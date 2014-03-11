PRZYWRÓĆ EFEKT WOW W SWOJEJ OAZIE

Pompy do wody - Ogrodowe i inne - Kärcher

Pompy do wody Kärcher doskonale nadają się do zastosowania w ogrodzie, na działce, a także w domu. Pompa wodna Kärcher sprawdzi się w sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie i efektywne wypompowanie wody. Pompa ogrodowa Kärcher to doskonałe narzędzie dla osób, które chcą skutecznie nawadniać swoje rośliny. Wybierając pompy do wody Kärcher, zyskujesz nie tylko niezawodność, ale także wydajność i oszczędność energii.

Pełna oferta pomp Kärcher:

Pompy ogrodowe

> Pompy ciśnieniowe (ogrodowe, głębinowe, do beczek)
Pompy zanurzeniowe

> Pompy zanurzeniowe
Akumulatorowa pompa do beczek

> Akumulatorowa pompa do beczek

Kärcher Pompy ciśnieniowe

Pompy ciśnieniowe

Wiele zastosowań w domu i ogrodzie: wykorzystaj pompy do nawadniania ogrodów i zasilania domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych zródeł.

Kärcher Pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe Kärcher to urządzenia przeznaczone do wypompowywania czystej lub brudnej wody (w zależności od modelu).

Pompy zanurzeniowe: odprowadzanie czystej wody

Pompy zanurzeniowe: odprowadzanie czystej wody

Za pomocą pomp wodnych do pracy przy bardzo niskim poziomie wody można wypompować czystą wodę z basenów, zbiorników wodnych lub z posadzek po wyciekach z pralki do poziomu 1 mm.

• Pompy do pracy przy bardzo niskim poziomie wody
• Podwójne pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe: odprowadzanie zanieczyszczonej wody

Pompy zanurzeniowe: odprowadzanie zanieczyszczonej wody

Pompy do zanieczyszczonej wody nadają się do szybkiego wypompowywania wody powodziowej lub wody z ogrodowych zbiorników lub wykopów.

• Pompy do wody zanieczyszczonej
• Podwójne pompy zanurzeniowe

Pompy wspomagające: nawadnianie ogrodu

Pompy wspomagające: nawadnianie ogrodu

Pompy do nawadniania są przeznaczone do wykorzystywania wody ze studni, cystern i zbiorników wodnych do podlewania roślin i trawników.

  • Pompy ogrodowe
  • Pompy do domu i ogrodu
  • Pompy beczkowe
  • Pompa głębinowa
  • Pompy do cystern
Pompy wspomagające: gospodarstwo domowe

Pompy wspomagające: gospodarstwo domowe

Pompy domowe transportują wodę z alternatywnych źródeł do użytku w gospodarstwie domowym (np. do spłukiwania toalet i pralek).

• Pompy domowe
• Pompy do domu i ogrodu

PRZYWRÓĆ EFEKT WOW W SWOJEJ OAZIE

Mamy rozwiązanie odpowiednie do każdego wymagania, a nasze innowacyjne pompy mogą pomóc w nawadnianiu Twojej zielonej oazy bez wysiłku i w zrównoważony sposób. Pompy wspomagające transportują wodę deszczową i gruntową tam, gdzie jest ona potrzebna – w ogrodzie i w domu. Natomiast pompy zanurzeniowe służą do usuwania wody, która jest niepożądana lub nie jest już potrzebna. A twoje zadanie? Po prostu usiądź wygodnie i zrelaksuj się!

Pompy zanurzeniowe

Wydajne pompy zanurzeniowe Kärcher zapewniają szybką i niezawodną pomoc przy wypompowywaniu czystej lub zanieczyszczonej wody. Pompy zanurzeniowe Kärcher zawierają sprawdzone ceramiczne uszczelnienie pierścieniem ślizgowym używane w profesjonalnych zastosowaniach. To wysokiej jakości uszczelnienie sprawia, że pompy są bardziej wytrzymałe, wydłuża ich żywotność i oznacza, że są idealne do wymagających zastosowań w domu i wokół niego.

