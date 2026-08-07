Czyszczenie posadzek na mokro
Odpowiedni sprzęt do ekonomicznego i skutecznego czyszczenia podłóg na mokro - szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla maszyn.
Mopy
Produkty różniące się zastosowanymi materiałami ( o różnych strukturach) - dostosowane do specyficznego zastosowania w różnych rodzajach czyszczenia.Najlepsze czyszczenie ręczne według standardów Kärcher.
Uchwyty na mop
Z odpowiednimi narzędziami do czyszczenia na mokro w mgnieniu oka uzyskasz lśniąco czyste podłogi. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalną wydajność i szybkość.
Systemy mopów
Nasze systemy mopów zapewniają maksymalną wydajność czyszczenia w krótkim czasie. Łatwe w użyciu, do szybkiego i bezpośredniego stosowania.
Uchwyty
Prawidłowo dobrany uchwyt pomaże osiągnąć pożądany rezultat czyszczenia. Uchwyty nadają się do użytku ze standardowymi urządzeniami do usuwania kurzu, wilgoci i sprzątania na mokro.
Systemy mopów ze spryskiwaczem
Kompaktowe systemy natryskowe do czyszczenia podłóg na mokro. Do szybkiego i i wygodnego czyszczenia małych powierzchni.
Ściągaczki do wody
Nasza szeroka gama ściągaczek do wody umożliwia szybkie i łatwe usuwanie cieczy, a także suchych i luźnych zabrudzeń.
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