PROFESJONALNE ZAMIATARKI KÄRCHER
Profesjonalne zamiatarki Kärcher pomagają utrzymać porządek w halach, magazynach, parkingach czy przestrzeniach publicznych. Są skuteczne, proste w obsłudze i mają solidną konstrukcję. Wszystko to sprawia, że sprzątanie dużych przestrzeni staje się szybkie, wygodne i efektywne.
Kategorie zamiatarek:
Zamiatarki ręczne
Ergonomiczne i łatwe w obsłudze zamiatarki ręczne są przeznaczone do szybkiego i wygodnego zamiatania ścieżek, dziedzińców, magazynów czy warsztatów. Dostępne są zarówno małe zamiatarki zasilane bateryjne jak i zamiatarki mechaniczne oraz modele z trakcją jezdną zasilane spalinowo.
Zamiatarki z fotelem dla operatora
Wygodna alternatywa w stosunku do zamiatarek prowadzonych ręcznie. Przeznaczone do czyszczenia średnich i dużych powierzchni wewnątrz lub na zewnątrz obiektów. Dostępne są w wielu wersjach w zależności od indywidualnych wymagań.
Zamiatarki przemysłowe
Mocne maszyny o pojemnych zbiornikach przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Skutecznie zbierają różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po gruby gruz. Z hydraulicznym napędem i systemem zamiatania. Posiadają płaskie flitry faliste wyposażone w skrobaki służące ich oczyszczaniu, co zapewnia bezpyłowe zamiatanie.
Profesjonalne zamiatarki Kärcher – skuteczność sprzątania w każdej branży
Kärcher tworzy zamiatarki, które sprawdzają się w różnych warunkach. Taki sprzęt do zamiatania dużych powierzchni sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych, rampach i chodnikach. Urządzenia radzą sobie zarówno z drobnym pyłem, jak i z cięższymi zanieczyszczeniami: piaskiem, liśćmi czy resztkami kartonu. Dzięki temu można je stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, niezależnie od rodzaju podłoża.
Czym wyróżniają się profesjonalne zamiatarki Kärcher?
Urządzenia te powstały z myślą o trwałości i wygodzie. Wyróżniają je:
- System szczotek bocznych i walcowych – pozwala dokładnie czyścić narożniki i krawędzie.
- Filtracja pyłów – ogranicza unoszenie kurzu w powietrzu.
- Różne systemy zamiatania – szuflowy i przerzutowy, dobrane do rodzaju zabrudzeń.
- Regulacja szczotek – pozwala dostosować pracę do powierzchni.
- Ergonomiczna konstrukcja – ułatwia sterowanie i obsługę.
- Solidne materiały – maszyny znoszą wieloletnią eksploatację nawet w trudnych warunkach.
Każdy model zaprojektowano tak, by zapewnić maksymalną skuteczność przy minimalnym nakładzie czasu i energii.
Słowniczek nazewnictwa zamiatarek
Nasze nazwy modeli urządzeń to nie przypadek! Każdy element nazwy dotyczy konkretnej cechy lub funkcji danego urządzenia. Poniżej prezentujemy słowniczek, dzięki któremu bez trudu odnajdziesz się w stosowanym przez nas nazewnictwie i tym łatwiej odnajdziesz najlepsze dla siebie rozwiązanie:
KM – zamiatarka
Pierwsza liczba – szerokość zamiatania (szczotka główna + szczotka boczna)
Druga liczba – pojemność zbiornika
C – kompakt, czyli ręczna, czyli bez napędu
W – ręczna z napędem (trakcją)
R – z fotelem dla operatora
G – silnik benzynowy
D – silnik Diesela
Classic – wersja podstawowa, zapewniająca doskonałe efekty pracy i przystępną cenę
Bp – silnik elektryczny (zasilanie akumulatorowe)
2SB – druga szczotka boczna w standardzie
Jak wybrać odpowiednią zamiatarkę?
Funkcjonalność zamiatarki, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona ręcznie, czy za pomocą napędu, jest zasadniczo zawsze taka sama: maszyna zbiera brud z powierzchni za pomocą głowicy szczotkowej i przenosi je do pojemnika na odpady. Jednocześnie maszyny są wyposażone w wewnętrzną filtrację, aby zapobiec wznoszeniu pyłu.
Ważnymi kryteriami wyboru maszyny są, oprócz mocy powierzchniowej maszyny (więcej informacji poniżej), napęd maszyny, struktura czyszczonych powierzchni i stopień zabrudzenia, częstotliwość użytkowania. Firma Kärcher oferuje wszystkie odpowiednie typy napędów dla każdego obszaru zastosowań - benzynowe, wysokoprężne, LPG lub elektryczne. Dostępna jest również szeroka gama rozmiarów maszyn o różnych mocach wyjściowych oraz możliwość dalszej konfiguracji maszyn zgodnie z wymaganiami klienta.
