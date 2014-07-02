Odkurzacze samoobsługowe i urządzenia pielęgnacyjne

Odkurzacze samoobsługowe w wielu wersjach – od kompaktowych po dwustanowiskowe

Oferta Kärchera obejmuje szeroki wybór odkurzaczy do myjni, które można dopasować do wielkości obiektu, intensywności ruchu i oczekiwań klientów. Dzięki temu sprawdzają się zarówno w małych stacjach paliw, jak i w dużych kompleksach myjni z dużą rotacją użytkowników.

Odkurzacz do myjni jednostanowiskowy

To rozwiązanie kompaktowe, przeznaczone do mniejszych obiektów i lokalizacji z umiarkowanym ruchem. Zajmuje niewiele miejsca i jest łatwy w montażu. Urządzenie oferuje wysoką moc ssania i niezawodną filtrację, a przy tym jest ekonomiczne w eksploatacji. Sprawdza się tam, gdzie klienci oczekują szybkiej i prostej usługi, a przestrzeń instalacyjna jest ograniczona.

Odkurzacz do myjni dwustanowiskowy

To urządzenie zaprojektowane do jednoczesnej obsługi większej liczby kierowców jednocześnie. Wyposażono je w automatyczny system czyszczenia filtra Tact, który zapewnia stałą moc ssania nawet przy pracy bez przerw. Z jednego odkurzacza mogą korzystać równocześnie dwie osoby, co znacząco skraca czas oczekiwania i poprawia przepustowość myjni. Sprzęt idealnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kluczowa jest efektywność i nieprzerwana dostępność.

Urządzenia pielęgnacyjne

Kärcher oferuje urządzenia pielęgnacyjne, takie jak ssawki szczelinowe i inne akcesoria. Ułatwiają one czyszczenie trudno dostępnych miejsc, między siedzeniami czy w narożnikach kabiny. Takie wyposażenie podnosi jakość usługi i sprawia, że użytkownicy mogą dokładnie oczyścić całe wnętrze pojazdu.