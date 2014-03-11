MYJNIE SAMOCHODOWE BEZDOTYKOWE
Kärcher od lat jest producentem myjni samochodowych bezdotykowych które oferują zaawansowaną technologię i modułową konstrukcję. Dzięki temu myjnie samochodowe Kärcher dają możliwość elastycznego doboru komponentów dopasowanych do indywidualncyh potrzeb klientów. Myjnie bezdotykowe Kärcher są przyjazne dla środowiska, oszczędne, łatwe w obsłudze i zapewniają wysoką jakość mycia pojazdów.
Myjnie automatyczne dla samochodów osobowych
Myjnie portalowe Kärcher czyszczą ekonomicznie, a jednocześnie przyjaźnie dla środowiska. Są odpowiednim rozwiązaniem dla stacji paliw, salonów samochodowych i centrów handlowych.
Myjnie pojazdów użytkowych
Z programem myjni portalowych TB do mycia pojazdów użytkowych, firma Kärcher stawia czoła wymaganiom różnorodnych typów pojazdów i warunków.
Myjnie samoobsługowe
Niezależnie od tego, czy są to centra myjni, czy stacje paliw: szyte na miarę samoobsługowe bezdotykowe stanowiska myjące SB są gotowe, aby spełnić wszelkie Twoje wymagania.
Odkurzacze samoobsługowe i urządzenia pielęgnacyjne
Samoobsługowe odkurzacze i urządzenia myjące zapewniają komfort i zwiększają atrakcyjność Twojej placówki, a także gwarantują dodatkowe dochody.
Środki myjące i pielęgnacyjne
Nasze środki czyszczące są w pełni skuteczne przy każdej twardości wody i dokładnie dostosowane do myjni Kärcher.
Rozwiązania dla branż
Rozwiązania szyte na miarę dla przemysłu, budownictwa i rolnictwa. Projektujemy i realizujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.
Konfigurator myjni
Kompleksowe usługi w zakresie myjni i systemów myjących
Oferujemy wyjątkowe połączenie inwestora i międzynarodowego koncernu działającego na całym świecie. Nasze doświadczenie jako producenta myjni i tysiące zainstalowanych urządzeń na całym świecie dają Ci pewność, że w Kärcher masz po swojej stronie doświadczonego partnera. Kompleksowa oferta usług może być w pełni dopasowana do Twoich wymagań. Do Twojej dyspozycji będzie zespół handlowy i serwisowy specjalistów ds. systemów myjących Kärcher.
Projektowanie, doradztwo, serwis
Dostawa kompletnego rozwiązania
Wsparcie silnej globalnej marki
Modułowe rozwiązania konstrukcyjne
Niskie koszty eksploatacji, autonomiczne działanie
Własne technologie myjące i dodatkowe
Specjalny system aktywnej piany, własna chemia
Indywidualne ustawienia programów mycia i metod płatności
BUDUJEMY MYJNIE – INFORMACJE DLA INWESTORÓW
Proces budowy nowej myjni lub centrum mycia Kärcher rozpoczyna się od kompleksowego doradztwa, podczas którego szacowana jest m.in. rentowność w celu określenia optymalnej wielkości myjni i jej wyposażenia.
Od bezdotykowych samoobsługowych stanowisk myjących po centra myjni samoobsługowych "pod klucz".
Nie ma znaczenia, czy chcesz kupić samoobsługowe stanowisko myjące, portalową myjnię szczotkową dla samochodów osobowych, czy myjnię dla pojazdów użytkowych — wspieramy Cię każdym etapie jej powstawania, a także zrealizujemy Twój indywidualny projekt myjni samochodowej
Do tego należy zarówno kompletny proces planowania, jak i realizacja. Na życzenie, budowa Twojego obiektu odbywa się pod klucz. Aby zapewnić najwyższą jakość, współpracujemy z doświadczonymi partnerami. Ponadto, w razie potrzeby, wspieramy Cię również w finansowaniu Twojej myjni Kärcher.
SPECJALIŚCI OD MYJNI KÄRCHER
Najnowocześniejsze technologie dla maksymalnej wydajności i przyjemności z mycia samochodu
Nasze myjnie wykorzystują najnowsze technologie, aby osiągnąć maksymalną efektywność przy jednoczesnej minimalizacji zużycia wody i energii. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać wymagające warunki eksploatacji i wymagać minimalnej konserwacji.
Technologiczne zalety myjni portalowych Kärcher:
K!Design
Atrakcyjny, nowoczesny design z możliwością dostosowania kolorystyki do potrzeb klienta.
K!Brush
Szczotka, dzięki unikalnej konstrukcji polegającej na podziale na segmenty, dopasowuje się do wszystkich kształtów karoserii.
