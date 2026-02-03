Węże ogrodowe Kärcher
Węże ogrodowe Kärcher są odporne na warunki atmosferyczne i zaginanie, posiadają rónież zwiększoną wytrzymałością na ścieranie oraz specjalną powłokę zapobiegającą narastaniu glonów. Każdy wąż do podlewania ogrodu Kärcher jest elastyczny i niezwykle funkcjonalny. Sprawdź szeroki asortyment węży ogrodowych do podlewania Kärcher.
Zdrowe podlewanie – bez ftalanów
Węże Kärcher
Węże ogrodowe Kärcher wykonane są z materiałów najwyższej jakości. Nie zawierają szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Charakteryzują się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.
Odpowiedzialny wybór materiałów
Firma Kärcher kładzie duży nacisk na staranny dobór materiałów i unika stosowania w produkcji substancji takich jak ftalany czy metale ciężkie, które są szkodliwe dla środowiska i dla zdrowia.
Dodatkowe korzyści: węże są solidne, elastyczne i odporne na zaginanie.