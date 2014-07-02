Profesjonalne odkurzacze do pyłów niebezpiecznych
Do bezpiecznego usuwania zagrażających zdrowiu pyłów, firma Kärcher opracowała zaawansowane technologicznie odkurzacze na mokro i sucho spełniające najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.
Profesjonalne odkurzacze do pyłów niebezpiecznych Kärcher — zastosowania
Profesjonalne odkurzacze do pyłów niebezpiecznych Kärcher to specjalistyczne urządzenia do zadań specjalnych. Przeznaczone do odsysania wody i pyłu budowlanego, szkodliwych substancji oraz mokrych i suchych zanieczyszczeń znajdują zastosowanie w branży budowlanej, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Umożliwiają także dokładne i bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń we wszystkich sektorach, w których wymagane jest zachowanie najwyższych standardów czystości.
Wśród profesjonalnych odkurzaczy do usuwania pyłów niebezpiecznych Kärcher znajdziesz modele przeznaczone do usuwania:
- pyłów klasy L o niskiej szkodliwości: kurzu domowego, ziemi, wapna, farb czy lakierów;
- pyłów klasy H (średnio szkodliwych dla zdrowia takich jak pyły drzewne, pyły metalowe cząsteczki farb) z możliwością użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako Strefa 22;
- pyłów H klasy z dodatkowym testem dla zbierania pyłu z azbestu zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519);
- pyłów klasy M (najbardziej szkodliwych dla zdrowia: pyłów azbestu, zarodników, pleśni, pyłów ołowiowych cz włókien mineralnych) zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE dotyczącą pracy w obszarze zagrożonym eksplozją (Strefa 22).
Odkurzacze profesjonalne do pyłów niebezpiecznych Kärcher będą więc doskonałym narzędziem do usuwania niebezpiecznych pyłów azbestowych, kadmowych, ołowianych, palnych, pyłów powstałych w procesie produkcji leków, aktywnych substancji farmaceutycznych, prochu strzelniczego czy osadów po malowaniu proszkowym.
Profesjonalne odkurzacze do pyłów niebezpiecznych Kärcher — dla kogo?
Profesjonalne odkurzacze przemysłowe do pyłów niebezpiecznych zostały zaprojektowane z myślą o szczególnych potrzebach profesjonalistów. Zapewniają najwyższą komfort pracy, skuteczność i w pełni bezpieczne użytkowanie. Wyposażone we wtyczkę do podłączenia elektronarzędzi i przystosowane do pracy w trudnych warunkach są skuteczne w usuwaniu pyłu, także tego niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Wyposażone w inteligentny system filtracji eliminują ryzyko kontaktu operatora z toksycznymi zanieczyszczeniami, chroniąc jego drogi oddechowe. System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami zapewnia efektywną ochronę użytkownika przed porażeniem.