K!Back
Szczotka podczas mycia tylnej części samochodu przechyla się w stronę pojazdu, co zapewnia równomierne mycie na całej powierzchni karoserii.
K!Planet
K!Planet i K!Wheel: Bezkonkurencyjne mycie felg dzięki specjalnie zaprojektowanej obrotowej głowicy wyposażonej w kilka szczotek.
K!Contour
Specjalne, wyjątkowo wydajne płukanie wysokociśnieniowe o ciśnieniu 60 bar, działające przede wszystkim na górne i boczne części samochodu.
K!Foam
Specjalnie zaprojektowany system nanoszenia aktywnej piany w formie wodospadu, który równomiernie pokrywa każdy kształt karoserii samochodu.
K!Dry
System zaprojektowany do najefektywniejszego suszenia całej powierzchni karoserii samochodu. Zapewniają to lamele suszące z odpowiednim nachyleniem.
Technologiczne zalety samoobsługowych stanowisk myjących Kärcher:
MultiApp
Automatyczny uniwersalny pistolet ciśnieniowy umożliwiający wykorzystanie wszystkich programów mycia w jednym narzędziu roboczym.
PowerFoam
Wyjątkowo skuteczna aktywna piana, która dzięki swojej gęstej konsystencji i aplikacji pod wysokim ciśnieniem doskonale i równomiernie pokrywa powierzchnię karoserii samochodu.
KonceptDesign
Unikalna, niepowtarzalna koncepcja konstrukcji i brandingu Kärcher.
Filmy z technologiami mycia Kärcher:
Oświetlenie LED portalu z serii Klean!Star
Wyjątkowe wrażenia z mycia samochodu zapewnia klientom specjalne oświetlenie LED (kolorowe oświetlenie diodowe LED), dostępne jako wyposażenie opcjonalne do myjni portalowych dla samochodów osobowych z serii Klean!Star.
K!Planet iQ i K!Wheel - precyzyjne czyszczenie felg samochodowych
K!Planet iQ i K!Wheel iQ to nasze unikalne technologie do perfekcyjnego i precyzyjnego mycia felg o różnych rozmiarach i kształtach. Dokładne ustawienie wysokości głowicy czyszczącej osiągane jest dzięki mechanizmowi nożycowemu. Perfekcyjne wyczyszczenie wszystkich zakamarków felg zapewnia wielostopniowy system czyszczenia, polegający na nałożeniu aktywnej piany, myciu za pomocą trzech obrotowych głowic szczotkowych i płukaniu wysokociśnieniowym. Doskonałe rezultaty czyszczenia zaskoczą nawet najbardziej wymagających klientów.
K!Brush - szczotki segmentowe dla doskonałej skuteczności czyszczenia
Szczotki K!Brush iQ do myjni portalowych Kärcher są podzielone na segmenty. Poszczególne segmenty szczotek dopasowują się do konturów pojazdu podczas czyszczenia, idealnie odwzorowując jego sylwetkę. Dzięki tej unikalnej technologii szczotek segmentowych K!Brush uzyskasz skuteczność czyszczenia, która zaimponuje zarówno Tobie, jak i Twoim klientom.
K!Back iQ – czyszczenie tylnej części pojazdów
Boczne szczotki przesuwają się do tylnej części pojazdu, a następnie przechylają o 15°. Dzięki temu uzyskujemy dokładniejsze dopasowanie do konturów i intensywniejsze mycie. Gwarantowane są w ten sposób doskonałe rezultaty czyszczenia również tylnej części pojazdów.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące myjni samochodowych
Rodzaje myjni samochodowych bezdotykowych
Kärcher, jako lider na rynku technologii czyszczenia, oferuje profesjonalne myjnie: bezdotykowe, portalowe i jednoszczotkowe RBS. Wszystkie spełniają oczekiwania klientów, zapewniając wysoką jakość mycia pojazdów.
Zaawansowana technologicznie myjnia bezdotykowa cechuje się modułową strukturą, przez co gwarantuje elastyczność w doborze komponentów i wyposażenia, w zależności od potrzeb klientów i dostępnej przestrzeni.
Konstrukcja automatycznej myjni portalowej opiera się na mechanizmie ruchomych szczotek z delikatnym włosiem, systemów nanoszących środki myjące i konserwujące oraz suszarkach. Dodatkowo myjnię można wyposażyć w opcjonalne moduły.
Myjnia jednoszczotkowa RBS zajmuje niewiele miejsca i służy do szybkiego oraz dokładnego mycia powierzchni pionowych autobusów i samochodów ciężarowych.
