Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i sucho

Profesjonalne odkurzacze Kärcher – poznaj klasy tych urządzeń

Kärcher oferuje szeroką gamę profesjonalnych odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Różne klasy urządzeń odpowiadają na różne potrzeby – od pracy ciągłej w warunkach dużego zapylenia po szybkie porządki z cieczami i gruboziarnistym brudem.

Klasa Tact – do najtrudniejszych zadań

Odkurzacze profesjonalne Tact zostały wyposażone w automatyczny system oczyszczania filtra. Czyści się sam w trakcie pracy, bez konieczności jej przerywania. Odkurzacze Tact radzą sobie z drobnym, niebezpiecznym pyłem (np. gips, cement, mączki), o ile dany model posiada odpowiednią klasę filtracji. Jednocześnie utrzymują stałą, wysoką siłę ssania nawet podczas długiej, intensywnej eksploatacji.

Klasa Ap – kompromis między mocą a mobilnością

Urządzenia klasy Ap posiadają półautomatyczny system oczyszczania filtra. Użytkownik może uruchomić oczyszczanie ręcznie za pomocą przycisku. Modele z tej serii są lżejsze i bardziej kompaktowe niż Tact. Świetnie radzą sobie z cieczami i średnio drobnym pyłem.

Klasa Standard – wytrzymałe i uniwersalne

To podstawowe, bardzo trwałe odkurzacze z dużymi zbiornikami. Przeznaczone głównie do usuwania cieczy, błota, grubszych odpadów i większych zanieczyszczeń. Nie wszystkie modele posiadają zaawansowane systemy filtracji, ale nadrabiają to prostą obsługą i niezawodnością.

Odkurzacze Classic – prostota w dobrej cenie

Seria NT Classic to modele, które mimo prostej konstrukcji nadal spełniają wymagania profesjonalistów. Oferują dużą siłę ssania i pojemne zbiorniki, ale często pozbawione są systemów czyszczenia filtra. To dobre rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu bez dodatkowych funkcji.