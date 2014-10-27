Chemia profesjonalna - Profesjonalne środki czystości
Od ponad 30 lat Kärcher produkuje swoje własne profesjonalne środki czyszczące i pielęgnacyjne. Doskonale współgrają one z urządzeniami Kärcher wzmacniając i przyspieszając proces usuwania brudu, a jednocześnie są wyjątkowo bezpieczne i ekologiczne. Preparaty pielęgnacyjne chronią wrażliwe powierzchnie przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (woski), utwardzają materiały i zabezpieczają przed mechanicznym uszkodzeniem (preparaty do krystalizacji, powłoki ochronne) opóźniają proces starzenia się materiałów i wydłużają czas do ponownego zabrudzenia.
Wyszukiwarka środków czyszczących:
Do urządzeń wysokociśnieniowych
Skuteczne, szybko działające i oszczędne. Idealnie dobrane środki czyszczące i czyszczenie wysokociśnieniowe umożliwiają uzyskanie doskonałych rezultatów we wszystkich wymagających zadaniach.
Do powierzchni
Przyjazne dla środowiska produkty do czyszczenia ręcznego. Do wszystkich typowych rodzajów zabrudzeń. Zapewniają szybkie czyszczenie z maksymalną siłą, ale jednocześnie są łagodne dla czyszczonych powierzchni.
Do podłóg twardych i elastycznych
Dzięki znakomitej skuteczności, środki do czyszczenia Kärcher FloorPro zapewniają czyszczenie podłóg bez wysiłku i pozwalają zaoszczędzić cenny czas. Dodatkowo powierzchnie oraz urządzenia czyszczące zyskują optymalną ochronę.
Do dywanów i tapicerki
Linia środków czyszczących przeznaczonych do wykładzin i tapicerki. Środki skutecznie czyszczą i chronią powierzchnie tekstylne. Zapobiegają szybkiemu ponownemu zabrudzeniu wyczyszczonej powierzchni oraz poprawiają kondycję dywanów.
Do mycia zaolejonych części
Środki do bardzo skutecznego czyszczenia części. Opracowane na potrzeby przemysłu. Z odpowiednią siłą czyszczenia, zapewniają ochronę powierzchni, a także służą do usuwania osadów przed nałożeniem powłoki lub ostatecznym montażem. Znajdziesz tutaj również pastę do mycia rąk.
Do uzdatniania wody
Do stosowania z urządzeniami uzdatniającymi wodę np. w myjniach. Sprawdzone oraz wypróbowane preparaty odkażające – dostosowane do różnych systemów i zapewniające ich bezproblemową pracę.
Do myjni samochodowych
Dzięki specjalnie opracowanej formule doskonale radzą sobie z czyszczeniem pojazdów nawet o nietypowych kształtach: produkty VehiclePro zapewniają optymalne rezultaty mycia.
Do mycia zbiorników i kontenerów
Linia środków TankPro zapewnia imponujące efekty czyszczenia cystern, zbiorników, silosów, czy kontenerów. Środki zostały opracowane w oparciu o indywidualne wymagania klientów.
Higiena osobista
!In unserem Sortiment Seifen- und Hautpflege finden Sie eine breite Palette an Seifen, Lotionen, Handreinigern und Desinfektionsmitteln für unterschiedliche Bedürfnisse.!
Do sanitariatów
Skuteczne środki czyszczące do powierzchni sanitarnych oraz toalet. Efektywnie usuwają zabrudzenia, osad i tłuste pozostałości. Zarówno podczas konserwacji, jak i głębokiego czyszczenia.
Dozowniki środków czyszczących i spryskiwacze
Pozwalają na precyzyjne dozowanie środków czyszczących oraz zapewniają szybką i ergonomiczną pracę.
Karty charakterystyki
Tu znajdziesz karty charakterystki środków czyszczących Kärcher:
Urządzenia i chemia profesjonalna od jednego producenta: Kärcher
Kärcher produkuje swoje własne środki czyszczące i pielęgnacyjne, dzięki czemu są one opracowywane w taki sposób, by doskonale uzupełniały urządzenia i akcesoria firmowe gwarantując optymalny efekt czyszczenia. Środki do utrzymania czystości od Kärcher są dedykowane nie tylko codziennej pielęgnacji, ale także bardziej wymagającym zadaniom. Świetnie sprawdzają się jako środki czystości dla firm sprzątających czy profesjonalna chemia dla firm działających w specyficznych branżach z określonymi wymaganiami w zakresie utrzymania czystości. Dzięki pełnemu dopasowaniu do maszyn, preparaty czyszczące nie tylko ich nie uszkadzają ale także zabezpieczają je przed kamiennym osadem czy rdzą.
