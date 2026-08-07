Jak często należy wymieniać filtr?

PROFESJONALNE OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Zanieczyszczone powietrze i związane z tym wysokie stężęnia pyłów zawieszonych są szczególnie odczuwale w sezonie grzewczym. Pyły zawieszone powodują choroby układu oddechowego i alergie oraz wpływają niekorzystnie na serce i układ krwionośny. Dzięki naszemu oczyszczaczowi powietrza skutecznie przefiltrujesz powietrze w domu lub w biurze. Włącz oczyszczacz Kärcher i oddychaj swobodnie.

Kärcher AF 100 air filter cleans ambient air in indoor spaces

Po prostu oddychaj!

Kärcher AF 100 air purifier

Po prostu oddychaj!

Kärcher AF 100 air purifier

Po prostu oddychaj!

Kärcher AF 100 air purifier

Po prostu oddychaj!

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Oczyszczacz powietrza AF 100 w użyciu

Co daje profesjonalny oczyszczacz powietrza?

Zanieczyszczone powietrze jest źródłem wielu groźnych dolegliwości zdrowotnych i niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.  Chroń siebie i innych, wybierając oczyszczacz powietrza Kärcher.

Oczyszczacz efektywnie filtruje powietrze w pomieszczeniu, usuwając wszelkiego rodzaju szkodliwe zanieczyszczenia, drobnoustroje, alergeny czy pyły zawieszone. Dodatkowo neutralizuje nieprzyjemne zapachy, w tym dym papierosowy. Oczyszczacz Kärcher znacząco poprawia jakość powietrza i stwarza zdrowe środowisko w domu lub miejscu pracy.

Czyste powietrze, czysta wydajność

Po prostu oddychaj głęboko i poczuj się swobodnie: AF 100 Kärcher zapewnia, że ​​powietrze, którym oddychasz w biurach, salach konferencyjnych, placówkach gastronomicznych i obiektach handlowych jest czyste i wolne od zarazków. Dzięki naszemu profesjonalnemu filtrowi powietrza wprowadź powiew świeżego i czystego powietrza do swoich pomieszczeń. Najnowocześniejszy oczyszczacz powietrza AF 100 spełni również Twoje wymagania.

Wyjątkowy system filtrów oczyszczacza AF 100 usuwa z powietrza patogeny, wirusy oraz bakterie. Siedem odpowiednio dopasowanych filtrów powietrza zapewnia, że jest ono czyste, a jego jakość przez cały czas kontrolowana.

Nasze zestawy filtrów „High Protect 13 Solution” i „HEPA 14 Solution” zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, chroniąc przed unoszącymi się w powietrzu patogenami, takimi jak wirusy i bakterie, które w przeciwnym razie mogą pozostawać zawieszone w kroplach i aerozolach w otaczającym nas powietrzu przez wiele godzin.

Przegląd korzyści

  • Ciągle filtruje zanieczyszczone powietrze
  • Usuwa bakterie, alergeny i nieprzyjemne zapachy
  • Skutecznie redukuje ilość wirusów
  • Silniki o dużej mocy do czyszczenia dużych pomieszczeń
  • Urządzenie posiada nowoczesny i kompaktowy design
  • Zmniejsza ryzyko infekcji spowodowanych przez drobnoustroje i aerozole
  • Możliwość elastycznego użytkowania dzięki kółkom
  • Dostępne zestawy certyfikowanych filtrów
  • Cicha praca urządzenia i brak uciążliwego hałasu dzięki niskiemu poziomowi mocy akustycznej

Jak działają profesjonalne oczyszczacze powietrza Kärcher?

FLITRY, KTÓRE SPRAWDZĄ SIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI

Systemy filtrów w naszych oczyszczaczach powietrza wykorzystują najnowocześniejszą technologię. Wykorzystaj bezkonkurencyjne zalety naszych filtrów:

  • Uniwersalne filtry o szerokim zakresie wydajności
  • Cztery różne wkłady filtrów
  • Bakterie, nieprzyjemne zapachy lub alergeny są precyzyjnie usuwane
  • Optymalne rezultaty dzięki filtrowi wstępnemu i systemowi filtrów
  • Wskaźnik stanu filtra pełni funkcję informacyjną
Oczyszczacz powietrza Kärcher z filtrem HEPA 14

NIEZAWODNY ZARÓWNO NA CODZIEŃ, JAK I DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

Zapomnij o powietrzu złej jakości - zapewnij najlepszej jakości powietrze swoim pracownikom lub klientom, dzięki naszym profesjonalnym oczyszczaczom powietrza:

