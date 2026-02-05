Profesjonalne roboty sprzątające

Połączenie specjalistycznej wiedzy i najnowocześniejszej technologii

Od dziesięcioleci Kärcher odgrywa wiodącą rolę w technologii czyszczenia na całym świecie. W autonomicznych maszynach czyszczących łączymy całą naszą wiedzę z najnowocześniejszą technologią opartą na niezwykle precyzyjnych czujnikach, mocnych komputerach i zaawansowanym oprogramowaniu, aby tworzyć nowe, wysoce innowacyjne koncepcje produktów z autonomiczną orientacją.



Niezależnie od tego, czy chodzi o autonomiczne mycie czy odkurzanie: roboty sprzątające z platformy KIRA poruszają się łatwo i bezpiecznie na dużych przestrzeniach, a także w złożonych środowiskach i niezawodnie wykrywają ludzi i przeszkody. Przetwarzają dane z czujników w ułamkach sekund i w razie potrzeby inicjują odpowiednie manewry unikowe. Certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z normą IEC 63327[SM1] dla bezpiecznej pracy nawet w ruchu publicznym pokazują, jak dobrze urządzenia spełniają wysokie wymagania techniczne dla inteligentnej i absolutnie bezpiecznej nawigacji w każdych warunkach.