Producent myjni samochodowych
Czysty pojazd to nie tylko kwestia estetyki – to także komfort jazdy, dłuższa żywotność karoserii i profesjonalny wizerunek. Jeśli szukasz skutecznych, oszczędnych i nowoczesnych rozwiązań do mycia samochodów, postaw na Kärcher. Jako renomowany producent myjni samochodowych oferujemy systemy, które zapewniają czystość przy minimalnym zużyciu wody i detergentów.
Dlaczego warto postawić na myjnie Kärcher?
Zakup myjni to inwestycja na lata, dlatego warto wybrać rozwiązanie, które będzie zarówno niezawodne, jak i ekonomiczne. Co wyróżnia Kärcher?
- Mocne ciśnienie, które usuwa nawet trudne zabrudzenia – żadna plama nie ma szans.
- Oszczędność wody i detergentów – inteligentne systemy dozowania pozwalają na ograniczenie kosztów eksploatacji.
- Trwałość na lata – jest to sprzęt zaprojektowany do intensywnego użytkowania.
- Ekologia – systemy recyklingu wody i biodegradowalne środki czyszczące dbają o środowisko.
- Łatwa obsługa – myjnie działają intuicyjnie, a automatyczne programy ułatwiają pracę.
Jaką myjnię wybrać? Kärcher ma rozwiązania dla każdego
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania – wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. U nas wybór jest szeroki. Jako renomowany producent myjni samochodowych oferujemy:
Automatyczne myjnie samochodowe – szybko i skutecznie
Prowadzisz stację paliw, serwis lub zarządzasz flotą pojazdów? Automatyczna myjnia samochodowa to najlepszy wybór. Dzięki w pełni zautomatyzowanym systemom pojazd jest czysty w kilka minut. Nowoczesne myjnie samochodowe mają modułową budowę. Wyposażone są w ruchome szczotki z delikatnym włosiem, systemy nanoszące środki myjące i konserwujące oraz suszarki.
Myjnie samoobsługowe – wygoda dla klientów, oszczędność dla Ciebie
Masz myjnię samoobsługową lub planujesz ją otworzyć? Jako firma produkująca myjnie samochodowe oferujemy liczne modele stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych. Będą one pasować do każdej lokalizacji.
- Bezdotykowe mycie usuwa zabrudzenia, nie powodując zarysowań lakieru.
- Zużycie wody i energii jest zoptymalizowane, co obniża koszty eksploatacji.
Klienci mogą wybierać spośród kilku programów, takich jak aktywna piana, woskowanie, spłukiwanie i nabłyszczanie, co daje im pełną kontrolę nad procesem mycia.
Myjnie dla pojazdów użytkowych – czystość w transporcie
Kärcher, jako dostawca myjni samochodowych, oferuje specjalistyczne myjnie dostosowane do dużych pojazdów, zapewniające skuteczne czyszczenie w krótkim czasie.
W zależności od wielkości floty można wybrać jednoszczotkowe myjnie RBS, które sprawdzają się w myciu pojedynczych pojazdów, lub myjnie portalowe TB o wysokiej przepustowości. Takie rozwiązanie sprawdzi się w bazach transportowych i centrach logistycznych.
Myjnia samochodowa Kärcher to nie tylko doskonałe rezultaty czyszczenia, ale także zrównoważony i odpowiedzialny sposób użytkowania w najlepiej rozumianym interesie operatorów oraz klientów. Cel: oszczędne wykorzystywanie wody, energii i środków czyszczących.
Jak podjąć dobrą decyzję podczas wyboru producenta myjni samochodowych?
Kärcher jako doświadczony producent myjni bezdotykowych oferuje szeroki wybór różnego rodzaju rozwiązań. Przed dokonaniem wyboru rozważ takie kwestie jak:
- Funkcjonalność – myjnie kompaktowe sprawdzą się na stacjach paliw, a modele o dużej przepustowości w myjniach komercyjnych.
- Budowa modułowa – możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje, takie jak woskowanie, suszenie czy nabłyszczanie.
- Zasada działania – bezdotykowy system wysokociśnieniowy usuwa zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia lakieru.
- Wydajność – standardowe modele obsługują umiarkowany ruch, a myjnie o dużej przepustowości pozwalają na mycie setek pojazdów dziennie.
- Wielkość – myjnie kompaktowe zajmują niewiele miejsca, a tunelowe wymagają większej przestrzeni, ale zwiększają przepustowość.
- Ekologia – chcesz oszczędzać wodę i prąd? Wybierz myjnię z systemem recyklingu wody, który pozwala ponownie wykorzystać aż 85% zużytej cieczy.
Jako producent myjni samoobsługowych zapewniamy także szeroką sieć serwisową i szybki dostęp do oryginalnych komponentów, więc w razie potrzeby naprawy są szybkie i bezproblemowe.