  • Niższa liczba zachorowań
  • Niskie ryzyko rozprzestrzeniania się chorób
  • Popraw jakość powietrza
  • Usuwaj nieprzyjemne zapachy
  • Większy zapał do pracy
Oczyszczacz powietrza Kärcher z filtrem HEPA 14

ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ

Zintegrowany, inteligentny wyświetlacz wskazuje poziom pyłu zawieszonego PM 2,5 w pomieszczeniu, a także żywotność filtra wyrażoną w procentach. W trybie automatycznym logika sterująca urządzenia nadzoruje pracę wentylatora zgodnie z poziomem pyłu zawieszonego PM 2,5 w otaczającym powietrzu.

Zintegrowany wyswietlacz w oczyszczaczu AF 100

Zalety oczyszczacza powietrza AF 100 Kärcher ze zintegrowanym filtrem HEPA 14

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Obszary zastosowań: jeden produkt - wiele różnych zastosowań

Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w biurze, pokojach hotelowych, szkołach, poczekalniach, czy też salach konferencyjnych, chcemy oddychać czystym powietrzem. Filtr powietrza Kärcher skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, usuwając aerozole, wirusy, alergeny, a także wiele innych szkodliwych substancji.

Oczyszczacz Kärcher AF 100 w przemyśle i biurach

Przemysł i biura

Czyste powietrze w miejscu pracy to wyzwanie dla każdej firmy. Niezależnie czy w przemyśle, małych lub dużych biurach, salach konferencyjnych, czy też kuchniach socjalnych. W miejscu pracy każdy powinien czuć się bezpiecznie. Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher skuteczne oczyszcza powietrze w zamkniętych pomieszczeniach, usuwając szkodliwe substancje i zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki unikalnej technologii filtra powietrza zmniejsza poziom aerozolu w powietrzu, pomagając zmniejszyć ryzyko infekcji.

Oczyszczacz Kärcher AF 100 air w szkołach i placówkach oświaty

Oświata i instytucje użyteczności publicznej

Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher zapewnia, że ​​powietrze jest czyste i wolne od zarazków w każdej placówce edukacyjnej, obiektach sportowych i obszarach administracyjnych. Filtr powietrza Kärcher w trwały sposób zapewnia najlepszą jakość powietrza, nawet w całkowicie zajętych salach lekcyjnych lub przedszkolach. Usuwa z powietrza szkodliwe substancje, zmniejszając ryzyko infekcji spowodowanych drobnoustrojami i aerozolami.

Oczyszczacz Kärcher AF 100 w hotelarstwie

Hotelarstwo

Komfort jest priorytetem w hotelarstwie. Bezpieczeństwo gości i pracowników jest najważniejsze. Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach skutecznie usuwa z powietrza szkodliwe substancje, wirusy i bakterie. Zapewnia najlepszą jakość powietrza, od lobby aż po korytarze, w lokalach gastronomicznych, innych częściach wspólnych oraz strefach fitness i wellness. Filtruje wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Jego wielokrotnie nagradzany, mobilny design ułatwia elastyczne i wszechstronne użytkowanie.

Oczyszczacz Kärcher AF 100 w gastronomii

Lokale gastronomiczne

Zapewnienie czystego powietrza ma kluczowe znaczenie w bardzo często odwiedzanych przez gości lokalach gastronomicznych, takich jak: restauracje, kawiarnie i stołówki. Czyste powietrze chroni wszystkich gości, a także personel. Duża liczba osób w zamkniętej przestrzeni szybko pogarsza jakość powietrza, zwiększając ryzyko infekcji i szybkiego rozprzestrzeniania się w powietrzu patogenów. Najnowocześniejszy oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher nie tylko usuwa z w pomieszczeniach z powietrza aerozole, ale także nieprzyjemne zapachy. Może być użytkowany w jadalniach, a także w sanitariatach, barach i kuchniach.

Oczyszczacze Kärcher AF 100 w placówkach medycznych

Placówki medyczne

Oczyszczacz powietrza AF 100 to idealne rozwiązanie do profesjonalnego, higienicznego oczyszczania powietrza w obszarach narażonych na występowanie zarazków, takich jak: szpitale, gabinety lekarskie, czy też domy opieki. Dzięki elastycznemu designowi może być używany w wszechstronny i mobilny sposób wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, dzięki czemu jego wykorzystywanie jest zarówno praktyczne, jak i łatwe. Dzięki wydajnemu systemowi filtrów, niezawodnie zapewnia czyste i bezpieczne powietrze dla pacjentów i personelu medycznego.

