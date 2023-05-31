CZYSZCZENIE W PRZEMYŚLE
Czystość w procesach i przemyśle – specjalistyczne rozwiązania w zakresie czyszczenia dla naszych klientów.
Optymalizacja czyszczenia w procesach produkcji i logistyce wymaga niestandardowych rozwiązań.
Doświadczenie w różnych branżach
Kärcher zapewnia wsparcie wielu klientom przemysłowym z najróżniejszych sektorów, osiągając w tym obszarze roczne obroty przekraczające 300 milionów euro. Bettina Biebl, wiceprezes ds. zarządzania światową sprzedażą, wyjaśnia: „Często słyszymy pytanie: „Och, czy Kärcher też to robi?”. To motywuje nas do promowania naszej oferty usług oraz indywidualnych rozwiązań w zakresie czyszczenia przemysłowego.” Kilka przykładowych projektów wyraźnie dowodzi, że inwestowanie w technologię czyszczenia szybko się zwraca.
Skuteczniejsze zachowanie wartości, mniej przestojów
Firma tekstylna z Azji borykała się z problemem dotyczącym narzędzia do krojenia tkanin, które musiało być wymienianie co cztery miesiące. Koszt: 100 000 euro. Zainstalowanie systemu odkurzania usuwającego niewielkie fragmenty włókien tkanin z ostrza, pozwoliło wydłużyć żywotność narzędzia o miesiąc. „Wcześniej systemy odkurzania doskonale sprawdziły się w branży spożywczej," wyjaśnia Biebl. „Pojemniki na lody, które podczas produkcji nie były napełnianie często powodowały przestoje.” Powód: zablokowane pojemniki muszą zostać usunięte. System odkurzania automatycznie je usuwa, co zapewnia płynną produkcję.
Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
Zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy sprawdziło się także w branży napojów. Problemem były luźne etykiety, które przedostawały się wnętrza maszyn i powodowały zatrzymanie produkcji. Ręczne usuwanie etykiet stwarzało ryzyko powstania obrażeń u pracowników. System odkurzania umożliwił mechaniczne usuwanie luźnych etykiet.
Szybsze czyszczenie, większa produkcja
„Niezależnie od branży, efekt jest zawsze taki sam: każda analiza procesów i technologii potwierdza konieczność wdrożenia ulepszeń. Zwrot z inwestycji wkrótce będzie zauważalny” zapewnia Biebel. Niezależnie od tego, czy jest to piekarnia przemysłowa, która dzięki skróceniu czasu czyszczenia pasa transmisyjnego może zwiększyć produkcję, czy też firma chemiczna, która skróciła czas czyszczenia wnętrza zbiornika z prawie czterech dni do czterech godzin, nieszablonowe myślenie się opłaca – zawsze.
ROZMOWY Z NASZYMI KLIENTAMI.
Firmowe zmiany oznaczają różne wyzwania, z którymi należy się zmierzyć. Alfred Weber (kierownik głównego serwisu grupy BMW), Thomas Lauer (kierownik grupy Bitburger), Stefan Huber (kupiec grupy Hoffmann) oraz Dietmar Favorat (dział globalnej, zaawansowanej technologii Daimler Truck AG) dzielą się swoimi doświadczeniami w pokonywaniu tych wyzwań.
„Zaskoczyło mnie, że Kärcher posiada w ofercie
urządzenia do czyszczenia suchym lodem.”
Rozmowa z Alfredem Weberem, kierownikiem głównego serwisu grupy BMW w Monachium, dotycząca wyeliminowania strat oraz gotowości.
Jesteś kierownikiem głównego serwisu grupy BMW w Monachium. Jaki jest Twój zakres obowiązków i największe wyzwania, z którymi mierzysz się w pracy?
