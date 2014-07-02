Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i sucho
Szeroki asortyment odkurzaczy uniwersalnych Kärcher jest rezultatem wieloletniego doświadczenia oraz lekcji, jakich udzielają nam użytkownikcy. To dzięki utrzymywaniu stałych kontaktów z odbiorcami naszych urządzeń jesteśmy w stanie nieustannie je usprawniać kierując się potrzebą klienta.
Klasa Tact
Odkurzacze NT z opatentowanym systemem oczyszczania filtra Tact zapewniają nieprzerwaną pracę z niezmiennie wysoką siłą ssania, nawet przy zasysaniu dużych ilości drobnego pyłu. Filtr czyści się samoczynnie dzięki silnym podmuchom powietrza. Odkurzacze z systemem Tact spełniają najwyższe wymagania użytkowników na placach budowy i w warsztatach.
Klasa Ap
Mocne odkurzacze do pracy na mokro i sucho klasy Ap skutecznie usuwają płynne i wilgotne zabrudzenia, a także średnio-drobny pył. Dzięki półautomatycznemu oczyszczaniu filtra, filtr pozostaje czysty, a siła ssania wysoka, co zapewnia długie i wydajne okresy pracy.
Klasa Standard
Odkurzacze klasy standard zostały zaprojektowane specjalnie do usuwania gruboziarnistych zanieczyszczeń oraz dużych objętości płynów. Te niezwykle wytrzymałe, trwałe i łatwe w obsłudze maszyny są codziennie wykorzystywane przez firmy sprzątając
Odkurzacze Classic
Odkurzacze serii NT Classic w atrakcyjnej cenie to niedrogie, łatwe w użyciu i solidne maszyny o dużej sile ssania.
Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych
Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych chronią zdrowie operatorów narażonych na wdychanie drobnego pyłu lub pyłów niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak pył azbestowy.
Odkurzacze specjalistyczne
Specjalistyczne odkurzacze Kärcher, które spełniają unikalne potrzeby piekarzy i straży pożarnej. Odkurzacze dla straży pożarnej, wyposażone w pompę do usuwania cieczy, posiadają najnowsze systemy bezpieczeństwa. Z kolei odkurzacze dla piekarni są w pełni odporne na wysokie temperatury.
Czym się wyróżniają profesjonalne odkurzacze Kärcher do pracy na mokro i sucho?
Profesjonalne odkurzacze Kärcher to urządzenia stworzone z myślą o intensywnej pracy w najtrudniejszych warunkach. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się wydajność, niezawodność i komfort użytkowania. W firmach sprzątających, warsztatach, halach produkcyjnych, magazynach, na budowach czy w zakładach przemysłowych. Poznaj największe zalety tych urządzeń i wybierz model do Twojej firmy.
W ofercie Kärcher znajdziesz szeroki wybór odkurzaczy przystosowanych do zróżnicowanych warunków pracy. Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i sucho:
- Usuwają ciecze, błoto, drobny pył i odpady budowlane, nie tracąc siły ssania.
- Działają długo i bez przerw – nawet w warunkach zapylenia, dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra (Tact).
- Chronią zdrowie pracowników – filtry klasy M i H zatrzymują niebezpieczne pyły, w tym azbest, czy pleśnie.
- Są łatwe w obsłudze i transporcie, niezależnie od wielkości zbiornika czy poziomu zaawansowania technicznego.
Profesjonalne odkurzacze Kärcher – poznaj klasy tych urządzeń
Kärcher oferuje szeroką gamę profesjonalnych odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Różne klasy urządzeń odpowiadają na różne potrzeby – od pracy ciągłej w warunkach dużego zapylenia po szybkie porządki z cieczami i gruboziarnistym brudem.
Klasa Tact – do najtrudniejszych zadań
Odkurzacze profesjonalne Tact zostały wyposażone w automatyczny system oczyszczania filtra. Czyści się sam w trakcie pracy, bez konieczności jej przerywania. Odkurzacze Tact radzą sobie z drobnym, niebezpiecznym pyłem (np. gips, cement, mączki), o ile dany model posiada odpowiednią klasę filtracji. Jednocześnie utrzymują stałą, wysoką siłę ssania nawet podczas długiej, intensywnej eksploatacji.
Klasa Ap – kompromis między mocą a mobilnością
Urządzenia klasy Ap posiadają półautomatyczny system oczyszczania filtra. Użytkownik może uruchomić oczyszczanie ręcznie za pomocą przycisku. Modele z tej serii są lżejsze i bardziej kompaktowe niż Tact. Świetnie radzą sobie z cieczami i średnio drobnym pyłem.
Klasa Standard – wytrzymałe i uniwersalne
To podstawowe, bardzo trwałe odkurzacze z dużymi zbiornikami. Przeznaczone głównie do usuwania cieczy, błota, grubszych odpadów i większych zanieczyszczeń. Nie wszystkie modele posiadają zaawansowane systemy filtracji, ale nadrabiają to prostą obsługą i niezawodnością.
Odkurzacze Classic – prostota w dobrej cenie
Seria NT Classic to modele, które mimo prostej konstrukcji nadal spełniają wymagania profesjonalistów. Oferują dużą siłę ssania i pojemne zbiorniki, ale często pozbawione są systemów czyszczenia filtra. To dobre rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu bez dodatkowych funkcji.
Sprawdź wybrane uniwersalne odkurzacze profesjonalne dostępne w naszym sklepie internetowym:
Maksimum zastosowań. Odkurzacze NT z oryginalnymi filtrami i akcesoriami Kärcher.
