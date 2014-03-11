Sprzęt czyszczący dla profesjonalistów - Kärcher Professional

Czym się wyróżnia sprzęt czyszczący dla profesjonalistów Kärcher?

Profesjonalne urządzenia Kärcher powstają z myślą o wydajnej pracy i skutecznym usuwaniu trudnych zabrudzeń, poprzez zastosowywanie rozwiązań klasy przemysłowej. Są to m.in.: wysokowydajne pompy, silniki indukcyjne o dużej trwałości, zaawansowane systemy akumulatorowe, układy odzysku wody oraz zabezpieczenia konstrukcyjne.

Kärcher oferuje też bardzo szeroką gamę wyspecjalizowanych urządzeń, które łatwo dopasować do konkretnej branży – od logistyki i przemysłu, przez gastronomię oraz hotelarstwo, po motoryzację, rolnictwo czy sektor komunalny. Każda linia sprzętu powstaje tak, aby zapewniać powtarzalne efekty, obniżać koszty eksploatacji i znacząco skracać czas sprzątania.

Przetestuj sprzęt czyszczący dla profesjonalistów od Kärcher – to nie tylko myjki i odkurzacze, lecz cały system urządzeń stworzonych do intensywnej pracy. W ofercie znajdziesz rozwiązania dla firm, które wymagają maksymalnej wydajności i niezawodności. To urządzenia przystosowane do trudnych warunków, które pomagają utrzymać wysokie standardy czystości w różnych branżach.