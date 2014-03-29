Odkurzacze do popiołu - Odkurzacze kominkowe - Kärcher
Odkurzacze do popiołu Kärcher zostały zaprojektowane specjalnie do czyszczenia piecy, kominków, palenisk i grilla. Odkurzacz do popiołu Kärcher serii AD zapobiega ponownemu rozżarzeniu się popiołu pod wpływem podmuchu powietrza, jest też wyposażony w specjalny filtr, który nie zapycha się nawet w przypadku kontaktu z lepkim popiołem. Odkurzacze do popiołu Kärcher znane są głównie jako odkurzacze kominkowe lub odkurzacze do pieca, ale z powodzeniem mogą służyć jako tradycyjne odkurzacze do czyszczenia na sucho.
Odkurzacze do popiołu
Popiół z kominka, resztki z grilla – wszystko to potrafi uprzykrzyć życie i zrujnować zwykły odkurzacz. Dlatego Kärcher stworzył odkurzacze do popiołu z serii AD. To odpowiedź na codzienne potrzeby właścicieli kominków, pieców i ogrodowych palenisk. Sprawdź, czym się wyróżniają i jak wybrać odpowiedni model!
Dlaczego potrzebny jest specjalny odkurzacz do popiołu?
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że popiół to po prostu pył – więc czemu nie użyć zwykłego odkurzacza? Problem w tym, że drobinki popiołu są tak małe, że mogą natychmiast zapchać filtr, przegrzać silnik, a nawet uszkodzić urządzenie. Do tego dochodzi ryzyko wzniecenia ognia – rozżarzony popiół w połączeniu z przepływem powietrza to mieszanka wybuchowa.
Odkurzacze do popiołu są konstruowane tak, by wytrzymać wysoką temperaturę, zatrzymać najdrobniejsze cząsteczki i nie dopuścić do ich powrotu do pomieszczenia. Mają też metalowe zbiorniki i filtry przystosowane do tego typu zanieczyszczeń.
Jak działają odkurzacze do popiołu marki Kärcher?
Seria AD od Kärchera to urządzenia stworzone specjalnie do walki z popiołem. Mają wielowarstwowy system filtracji, w którym każdy element odpowiada za coś innego – od zatrzymywania większych kawałków, przez ochronę silnika, aż po filtr wylotowy, który oczyszcza powietrze.
Odkurzacz do czyszczenia kominka to urządzenie wielozadaniowe. Przydaje się przez cały rok, nie tylko w sezonie grzewczym. Za jego pomocą wyczyścisz następujące powierzchnie:
- kominki i piece kaflowe,
- grille i paleniska ogrodowe.
- warsztaty i garaże,
- kotłownie i piece na ekogroszek.
Dodatkowo technologia ReBoost umożliwia czyszczenie filtra bez jego wyjmowania – wystarczy wcisnąć przycisk, a siła ssania zostaje przywrócona. Dzięki temu cały proces odkurzania jest szybki, skuteczny i bezpieczny.
Wysoka wydajność i bezpieczeństwo
Bez spadków siły ssącej
System oczyszczania filtra ReBoost aktywowany przyciskiem na głowicy zapobiega spadkom siły ssącej podczas odkurzania. Dzięki temu nie jest konieczne jego ręczne czyszczenie, a popiół można odkurzacz bez przerw w pracy.
Proste i bezpieczne odkurzanie
1-częsciowy system filtrujący składa się z filtra płaskiego falistego, filtra metalowego i filtra do większych zanieczyszczeń. Filtr może być wyjęty bez kontatu z popiołem.
Metalowy zbiornik można łatwo i bezpiecznie opróżnić dzięki zamontowanemu uchwytowi. Ręce i podłoga pozostają czyste!
Model AD 4 Premium posiada dodatkowo osobny filtr wylotowy.
Czym charakteryzują się odkurzacze do popiołu Kärcher?
Odkurzacz do popiołu z kominka marki Kärcher to urządzenie stworzone z myślą o maksymalnej wydajności, bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Skutecznie radzi sobie z czyszczeniem kominków, pieców czy grilli. Oto, co go wyróżnia:
- Przystosowanie do wysokich temperatur – wszystkie elementy mające kontakt z popiołem (zbiornik, wąż, obudowa) są wykonane z materiałów żaroodpornych. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczne, nawet gdy trafi się niewygaszony żar.
- Skuteczna wielowarstwowa filtracja – filtr płaski falisty, filtr metalowy i filtr wstępny tworzą system, który zatrzymuje nawet najdrobniejszy pył i zapobiega jego wydostawaniu się na zewnątrz. Nie ma też ryzyka zapchania, nawet przy lepkim i wilgotnym popiele.