Dziesięć dobrych powodów do stosowania profesjonalnej chemii Kärcher.
Każdy z zaprezentowanych poniżej argumentów, świadczy o tym, że warto wybrać środki Kärcher.
My dajemy ci aż 10 takich argumentów.
- Wysoce wydajna i skuteczna chemia profesjonalna do sprzątania
W produkcji środków czyszczących Kärcher wykorzystuje surowce najwyższej jakości, dzięki czemu tworzy wysoce skuteczne preparaty, które już przy bardzo niskim stężeniu, gwarantują doskonałe efekty. Szeroki wybór profesjonalnych środków czystości pozwala na wybór tych dedykowanych konkretnym zadaniom: myciu mebli, czyszczeniu stali nierdzewnej czy pomieszczeń i urządzeń sanitarnych z zachowaniem najwyższych standardów czystości.
- Opatentowane formuły przyspieszające separację (ASF)
Wiele preparatów do czyszczenia Kärcher posiada zdolność od szybkiej separacji frakcji olejowej od wody (ASF), dzięki czemu nie ma potrzeby ich długiego przechowywania w celu rozfrakcjonowania.
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Działanie antykorozyjne i ochronne
Preparaty w asortymencie Kärcher posiadają inhibitory korozji, dzięki czemu skutecznie przeciwdziałają rdzewieniu urządzeń czyszczących oraz czyszczonych powierzchni.
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Odporne na działanie wysokiej temperatury do 150 °C
Środki czyszczące przeznaczone do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami podgrzewającymi wodę charakteryzują się wysoką tolerancją na temperaturę (do 150 °C).
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Stale ulepszane formuły do utrzymania czystości w ofercie Kärcher
Środki czyszczące są nieustannie ulepszane przez inżynierów Kärcher, w celu uzyskania jak najlepszej skuteczności usuwania brudu i obniżenia kosztów dla środowiska naturalnego.
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Ekologiczna i bezpieczna chemia gospodarcza
Kärcher konsekwentnie unika stosowania zbędnych rozpuszczalników w produkowanych środkach czyszczących. Dokłada też najwyższych starań by nie zawierały one żadnych metali ciężkich oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.
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Silnie skoncentrowane i skuteczne preparaty do mycia
Silne skoncentrowanie preparatów czyszczących ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to łatwość dozowania oraz możliwość przechowywania w kompaktowych opakowaniach, co pozytywnie wpływa na obniżenie kosztów magazynowania i transportu.
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Odpowiednie do specjalistycznych zastosowań
Kärcher posiada szereg środków do specjalistycznych zastosowań spełniających szereg norm właściwych dla danego obszaru zastosowań. Doskonałym przykładem jest obszerna gama preparatów dedykowanych specjalnie do przemysłu spożywczego. Są także regularnie używane w hotelach, obiektach z branży gastronomii czy placówkach edukacyjnych.
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Wysoka jakość i piękny zapach
Czyszczenie z użyciem środków czyszczących Kärcher nie tylko pozwala skutecznie pozbyć się zabrudzeń ale pozostawia też przyjemny, świeży zapach potęgujący wrażenie czystości.
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W pełni kompatybilne z urządzeniami i akcesoriami Kärcher
Środki czyszczące Kärcher są opracowywane w taki sposób by doskonale uzupełniały urządzenia i akcesoria firmowe gwarantując optymalny efekt czyszczenia. Dzięki pełnemu dopasowaniu do maszyn, preparaty czyszczące nie tylko ich nie uszkadzają ale także zabezpieczają je przed kamiennym osadem czy rdzą. Kompatybilność urządzeń i środków czyszczących zapewnia najlepszy efekt mycia i pielęgnacji.
Chemia profesjonalna do czyszczenia powierzchni marki Kärcher
Profesjonalne środki czyszczące Kärcher działają skutecznie, a do tego są wydajne i bezpieczne. Dzięki temu zyskały zaufanie w tysiącach firm na całym świecie. Korzystają z nich firmy sprzątające, zakłady przemysłowe, hotele, szkoły czy placówki medyczne. Poznaj największe ich zalety i dowiedz się, dlaczego warto po nie sięgnąć.
Potrzebujesz środka do podłogi w hali magazynowej, do stali nierdzewnej w kuchni, a może do szyb, tapicerki lub sanitariatów? W każdej z tych kategorii Kärcher oferuje odpowiednie rozwiązania. Oferta środków czyszczących Kärcher jest naprawdę rozbudowana.