Pompa zanurzeniowa jest idealnym rozwiązaniem, nawet gdy trzeba działać szybko w sytuacji powodzi. Niezależnie od tego, czy doszło do wycieku z pralki, ulewnego deszczu czy zatkania odpływu, pompa zanurzeniowa Kärcher bezpiecznie i niezawodnie pomaga usunąć wodę w mgnieniu oka.

Pompy Kärcher SP Flat

SP Flat

Pompy zanurzeniowe do pracy przy bardzo niskich poziomach wody SP Flat zasysają lekko zanieczyszczoną lub czystą wodę do poziomu zaledwie 1 mm. Ten typ pompy wodnej jest używany na przykład do usuwania wody z basenu przed czyszczeniem renowacyjnym lub do szybkiego odprowadzania wody z domu po wycieku z pralki.

Pompy Kärcher SP Dirt

SP Dirt

Pompy do zanieczyszczonej wody umożliwiają wypompowywanie bardzo zanieczyszczonych, mulistych ścieków. Nawet większe cząstki o wielkości ziarna do 30 mm nie stanowią problemu. Oznacza to, że produkty te są zalecane do wypompowywania wody ze stawów ogrodowych lub zapewnienia szybkiej pomocy w przypadku powodzi lub zalania wykopów.

Pompy Kärcher SP Dual

SP Dual

Wszechstronność dzięki funkcji 2 w 1: Pompy SP Dual łączą zasysanie wody do 1 mm z opcją wypompowywania zanieczyszczonej wody o wielkości cząstek do 20 mm. Kosz filtrujący w podstawie obudowy można szybko i łatwo dostosować do każdego zastosowania. Pompa SP Dual doskonale nadaje się do wypompowywania wody z zalanych piwnic, stawów ogrodowych i basenów.

Pompy ciśnieniowe

Woda z kranu jest cenna i kosztowna. Pod wieloma względami warto więc korzystać z wody z alternatywnych źródeł. Właściciele ogrodów mogą wybrać odpowiedni typ pompy do zbierania wody deszczowej z cystern i zbiorników na wodę i wykorzystywać ją do podlewania roślin i trawników.

Pompy Kärcher BP Garden

BP Garden

Pompy te są przeznaczone do nawadniania trawników za pomocą zraszaczy i roślin za pomocą dysz lub lanc spryskujących. W tym celu można wykorzystać odzyskaną wodę z alternatywnych źródeł, takich jak zbiorniki na wodę i cysterny. Ergonomiczny włącznik/wyłącznik jest obsługiwany stopą, dzięki czemu nie trzeba się schylać.

Pompy Kärcher BP Home

BP Home

Pompy BP Home umożliwiają dostarczanie do domu odzyskanej wody ze studni, cystern i podobnych źródeł, na przykład do spłukiwania toalety lub zasilania pralki. W razie potrzeby pompa automatycznie się włącza i wyłącza. Są one wyposażone we wbudowany zawór zwrotny, wskaźnik ciśnienia na urządzeniu i zbiornik kompensacyjny.

Pompy Kärcher BP Home & Garden

BP Home & Garden

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające stałe ciśnienie do niezawodnego dostarczania odzyskanej wody do domu i podlewania ogrodu przy użyciu alternatywnych, naturalnych źródeł.
Gdy potrzebna jest woda, pompy te włączają się automatycznie, a następnie automatycznie się wyłączają.

Pompy wielostopniowe z tej serii oferują jeszcze większą moc. Przy tym samym natężeniu przepływu wymagają one około 30% mniej energii niż pompy konwencjonalne. Ergonomiczny przełącznik nożny sprawia, że schylanie się w celu włączenia lub wyłączenia pompy należy już do przeszłości.

Pompy Kärcher BP Barrel

BP Barrel

Pompy beczkowe BP Barrel ułatwiają wykorzystanie wody z beczki do podlewania ogrodu.
Obsługa pomp jest prosta. Włącznik/wyłącznik montuje się bezpośrednio na krawędzi zbiornika, co znacząco ułatwia użytkowanie.
Bezprzewodowa pompa zasilana akumulatorem 18 V może być używana tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki smukłej konstrukcji pompy BP Barrel z łatwością mieszczą się w kontenerach IBC.