Wyzwania w pracy? Czyścimy pistolety i chwytaki do zgrzewania punktowego oraz sprzęt do klejenia na robotach. Wykonujemy również prace skrawaniem na tokarkach i frezarkach, a także druk 3D. Przed rozpoczęciem naprawy musimy wyczyścić narzędzie. Do usuwania lekkich zanieczyszczeń możemy wykorzystać mechaniczne rozwiązania, ale w wielu przypadkach stosujemy czyszczenie suchym lodem. Największym wyzwaniem dla nas jest to, że nigdy nie wiemy, kiedy i które narzędzia trafią do naprawy, a także w jakim będą stanie. To oznacza, że 90% naszej pracy nie da się zaplanować – mówimy o około 700 artykułach znajdujących się aktualnie w użyciu, w zależności od rodzaju narzędzi.
Co jest ważne podczas współpracy z dostawcami?
Ważny jest sposób, w jaki partner biznesowy komunikuje się ze mną. Czy moje potrzeby są zaspokajane, czy posiadają sugestie dotyczące ulepszeń, czy istnieje uczciwa odpowiedź na krytyczne pytania? Wszyscy wiemy, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, a każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Chcę otwarcie rozmawiać o tym z moimi dostawcami. Ważne jest dla mnie również dotrzymywanie terminów – zawsze możesz odwołać spotkanie lub zadzwonić, aby poinformować, że utknąłeś w korku. Niedopuszczalne jest niepoinformowanie oczekującej na Ciebie osoby.
Wspólnie z Kärcher zoptymalizowaliśmy czyszczenie pistoletów do zgrzewania punktowego. Co stanowiło problem w przypadku poprzedniej metody i jak nowe rozwiązanie poprawiło sytuację?
Ponieważ pistolety do zgrzewania punktowego, jak również inne narzędzia, czyścimy suchym lodem, jakiś czas temu zakupiliśmy kabinę i urządzenie do czyszczenia suchym lodem. Pełna gotowość wymagała cotygodniowych dostaw suchego lodu. Jednak czasami nie mieliśmy narzędzi wymagających czyszczenia, co oznaczało, że suchy lód odparowywał. Bądź też mieliśmy tak dużo narzędzi, że suchego lodu było za mało. Z punktu widzenia kosztów i logistyki to było bardzo niezadowalające rozwiązanie, ale tak zawsze dzieje się w przypadku czyszczenia suchym lodem. Urządzenie Kärcher do czyszczenia suchym lodem pozwoliło rozwiązać nasz problem, ponieważ wytwarza lód, wtedy gdy jest potrzebny. To oznacza, że zawsze jesteśmy gotowi.
Czy używacie innych produktów Kärcher, a jeżeli tak, dlaczego?
Słynne urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher znam od dzieciństwa. To firma o ugruntowanej pozycji i ciesząca się bardzo dobrą opinią. Byłem naprawdę zaskoczony, że Kärcher produkuje również urządzenia do czyszczenia suchym lodem i posiada ofertę skierowaną do wielu branż przemysłu.
Co w Kärcher wywiera na Tobie największe wrażenie?
Słynne urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher znam od dzieciństwa. To firma o ugruntowanej pozycji i ciesząca się bardzo dobrą opinią. Byłem naprawdę zaskoczony, że Kärcher produkuje również urządzenia do czyszczenia suchym lodem i posiada ofertę skierowaną do wielu branż przemysłu.
Gdybyś mógł sobie coś wymarzyć, to jakie innowacje chciałbyś znaleźć w ofercie Kärcher?
Szczerze mówiąc, urządzenie do czyszczenia suchym lodem L2P o większej mocy (L2P = Liquid to Pellet). Większa moc umożliwi używanie urządzenia do każdego rodzaju czyszczenia, w tym na przykład do czyszczenia sprzętu do sklejania. To byłby klucz do sprzedaży L2P klientom przemysłowym na dużą skalę.
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„Jako browar przywiązujemy dużą wagę do czystości i higieny”
Rozmowa z Thomasem Lauerem, szefem technologii/produkcji/środowiska grupy Bitburger, na temat technologii czyszczenia i rodzinnych firm.
Bitburger podobnie jak Kärcher jest rodzinną firmą. Co Twoim zdaniem wyróżnia rodzinne firmy?
