Dzięki nowemu systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact, NT 50/1 Tact Te M ACD zasysa bardzo duże ilości drobnego pyłu, gwarantując jednocześnie skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. To urządzenie, certyfikowane zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczone do zasysania pyłów palnych. Moc ssania jest stale monitorowana przez czujniki, a czyszczenie filtra jest sterowane w razie potrzeby. Solidny 50-litrowy pojemnik z metalowymi kółkami, regulowanym uchwytem do pchania i wężem spustowym może również poradzić sobie z dużymi ilościami drobnego pyłu w klasie pyłu M, a także z gruboziarnistymi zanieczyszczeniami i płynami. Wąż spustowy ułatwia usuwanie dużych ilości płynów. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchomienia i kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Już osadzony kurz jest niezawodnie zasysany za pomocą zestawu akcesoriów (4-metrowy wąż ssący, rury ssące ze stali nierdzewnej, szeroka dysza podłogowa). Wszystkie akcesoria można bezpiecznie przechowywać na urządzeniu dzięki przemyślanym rozwiązaniom.