Pompy Kärcher BP Cistern

BP Cistern

Pompy te są umieszczane bezpośrednio w wodzie w cysternach, beczkach lub studniach do podlewania ogrodów i spełniają szeroki zakres wymagań. Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą ochronę mechanizmu pompy. Pompa jest wygodna w użytkowaniu i bezpieczna: jeśli nie może działać prawidłowo, gdy poziom wody jest niski, pompa wyłącza się automatycznie.

Pompy Kärcher BP Deep Well

BP Deep Well

Dzięki niewielkiemu przekrojowi poprzecznemu pompy głębinowe BP Deep Well mogą być stosowane w wąskich otworach i szybach studni głębinowych. Są one używane do pompowania wody z większych głębin. Wielostopniowy układ hydrauliczny zapewnia wymagane ciśnienie.
Pompy mają obudowę ze stali nierdzewnej, ponieważ podczas pracy są stale zanurzone.
Wyposażone w dodatkowy wyłącznik ciśnieniowy pompy mogą być również używane do dostarczania wody użytkowej.

Przegląd przez pompy i systemy nawadniania Kärcher.

Zobacz jak szeroki zakres zastosowań mają nasze pompy i systemy nawadniania!

Przedłużenie gwarancji

Czy wiesz, że na wybrane modele pomp możesz przedłużyć gwarancję do 5 lat? Dowiedź się więcej i zarejestruj przedłużenie gwarancji dla zakupionej pompy Kärcher!

 

Poradnik Kärcher dla pomp i systemów nawadniania - gdzie się sprawdzą, jakie wybrać?

Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy warto?

Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy warto?

 

Jaki system nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu wybrać?

Jaki system nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu wybrać? Automatyczny!
Prysznic ogrodowy, natrysk na działkę: czego potrzebujemy?

Prysznic ogrodowy, natrysk na działkę: czego potrzebujemy?
Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni

Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni.
Podlewanie tui: jak prawidłowo podlewać tuje, jak często?

Podlewanie tui: jak prawidłowo podlewać tuje, jak często?
Jak podlewać pomidory we własnym ogródku warzywnym?

Jak podlewać pomidory we własnym ogródku warzywnym?
Jaki wąż ogrodowy wybrać? Który kupić, aby był najlepszy?

Jaki wąż ogrodowy wybrać? Który kupić, aby był najlepszy?
Jak zaprojektować ogród? Zasady, błędy, porad.

Jak zaprojektować ogród? Zasady, błędy, porady

Rekomendowane zestawy pomp i akcesoriów w zależności od zastosowania:

Zestaw nr 1

Zestaw do beczek na deszczówkę (około 250 litrów)

Nazwa produktu tworzącego zestaw

 Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel-Set

Numer produktowy

1.645-465.0

Zestaw nr 1.2

Niezależny (akumulatorowy) zestaw do beczek na deszczówkę (około 250 litrów)

Nazwa produktów tworzących zestaw

Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel

Numer produktowy

1.645-475.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah

Numer produktowy

2.445-062.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Wąż ogrodowy w zestawie 1/2", 20 m

Numer produktowy

2.645-115.0

Zestaw nr 2

Zestaw do większych zbiorników (około 700 litrów)

Nazwa produktów tworzących zestaw

BP 3 Garden Set Plus

Numer produktowy

1.645-357.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Zraszacz oscylacyjny OS 3.220

Numer produktowy

 2.645-133.0

Zestaw nr 3

Zestaw do zbiorników podziemnych (2000-3000 litrów)

Nazwa produktów tworzących zestaw

Pompa ogrodowa BP 4 Garden Set

Numer produktowy

1.645-352.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m

Numer produktowy

2.645-138.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Zestaw przyłączeniowy Basic

Numer produktowy

6.997-358.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop

Numer produktowy

2.645-194.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S

Numer produktowy

2.645-134.0

Nazwa produktów tworzących zestaw

Metalowy pistolet spryskujący Premium

Numer produktowy

2.645-270.0

Infografika – dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę pitną?

Infografika

Filmy – pompy ogrodowe

Pompy ciśnieniowe Home & Garden

Pompy ciśnieniowe do ogrodu

Pompy i systemy nawadniania

Pompy zanurzeniowe do czystej wody

Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Pompy do beczek

