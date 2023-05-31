CZYSZCZENIE W PRZEMYŚLE

Doświadczenie w różnych branżach

Kärcher zapewnia wsparcie wielu klientom przemysłowym z najróżniejszych sektorów, osiągając w tym obszarze roczne obroty przekraczające 300 milionów euro. Bettina Biebl, wiceprezes ds. zarządzania światową sprzedażą, wyjaśnia: „Często słyszymy pytanie: „Och, czy Kärcher też to robi?”. To motywuje nas do promowania naszej oferty usług oraz indywidualnych rozwiązań w zakresie czyszczenia przemysłowego.” Kilka przykładowych projektów wyraźnie dowodzi, że inwestowanie w technologię czyszczenia szybko się zwraca.

Skuteczniejsze zachowanie wartości, mniej przestojów



Firma tekstylna z Azji borykała się z problemem dotyczącym narzędzia do krojenia tkanin, które musiało być wymienianie co cztery miesiące. Koszt: 100 000 euro. Zainstalowanie systemu odkurzania usuwającego niewielkie fragmenty włókien tkanin z ostrza, pozwoliło wydłużyć żywotność narzędzia o miesiąc. „Wcześniej systemy odkurzania doskonale sprawdziły się w branży spożywczej," wyjaśnia Biebl. „Pojemniki na lody, które podczas produkcji nie były napełnianie często powodowały przestoje.” Powód: zablokowane pojemniki muszą zostać usunięte. System odkurzania automatycznie je usuwa, co zapewnia płynną produkcję.