Piotr – malarz
Laura – kobieta stolarz
Odkurzacze uniwersalne Kärcher: przeznaczone do użytku profesjonalnego, jak i komercyjnego
- Odkurzacze NT Tact zostały opracowane z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w przemyśle i handlu, dzięki czemu ułatwiają codzienne zadania związane z odkurzaniem jednocześnie zapewniając maksymalną moc. Systemy samoczyszczących się filtrów w odkurzaczach NT zapewniają wysoką moc ssącą nawet w przypadku dużych ilości drobnego pyłu.
- Odkurzacze przemysłowe klasy Ap są wszechstronne, usuwają zanieczyszczenia, zarówno suche, wilgotne, jak i mokre. Na przykład doskonale sprawdzą się w przypadku zadań w zakresie czyszczenia w przemyśle motoryzacyjnym.
- Niezawodne odkurzacze klasy Standard są bardzo cenione za niezawodność i łatwą obsługę. Urządzenia tej klasy są przeważnie wykorzystywane do odkurzania płynów wewnątrz budynków, jak również w hotelach i restauracjach.
- Odkurzacze klasy specjalistycznej oferują rozwiązania dopasowane do poszczególnych zastosowań. To modele z wbudowaną pompą np. dla straży pożarnej lub dla firm budowlanych, a także odkurzacze dedykowane do pracy w piekarniach.
- Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych zapewniają ochronę zdrowia wszędzie tam, gdzie użytkownicy są narażeni na pyły respirabilne klasy M lub niebezpieczne pyły klasy H. Ponadto w naszej ofercie znajdują się odkurzacze NT do strefy zagrożonej wybuchem dla 22 klasy zagrożenia.
Czym jest odkurzacz uniwersalny?
Odkurzacze uniwersalne to urządzenia dla handlu i przemysłu oraz hotelarstwa, jak również gastronomii. Usuwają zarówno suche, jak i wilgotne zanieczyszczenia, w tym także płyny. Odkurzacze przemysłowe do pracy na mokro i na sucho są niezastąpione do usuwania dużych i drobnych cząstek pyłu, zwłaszcza podczas różnych prac na placach budowy lub w warsztatach.
Niezależnie od tego, czy chodzi o płyny, czy duże ilości drobnego pyłu, są znacznie skuteczniejsze niż tradycyjne odkurzacze do czyszczenia na sucho, przede wszystkim pod względem rodzaju i ilości zanieczyszczeń, które mogą usunąć. Poza tym obudowa, koła, przewód zasilający itp. spełniają wymagania na potrzeby codziennego użytkowania w trudnych warunkach.
Jaki odkurzacz uniwersalny wybrać?
Odkurzacze umożliwiające usuwanie drobnych cząsteczek pyłu z możliwością czyszczenia filtra
Najwyższa jakość nie jest dziełem przypadku. Duże ilości pyłu, trocin, a także pozostałości różnych materiałów gromadzą się zwłaszcza na budowach oraz w warsztatach. Opadają na posadzkę lub przedostają się do wnętrza maszyn. Nasze odkurzacze umożliwiające usuwanie cząstek drobnego pyłu zostały opracowane z myślą o stawianiu czoła właśnie takim wyzwaniom. Opatentowana technologia czyszczenia filtra Tact umożliwia odkurzanie dużych ilości cząsteczek drobnego pyłu bez potrzeby wykorzystywania torebki filtracyjnej. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystywanie całej pojemności zbiornika, a także nie generuje dodatkowych kosztów związanych z zakupem torebek filtracyjnych. Siła ssąca pozostaje niezmiennie wysoka, co zapewnia skuteczne czyszczenia bez przerw w pracy - zarówno w przypadku odkurzania bezpośrednio przy pomocy elektronarzędzia, jak i usuwania pyłu.
Nasze odkurzacze klasy Ap posiadają półautomatyczny system czyszczenia filtra, który doskonale sprawdza się w przypadku małych albo średnich ilości cząsteczek drobnego pyłu. Oczywiście doskonale sprawdzą się również podczas usuwania dużych zanieczyszczeń - umożliwiają wszechstronne wykorzystywanie.
Odkurzacze do czyszczenia na mokro
Duże ilości płynu są trudne do usunięcia bez użycia odkurzacza uniwersalnego. Wilgoć uszkadza posadzkę i ze względu na ryzyko poślizgnięcia się może spowodować wypadki. Z naszymi odkurzaczami uniwersalnymi zawsze można sobie poradzić z takimi wyzwaniami. Nie ma znaczenia, czy używasz ich do dokładnego czyszczenia posadzek, czy usuwania rozlanych płynów — wszystkie odkurzacze uniwersalne szybko i skutecznie usuwają małe i duże ilości płynów. Jeśli przede wszystkim potrzebujesz urządzenia do odkurzania na mokro, nasze odkurzacze klasy Standard będą właściwym wyborem.
Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych: łatwe odkurzanie niebezpiecznych substancji
Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych – użyj ich do łatwego usuwania niebezpiecznych zanieczyszczeń. Jeśli pracujesz w środowisku, w którym występują pyły respirabilne, masz kontakt z materiałami rakotwórczymi, bądź też byłeś/-aś narażony/-a na działanie azbestu, odkurzacze Kärcher do pyłów niebezpiecznych stanowią idealne rozwiązanie, gdyż umożliwiają pracę w zrównoważony i umożliwiający ochronę zdrowia sposób. Certyfikowane filtry płaskie faliste do pyłów klasy H zatrzymują substancje niebezpieczne - wewnątrz odkurzacza. Nasz opatentowany system czyszczenia filtra Tact umożliwia odkurzanie z dużą mocą ssącą.