Jeśli wiesz, jakie są Twoje obszary zastosowania, jak duża jest powierzchnia podłogi, na której będziesz używać maszyny, znasz teksturę swoich podłóg i ich poziom zabrudzenia, mamy podstawowe źródło informacji, z którego można wybrać odpowiednią maszynę. Nasi specjaliści chętnie pomogą w wyborze maszyny (patrz formularz kontaktowy poniżej).
Jaka jest wydajność powierzchniowa zamiatarek Kärcher?
Wydajność zamiatarki zależy od modelu i wyposażenia. Przegląd wydajności pod względem czyszczenia określonej powierzchni (na godzinę) różnych zamiatarek można znaleźć w poniższej tabeli. Dla celów porównawczych: wydajność dostępnych na rynku mioteł ręcznych waha się od 120 do 160 m² (maks.).
Zamiatarka
Zamiatarka przemysłowa
Wydajność powierzchniowa (na godzinę)
7 200 – 28 000 m²
Zamiatarka
Zamiatarka z fotelem dla operatora
Wydajność powierzchniowa (na godzinę)
5 100 – 13 600 m²
Zamiatarka
Zamiatarka ręczna z trakcją jezdną
Wydajność powierzchniowa (na godzinę)
3 375 – 4 725 m²
Zamiatarka
Zamiatarka prowadzona ręcznie
Wydajność powierzchniowa (na godzinę)
2 800 – 3 680 m²
Jak funkcjonują zamiatarki?
System szuflowy
Szczotka walcowa (główna) obraca się w tym przypadku w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. W wyniku tego zanieczyszczenia są przenoszone do przodu zamiatarki, gdzie znajduje się zbiornik. Zamiatarki ręczne / kompaktowe i przemysłowe Kärcher działają zgodnie z tą zasadą.
Korzyści:
- Zamiatanie z ograniczonym do minimum pyleniem, dzięki niższym prędkościom szczotek i krótkiej „ścieżce zamiatania”
- Dłuższa żywotność szczotki
- Idealne rozwiązanie do dużych mocno zabrudzonych powierzchni, oraz do zamiatania drobnych cząstek pyłu
System przerzutowy
Zanieczyszczenia są zbierane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Następnie główna szczotka walcowa sprawia, że zanieczyszczenia trafiają do zbiornika zanieczyszczeń znajdującego z tyłu urządzenia. Zamiatarki ręczne z trakcją i większość zamiatarek z fotelem dla operatora Kärcher działają zgodnie z tą zasadą.
Korzyści:
- zbiornik pozwala na napełnienie do 100%
- idealne do dużych i lekkich zanieczyszczeń
- z łatwością zbierają duże gabarytowo zanieczyszczenia przy pomocą klapy do dużych zanieczyszczeń
- operator ma dobry widok otoczenia, ponieważ siedzi z przodu urządzenia
Co to jest zamiatarka?
Zamiatarka to urządzenie wyposażone w szczotkę główną, szczotkę boczną, zbiornik na zanieczyszczenia, podwozie z kołami oraz zespół filtracyjny. Szczotka boczna podmiata zabrudzenia na szczotkę główną, która z kolei kieruje je do zbiornika. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zamiatanie przy krawędziach i w narożnikach. Zespół filtracyjny w wielu modelach naszych zamiatarek, posiada turbinę odsysającą, której zadaniem jest ograniczenie do minimum pylenia podczas pracy zamiatarką.
Gdzie można wykorzystywać zamiatarki?
Zamiatarki z odsysaniem mogą być używane na wszystkich większych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia, szybko i skutecznie usuwają nawet gruboziarnisty i nietrwały brud, drobny pył i odpady - przy minimalnym wysiłku.
Typowe obszary zastosowań zamiatarek sit-on (i ssących):
- magazyny i zaplecza logistyczne
- fabryki
- parkingi i rampy załadunkowe
- przemysł spożywczy i napojów
- obiekty sportowe i rekreacyjne
- przemysł stalowy i metalowy
- przemysł elektroniczny
- przemysł farmaceutyczny i chemiczny
- transport i branża transportowa
- centra targowe i konferencyjne
Powierzchnie odpowiednie dla zamiatarek
Różne pokrycia podłogowe i rodzaje zabrudzeń stawiają różne wymagania przed zamiatarką i odpowiednim systemem. Standardowy walec zamiatarki jest zwykle wybierany i wyróżnia się elastycznością i trwałością. Jednak nie nadaje się ona do wszystkich rodzajów podłóg.
Dlatego Kärcher oferuje kilka możliwych rozwiązań, które pomagają osiągnąć optymalne wyniki czyszczenia na różnych powierzchniach.