Firmy rodzinne myślą w kategoriach pokoleń, a nie raportów kwartalnych, co sprawia, że mają inną firmową kulturę. Zrównoważony rozwój nie jest jedynie współcześnie modnym hasłem, a nacisk kładziony jest nie tylko na ochronę klimatu i środowiska.
Obecnie siódme pokolenie rodziny zarządza firmą. To oznacza zupełnie inne relacje z firmą niż w przypadku akcjonariuszy spółki akcyjnej.
Jaką rolę odgrywa technologia czyszczenia w branży napojów? Co stanowi największe wyzwania?
Klienci czasami nie zadają sobie sprawy z tego ile czasu w browarze zajmuje zapewnienie czyści oraz higieny. Na przykład w czasie weekendu, podczas dwóch zmianach czyścimy rozlewnię; plan produkcji uwzględnia harmonogram czyszczenia.
To sprawia, że technologia czyszczenia jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ ostatecznie decyduje o tym, czy nasz produkt dotrze do konsumenta w idealnym stanie.
Co jest dla Was szczególnie ważne przy wyborze rozwiązań w zakresie technologii czyszczenia?
Przede wszystkim potrzebujemy niezawodnych, skutecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Cenimy także ekonomiczne rozwiązania. Rozważmy na przykład urządzenie do czyszczenia butelek zwrotnych. Współpracujemy z naszymi dostawcami technologii czyszczenia, aby określić czasy obróbki, temperaturę, a także inne czynniki, co ma zapewnić możliwie najbardziej efektywne czyszczenie oraz pożądane rezultaty. W przypadku wykorzystywanych środków chemicznych współpracujemy z producentami, którzy opracowują produkty dopasowane do naszych wymagań – potrzebujemy np.: ługu z dodatkami o właściwej mocy czyszczącej, ale jednocześnie z minimalnym spienianiem. Oprócz tych specjalnych zastosowań musimy również myśleć o codziennym czyszczeniu środowiska produkcyjnego. Poszukujemy rozwiązań, które maksymalnie ułatwią pracę naszego personelu.
Wykorzystujecie również technologię czyszczenia Kärcher. Dlaczego wybraliście te konkretne rozwiązania?
Od dawna jesteśmy klientami Kärcher, ponieważ cenimy jakość, jak i wsparcie partnera serwisowego u nas na miejscu. Produkty wykorzystujemy wszędzie, o czym dowiedziałem się dopiero wtedy, gdy oprowadzałem pracowników Kärcher po browarze. Do tego spotkania doszło w dość wyjątkowy sposób: podczas eventu dla rodzinnych firm, obie rodziny rozmawiały i postanowiły zorganizować spotkanie swoich najważniejszych pracowników. Muszę przyznać, że początkowo odbierałem to jako nadużycie uprzejmości. Atmosfera podczas spotkania była wyjątkowa i od początku oczywiste było, że nadajemy na tych samych falach. Od tego czasu nasza współpraca stała się jeszcze bliższa.
Gdzie dokładnie wykorzystujecie rozwiązania Kärcher?
Na każdej linii rozlewniczej posiadamy stacje z urządzeniami Kärcher, który wykorzystujemy do codziennego czyszczenia. Są to urządzenia wysokociśnieniowe, stacje z wężami i pozostałe akcesoria. Wykorzystujemy na przykład urządzenia wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody do usuwania etykiet logistycznych, które supermarkety umieszczają na naszych skrzynkach z piwem.
Są tak mocno przyklejane, że trzeba je ręcznie usuwać – zautomatyzowane rozwiązania nie są skuteczne. Odkurzaczy przemysłowych używamy do usuwania etykiet po płukaniu.
Gdybyś mógł sobie coś wymarzyć, to jakie innowacje chciałbyś znaleźć w ofercie Kärcher?
Automatyczne rozwiązanie Kärcher, które wszystko wyczyści za mnie w domu. Automatyczne systemy to dla browaru wyjątkowo interesujące rozwiązanie. Uważam, że Kärcher jest liderem tego typu rozwiązań. Automatyczne rozwiązania byłyby również pomocne przy czyszczeniu pod i między maszynami, a także w trudno dostępnych miejscach. Chętnie wybieramy rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić czas naszym pracownikom.
