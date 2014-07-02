Odkurzacze samoobsługowe i urządzenia pielęgnacyjne
Odkurzacze samoobsługowe przeznaczone do myjni samochodowych i stacji paliw. Wyposażone we wrzutnik monet lub żetonów. Dostępne w różnych wersjach, zarówno jedno jak i dwustanowiskowych. Kurz, piasek, okruchy i zabrudzenia we wnętrzu samochodu są nieuniknione. Odkurzacze samoobsługowe Kärcher powstały, by sprostać wyzwaniom związanym z pielęgnacją kabin i bagażników. Doskonale sprawdzają się na stacjach paliw, w myjniach samochodowych i punktach usługowych.
Odkurzacze samoobsługowe SB VC 1 oraz SB VC 2 są teraz dostępne w promocyjnych cenach!
Odkurzacz samoobsługowy SB VC 1
Cena promocyjna SB VC 1: 9 900 PLN netto / 12 177 PLN brutto*
*Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 17 950 PLN netto / 22 078,50 PLN brutto. Promocja ważna do wyczerpania zapasów.POZNAJ ODKURZACZ I WYŚLIJ ZAPYTANIE >
Odkurzacz samoobsługowy SB VC 2
Cena promocyjna SB VC 2: 12 900 PLN netto / 15 867 PLN brutto*
*Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 23 800 PLN netto / 29 274 PLN brutto. Promocja ważna do wyczerpania zapasów.POZNAJ ODKURZACZ I WYŚLIJ ZAPYTANIE >
Odkurzacze samoobsługowe do myjni Kärcher – czystość wnętrza auta w kilka minut
Zwykły odkurzacz nie jest przystosowany do pracy w warunkach panujących na myjni. Nie wytrzyma długotrwałej eksploatacji ani pracy w trybie ciągłym. Odkurzacze samoobsługowe Kärcher zostały zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu i dużej rotacji klientów. Skutecznie usuwają drobny kurz, piasek czy sierść, a także większe zanieczyszczenia, liście, okruchy i inne odpady gromadzące się w kabinie pojazdu.
Jakie funkcje mają odkurzacze do myjni z oferty Kärcher? Są to między innymi:
- Wysoka moc ssania i stała wydajność nawet przy częstym użytkowaniu.
- Automatyczne czyszczenie filtra Tact, które utrzymuje stałą moc ssącą.
- Cyfrowy wyświetlacz pokazujący pozostały czas odkurzania.
- Elektroniczny wrzutnik, który można zaprogramować pod konkretne monety lub żetony.
- Ergonomiczna ssawka, pozwalająca dotrzeć do szczelin i narożników.
Dzięki tym rozwiązaniom odkurzacze samoobsługowe Kärcher spełniają oczekiwania kierowców i zwiększają atrakcyjność oferty myjni.
Odkurzacze samoobsługowe Kärcher to maksymalna wydajność w czyszczeniu wnętrz.
Odkurzacze samoobsługowe Kärcher łączą łatwość obsługi i oszczędność we wszystkich klasach wydajności. Modele spełniają wszelkie wymagania, nie wymagają częstej konserwacji i gwarantują satysfakcję klientów.
Odkurzacz samoobsługowy: Kärcher SB VC 1
To mocne, jednostanowiskowe urządzenie z wężem ssącym. Dzięki innowacyjnej i standardowej konstrukcji jest on wstępnie skonfigurowany i od razu gotowy do pracy.
Dwustanowiskowy odkurzacz samoobsługowy: Kärcher SB VC 2
To wydajne urządzenie z automatycznym czyszczeniem filtra Tact. Dzięki wstępnej konfiguracji jest od razu gotowy do użycia, wyróżniając się przy tym atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem.
Gdzie sprawdzi się odkurzacz samoobsługowy Kärcher?
- Odkurzacz na stacji paliw pozwala szybko odkurzyć wnętrze auta przy okazji tankowania.
- Odkurzacz samoobsługowy do myjni stanowi naturalne uzupełnienie usługi mycia zewnętrznego.
- W punktach flotowych sprawdza się, gdy czyste auta to element wizerunku.
- Przy centrach handlowych i parkingach dodatkowa usługa zwiększa atrakcyjność lokalizacji i przyciąga kierowców.
Zoptymalizowana, ergonomiczna ssawka
Najlepsze efekty czyszczenia zarówno na powierzchniach, jak i w bagażnikach oraz na łączeniach i szczelinach typowych dla wnętrz pojazdów.
Stała moc ssąca
Dzięki technologii automatycznego systemu oczyszczania filtra "Tact" filtr odkurzacza samoobsługowego Kärcher sam się oczyszcza, gwarantując tym samym stałą moc ssącą.
Cyfrowy wyświetlacz pozostałego czasu w sekundach
Twoi klienci wiedzą w każdej chwili i co do sekundy, ile czasu pozostało do końca odkurzania.
Elektroniczny wrzutnik monet
Dzięki indywidualnemu i prostemu programowaniu możesz pobierać różne rodzaje monet i żetonów za pomocą tylko jednego wrzutnika.
