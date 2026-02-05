Hydrauliczny napęd

Zamiatarki przemysłowe Kärcher są napędzane hydraulicznie, co oznacza, że bez problemu radzą sobie z pracą w ciężkich warunkach – także na zewnątrz i na nierównych nawierzchniach. To rozwiązanie zwiększa trwałość całego układu i gwarantuje płynną, niezawodną pracę przez długi czas.

Filtry, które oczyszczają się same

Urządzenia są wyposażone w duże, płaskie filtry faliste. Ich zadaniem jest zatrzymywanie drobnych pyłów, ale to nie wszystko – dzięki systemowi automatycznego usuwania zanieczyszczeń, filtry oczyszczają się samodzielnie w trakcie działania urządzenia. To eliminuje ryzyko ich zapchania i pozwala zamiatać bez pylenia, nawet przez wiele godzin.

Skuteczne zbieranie bez wzbijania kurzu

Zamiatarki Kärcher korzystają z tzw. szuflowego systemu zbierania. W praktyce oznacza to, że kurz i brud trafiają bezpośrednio do zbiornika, bez unoszenia się w powietrzu. To ogromna zaleta, zwłaszcza w branży spożywczej, farmaceutycznej czy w magazynach logistycznych.

Prosta obsługa i wygoda pracy

Zamiatarki do przemysłu Kärcher mają pojemne zbiorniki, dzięki czemu można nimi pracować długo, bez potrzeby częstego opróżniania. Panele sterujące są czytelne, a modele z siedziskiem dla operatora pozwalają pracować komfortowo przez wiele godzin – bez zmęczenia i bez bólu pleców.