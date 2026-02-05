Profesjonalne roboty sprzątające
Optymalizują procesy pracy, uwalniają pracowników do bardziej wymagających zadań i zwiększają produktywność.
W branży sprzątania budynków, gdzie brakuje wykwalifikowanych pracowników, rotacja kadry jest wysoka, a zadania związane ze sprzątaniem stają się coraz bardziej złożone, wprowadzamy odpowiedź na te wyzwania - Kärcher Intelligent Robotic Application, znane jako „KIRA” - profesjonalne roboty sprzątające.
KIRA B 200 Profesjonalny robot sprzątający - szorowarka
KIRA B 50 profesjonalny robot sprzątający - szorowarka
KIRA CV 50 profesjonalny robot sprzątający - odkurzacz
Filmy z urządzeniami KIRA
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Profesjonalne roboty sprzątające
Automatyzacja weszła już na dobre do świata sprzątania. Dziś nie tylko w domu, ale i w magazynie, galerii handlowej czy na lotnisku możesz spotkać urządzenia, które samodzielnie dbają o czystość. Profesjonalne roboty sprzątające Kärcher powstały po to, by maksymalnie odciążyć człowieka. Zwiększyć efektywność i zapewnić doskonały efekt sprzątania.
Profesjonalne roboty sprzątające Kärcher – automatyczne czyszczenie bez kompromisów
Profesjonalne roboty sprzątające Kärcher to nowoczesne urządzenia, które potrafią odkurzać i myć podłogi. Omijać przeszkody, analizować trasę i dostosowywać swoją pracę do warunków otoczenia. Możesz zdecydować się na:
- Robot sprzątający z funkcją mopowania i odkurzania – tego typu urządzenia są lżejsze i mniejsze od tych przeznaczonych do czyszczenia hal przemysłowych. Obsługują mniejsze przestrzenie. Tego typu model sprawdza się też jako inteligentny robot sprzątający dla firm sprzątających.
- Profesjonalny robot sprzątający do magazynów i hal – urządzenia tego typu przeznaczone są do czyszczenia dużych powierzchni: sklepów, szkół, czy galerii handlowych. Mają większą wydajność, bardziej zaawansowaną nawigację i są odporne na intensywną, ciągłą eksploatację, niż modele przeznaczone do zastosowań domowych.
Najlepsze rozwiązanie do każdego zastosowania:
Świat usług sprzątania budynków przeszedł fundamentalną transformację. Podczas gdy w przeszłości wystarczały odkurzacze, mopy, ściereczki do czyszczenia, proste środki czyszczące i jakakolwiek siła robocza, dziś obszar działalności wyznaczają najnowsze technologie czyszczenia, surowe normy higieniczne i ekologiczne oraz coraz bardziej wymagające prace porządkowe.
Zamiast obciążać dobrze wyszkolonych specjalistów bardziej czasochłonną pracą, taką jak czyszczenie podłóg - profesjonalne roboty sprzątające KIRA oferują nowe i lepsze możliwości. Oprócz wspierania zespołów sprzątających, podejmują się czyszczenia podłóg w dużych i przestronnych, a także wąskich i zatłoczonych pomieszczeniach.
Zamiast rezygnować z jakości sprzątania na rzecz rozwiązań „wszystko w jednym”, wolimy opracowywać roboty sprzątające precyzyjnie i specjalnie pod kątem danego zastosowania. Jest to jedyny sposób na zapewnienie najlepszej jakości czyszczenia i najlepszej użyteczności dla użytkownika.
Inteligentne roboty czyszczące Kärcher
KIRA wprowadza nową kategorię produktów do stale rosnącej liczby profesjonalnych robotów sprzątających, które mogą odciążyć personel sprzątający od monotonnych i czasochłonnych zadań, takich jak czyszczenie podłóg, jednocześnie wykonując bardziej złożone zadania. Intuicyjne w obsłudze, roboty sprzątające poruszają się i czyszczą bezpiecznie i niezawodnie w różnych środowiskach dzięki wydajnym czujnikom i zaawansowanemu oprogramowaniu.