Jak działa odkurzacz uniwersalny Kärcher?
Aby sprostać trudnym wymaganiom stawianym przez użytkowników na placach budowy, w warsztatach lub przemyśle, odkurzacze Kärcher do czyszczenia na mokro i na sucho oferują różne zasady działania w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.
Istnieją zanieczyszczenia mokre i suche. Znaczenie ma ich skład. Czy chodzi o duże zanieczyszczenia, czy też pył? Czy zanieczyszczenia mają niską, czy też wysoką lepkość? Odkurzacze Kärcher do czyszczenia na mokro i na sucho usuną każdy rodzaj zanieczyszczeń, od stałych do płynnych.
Który odkurzacz uniwersalny jest dla mnie odpowiedni?
Wyszukiwarka profesjonalnych odkurzaczy uniwersalnych
Na mokro i na sucho, grube i drobne zanieczyszczenia: profesjonalne odkurzacze Kärcher do pracy na mokro i na sucho radzą sobie z niemal każdym rodzajem zabrudzeń i są niezastąpione w wielu branżach - w tym w zastosowaniach specjalnych.
Znajdź szeroką gamę urządzeń w mgnieniu oka - dzięki wyszukiwarce produktów Kärcher Professional
Szybko i sprawnie znajdziesz urządzenie profesjonalne Kärcher, które najlepiej pasuje do Twojego konkretnego zadania czyszczenia.
Jak działa odkurzacz w przypadku usuwania mokrych zanieczyszczeń?
Dzięki obejściu wydmuchu generowanemu w zbiorniku odkurzacza, płyn poprzez wąż ssący trafia do zbiornika. Aby zapobiec przedostaniu się płynów do wentylatora w przypadku przepełnienia, mechaniczny pływak przerywa strumień powietrza, na skutek czego pływak blokuje kanał ssawny lub automatyczne (elektronicznie sterowane) odcięcie wyłącza odkurzacz.
Mechaniczny pływak
Gdy poziom płynu w zbiorniku wzrasta, system wypycha pływak do góry, aż zablokuje kanał ssawny, zapobiegając przepełnieniu, które mogłoby doprowadzić do zalania odkurzacza.
Elektroniczny pływak
Jeżeli płyn w zbiorniku dotrze do elementów przewodzących prąd elektryczny, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby zapobiec przepełnieniu.
Jak działa odkurzacz uniwersalny w przypadku odkurzania pyłów?
Próżnia powstaje w zbiorniku dzięki obejściu wydmuchu. To sprawia, że pył poprzez wąż trafia do zbiornika. W rezultacie pył jest oddzielony lub wychwytywany przez płaski filtr falisty albo filtr kartridżowy. Z czasem pył gromadzący się w filtrze spowoduje obniżenie mocy ssącej urządzenia. Aby temu zapobiegać, istnieją modele odkurzaczy z możliwością czyszczenia filtra w półautomatyczny, bądź też w pełni automatyczny sposób. Przez krótki czas generowany jest strumień powietrza, który przepływa przez filtr po czystej stronie, co oczyszcza filtr. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu otworowi na wąż ssący w zbiorniku, zanieczyszczenia wirują niczym cyklon, dzięki czemu ciężkie i duże cząstki opadają bezpośrednio na dno zbiornika.
Jakie korzyści wynikają z półautomatycznego i w pełni automatycznego sposobu czyszczenia filtra?
Podczas odkurzania bez torebki filtracyjnej, filtr musi być regularnie czyszczony, aby zminimalizować utratę mocy ssącej. Wiele odkurzaczy posiada zintegrowaną opcję czyszczenia filtra, co zapewnia komfortowe użytkowanie.
• Stała moc ssąca;
• Brak konieczności wyjmowania filtra;
• Brak kontaktu z zanieczyszczeniami;
• Brak konieczności wdychania pyłu podczas czyszczenia filtra;
• Brak zmęczenia, np.: podczas usuwania zanieczyszczeń;
• Oszczędność czasu pracy;
• Zminimalizowanie nieprawidłowego użytkowania;
• Oszczędność ze względu na brak konieczności stosowania torebek filtracyjnych;
• Wykorzystywanie całej pojemności zbiornika (w przeciwieństwie do stosowania torebki filtracyjnej);
• Rzadsze opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia
AP
Wielofunkcyjne
W przypadku półautomatycznego czyszczenia filtra Ap, użytkownicy mogą samodzielnie wyznaczyć częstotliwość czyszczenia. Aby to zrobić, trzy razy szybko nacisnąć przycisk, gdy urządzenie jest włączone -najlepiej przy zamkniętym króćcu węża ssącego (Power Cleaning).
Tact klasa pyłu L
Technologia czyszczenia powietrzem.
W urządzeniach dla pyłów klasy L, można ustawić dwa etapy automatycznego czyszczenia fitra. Przy ustawieniu MIN. (3), czyszczenie odbywa się co 60 sekund. Przy ustawieniu MAX. (2), czyszczenie odbywa się co 15 sekund. Podczas odkurzania płynów lub czyszczenia z użyciem torebek filtracyjnych, funkcja Tact jest wyłączona (1).
