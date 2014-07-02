Wąż ogrodowy w zestawie 1/2", 20 m

Wąż ogrodowy 20 m. Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.

Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie. 20 m 1/2" wąż PrimoFlex®. Pistolet 2.645-105.0. Adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2 2.645-006.0. Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0. Uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop 2.645-192.0.

Cechy i zalety
Standardowy wąż 20 m 1/2"
  • Ideal set for beginners
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Pistolet spryskujący z regulowanym strumieniem
  • Regulowany kształt strumienia – od punktowego do rozproszonego.
Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0
  • Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 20
Średnica gwintu G3/4
Kolor żółty
Waga (kg) 2,2
Waga z opakowaniem (kg) 2,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 360 x 360 x 100

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.