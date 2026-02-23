Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 Tact Te M
Przeznaczony do bardzo dużych ilości wdychalnego drobnego pyłu klasy M: duży, ale zwrotny odkurzacz do pracy na mokro i sucho ze zbiornikiem o pojemności 50 l, regulowanym uchwytem i certyfikatem ACD.
Dzięki nowemu systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact, NT 50/1 Tact Te M ACD zasysa bardzo duże ilości drobnego pyłu, gwarantując jednocześnie skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. To urządzenie, certyfikowane zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczone do zasysania pyłów palnych. Moc ssania jest stale monitorowana przez czujniki, a czyszczenie filtra jest sterowane w razie potrzeby. Solidny 50-litrowy pojemnik z metalowymi kółkami, regulowanym uchwytem do pchania i wężem spustowym może również poradzić sobie z dużymi ilościami drobnego pyłu w klasie pyłu M, a także z gruboziarnistymi zanieczyszczeniami i płynami. Wąż spustowy ułatwia usuwanie dużych ilości płynów. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchomienia i kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Już osadzony kurz jest niezawodnie zasysany za pomocą zestawu akcesoriów (4-metrowy wąż ssący, rury ssące ze stali nierdzewnej, szeroka dysza podłogowa). Wszystkie akcesoria można bezpiecznie przechowywać na urządzeniu dzięki przemyślanym rozwiązaniom. Urządzenie można bezpiecznie zdemontować dzięki nowo opracowanemu zestawowi akcesoriów, który obejmuje 4-metrowy wąż ssący, rury ze stali nierdzewnej i szeroką dyszę podłogową. Wszystkie akcesoria są bezpiecznie przechowywane na urządzeniu dzięki przemyślanym rozwiązaniom.
Cechy i zalety
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem TactGwarantuje maksymalną moc ssania i pojemność filtra. Optymalna, dostosowana do potrzeb częstotliwość czyszczenia filtra. Zminimalizowana emisja hałasu.
Wydajność filtracji 99,9%Chroni zdrowie przed respirabilnymi cząstkami stałymi. Testowane zgodnie z klasą pyłów M.
Certyfikacja ACDZatwierdzony do odkurzania pyłów palnych. Certyfikowany zgodnie z normą IEC 60335-2-69:2021. Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
- Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.
- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
- Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
- Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Filtracja powietrza chłodzącego
- Przedłuża żywotność turbiny.
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
- Skuteczność filtracji wynosząca 99,9%.
- Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego.
- Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
- Certyfikowany dla klasy pyłów M. Stopień separacji pyłu: 99,9%.
- Materiał z włókien PES z powłoką PTFE: odporny na gnicie i wilgoć.
- Idealny do odkurzania płynów, drobnego pyłu i gruboziarnistych zabrudzeń.
Adapter do elektronarzędzi
- Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi.
- Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza.
- Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Duży pojemnik o pojemności 50 l
- Z praktycznym, regulowanym uchwytem ułatwiającym transport.
- Zintegrowany wąż spustowy do łatwego usuwania dużych ilości płynu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|19
|Waga z opakowaniem (kg)
|24,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 370 x 1045
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Wąż spustowy
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
- Uchwyt prowadzący
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
- Klasa pyłu: M
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Do zasysania cieczy i mokrego brudu
- Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
- Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.