- System ReBoost – gdy filtr zaczyna się zapychać, wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby przywrócić pełną moc ssania. To oszczędza czas i eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia w trakcie pracy.
- Łatwe opróżnianie bez kontaktu z brudem – zbiornik można opróżnić jednym ruchem, bez wzbijania chmury pyłu.
- Uniwersalne zastosowanie – choć przeznaczone do popiołu, wiele modeli sprawdza się również jako klasyczne odkurzacze do suchych zabrudzeń, np. w garażu, warsztacie czy na budowie.
Jak wybrać odkurzacz do czyszczenia popiołu Kärcher?
Kärcher oferuje kilka modeli odkurzaczy do popiołu, które różnią się funkcjonalnością i przeznaczeniem:
- Kärcher AD 2: To podstawowy model odkurzacza do popiołu, idealny do okazjonalnego czyszczenia kominków i grilli. Wyposażony w metalowy zbiornik o pojemności 14 litrów oraz system filtracji z płaskim filtrem falistym i filtrem metalowym, zapewnia skuteczne usuwanie popiołu.
- Kärcher AD 4 Premium: Ten niezawodny odkurzacz do pieca oferuje większą pojemność zbiornika (17 litrów) oraz dodatkowe akcesoria, takie jak ssawka podłogowa i chromowane rury ssące, co czyni go bardziej uniwersalnym. System oczyszczania filtra ReBoost pozwala na utrzymanie stałej siły ssania bez konieczności ręcznego czyszczenia filtra.
- Kärcher AD 2 Battery Set: To bezprzewodowy odkurzacz kominkowy zasilany akumulatorem, co zapewnia większą mobilność i swobodę pracy, szczególnie w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego. Model ten posiada system oczyszczania filtra ReBoost oraz żaroodporny zbiornik i wąż ssący.
Wybierając odkurzacz do popiołu, warto zwrócić uwagę na pojemność zbiornika, rodzaj zasilania (sieciowe lub akumulatorowe), system filtracji oraz dodatkowe funkcje i akcesoria, które mogą ułatwić pracę i zwiększyć komfort użytkowania.
Odkurzacz do kominka Kärcher to sprzęt zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, wydajności i wygodzie użytkowania. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na takie elementy jak system samooczyszczania filtra ReBoost, szczelna i wielowarstwowa filtracja, żaroodporny zbiornik i wąż, a także pojemność zbiornika dostosowaną do częstotliwości użytkowania.
Wybierz odkurzacz kominkowy Kärcher – niezawodne narzędzia nie tylko do kominka, ale też do grilla, pieca czy warsztatu!
FAQ – najczęstsze pytania o odkurzacze do popiołu
Czy zwykły odkurzacz nadaje się do popiołu?
Nie, i to z kilku powodów. Zwykły odkurzacz nie jest przystosowany do zasysania bardzo drobnych cząsteczek popiołu, które mogą błyskawicznie zapchać filtr i doprowadzić do spadku mocy lub nawet trwałego uszkodzenia silnika. Co gorsza, jeśli w popiele znajdują się jeszcze lekko żarzące się resztki, może dojść do pożaru wewnątrz takiego odkurzacza.
Jaka jest różnica pomiędzy odkurzaczem do popiołu a zwykłym odkurzaczem?
Odkurzacz do popiołu ma metalowy, żaroodporny zbiornik, odporny na temperaturę wąż oraz specjalistyczny system filtracyjny, który zatrzymuje nawet najdrobniejszy pył.
Taki sprzęt jest też lepiej zabezpieczony przed zapłonem i nie rozprzestrzenia cząsteczek w pomieszczeniu. Zwykłe odkurzacze, nawet te wysokiej klasy, nie poradzą sobie z popiołem – ani pod względem konstrukcji, ani wydajności.
Jak wybrać odkurzacz do popiołu?
Przede wszystkim zwróć uwagę na bezpieczeństwo – najważniejszy jest żaroodporny zbiornik (najlepiej metalowy) i filtr, który nie zapycha się po pierwszym użyciu.
Szukaj modeli z kilku stopniowym systemem filtracji – np. z filtrem falistym, metalowym oraz separatorem większych zanieczyszczeń. To gwarantuje długą żywotność i brak pylenia podczas pracy.
Przydatne są też takie funkcje jak automatyczne oczyszczanie filtra (np. system ReBoost), łatwe opróżnianie zbiornika bez kontaktu z brudem, a także wygodne przechowywanie końcówek i akcesoriów. Jeśli potrzebujesz mobilności – rozważ model z akumulatorem 18 V, który pozwala sprzątać bez kabla nawet w miejscach bez dostępu do prądu.