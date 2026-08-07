Profesjonalny sprzęt do sprzątania ręcznego - artykuły i akcesoria

Profesjonalny sprzęt do sprzątania ręcznego Kärcher przeznaczone są do codziennego mycia i czyszczenia różnych powierzchni, w tym podłóg i okien zarówno dla firm sprzątających, jak i dla personelu biur, hoteli i innych obiektów użyteczności publicznej. Profesjonalne artykuły do sprzątania Kärcher sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych dla maszyn czyszczących. Profesjonalny sprzęt w tym artykuły i akcesoria do sprzątania ręcznego Kärcher to wysokiej jakości narzędzia do sprzątania zapewniające efektywność czyszczenia.

Logo TTS i Kärcher

KÄRCHER X TTS: dwie silne marki, niezliczone możliwości

Pomimo ogromu korzyści, jakie oferuje korzystanie z urządzeń i środków czyszczących Kärcher, niektóre zadania nadal można realizować tylko ręcznie. Aby zadania te mogły być wykonywane w sposób higieniczny i wydajny, firma Kärcher włączyła do swojego portfolio wózki do sprzątania, wiadra, mopy i pojemniki na odpady TTS Cleaning.

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Kärcher Wózek do sprzątania, wózek transportowy i mobilne systemy wiader

Wózek do sprzątania, wózek transportowy i mobilne systemy wiader

Zróżnicowane wyposażenie podstawowe, modułowa konstrukcja i wyjątkowa trwałość. To cechy charakteryzujące nasze wózki FlexoMate. Dzięki temu mogą być dostosowane do wymagań i potrzeb Klienta.

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Kärcher Czyszczenie posadzek i powierzchni na sucho

Czyszczenie posadzek i powierzchni na sucho

Wysokiej jakości produkty sprawiają, że czyszczenie na sucho powierzchni i podłóg jest bardzo łatwe i wygodne.

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Kärcher Czyszczenie posadzek na mokro

Czyszczenie posadzek na mokro

Odpowiedni sprzęt do ekonomicznego i skutecznego czyszczenia podłóg na mokro - szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla maszyn.

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Kärcher Czyszczenie powierzchni na mokro

Czyszczenie powierzchni na mokro

Szeroka gama ergonomicznie zaprojektowanych produktów do ręcznego czyszczenia powierzchni na mokro. Wykonane z materiałow najwyższej jakości, zapewniających najlepszy efekt czyszczenia.

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Kärcher Mycie okien

Mycie okien

Ergonomiczne akcesoria do czyszczenia szkła – perfekcyjne czyszczenie okien bez smug. Pracując z ich wykorzystaniem oszczędzasz wodę, energię i środki czyszczące.

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Kärcher Narzędzia do czyszczenia

Narzędzia do czyszczenia

Dzięki idealnie dopasowanym przyborom do czyszczenia ręcznego zwiększa się wydajność i szybkość wykonywanych czynności.

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Nowy wózek czyszczący FlexoMate:

Wózek czyszczący FlexoMate

Wózek FlexoMate – niezastąpione wsparcie w codziennej pracy

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