„Podróbkom mówimy nie”
Rozmowa ze Stefanem Huberem, kupcem grupy Hoffmann, dotycząca narzędzi i sprzętu przemysłowego.
W grupie Hoffmann odpowiadasz za wybór produktów z katalogu dla klientów przemysłowych. Z jakimi największymi wyzwaniami zmagasz się w swojej pracy?
Odpowiadam za ofertę elektronarzędzi i materiałów warsztatowych. Do czyszczenia używamy między innymi odkurzaczy oraz odkurzaczy do czyszczenia na mokro i na sucho Kärcher. Jednym z największych wyzwań jest obecnie zapewnienie dostępności, ponieważ nasi klienci oczekują nieprzerwanych dostaw. Oferta grupy Hoffmann powstała w oparciu o nasze marki GARANT i HOLEX oraz bazuje na precyzyjnym wyborze producentów – dlatego jakość jest niezwykle istotna.
Co jest dla Was szczególnie ważne przy wyborze rozwiązań i produktów w zakresie technologii czyszczenia?
Technologia czyszczenia stanowi uzupełnienie naszej oferty dla klientów przemysłowych w dziedzinie obróbki metali. Spełnienie ich oczekiwań oznacza to, że zaspokajamy ich wszystkie potrzeby. Przy wyborze rozwiązań i produktów w zakresie technologii czyszczenia stawiamy na sprawdzone marki takie jak Kärcher, które nasi klienci kojarzą z innowacjami uwzględniającymi potrzeby użytkownika. Podróbkom mówimy nie – doceniamy rozwiązania, które stanowią dla naszych klientów wartość dodaną. Kolejnym ważnym aspektem jest międzynarodowa dostępność produktów i usług dostawcy, ponieważ naszą działalność prowadzimy na całym świecie.
Jak ważne jest dla Was, aby dostawcy skupiali się nie tylko na swoich produktach, ale także na skutecznej logistyce oraz marketingu?
W Niemczech oraz Europie dostarczamy 99% zamówień w ciągu 24 godzin. W naszym logistycznym miasteczku, które zajmuje 100 000 metrów kwadratowych, posiadamy 500 000 miejsc do magazynowania kontenerów, a na terenie Europy jesteśmy w stanie wysłać 40 000 paczek dziennie. Nasi partnerzy muszą być w stanie dotrzymać nam kroku, co oznacza, że precyzja i szybkość dostaw mają kluczowe znaczenie. Pozostałe aspekty obejmują możliwość elektronicznego kontaktu z naszymi dostawcami oraz interfejs danych do systemu PIM (Product Information Management), dzięki czemu można uzyskać bezpośredni dostęp do treści, zdjęć i materiałów wideo dotyczących produktów.
W swojej ofercie posiadacie także produkty OEM. Na co zwracasz uwagę przy wyborze producenta?
Produkty marek GARANT i HOLEX generują ponad 50% naszego obrotu. W przypadku produktów OEM wybieramy najlepszych dostawców zapewniających produkcję zgodną z zasadami pionowej integracji, a także potrafiących zapewnić duże ilości. Interesuje nas również rozwijanie partnerstwa, ponieważ nasze marki są innowacyjne i niepowtarzalne.
Już od jakiegoś czasu współpracujecie z Kärcher. Co w Kärcher wywiera na Tobie największe wrażenie?
Od dawna bardzo doceniamy naszą współpracę z Kärcher. Istnieje wiele powodów naszej owocnej współpracy: Kärcher to dobrze znana i uznana na całym świecie marka oferująca wysokiej jakości produkty. Firma jest zorientowana na klientów przesyłowych, a produkty stanowią wartość dodaną. My również posiadamy ugruntowane, firmowe wartości. Rodzinne korzenie firmy sprawiają, że jest ona godnym zaufania partnerem. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, który jest również bardzo ważny dla Kärcher, wymiana informacji z tak solidnym partnerem umożliwia nam opracowanie własnej, kompleksowej koncepcji.