Znajdziesz tu preparaty do każdej powierzchni. Mocne środki czyszczące do trudnych zabrudzeń zostały opracowane z myślą o konkretnym zastosowaniu. Dzięki temu dobór środka jest prosty, a ryzyko uszkodzenia powierzchni jest praktycznie wyeliminowane.
Profesjonalne środki czyszczące marki Kärcher – szeroka gama zastosowań
Kärcher oferuje profesjonalne środki czyszczące do:
- branży gastronomicznej (w tym zgodne z HACCP),
- przemysłu spożywczego (do mleczarni, piekarni i przetwórstwa spożywczego),
- placówek edukacyjnych, szpitali i obiektów użyteczności publicznej,
- pojazdów i maszyn (również do mycia ciśnieniowego),
- systemów HVAC (do klimatyzacji i wentylacji),
- stali nierdzewnej (m.in. do sprzętu gastronomicznego i wind),
- powierzchni szklanych (do okien, luster, witryn, ekranów),
- wykładzin tekstylnych i tapicerek (m.in. w hotelach, biurach, pojazdach),
- sanitariatów (do toalet, kabin prysznicowych, armatury),
- elewacji, fasad i konstrukcji zewnętrznych,
- podłóg elastycznych (PVC, linoleum, wykładziny syntetyczne),
- podłóg twardych (np. posadzek betonowych, gresu, kamienia naturalnego).
Taki podział pozwala dobrać dokładnie to, czego potrzebujesz – niezależnie od rodzaju zabrudzenia i materiału.
Profesjonalne preparaty do dezynfekcji i czyszczenia marki Kärcher – zalety
Profesjonalna chemia Kärcher to efekt wielu lat pracy nad skutecznością, bezpieczeństwem i wygodą użytkowania.
- Są kompatybilne z urządzeniami czyszczącymi – środki czyszczące dla firm sprzątających współpracują z maszynami Kärcher. Chronią sprzęt przed kamieniem i rdzą.
- Są wyjątkowo skuteczne przy małym stężeniu – nie trzeba używać dużej ilości, by osiągnąć widoczny efekt. Dzięki temu są też ekonomiczne.
- Sprawdzają się w wysokich temperaturach – nawet do 150°C. Można ich bezpiecznie używać z myjkami z podgrzewaczem wody.
- Chronią czyszczone powierzchnie przed korozją – działają nie tylko na brud, ale też zabezpieczają powierzchnię.
- Zawierają technologię ASF (szybka separacja oleju od wody) – środki ułatwiają utylizację pozostałości po sprzątaniu.
- Mają zastosowanie specjalistyczne – koncentraty czyszczące do zastosowań profesjonalnych spełniają rygorystyczne normy – m.in. w branży spożywczej, gastronomii, służbie zdrowia, edukacji.
Chemia dla profesjonalistów marki Kärcher są skuteczne, bezpieczne i dopasowane do różnych branż. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie czystość naprawdę ma znaczenie. Od hal produkcyjnych po szkoły i hotele. Od kuchni przemysłowej po gabinet lekarski. To technologia sprzątania na najwyższym poziomie.
FAQ – najczęstsze pytania o profesjonalne środki czyszczące Kärcher
Czym różnią się profesjonalne środki czyszczące od domowych detergentów?
Profesjonalna chemia jest mocniejsza. Bardziej skoncentrowana, dokładniej dopasowana do konkretnego typu brudu i powierzchni. Działa szybciej i skuteczniej, co w praktyce oznacza mniej szorowania i krótszy czas pracy. Co ważne – jest też bezpieczna dla maszyn, bo nie zapycha dysz ani nie zostawia osadów. No i często ma skład lepszy dla środowiska niż zwykłe domowe detergenty.
Czy środki czyszczące Karcher są bezpieczne?
Tak, i to zarówno dla ludzi, jak i dla otoczenia. Kärcher unika metali ciężkich, niepotrzebnych rozpuszczalników i innych szkodliwych dodatków. Preparaty są regularnie testowane i spełniają wymogi branżowe – nawet w takich miejscach jak kuchnie przemysłowe, szpitale czy szkoły.
Jak dobrać odpowiedni środek czyszczący do rodzaju powierzchni i zabrudzenia?
Każdy produkt ma też czytelną etykietę z opisem zastosowania i sposobem użycia. Jeśli masz wątpliwości, możesz skontaktować się z doradcą Kärcher, który pomoże Ci dobrać odpowiedni preparat.