Przegląd różnych szczotek walcowych:
Standardowa, główna szczotka walcowa zamiatarki
- włosie o średniej twardości
- może być wykorzystywana do: usuwania typowych, ulicznych zanieczyszczeń, liści lub pyłu zgromadzonego na asfalcie, czyszczenia posadzki betonowej lub kostki brukowej
Główna szczotka walcowa, twarda
- znacznie twardsze włosie, niektóre mają również stalowe elementy
- może być wykorzystywana do: czyszczenia szorstkich powierzchni i uporczywych zanieczyszczeń
Główna szczotka walcowa zamiatarki, miękka
- miękkie włosie
- może być wykorzystywana do: usuwania zanieczyszczeń oraz małych cząsteczek pyłu z gładkich posadzek znajdujących się w pomieszczeniach
Główna szczotka walcowa zamiatarki, antystatyczna
- miękkie włosie
- może być wykorzystywana do: wydajnego czyszczenia wykładzin np.: na targach, w obiektach sportowych i hotelach
- do czyszczenia wykładzin i sztucznej murawy polecane są następujące modele: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Korzyści korzystania z zamiatarek:
TACT - Automatyczny system czyszczenia filtra
Opatentowany system czyszczenia filtra Tact jest unikalny. Filtr jest czyszczony w pełni automatycznie w regularnych odstępach czasu. Nawet w ekstremalnych warunkach ten rodzaj czyszczenia filtra zapewnia doskonałe rezultaty i bezpyłową pracę przez cały czas.
System EASY - Intuicyjna obsługa
Dzięki systemowi EASY urządzenie Kärcher oferuje jednolity system sterowania, który pozwala uniknąć błędów w obsłudze, wszystko to dzięki zrozumiałym piktogramom. Poprawia to bezpieczeństwo i wydajność oraz wydłuża żywotność maszyny. Symbole i parametry są takie same dla wszystkich zamiatarek. Po zapoznaniu się z nimi, każdą maszynę wyposażoną w system EASY można obsługiwać intuicyjnie. System EASY jest już standardowo zintegrowany z szeroką gamą obecnych produktów Kärcher.
Łatwa obsługa i konserwacja
Części zamienn takie jak szczotki i filtry można wymieniać szybko i bez użycia narzędzi. Komora silnika jest łatwo dostępna, co umożliwia szybką i łatwą konserwację. Ta przemyślana konstrukcja oszczędza koszty obsługi i skraca czas pracy.
PORÓWNANIE
Zobacz ile czasu możesz zaoszczędzić korzystająć z zamiatarki prowadzonej ręcznie!
Porównanie tradycyjnego zamiatania miotłą i szufelką do pracy z zamiatarką prowadzoną ręcznie Kärcher KM 70/20 C. Na filmie możecie zobaczyć jak wiele czasu można zaoszczędzić korzystając z naszego rozwiązania. Kolejną korzyścią jest zminimalizowanie zapylenia do minimum. Różnica jest znacząca!
ZAMIATARKI PRZEMYSŁOWE
Poznaj nasze zamiatarki przemysłowe!
Mocne maszyny o pojemnych zbiornikach przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Skutecznie zbierają różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po gruby gruz. Z hydraulicznym napędem i systemem zamiatania. Posiadają płaskie flitry faliste wyposażone w skrobaki służące ich oczyszczaniu, co zapewnia bezpyłowe zamiatanie.
Sprawdź nasze poradniki:
Zamiatarka spalinowa – utrzymanie czystości parkingów i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych
Utrzymanie czystości na rozległych obszarach zewnętrznych, takich jak parkingi, place budowy czy tereny wokół firmy, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego prace porządkowe warto zmechanizować. Do zamiatania doskonale nadają się zamiatarki spalinowe, które są nie tylko skuteczne i wydajne, ale także nie wymagają zaangażowania nadmiernego wysiłku i czasu ze strony operatora. W efekcie obniża to koszty związane z utrzymaniem czystości.
Profesjonalne czyszczenie hal garażowych i garaży podziemnych
Czyszczenie garaży podziemnych nie jest łatwym zadaniem ze względu na charakter takich miejsc. Duże natężenie ruchu samochodów powoduje, że powstają liczne zabrudzenia, w tym silne i uciążliwe. Dla utrzymania dobrego stanu posadzek, bezpieczeństwa oraz z uwagi na estetykę konieczne jest regularne mycie powierzchni.
Zamiatarka przemysłowa – idealny wybór do utrzymania czystości w logistyce, budownictwie i portach lotniczych
Utrzymanie czystości na dużych halach przemysłowych, w branży logistycznej, budownictwie czy w portach lotniczych jest konieczne ze względu na przepisy BHP, ale także wizerunek firmy. Do usuwania luźnych zanieczyszczeń z posadzek wewnątrz obiektów, a także w ich otoczeniu, przeznaczone są profesjonalne zamiatarki. Poznaj rozwiązania Kärcher.