Gybyś mógł sobie coś wymarzyć, to jakie innowacje chciałbyś znaleźć w ofercie Kärcher?
Właściwie prosiłbym o dwie rzeczy. Autonomiczny dkurzacz przemysłowy do pracy na mokro/sucho i być może Kärcher mógłby rozważyć współpracę z mocniejszą platformą bateryjną. Mogłoby to być przydatne w podczas pracy z wiekszą ilością zanieczyszczeń.
„Rzadko kiedy eksperymentowanie było tak przyjemne”.
Rozmowa z Dietmarem Favoratem, dział globalnej, zaawansowanej technologii Daimler Truck, dotycząca ochrony powierzchni oraz środków chemicznych.
Jesteś ekspertem w dziedzinie technologii powierzchni i pracujesz dla Daimler Trucks w obszarze dziale globalnej, zaawansowanej technologii. Z jakimi największymi wyzwaniami zmagasz się w swojej branży?
We współpracy z odpowiednimi, technicznymi partnerami jestem odpowiedzialny za opracowywanie skutecznych rozwiązań w zakresie technologii powierzchni. Jednym z przykładów są pojazdy do odśnieżania. W celu zapobiegania korozji spowodowanej intensywnym użytkowaniem, przetestowaliśmy różne środki konserwujące do zabezpieczenia podwozia i ochrony antykorozyjnej. Jednocześnie udało nam się ustalić, że niewielu klientów posiada gotowe rozwiązania w zakresie czyszczenia pojazdów. Powód: środki czyszczące niszczą środek konserwujący, dlatego nie jesteśmy w stanie uzyskać pożądanego efektu. Kolejnym etapem było sprawdzanie różnych powłok i środków czyszczących. W realizacji tego zadania wsparcie zapewnił nam Kärcher wraz z innymi producentami, co umożliwiło nam rozwój koncepcji czyszczenia, którą aktualnie rekomendujemy naszym klientom. Celowo nie ponosimy za to odpowiedzialności, gdyż nie mamy wpływu na czynniki takie jak: dozowanie, urządzenia, jak również błędy użytkowników.
Gdzie zetknąłeś się z tematem czyszczenia przemysłowego i jakie rozwiązania głównie wykorzystujesz do czyszczenia?
Początkowo nie miałem z tym w ogóle styczności, ale to się zmieniło, gdy zaangażowałem się w wysyłkę naszych ciężarówek. Z naszej fabryki w Wörth am Rhein samochody ciężarowe są dostarczane na cały świat a, niektóre z nich są również wysyłane. W związku z tym koncentrujemy się również na rzeczach takich jak wosk ochronny wykorzystywany podczas transportu. Po testach w centrum technicznym Kärcher, poddaliśmy próbie w naszej fabryce urządzenia wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody oraz dyszami. Zauważyliśmy, że dzięki nim oraz odpowiednim środkom czyszczącym możemy znacznie szybciej osiągnąć pożądane rezultaty. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z naszymi partnerami serwisowymi, aby oni mogli również je wykorzystywać.
Gdybyś mógł sobie coś wymarzyć, to jakie innowacje chciałbyś znaleźć w ofercie Kärcher?
W najbliższych latach ma nastąpić wyjątkowy rozwój elektrycznych środków transportu. W przypadku elektrycznych ciężarówek będzie to również oznaczać nowe wymagania dotyczące czyszczenia części takich jak: akumulator, oś elektryczna i silnik elektryczny. Różne stopy i komponenty są wykorzystywane do produkcji styków elektrycznych, akumulatorów i pozostałych podzespołów elektrycznych. Dlatego środki czyszczące powinny mieć odpowiednie pH, aby nie uszkodzić różnych podłoży. Od 2019 roku współpracujemy z Kärcher nad opracowaniem koncepcji czyszczenia, która przyczyni się do zachowania wartości i umożliwi czyszczenie pojazdów elektrycznych bez powodowania ich uszkodzeń. To wymaga zastosowania maksymalnego nacisku powierzchniowego, a także odpowiednio skoncentrowanego środka czyszczącego. To temat, do którego powrócimy w przyszłości. Mam nadzieję, że Kärcher wkrótce będzie oferował takie rozwiązania.