Tact pyły klasy M/H
Technologia czyszczenia powietrzem.
W przypadku automatycznego czyszczenia filtra, urządzenie dla pyłu klasy M i H samodzielnie wybiera najlepszą częstotliwość. Elektroniczny pomiar różnicy ciśnienia decyduje, czy czyszczenie odbywa się co 7, 15, 60 sekund, czy wcale.
Co oznacza „Tact"?
System tact to nic innego jak technologia czyszczenia filtra odkurzacza powietrzem.
Odkurzacze uniwersalne wyposażone w system automatycznego oczyszczania filtra Tact wykrywają, kiedy płaski filtr falisty wymaga czyszczenia, a następnie na krótko zmieniają kierunek przepływu powietrza i wydmuchują powietrze przez filtr. W rezultacie użytkownik może pracować bez utraty mocy ssącej, jak również bez przerw w pracy. Ten rewolucyjny system zapewnia odkurzanie niespotykanych wcześniej ilości pyłu, które można odkurzać bez konieczności ręcznego czyszczenia filtra, a także w przypadku niewielkich ilości pyłu znacznie zmniejsza poziom emitowanego hałasu.
Dzięki bardzo skutecznemu czyszczeniu filtra, odkurzacze Tact o dużej mocy są idealne zarówno do usuwania typowych zanieczyszczeń, jak i pyłów niebezpiecznych (modele do pracy z pyłami klasy H i M). Filtry charakteryzują się wysoką żywotnością – wymagają wymiany dopiero po odkurzeniu 180 kg drobnego pyłu (pył mineralny klasy A). W rezultacie możesz cieszyć się dłuższymi okresami nieprzerwanej pracy z niezmienną mocą ssania, a także lepszą ochroną przed drobnym pyłem.
Przegląd funkcji urządzenia
-
Centralny przełącznik obrotowy do ustawiania i dostosowania czyszczenia filtra do określonych potrzeb;
-
Przyłącze węża ssącego w głowicy urządzenia dla zwiększenia objętości netto i łatwego opróżniania;
-
Solidny zbiornik z listwą odbojową i uchwytem dla długiego i łatwego użytkowania;
-
Obudowa stelaża i rozwiązanie do mocowania skrzynek narzędziowych;
-
Schowek elastycznego węża i przewodu zasilającego do bezpiecznego mocowania różnych węży;
-
Możliwość przechowywania z boku ssawki szczelinowej i adaptera narzędziowego;
-
Duże i wytrzymałe metalowe kółka zapewniają optymalną mobilność, nawet w trudnych warunkach na placu budowy.
Przegląd akcesoriów
-
Adapter narzędziowy z regulacją przepływu powietrza i gumowym mocowaniem dla optymalnej kompatybilności z elektronarzędziem;
-
Szeroka ssawka podłogowa z szybko wymiennymi wkładami do czyszczenia na mokro i na sucho;
-
Ergonomiczne kolanko z uchwytem wykonanym z miękkiego komponentu dla przyjemnej pracy;
-
Ulepszony system klipsów ułatwiający wymianę m.in. od kolanka do adaptera narzędziowego;
-
Odporne na zanieczyszczenia złącze bagnetowe umożliwia łatwe odłączenie węża od urządzenia.
Odkurzacze uniwersalne Kärcher Professional: klasy pyłu
Co oznaczają klasy L, M i H?
Pył to złożona mieszanina powietrza i cząstek stałych o różnych kształtach i rozmiarach. Chemiczny skład oraz właściwości fizyczne mogą również znacznie się różnić. W oparciu o niniejsze zmienne i w zależności od poziomów zagrożenia, pył dzieli się na klasy L, M lub H. Włókna, takie jak szczególnie niebezpieczny azbest i włókna mineralne (przy <5 µm), mogą również wnikać do układu oddechowego człowieka. Zatem bardzo ważna jest identyfikacja klas pyłu, ponieważ umożliwia wybór odpowiedniego odkurzacza na podstawie oceny zagrożenia.
Klasa L
Odkurzacze klasy L nadają się szczególnie do odkurzania miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Pyły klasy L stanowią umiarkowane ryzyko. Nie istnieją szczególne środki ostrożności związane z ich utylizacją.
Klasa M
Odkurzacz uniwersalny klasy M może być stosowany do odkurzania pyłu i zanieczyszczeń pochodzących z następujących materiałów: twardego drewna, płyt, pyłu lakierniczego, ceramiki, betonu i cegły. Klasa M to najniższa wymagana przez prawo klasa do stosowania na budowach.
Klasa H
Odkurzacze do odkurzania pyłów klasy H są idealne do usuwania dużych ilości zarówno bezpiecznych, jak i niebezpiecznych/wysoce rakotwórczych substancji, takich jak pył azbestowy, ołów, węgiel, nikiel, kobalt, miedź, kadm i pleśń.
Klasa pyłu
L
Maksymalny stopień przepuszczalności
≤ 1.0%
Odpowiedni do
– Pyły o współczynniku MAC > 1 mg/m³
Zastosowanie
– Pył wapienny
– Pył gipsowy
Klasa pyłu
M
Maksymalny stopień przepuszczalności
< 0.1%
Odpowiedni do
– Pyły o współczynniku MAC ≥ 0.1 mg/m³
– Pył drzewny do maks. 1200 W/50 l
Zastosowanie
– Pył drzewny (buk, dąb)
– Pył lakierniczy
– Pył ceramiczny
– Pył z tworzyw sztucznych
Klasa pyłu
H
Maksymalny stopień przepuszczalności
< 0.005%
Odpowiedni do
– Pyły o współczynniku MAC < 0.1 mg/m³
– Pyły rakotwórcze (§35 GeStoffV)
– Pyły chorobotwórcze
Zastosowanie
– Pył rakotwórczy (ołów, węgiel, kobalt,
nikiel, smoła, miedź, kadm, itp.)