Połączenie specjalistycznej wiedzy i najnowocześniejszej technologii
Od dziesięcioleci Kärcher odgrywa wiodącą rolę w technologii czyszczenia na całym świecie. W autonomicznych maszynach czyszczących łączymy całą naszą wiedzę z najnowocześniejszą technologią opartą na niezwykle precyzyjnych czujnikach, mocnych komputerach i zaawansowanym oprogramowaniu, aby tworzyć nowe, wysoce innowacyjne koncepcje produktów z autonomiczną orientacją.
Niezależnie od tego, czy chodzi o autonomiczne mycie czy odkurzanie: roboty sprzątające z platformy KIRA poruszają się łatwo i bezpiecznie na dużych przestrzeniach, a także w złożonych środowiskach i niezawodnie wykrywają ludzi i przeszkody. Przetwarzają dane z czujników w ułamkach sekund i w razie potrzeby inicjują odpowiednie manewry unikowe. Certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z normą IEC 63327[SM1] dla bezpiecznej pracy nawet w ruchu publicznym pokazują, jak dobrze urządzenia spełniają wysokie wymagania techniczne dla inteligentnej i absolutnie bezpiecznej nawigacji w każdych warunkach.
Wysoki standard czyszczenia
Jakość czyszczenia i spójność poziomu czyszczenia są równie imponujące, jak stojąca za nimi technologia. Nawiasem mówiąc, do konfiguracji maszyn nie jest wymagana specjalistyczna wiedza - wręcz przeciwnie, roboty są zoptymalizowane pod kątem prostej i intuicyjnej obsługi, dzięki czemu wymagane jest jedynie krótkie szkolenie.
Wszechstronne i wyspecjalizowane
Roboty sprzątające Kärcher są specjalnie dostosowane do potrzeb profesjonalistów sprzątających w codziennej pracy i ich różnych wymagań. Inteligentny odkurzacz automatyczny KIRA musi być jak najbardziej mobilny i może być używany w krótkim czasie - na przykład podczas sprzątania pokoi hotelowych i korytarzy - i dlatego jest wyposażony w akumulatory Kärcher Battery Power+ 36 V o długiej żywotności. Natomiast stacja dokująca umożliwia w pełni autonomiczne czyszczenie za pomocą autonomicznego robota szorująco-zbierającego KIRA B 50 - w tym napełnianie świeżą wodą, spuszczanie brudnej wody, płukanie zbiornika i ładowanie akumulatora litowo-jonowego o długiej żywotności. Nawet bardzo duże powierzchnie magazynowe i przemysłowe mogą być czyszczone bez interwencji człowieka.
Od ogromnych hal po przestrzenie pod stołem
Od dużych przestrzeni po ciasne, a nawet zagracone środowiska. W zależności od projektu i zastosowania, nasze autonomiczne maszyny czyszczące są bardzo wszechstronne: w transporcie (lotniska, dworce kolejowe, magazyny logistyczne), w handlu detalicznym (supermarkety, hipermarkety, centra handlowe), w służbie zdrowia (szpitale, placówki opiekuńcze), w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, muzea, hale sportowe, centra konferencyjne), w biurowcach (hole, korytarze, pokoje), w branży hotelarskiej i gastronomicznej (pokoje gościnne, hole, korytarze i pokoje hotelowe) oraz oczywiście w środowiskach przemysłowych - do sprzątania hal produkcyjnych i wytwórczych.
Najnowocześniejsza łączność i ochrona danych
W celu dokumentacji i zdalnego monitorowania, upoważnione osoby mogą przeglądać szczegółowe raporty czyszczenia, powiadomienia i aktualny stan sprzętu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na dedykowanym portalu internetowym lub za pośrednictwem aplikacji KIRA Robots. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie dane są szyfrowane i ściśle chronione przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Upoważnione osoby mogą również otrzymywać powiadomienia bezpośrednio na swój telefon komórkowy. We wszystkich przypadkach gwarantujemy odpowiedzialne przetwarzanie wrażliwych danych oraz oczywiście zgodność z RODO.