Co w Kärcher wywiera na Tobie największe wrażenie?
Firma posiada bogatą ofertę, zarówno w zakresie skoncentrowanych środków czyszczących, jak i urządzeń. Zachwyca mnie specjalistyczna wiedza w zakresie nowych rozwiązań oraz fachowa techniczna i praktyczna wiedza kolegów, z którymi miałem przyjemność współpracować. Rzadko kiedy eksperymentowanie było tak przyjemne.
NESTLE BIESSENHOFEN: WALKA Z PYŁEM
NESTLE BIESSENHOFEN: WALKA Z PYŁEM
Logistyka wolna od pyłu
Po dużej inwestycji w logistykę w fabryce w Biessenhofen, kierownik logistyki Christian Bäckerbauer był przekonany, że odpowiednia technologia czyszczenia musi zostać równocześnie wdrożona. Kluczowe były szczegóły.
Problem
Fabryka w Biessenhofen produkuje między innymi mleko w proszku do preparatów dla niemowląt i żywność dla dzieci. Pył, który gromadzi się na taśmach i systemie przenośników musi zostać usunięty.
Rozwiązanie
Odkurzacze Kärcher z przewodem ssącym i wężami oraz przenośne modele odciążają pracowników, a także zapewniają logistykę wolną od pyłu.
Czy było warto? Fakty i liczby.
Dostosowanie procesów jest związane z wstępnymi kosztami. Inwestycja jest opłacalna tylko wtedy, gdy zachowana jest równowaga pomiędzy nakładami i rezultatami, a także możliwe jest uzyskanie wartości dodanej.
Wyzwanie
- Przenośne odkurzacze do czyszczenia na mokro i na sucho były wykorzystywane do czyszczenia obszarów w logistyce.
- Brak odpowiedniej mocy zasysania powodował dużą ilość pyłu w magazynach.
- Czyszczenie wymagało sporo wysiłku, ponieważ odkurzacze musiały być przenoszone w górę i na dół, a także w różne miejsca.
Rozwiązanie
- Stosowanie odkurzaczy przemysłowych o odpowiedniej mocy zasysania zmniejsza wpływ pyłu.
- Zamontowanie rurociągów, do których można podłączyć odkurzacze umożliwia bardziej elastyczne użytkowanie.
- Punkty połączeń na różnych poziomach pakowania i logistyki znacznie ułatwiają obsługę.
Krótszy czas montażu dzięki sprytnie zlokalizowanym rurociągom, długie cykle pracy dzięki większym zbiornikom.
Zmniejszony wpływ pyłu, niższe ryzyko wypadków i mniejsze obciążenie pracowników dzięki ergonomicznej obsłudze.
Rzadsza konieczność konserwacji zmniejszona o 30 procent dzięki rzadszej konieczności wymiany filtra oraz dłuższej żywotności.
Odkurzacze przemysłowe posiadają25 razy dłuższą żywotność niż poprzednio wykorzystywane odkurzacze.
FABRYKA GRUPY BMW W MONACHIUM: SUCHY LÓD NA ŻĄDANIE
FABRYKA GRUPY BMW W MONACHIUM: SUCHY LÓD NA ŻĄDANIE
Zapobieganie stratom
W głównym serwisie grupy BMW w Monachium urządzenie do czyszczenia suchym lodem L2P usprawniło logistykę i procesy – ku zadowoleniu kierownika serwisu Alfreda Webera.
Problem
Wcześniej kupowaliśmy suchy lód do czyszczenia narzędzi. Ze względu na zmienne obciążenie pracą suchy lód pozostawał albo nie był dostępny, gdy akurat był potrzebny.
Rozwiązanie
Urządzenie L2P produkuje suchy lód na żądanie, co oznacza, że czyszczenie można wykonać w dowolnym momencie bez zbędnych strat.
Czy było warto? Fakty i liczby.
Czasami istniejący proces jest nieefektywny – jednka nie można znaleźć alternatywne rozwiązania. Ale czasami, przy odrobinie szczęścia, właściwy produkt pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie.