– Pleśnie, bakterie
– Drobnoustroje
– Formaldehyd
Klasa pyłu
Wymagania dodatkowe: azbest*
Maksymalny stopień przepuszczalności
< 0.005%
Odpowiedni do
– Pyły zawierające azbest
Zastosowanie
– Pyły zawierające azbest z izolacji cieplnych lub ścian przeciwpożarowych
Klasa pyłu
Pyły wybuchowe (ATEX Z 22)
Maksymalny stopień przepuszczalności
Jak klasa pyłu L, M lub H z dodatkowymi wymaganiami
Odpowiedni do
– Pyły wybuchowe w strefie ATEX Z 22
Zastosowanie
– Pył papierowy
– Pył mączny
Najlepsze w każdej klasie
Odkurzacz jest tak skuteczny jak jego filtr
Nasze filtry zostały oznakowane kolorami, co ułatwia ich identyfikacją do konkretnego zastosowania. Brązowy oznacza pył drzewny i z włókien. Czerwony oznacza fltr HEPA. Czarny oznacza najtrudniejsze zastosowania. Niebieski może być wszędzie stosowany. Zielony to suchy pył i wysoka opłacalność.
Filtr kartridżowy do drewna
Nasz filtr kartridżowy pasuje do najnowszej generacji wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy Kärcher Tact. Osiem wkładów z powłoką PTFE działa niezwykle wydajnie w przypadku wszelkiego rodzaju pyłu drzewnego i z włókien. Certyfikowany dla pyłów klas M i L. Gwarantowany poziom separacji pyłu: 99,9%.
- Po raz pierwszy umożliwia odkurzanie pyłu z włókien bez torebki filtracyjnej
- Niezmiennie wysoka moc ssącą (brak zatykania)
- Odporny na wilgoć i gnicie
Klasa pyłu: M + L
Płaski filtr falisty HEPA
Pierwszy filtr klasy H z możliwością czyszczenia do odkurzaczy do czyszczenia na mokro i na sucho. Jednostopniowy. Certyfikowany do odkurzania pyłu klasy H. Gwarantowany poziom separacji pyłu: 99,995% (HEPA).
- Odpowiedni do odkurzania pyłów niebezpiecznych oraz zagrożonych wybuchem
- Nowy filtr PTFE H jest pierwszym na rynku filtrem klasy H, który można czyścić, co umożliwia odkurzanie dużych ilości pyłu bez konieczności stosowania torebki filtracyjnej
- Do odkurzania niebezpiecznych pyłów wymagany jest zestaw bezpiecznych filtrów lub jednorazowy worek
Klasa pyłu: H
Płaski filtr falisty
Posiadamy najlepsze rozwiązanie w zakresie filtrowania, czyli filtr PTFE, do zastosowań, w których powstają duże ilości pyłu np. podczas szlifowania świeżego betonu lub pracy z tonerami. Może być użytkowany we wszystkich modelach NT Tact. Certyfikowany dla pyłów klas M i L. Gwarantowany poziom separacji pyłu: 99,9%.
- Odporny na wilgoć i gnicie
- Jeszcze bardziej opłacalny dzięki dłuższej żywotności filtra
- Niezmiennie wysoka moc ssącą (brak zatykania)
Klasa pyłu: M + L
Uniwersalny płaski filtr falisty
Filtry PES (standardowe w nowych odkurzaczach Kärcher NT Tact) zapewniają doskonałe wyniki zarówno podczas czyszczenia na mokro, jak i na sucho. Certyfikowany dla pyłów klas M i L. Gwarantowany poziom separacji pyłu: 99,9%.
- Odporny na wilgoć i gnicie
- Jeszcze bardziej opłacalny dzięki dłuższej żywotności filtra
- Idealny do częstej zmiany pomiędzy odkurzaniem na mokro i na sucho
Klasa pyłu: M + L
Płaski filtr falisty do pracy na sucho
Papierowe filtry są znakomitym wyborem do zastosowań na sucho, również w aspekcie ceny. Może być użytkowany we wszystkich modelach odkurzaczy Kärcher NT Tact. Certyfikowany dla pyłów klas M i L. Gwarantowany poziom separacji pyłu: 99,9%.
- Niezmiennie wysoka moc ssąca podczas odkurzania drobnych cząstek pyłu
- Wysoki poziom zatrzymywania pyłu
- Po odkurzaniu płynów, filtr musi zostać wysuszony
Klasa pyłu: M + L
Pył na placach budowy
Pył budowlany to ogólny termin opisujący rodzaje pyłów, które zwykle występują podczas pracy w sektorze budowlanym. Jeśli pyły te nie są odpowiednio kontrolowane, mogą mieć poważny negatywny wpływ na Twoje zdrowie. Nowe odkurzacze uniwersalne Kärcher wyróżniają się dzięki ulepszonej technologii filtracji, która pomaga kontrolować pył w Twoim otoczeniu, a także chronić przed nim Ciebie i innych.
Co to jest pył budowlany?