Profesjonalne zamiatarki Kärcher – rodzaje urządzeń
W ofercie Kärcher znajdziesz zamiatarki ręczne i mechaniczne do użytku profesjonalnego dostosowane do różnej skali zadań i powierzchni.
Zamiatarki ręczne
Są lekkie, kompaktowe i gotowe do pracy bez zasilania. Wystarczy pchnąć maszynę, a szczotki automatycznie zbiorą kurz, piasek i liście. To idealne rozwiązanie do garaży, warsztatów czy małych hal. Dzięki prostej konstrukcji są niemal bezawaryjne i nie wymagają skomplikowanej konserwacji.
Zamiatarki przemysłowe
Przeznaczone są do większych obiektów. Napęd wspomaga jazdę, więc operator nie męczy się nawet przy dłuższej pracy. Urządzenia te oferują większą pojemność zbiornika i regulację szczotek, co pozwala dopasować je do różnych rodzajów zabrudzeń. Sprawdzają się w magazynach, na placach i parkingach, gdzie liczy się tempo sprzątania.
Zamiatarki samojezdne z fotelem operatora
Sprawdzają się na dużych powierzchniach – w magazynach, halach i na parkingach. Zapewniają wysoki komfort, dużą wydajność i długi czas pracy. To rozwiązanie dla firm, które potrzebują utrzymywać czystość na dużym metrażu każdego dnia bez przestojów.
Gdzie sprawdzą się zamiatarki do zastosowań przemysłowych?
Zamiatarki Kärcher sprawdzają się w różnych miejscach – od hal po parkingi. Każdy typ ma swoje zadanie:
- Maszyny zamiatające do hal i magazynów – świetnie radzą sobie z pyłem, wiórami i drobnymi odpadami produkcyjnymi.
- Zamiatarki do sprzątania parkingów i placów – bez problemu zbierają piasek, liście i kurz z dużych, otwartych przestrzeni. Idealne, gdy trzeba szybko doprowadzić teren do porządku.
- Mechaniczne zamiatarki do kostki brukowej – są stworzone do pracy na zewnątrz. Nie straszny im deszcz, nierówne podłoże ani twardsze zabrudzenia.
- Urządzenia do zamiatania podłóg przemysłowych – sprawdzają się w halach i warsztatach, gdzie liczy się dokładność i szybkie usuwanie pyłu.
- Zamiatarki do użytku w firmach i zakładach produkcyjnych – pomagają utrzymać porządek nie tylko wewnątrz obiektów, ale też wokół nich: na chodnikach, dziedzińcach i terenach firmowych.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia?
Dla małej hali lub warsztatu świetnie sprawdzą się kompaktowe maszyny do zamiatania powierzchni twardych, które są zwrotne, lekkie i łatwe w przechowywaniu. Dla średnich magazynów lepszym wyborem będzie zamiatarka z napędem, a w przypadku dużych obiektów, parkingów i terenów zewnętrznych – maszyna z fotelem operatora, zapewniająca największą wydajność. Ważne kwestie to:
- Szerokość robocza urządzenia – im większa, tym większa powierzchnia zostanie pokryta jednym przejazdem.
- Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia – większy zbiornik to rzadsze opróżnianie, co przy dużej powierzchni ma duże znaczenie.
- Rodzaj napędu i konstrukcja – dla bardzo dużych obiektów (np. magazyny powyżej kilku tysięcy m²) warto rozważyć zamiatarkę z siedzeniem lub napędem, by zwiększyć efektywność.
- Typ powierzchni i zabrudzeń – jeśli obszar jest mocno zapylony, z piaskiem i większymi elementami – wybierz maszynę z mocną filtracją i odpowiednią szczotką (np. twarde włosie)
Profesjonalna zamiatarka Kärcher to realna pomoc w codziennej pracy. Ułatwia utrzymanie porządku, oszczędza czas i sprawia, że każde miejsce wygląda lepiej. Przemyślana konstrukcja, mocne podzespoły i duży wybór modeli sprawiają, że można dobrać maszynę idealnie do swoich potrzeb.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o profesjonalne zamiatarki
Do jakich powierzchni sprawdzi się profesjonalna zamiatarka?
Do dużych i średnich przestrzeni – hal, magazynów, parkingów oraz placów.
Czym różni się zamiatarka ręczna od mechanicznej?
Ręczna wymaga pchania, mechaniczna ma napęd, a co za tym idzie, pozwala sprzątać szybciej i wygodniej.
Jak dobrać zamiatarkę do wielkości obiektu?
Im większa powierzchnia, tym szersza szczotka i większy zbiornik (dla komfortu pracy i ograniczenia czasu poświęconego na sprzątanie). Do małych obiektów nadadzą się zamiatarki ręczne, a do dużych samojezdne.