Wyzwanie
Aby zagwarantować płynną produkcję, pistolety do zgrzewania punktowego i inne narzędzia muszą być czyszczone i konserwowane.
Częstotliwości i czasu pracy nie da się zaplanować.
Suchy lód należy zakupić z wyprzedzeniem, co oznacza, że duże ilości często odparowują i zostają niewykorzystane.
Rozwiązanie
Dotychczasowa infrastruktura do czyszczenia suchym lodem umożliwiła od razu zakupienie i wykorzystywanie nowego urządzenia do czyszczenia suchym lodem L2P.
Urządzenie wytwarza suchy lód z CO2, który można przechowywać w butlach.
To umożliwia czyszczenie w dowolnym momencie, zapobiega stratom i całkowicie eliminuje konieczność planowania zakupu suchego lodu.
Zachowanie wartości w przypadku długo terminowego użytkowania narzędzi. Przestoje w produkcji są zminimalizowane dzięki szybkiemu czyszczeniu oraz konserwacji narzędzi.
Zwiększona wydajność w dziale utrzymania, ponieważ czyszczenie można przeprowadzić w dowolnym momencie.
Zainwestowanie w urządzenie L2P bardzo szybko się zwraca, ponieważ suchy lód się nie marnuje. Kalkulatorzwrotu z inwestycji ma niecałe dwa lata!
Oszczędność kosztów w wysokości 6 600 euro rocznie, ponieważ trzeba kupić tylko tyle CO2, ile jest potrzebne.
CZYSZCZENIE TO NIE TYLKO CZYSTOŚĆ
CZYSZCZENIE TO NIE TYLKO CZYSTOŚĆ
Zidentyfikowanie błędów systemu
Procesy często są związane z problemami, którymi nikt się nie zajmuje. Awarie w systemach magazynowania często są spowodowane przez bariery świetlne, pomimo że rozwiązanie problemu jest dość proste.
Problem
Automatyczne systemy magazynowania wykorzystują mnóstwo drewnianych palet. Duża ilość zanieczyszczeń z palet trafia do magazynów, zanieczyszczając bariery świetlne i powodując awarie systemu.
Rozwiązanie
Automatyczny system odkurzania palet zanim trafią do magazynu umożliwił rozwiązanie trzech problemów i zapewnił bezproblemowe działanie.
Czy było warto? Fakty i liczby.
Pominięte szczegóły mogą często stanowić źródło problemów, które początkowo pozostają tajemnicą. Po znalezieniu właściwego rozwiązania można zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy.
Wyzwanie
Wióry i zanieczyszczenia na paletach mogą zakłócać działanie barier świetlnych danych.
To powoduje nieprawidłowe działanie oraz konieczność wyłączenia systemów.
Po ręcznym czyszczeniu system można ponownie uruchomić.
Rozwiązanie
Montaż automatycznego systemu odkurzania palet zanim trafią do magazynu.
Bezawaryjna praca systemu bez zbędnych przerw.
Koniec z ręcznym czyszczeniem przez personel firm logistycznych.
Czas przestojów zmniejszony o 50 godzin rocznie – gwarancja płynnej pracy, gdyż bariery świetlne nie sygnalizują już awarii.
Zwiększone bezpieczeństwo pracowników – zanieczyszczenia nie przedostają się do magazynu na paletach, co zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się.
25% krótszy czas czyszczenia – intensywne czyszczenie posadzek w magazynach i ręczne czyszczenie barier świetlnych nie jest już konieczne.
30 000 € oszczędności rocznie – skrócenie czasu przestojów oraz czyszczenia skutkuje szybkim zwrotem inwestycji.
OSIĄGNIĘCIE CELU.
Zidentyfikowanie problemu. Znalezienie jednego szczegółu, który wywiera znaczący wpływ. Opracowywanie nieszablonowych rozwiązań – to właśnie robimy, jeśli chodzi o technologię czyszczenia dla klientów przemysłowych. Tylko wspólnie możemy osiągnąć nasz cel.