Oczyszczacz powietrza AF 100 cw placówkach usługowych

Lokale usługowe

Jakość powietrza w zamkniętych przestrzeniach odgrywa istotną rolę we wszystkich lokalach usługowych. Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher doskonale nadaje się do profesjonalnego użytkowania. Umożliwia przestrzeganie norm higieny i usuwa z powietrza szkodliwe substancje. Dzięki kompaktowemu oraz elastycznemu designowi i wydajnemu systemowi filtrów jest gotowy do użycia w różnych miejscach.

Co jest wychwytywane?

Oczyszczacz powietrza Kärcher filtruje patogeny, takie jak wirusy i bakterie - to długoterminowe rozwiązanie, które umożliwia znacznie więcej niż tylko filtrowanie aerozoli.

Ponadto nasz filtr powietrza Kärcher usuwa z powietrza również pył, pyłki, zarodniki pleśni i inne szkodliwe związki. Dzięki specjalnemu filtrowi HEPA urządzenie skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, co umożliwia swobodne i głębokie oddychanie.

Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 100 air z filtrem HEPA 14 filtruje zarodniki pleśni

ZARODNIKI PLEŚNI

Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 100 air z filtrem HEPA 14 filtruje pyłki

PYŁKI

Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 100 z filtrem HEPA 14 usuwa nieprzyjemne zapachy

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

Kärcher AF 100 air z filtrem HEPA 14 filter usuwa nawet drobne cząsteczki

DROBNE CZĄSTECZKI

Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 100 z filtrem HEPA 14 usuwa bakterie i wirusy

BATERIE I WIRUSY

Oczyszacz Kärcher AF 100 z filtrem HEPA 14 usuwa lotne związki organiczne

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 100 z filtrem HEPA 14 usuwa pył

PYŁ

Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 100 z filtrem HEPA 14 usuwa gazy chemiczne

GAZY CHEMICZNE

Wymiana filtrów w oczyszczaczu Kärcher AF 100

Jak często należy wymieniać filtr?

W trybie automatycznym oczyszczacz powietrza automatycznie mierzy jakość powietrza za pomocą czujnika laserowego i precyzyjnie dostosowuje swoją wydajność. To zapewnia niezmienną jakość powietrza i optymalny sposób wykorzystywania filtra. Jeśli jednak konieczna jest wymiana filtra, zadbaliśmy o to, aby było to jak najłatwiejsze: otwórz boczną klapę, wymień wkład filtra i gotowe!

Im częściej urządzenie jest używane, tym częściej należy wymieniać lub czyścić wbudowany filtr, w celu zapewnienia niezawodnej wydajności urządzenia. Zauważalny spadek mocy ssącej filtra powietrza oznacza konieczność jego wymiany. Idealnym rozwiązaniem jest wymiana filtra HEPA 14 co trzy miesiące. W obszarach wrażliwych pod względem higieny zaleca się wymianę filtra co miesiąc.

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14 - wymiana filtrów

Czyścić czy wymienić filtr?

Dla alergików szczególnie ważna jest niezmiennie wysoka moc filtra i jego regularna wymiana. Filtr stopniowo traci swoją skuteczność w zależności od sposobu i intensywności użytkowania - nadszedł czas, aby go wymienić. Regularne wymiany to jedyny sposób na zapewnienie niezmiennie wysokiej jakości i higienicznej czystości. Nie zaleca się mycia filtra HEPA 14.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o naszych filtrach HEPA 14

Filtr HEPA 14: higieniczne rozwiązanie, które zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniach

Codziennie mamy kontakt z wirusami, bakteriami, drobnym pyłem i alergenami, które w pomieszczeniach biurowych, hotelowych, szpitalach, gabinetach lekarskich, szkołach, jak również w naszych domach i mieszkaniach unoszą się w powietrzu. Często długofalową konsekwencją są dolegliwości układu oddechowego.

Filtry HEPA 14 Kärcher zapewniają niezmienną pomoc w filtrowaniu aerozoli z powietrza w zamkniętych przestrzeniach i usuwaniu szkodliwych cząstek. Filtry wbudowane w urządzenia do filtrowania powietrza i odkurzacze do czyszczenia na sucho Kärcher, wydajnie i niezawodnie oczyszczają powietrze w pomieszczeniach.

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Filtr HEPA 14: Hygieniczne rozwiązanie dla czystego powietrza

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