Pył budowalny to ogólne określenie używane do opisania typów pyłu, które pojawiają się podczas prac wykonywanych na budowie. Takie pyły są wyjątkowo uciążliwe - a w przypadku braku odpowiedniej kontroli, różnego rodzaju pyły mogą mieć negatywny wpływ na oddychanie i zdrowie. Długie okresy narażenia na określone typy pyłu mogą wywoływać zagrażające życiu choroby płuc, a nawet prowadzić do śmierci.
Istnieją trzy główne kategorie pyłów powstających podczas cięcia, piłowania, szlifowania lub innego sposobu rozdrabniania materiałów:
Pył krzemionkowy
Beton, cegły, płytki, zaprawa murarska i piaskowiec (znany również jako „respirabilna krzemionka krystaliczna”)
Pył drzewny
Drewno miękkie, twarde i produkty z drewna, takie jak płyta MDF i sklejka
Pyły o niskiej toksyczności
Gips (np.: w płytach kartonowo-gipsowych), wapień, marmur i dolomit.
Odkurzanie zamiast kaszlu
Nasze płuca niezbyt dobrze radzą sobie z cząstkami drobnego pyłu. Nie wspominając już o dużych ilościach. Duże ilości mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Przewlekłe choroby płuc zajmują trzecie miejsce w statystykach dotyczących chorób.
Jaki typ pyłu wdycham?
-
Krzemionka i pył azbestowy są szczególnie niebezpieczne i mogą spowodować powstanie nowotworu.
-
Trujący lub rakotwórczy pył z ołowiu, kadmu, wanadu lub manganu nie tylko uszkadza płuca, ale także niekorzystnie wpływa na inne narządy, takie jak wątroba i śledziona. Taki pył powstaje między innymi podczas prac spawalniczych.
-
Pył drzewny (taki jak pył dębowy i bukowy) może w dłuższej perspektywie przyczynić się do rozwoju nowotworu nosa.
-
Pył alergizujący ma pochodzenie roślinne lub zwierzęce i pojawia się podczas prac porządkowych w budynkach lub na budynkach zanieczyszczonych np. ptasimi odchodami. Zarodniki pleśni lub mikroorganizmy mogą również powodować reakcje alergiczne.
-
Pył fibrogenny po częstym narażeniu przez dłuższy czas, powoduje tworzenie tkanki bliznowatej i sukcesywnie zmienia skład tkanki tworzącej płuca. Pylica płuc jest zwana także czarnymi płucami. Wywołują ją cząsteczki kwarcu i azbestu. Jest jedną z najczęstszych powszechnie rozpoznawanych chorób zawodowych.
Zapobieganie jest zawsze bardziej skuteczne niż leczenie
Pył, który nie jest pierwotny nie stanowi dla nikogo zagrożenia. Istnieje wiele różnych sposobów zapobiegania formowaniu się pyłu. Jeżeli natomiast unikanie pyłu nie jest możliwe, można go jak najszybciej usuwać odkurzając lub zapobiegając przedostawaniu się do naszych płuc poprzez stosowanie odzieży ochronnej lub masek przeciwpyłowych.
Jak zapobiegać generowaniu pyłu?
-
Pył odkurzać zaraz po jego wytworzeniu. Wiele elektronarzędzi posiada możliwość bezpośredniego podłączenia do odkurzacza. Odkurzacze z gniazdami włączają się automatycznie po uruchomieniu podłączonego do nich elektronarzędzia. Zawsze stosuj odpowiedni filtr.
-
Wybierz metody pracy niegenerujące dużych ilości pyłu takie jak praca z wilgotnym lub mokrym materiałem.
-
Związać kurz przy pomocy wody np.: podczas prac rozbiórkowych i szlifierskich na zewnątrz.
-
Stosuj produkty o niskiej zawartości pyłu takie jak granulaty, beton towarowy i tynk.
-
Unikać przypadkowego wzbijania pyłu. Zamiast zamiatania na sucho i używania dmuchaw, wykorzystywać odkurzacze i zamiatarki.
-
Organizować i uczestniczyć w przesiewowych badaniach w ramach profilaktyki zawodowej.
-
Regularnie czyścić stanowiska pracy, intensywnie wietrzyć miejsca pracy, zadbać o czystość odzieży roboczej.
-
Bez wzbijania pyłu niezwłocznie usuwać odpady.
-
Regularnie sprawdzać moc ssącą odkurzaczy. W razie potrzeby wyczyścić lub wymienić filtr. Dla niezmiennie wysokiej mocy ssącej używać odkurzaczy z automatycznym czyszczeniem filtra.
-
Nosić odzież ochronną i maski przeciwpyłowe. Podczas usuwania pyłu, zawsze nosić przynajmniej odpowiednią maskę przeciwpyłową, nawet jeżeli pył nie jest uciążliwy.
Przykładowe zestawy odkurzaczy NT do różnych prac, w kombinacji z akcesoriami i filtrami:
Do dużych prac remontowo – wykończeniowych
Budownictwo i branża wykończeniowa wymagają rozwiązań, które sprostają bardzo trudnym warunkom i obciążeniom związanym z pracą w tych sektorach. Do dużych prac remontowo – wykończeniowych, gdzie powstają duże ilości pyłów niezastąpiony będzie model NT 50/1 Tact Te M.
System TACT – czyli automatyczny system czyszczący filtr nie pozwoli by siła ssania odkurzacza spadła – nawet w ekstremalnie trudnych warunkach pracy. Odkurzacz ma możliwość ustawienia oczyszczenia filtra w dwóch trybach – zależnie od intensywności prowadzonych prac.
Wbudowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzi przyda się przy wierceniu, szlifowaniu, cięciu i innych pracach wykonywanych na budowie i podczas wykańczania wnętrz budynków. 50 litrowy zbiornik zapewnia wydajną, długotrwała pracę w najtrudniejszych warunkach.
W zestawie odporny na gnicie i wilgoć filtr płaski falisty PTFE (ULTIMATE), który radzi sobie nawet z dużymi ilościami drobnego pyłu. Zestaw worków, 2,5 metrowy wąż przedłużający oraz ssawka do pyłu powstałego w efekcie wiercenia.
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
6.907-455.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.889-231.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.889-343.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.679-000.0
Do prac remontowo – wykończeniowych
Do mniejszej intensywności prac, na mniejszych budowach, przy wykańczaniu niedużych domków jednorodzinnych, domków szeregowych etc. doskonale sprawdzi się odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te L. Model ten posiada system oczyszczania TACT – co powoduje, że może zasysać drobny pył w dużych ilościach bez spadku siły ssącej urządzenia. Jest to wielka zaleta właśnie podczas remontów czy wykańczania wnętrz. Płaski filtr falisty umieszczono w specjalnej kasecie – dzięki temu operator nie ma kontaktu z zabrudzeniami. Zbiornik o pojemności 40 litrów pozwala na pracę, bez częstych przerw.
W zestawie odporny na gnicie i wilgoć filtr płaski falisty PTFE (ULTIMATE), który radzi sobie nawet z dużymi ilościami drobnego pyłu, wąż przedłużający oraz ssawka do pyłu powstałego w efekcie wiercenia.
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
6.907-455.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.889-137.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.679-000.0
Do drobniejszych prac remontowo wykończeniowych
Przy wykańczaniu i remontowaniu mieszkań najlepiej zdecydować się na odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te M lub NT 30/1 Tact L. Oba te odkurzacze są równie wydajne i skuteczne co większe modele. Tak jak one posiadają system oczyszczenia filtra TACT – który zapobiega spadkom siły ssącej, nawet przy zasysaniu dużych ilości drobnego pyłu. NT 30/1 Tact Te M w standardzie posiada gniazdo do podłączenia elektronarzędzi. Szlifowanie, wiercenie, kucie – to wszystko prace, które generują duże ilości pyłu. Oba odkurzacze z zestawu są w stanie skutecznie sobie z tym pyłem poradzić. 30 litrowe zbiorniki są odpowiednie do komfortowej pracy.
W zestawie z wybranym modelem odkurzacza znajduje się odporny na gnicie i wilgoć filtr płaski falisty PTFE (ULTIMATE), który radzi sobie nawet z dużymi ilościami drobnego pyłu oraz ssawka do pyłu powstałego w efekcie wiercenia.
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
6.907-455.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.679-000.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
6.907-455.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.679-000.0
Odkurzacz dla gospodarstwa rolnego
W rolnictwie, szczególnie w uprawie roślin, odkurzacz profesjonalny to konieczność. Duże ilości drobnego pyłu związanego z uprawą zbóż można skutecznie usuwać, nie dopuszczając do tego, by pył ten był wdychany przez pracujące w gospodarstwie osoby.
Rolnictwu szczególnie polecić można NT 30/1 Tact L oraz NT 30/1 Ap L. Odkurzacze posiadają systemy oczyszczania filtra. Pierwszy z nich automatyczny system TACT - który zapobiega spadkom siły ssącej urządzenia nawet przy ciężkiej pracy i dużej ilości drobnego pyłu. Drugi także zapewnia stałą siłę ssania, dzięki półautomatycznemu oczyszczeniu filtra. Oba modele posiadają płaski filtr w specjalnej kasecie, co sprawia, że operator nie ma kontaktu z zabrudzeniami podczas wymiany filtra.
W zestawie z wybranym modelem odkurzacza filtr membranowy, który ochroni filtr główny i przyczyni się do długiej, bezawaryjnej pracy odkurzacza.
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.889-281.0
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.889-281.0
Odkurzanie zakładzie stolarskim
W zakładzie stolarskim dobry, mocny i niezawodny odkurzacz to podstawa.
Pył drzewny przy dłuższym kontakcie z nim może przyczynić się do powstania groźnych chorób układu oddechowego. Stąd konieczność jego natychmiastowego usuwania.
Z tym zadaniem poradzi sobie bez wątpienia NT 30/1 Tact Te M – przeznaczony do radzenia sobie z drobnym pyłem klasy L oraz z pyłami niebezpiecznymi.
Gniazdo do pracy z elektronarzędziami w standardzie, nowy, cichszy i wydajniejszy system czyszczenia filtra TACT i ergonomiczne akcesoria – to wszystko sprawia, że jest to wybór doskonały dla każdego kto zajmuje się zawodowo obróbką drewna.
Dodatkowo w zestawie odkurzacz ten posiada filtr świecowy – dedykowany do prac stolarskich i obróbki drewna.
Nazwa odkurzacza
Akcesorium / filtr
Numer produktowy
2.414-000.0
Profesjonalne odkurzacze do pyłów niebezpiecznych – klasy L, M i H
To specjalistyczne odkurzacze certyfikowane do pracy z substancjami szkodliwymi.
- Modele klasy L nadają się do pyłów o niskiej szkodliwości.
- Modele klasy M są dedykowane do średnio niebezpiecznych (np. pył z gipsu).
