwość zamiatania bez zastosowania wody pozwala na wydają pracę również przy ujemnych temperaturach (zamiatanie pozimowe).

Cechy i zalety
Obydwie osie skrętne w trybie roboczym
  • Dzięki możliwości optymalnego manewrowania, wysoka dokładność zamiatania również podczas skręcania.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
  • Całkowita kontrola w trakcie wykonywania pracy i znakomite warunki prowadzenia urządzenia.
  • Z 3 fotelami, bez środkowego tunelu dla łatwego wsiadania.
  • Spełnia najwyższe normy w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i komfortu.
Opatentowany system zawieszenia hydraulicznego.
  • Umożliwia regulację nacisku środkowej szczotki.
  • Na wszystkich powierzchniach zapewnia stały nacisk szczotki.
  • Maksymalna wydajność zamiatania i minimalne zużywanie się szczotki.
Łatwe korzystanie z wszystkich funkcji kierowania i operowania.
  • Wygodny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem oraz przyciskami funkcyjnymi umieszczonymi obok kierownicy.
  • Intuicyjne grafiki oraz przyjazne dla użytkownika sterowanie skraca czas szkolenia.
Hydrostatyczny i elektroniczne sterowany napęd z czujnikiem obciążenia.
  • Zoptymalizowany wskaźnik wydajności/zużycia we wszystkich warunkach.
  • Tryb Eco dodatkowo umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa do 25 procent.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na dwa koła
Producent silnika VM
Pojemność silnika (cm³) 4500
Liczba cylindrów 6
Objętość zbiornika paliwa (l) 220
Norma emisji spalin Euro 6c
Prędkość jazdy (km/h) 40
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 2400
Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi ( ) 3550
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 6000
Zbiornik czystej wody (l) 500
Rozstaw osi ( ) 3230
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 13000
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 5450 x 2155 x 2920

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Wspomaganie kierownicy
  • Wygodny fotel
  • Ogrzewanie i klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Regulowana prędkość szczotki bocznej
Zamiatarka komunalna MCM 600
Zamiatarka komunalna MCM 600

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