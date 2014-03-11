MYJNIE SAMOCHODOWE BEZDOTYKOWE

Proces budowy nowej myjni lub centrum mycia Kärcher rozpoczyna się od kompleksowego doradztwa, podczas którego szacowana jest m.in. rentowność w celu określenia optymalnej wielkości myjni i jej wyposażenia.

Od bezdotykowych samoobsługowych stanowisk myjących po centra myjni samoobsługowych "pod klucz".

Nie ma znaczenia, czy chcesz kupić samoobsługowe stanowisko myjące, portalową myjnię szczotkową dla samochodów osobowych, czy myjnię dla pojazdów użytkowych — wspieramy Cię każdym etapie jej powstawania, a także zrealizujemy Twój indywidualny projekt myjni samochodowej

Do tego należy zarówno kompletny proces planowania, jak i realizacja. Na życzenie, budowa Twojego obiektu odbywa się pod klucz. Aby zapewnić najwyższą jakość, współpracujemy z doświadczonymi partnerami. Ponadto, w razie potrzeby, wspieramy Cię również w finansowaniu Twojej myjni Kärcher.