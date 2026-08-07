Jak często należy wymieniać filtr?

Czyste powietrze, czysta wydajność

Po prostu oddychaj głęboko i poczuj się swobodnie: AF 100 Kärcher zapewnia, że ​​powietrze, którym oddychasz w biurach, salach konferencyjnych, placówkach gastronomicznych i obiektach handlowych jest czyste i wolne od zarazków. Dzięki naszemu profesjonalnemu filtrowi powietrza wprowadź powiew świeżego i czystego powietrza do swoich pomieszczeń. Najnowocześniejszy oczyszczacz powietrza AF 100 spełni również Twoje wymagania.

Wyjątkowy system filtrów oczyszczacza AF 100 usuwa z powietrza patogeny, wirusy oraz bakterie. Siedem odpowiednio dopasowanych filtrów powietrza zapewnia, że jest ono czyste, a jego jakość przez cały czas kontrolowana.

Nasze zestawy filtrów „High Protect 13 Solution” i „HEPA 14 Solution” zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, chroniąc przed unoszącymi się w powietrzu patogenami, takimi jak wirusy i bakterie, które w przeciwnym razie mogą pozostawać zawieszone w kroplach i aerozolach w otaczającym nas powietrzu przez wiele godzin.