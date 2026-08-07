Profesjonalny sprzęt do sprzątania ręcznego - artykuły i akcesoria
Profesjonalny sprzęt do sprzątania ręcznego Kärcher przeznaczone są do codziennego mycia i czyszczenia różnych powierzchni, w tym podłóg i okien zarówno dla firm sprzątających, jak i dla personelu biur, hoteli i innych obiektów użyteczności publicznej. Profesjonalne artykuły do sprzątania Kärcher sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych dla maszyn czyszczących. Profesjonalny sprzęt w tym artykuły i akcesoria do sprzątania ręcznego Kärcher to wysokiej jakości narzędzia do sprzątania zapewniające efektywność czyszczenia.
KÄRCHER X TTS: dwie silne marki, niezliczone możliwości
Pomimo ogromu korzyści, jakie oferuje korzystanie z urządzeń i środków czyszczących Kärcher, niektóre zadania nadal można realizować tylko ręcznie. Aby zadania te mogły być wykonywane w sposób higieniczny i wydajny, firma Kärcher włączyła do swojego portfolio wózki do sprzątania, wiadra, mopy i pojemniki na odpady TTS Cleaning.
Wózek do sprzątania, wózek transportowy i mobilne systemy wiader
Zróżnicowane wyposażenie podstawowe, modułowa konstrukcja i wyjątkowa trwałość. To cechy charakteryzujące nasze wózki FlexoMate. Dzięki temu mogą być dostosowane do wymagań i potrzeb Klienta.
Czyszczenie posadzek i powierzchni na sucho
Wysokiej jakości produkty sprawiają, że czyszczenie na sucho powierzchni i podłóg jest bardzo łatwe i wygodne.
Czyszczenie posadzek na mokro
Odpowiedni sprzęt do ekonomicznego i skutecznego czyszczenia podłóg na mokro - szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla maszyn.
Czyszczenie powierzchni na mokro
Szeroka gama ergonomicznie zaprojektowanych produktów do ręcznego czyszczenia powierzchni na mokro. Wykonane z materiałow najwyższej jakości, zapewniających najlepszy efekt czyszczenia.
Mycie okien
Ergonomiczne akcesoria do czyszczenia szkła – perfekcyjne czyszczenie okien bez smug. Pracując z ich wykorzystaniem oszczędzasz wodę, energię i środki czyszczące.
Narzędzia do czyszczenia
Dzięki idealnie dopasowanym przyborom do czyszczenia ręcznego zwiększa się wydajność i szybkość wykonywanych czynności.
Nowy wózek czyszczący FlexoMate:
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.