Odkurzacze samoobsługowe w wielu wersjach – od kompaktowych po dwustanowiskowe
Oferta Kärchera obejmuje szeroki wybór odkurzaczy do myjni, które można dopasować do wielkości obiektu, intensywności ruchu i oczekiwań klientów. Dzięki temu sprawdzają się zarówno w małych stacjach paliw, jak i w dużych kompleksach myjni z dużą rotacją użytkowników.
Odkurzacz do myjni jednostanowiskowy
To rozwiązanie kompaktowe, przeznaczone do mniejszych obiektów i lokalizacji z umiarkowanym ruchem. Zajmuje niewiele miejsca i jest łatwy w montażu. Urządzenie oferuje wysoką moc ssania i niezawodną filtrację, a przy tym jest ekonomiczne w eksploatacji. Sprawdza się tam, gdzie klienci oczekują szybkiej i prostej usługi, a przestrzeń instalacyjna jest ograniczona.
Odkurzacz do myjni dwustanowiskowy
To urządzenie zaprojektowane do jednoczesnej obsługi większej liczby kierowców jednocześnie. Wyposażono je w automatyczny system czyszczenia filtra Tact, który zapewnia stałą moc ssania nawet przy pracy bez przerw. Z jednego odkurzacza mogą korzystać równocześnie dwie osoby, co znacząco skraca czas oczekiwania i poprawia przepustowość myjni. Sprzęt idealnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kluczowa jest efektywność i nieprzerwana dostępność.
Urządzenia pielęgnacyjne
Kärcher oferuje urządzenia pielęgnacyjne, takie jak ssawki szczelinowe i inne akcesoria. Ułatwiają one czyszczenie trudno dostępnych miejsc, między siedzeniami czy w narożnikach kabiny. Takie wyposażenie podnosi jakość usługi i sprawia, że użytkownicy mogą dokładnie oczyścić całe wnętrze pojazdu.
Jak wybrać odpowiedni odkurzacz samoobsługowy?
Dobór modelu zależy od wielkości obiektu, liczby klientów i intensywności użytkowania. Właściwe dopasowanie sprzętu pozwala zwiększyć komfort klientów i ograniczyć koszty eksploatacji. Ważne cechy to:
- Rodzaj płatności – standardem jest odkurzacz samoobsługowy na monety. Takie urządzenie obsługuje się bez problemu. Coraz częściej stosuje się jednak systemy płatności bezgotówkowych: kartą lub aplikacją. Taka opcja zwiększa wygodę kierowców i pozwala dostosować usługę do nowych oczekiwań.
- Liczba stanowisk – małe punkty lepiej obsłuży wersja jednostanowiskowa. Jest kompaktowa i wystarczająca tam, gdzie ruch klientów jest umiarkowany. W większych myjniach lepszym rozwiązaniem jest dwustanowiskowy wydajny odkurzacz samoobsługowy. Pozwala korzystać z urządzenia dwóm osobom jednocześnie, co skraca czas oczekiwania.
- Wytrzymałość obudowy – sprzęt jest montowany na zewnątrz, więc musi być odporny na deszcz, mróz i promieniowanie UV. Solidna obudowa chroni też podzespoły przed uszkodzeniami mechanicznymi. To szczególnie ważne w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu, gdzie urządzenie jest intensywnie eksploatowane.
- Łatwość obsługi i konserwacji – odkurzacze do myjni powinny zapewniać szybki dostęp do filtra, węża i ssawki. Ułatwia to serwisowanie i skraca przerwy w pracy. System automatycznego czyszczenia filtra Tact dodatkowo ogranicza konieczność ręcznej obsługi. Dzięki temu urządzenie zachowuje wysoką wydajność nawet przy pracy ciągłej.
Dobór odpowiedniego modelu to inwestycja w niezawodność i satysfakcję klientów. Dobrze dopasowany odkurzacz samoobsługowy zwiększa atrakcyjność oferty myjni i pozwala na stabilne źródło dodatkowych przychodów.
Odkurzacze samoobsługowe Kärcher łączą wydajność przemysłową z prostą obsługą. Dzięki nim klienci mogą samodzielnie posprzątać wnętrze auta, a właściciele myjni zyskują dodatkowe źródło przychodu. To inwestycja, która zwiększa atrakcyjność obiektu i pozwala budować przewagę konkurencyjną.
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FAQ: najczęściej zadawane pytania o odkurzacze samoobsługowe
Jak działa odkurzacz samoobsługowy na myjni samochodowej?
Urządzenie uruchamia się po wrzuceniu monety lub żetonu. Czas odkurzania jest odliczany na cyfrowym wyświetlaczu. Klient korzysta z ergonomicznej ssawki, która pozwala dotrzeć do każdego zakamarka wnętrza auta.
Czy odkurzacze samoobsługowe są opłacalną inwestycją?
Tak, sprzęt działa bezobsługowo i generuje stały dochód. Koszty eksploatacji są niskie, a na ruchliwych stacjach paliw i myjniach urządzenia szybko się zwracają.
Czy odkurzacze samoobsługowe działają na kartę?
Standardowo wyposażone są w wrzutniki monet i żetonów. Można je jednak rozbudować o system płatności bezgotówkowych – kartą lub aplikacją mobilną.