- Modele klasy H sprawdzą się do najgroźniejszych pyłów (np. azbestu, pleśni, rakotwórczych substancji).
Klasy filtracji dobiera się na podstawie konkretnych substancji i poziomu ekspozycji.
Odkurzacze specjalistyczne – dedykowane rozwiązania
Kärcher oferuje również odkurzacze zaprojektowane z myślą o konkretnych branżach. Wśród nich znajdują się np.:
- Odkurzacze dla piekarni – odporne na wysokie temperatury i pyły mączne.
- Odkurzacze dla straży pożarnej – posiadające zintegrowane pompy do wypompowywania dużych ilości wody po zalaniach.
- Modele ATEX – przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z oznaczeniem strefy wybuchowej.
Gdzie sprawdzi się profesjonalny sprzęt sprzątający marki Kärcher?
Odkurzacze do zastosowań profesjonalnych marki Kärcher do pracy na mokro i sucho to sprzęt zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach, takich jak duże zapylenie, ciągła eksploatacja i obecność cieczy. To świetny wybór dla firm sprzątających.
Profesjonalne odkurzacze o dużej mocy sprawdzą się w wielu branżach i zastosowaniach:
- Branży budowlanej i remontowej – usuwanie gruzu, pyłu cementowego, tynku czy gipsu bez spadku mocy ssania.
- Zakładach produkcyjnych i halach przemysłowych – praca ciągła przy dużym obciążeniu, z pyłem przemysłowym, metalowymi wiórami lub cieczami procesowymi.
- Warsztatach i zakładach mechanicznych – skuteczne sprzątanie smarów, opiłków, wody technicznej czy brudu po pracach serwisowych.
- Magazynach i centrach logistycznych – czyszczenie ramp, ciągów komunikacyjnych i powierzchni magazynowych.
- Obiektach użyteczności publicznej – szkołach, szpitalach, lotniskach, dworcach. Wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i higiena.
Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych sprawdzą się na budowach, w zakładach chemicznych, laboratoriach, przemyśle spożywczym, miejscach z rygorystycznymi przepisami BHP.
Na co zwrócić uwagę, gdy wybierasz profesjonalny odkurzacz do intensywnego użytkowania?
- Moc ssąca i klasa filtracji – wyższy poziom filtracji (filtry klasy M/H) jest niezbędny przy drobnym pyle budowlanym. Sprawdź koniecznie specyfikację zgodnie z normą EN 60335‑2‑69.
- System czyszczenia filtra – pełny system Tact zapewnia komfort pracy bez spadku wydajności. W klasie Ap dostępne jest półautomatyczne rozwiązanie.
- Pojemność i rodzaj zbiornika – większe pojemniki ograniczają przerwy na opróżnianie, co jest istotne w pracy ciągłej.
- Mobilność i wygoda użytkowania – kompaktowe modele jak np. NT 22/1 Ap L ważą niewiele i łatwo je transportować. Duże zbiorniki, węże ssące i schowki na akcesoria są praktyczne podczas długiej pracy.
- Dodatkowe funkcje – niektóre modele wyposażone w gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym włączaniem przy pracy na narzędziu. Funkcja jest przydatna do sprzątania w warsztatach.
Jakie funkcje powinien mieć odkurzacz do pracy ciągłej ?
- Automatyczne oczyszczanie filtra (system Tact) – zabezpiecza przed spadkiem siły ssącej i koniecznością częstego czyszczenia filtrów ręcznie.
- Wytrzymała konstrukcja i odporność na mokre środowisko – metalowe zbiorniki, odporne filtry i zabezpieczenia elektryczne (np. wyłącznik różnicowoprądowy).
- Kompaktowa i przemyślana ergonomia – modele z opcją przechowywania akcesoriów i łatwym transportem.
- Klasy filtracji zgodne z zadaniami – dobór urządzeń z certyfikatem na pyły L/M/H zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność przy różnych rodzajach zabrudzeń.
Profesjonalny odkurzacz o wysokiej wydajności Kärcher to niezawodne narzędzie do pracy w wymagających warunkach – od biur i hoteli, po budowy i zakłady przemysłowe. Wysoka moc ssania, zaawansowane systemy filtracji i solidna konstrukcja sprawiają, że to sprzęt, na którym możesz polegać każdego dnia.
Szukasz wydajnego odkurzacza do zadań specjalnych? Wybierz Kärcher i postaw na profesjonalizm.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
FAQ – profesjonalne odkurzacze Kärcher
Jaki profesjonalny odkurzacz wybrać do firmy sprzątającej?
Dla firm sprzątających najlepiej sprawdzą się modele z serii NT Tact (drobny pył, praca ciągła) lub NT Ap (lekka obsługa, prace mieszanego charakteru), a w przypadku zagrożeń pyłami – urządzenia z certyfikatami klasy L, M lub H.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza przemysłowego?
Najważniejsze parametry to: efektywność filtracji (klasy L/M/H), system oczyszczania filtra (preferowany Tact lub Ap), pojemność zbiornika, moc ssąca, a także ergonomia i mobilność urządzenia.
Jakie funkcje powinien mieć profesjonalny odkurzacz do pracy ciągłej?
Najważniejsze to: system automatycznego oczyszczania filtrów (Tact), odporność konstrukcyjna na ciągłe użytkowanie i wilgoć, wytrzymałe filtry oraz ergonomiczne rozwiązania typu wbudowane schowki, gniazda na elektronarzędzia czy łatwy dostęp do zbiornika.