SKUTECZNE. BEZPIECZNE. PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – ŚRODKI CZYSZCZĄCE DLA ROBOTÓW SPRZĄTAJĄCYCH KIRA B 50 I B 200
W zależności od stopnia zabrudzenia, miejsca zastosowania i rodzaju podłogi, Kärcher rekomenduje różne środki czyszczące do użycia z autonomiczną maszyną szorująco-zbierającą KIRA B 50 lub B 200 – każdy z nich jest idealnie dopasowany do urządzenia, bezpieczny w użyciu i przyjazny dla środowiska.
Co potrafi profesjonalny robot czyszczący podłogi Kärcher?
Możliwości tych urządzeń dorównują sprzętowi obsługiwanemu ręcznie – z tą różnicą, że działają same. Ich najważniejsze funkcje to:
- Zautomatyzowane czyszczenie dużych powierzchni – dzięki wydajnym bateriom i dużym zbiornikom robot sprzątający do hoteli i obiektów komercyjnych może pracować przez wiele godzin, pokonując setki metrów kwadratowych bez przerwy.
- Dokładna nawigacja i omijanie przeszkód – wbudowane czujniki, kamery i systemy radarowe pozwalają robotowi rozpoznać otoczenie, ominąć ludzi, regały czy palety i poruszać się bezpiecznie nawet w trudnych warunkach.
- Tryby pracy dopasowane do powierzchni i zabrudzeń – robot sam ocenia, jaką siłę i ilość wody zastosować. Może pracować zarówno w trybie odkurzania, jak i mopowania.
- Autonomiczne planowanie trasy – robot sprzątający z systemem mapowania przestrzeni nie tylko jeździ po wyznaczonym obszarze, ale uczy się go. Zapamiętuje rozkład pomieszczeń i optymalizuje trasę w czasie rzeczywistym.
- Zarządzanie przez aplikację oraz raportowanie z pracy – operator może sprawdzać postępy czyszczenia, ustawiać harmonogramy, analizować statystyki i zdalnie kontrolować pracę urządzenia.
Samodzielne powroty do stacji ładowania lub serwisowej – po zakończonym cyklu robot wraca do bazy, ładuje baterię i przygotowuje się do kolejnego zadania – bez udziału człowieka.
Jakie zalety ma profesjonalny robot sprzątający do zastosowań komercyjnych Kärcher?
Roboty Kärcher to urządzenia zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach i na dużą skalę. Co je wyróżnia?
- Duża siła ssania i pojemność zbiorników – automatyczny robot sprzątający do dużych powierzchni radzi sobie z zabrudzeniami, takimi jak kurz przemysłowy, piasek czy błoto.
- Wytrzymałość – roboty mogą pracować codziennie przez wiele godzin, bez spadku formy. Nie robią przerwy i nie zwalniają tempa.
- Pełna autonomia – same planują trasę, omijają przeszkody, reagują na zmiany wokół. Nie potrzebują pilnowania.
- Higiena i dokładność – profesjonalne roboty sprzątające do biur dozują wodę bardzo dokładnie. Mają wymienne filtry i programy, które radzą sobie nawet z trudnymi zabrudzeniami.
- Redukcja kosztów sprzątania – jeden robot to mniej godzin pracy fizycznej, mniej etatów, mniej kosztów – a efekt ten sam.
Profesjonalne roboty sprzątające Kärcher to niezależne, precyzyjne urządzenia stworzone do pracy w dużych obiektach. Działają samodzielnie i nie potrzebują nadzoru. Sprzątają dokładnie i powtarzalnie – za każdym razem. Sprawdzają się tam, gdzie liczy się tempo i jakość. Wszędzie tam, gdzie ręczne sprzątanie byłoby zbyt czasochłonne. To dobre rozwiązanie do hal produkcyjnych, firm i galerii handlowych.