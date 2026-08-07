Niezależnie od tego, czy chodzi o obszary miejskie, podmiejskie, czy też środowisko przemysłowe o wysokich wymaganiach w zakresie czyszczenia, w miejscach takich jak: odlewnie, cementownie, kopalnie: nasza zamiatarka komunalna MCM 600 to najlepszy wybór, który spełni najwyższe oczekiwania dotyczące zamiatania. Mechaniczno-podciśnieniowy system zbierania, a także system filtrujący składający się z kilku poliestrowych filtrów, które nawet w najtrudniejszych warunkach pracy skutecznie wychwytują cząstki pyłu zawieszonego do PM1, zapewni skuteczne czyszczenie bez wzniecania kurzu. Dwie osie skrętne gwarantują łatwe manewrowanie i maksymalną dokładność zamiatania, nawet na zakrętacha. Opatentowany system docisku hydraulicznego (CDS – Clever Detective System) umożliwia regulację docisku szczotki centralnej, co ułatwia dokładne zamiatanie zapewniając mniejsze złuzycie elementów eksploatacyjnych. Dzięki panelowi sterowania z kolorowym wyświetlaczem oraz przyciskom funkcyjnym umieszczonym obok kierownicy, urządzenie bardzo łatwo się obsługuje. Kabina z łatwością pomieści 3 osoby. Użytkownikom zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, jak również spełnia normy w zakresie ergonomii. Zbiornik zanieczyszczeń o pojemności 6 m3 zapewnia długie interwały pracy. Możliwość zamiatania bez zastosowania wody pozwala na wydają pracę również przy ujemnych temperaturach (zamiatanie pozimowe).