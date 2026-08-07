Jak często należy wymieniać filtr?

PROFESJONALNE OCZYSZCZACZE POWIETRZA
Zanieczyszczone powietrze i związane z tym wysokie stężęnia pyłów zawieszonych są szczególnie odczuwale w sezonie grzewczym. Pyły zawieszone powodują choroby układu oddechowego i alergie oraz wpływają niekorzystnie na serce i układ krwionośny. Dzięki naszemu oczyszczaczowi powietrza skutecznie przefiltrujesz powietrze w domu lub w biurze. Włącz oczyszczacz Kärcher i oddychaj swobodnie.
Po prostu oddychaj!
Po prostu oddychaj!
Po prostu oddychaj!
Po prostu oddychaj!
Oczyszczacz powietrza AF 100 w użyciu
Co daje profesjonalny oczyszczacz powietrza?
Zanieczyszczone powietrze jest źródłem wielu groźnych dolegliwości zdrowotnych i niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Chroń siebie i innych, wybierając oczyszczacz powietrza Kärcher.
Oczyszczacz efektywnie filtruje powietrze w pomieszczeniu, usuwając wszelkiego rodzaju szkodliwe zanieczyszczenia, drobnoustroje, alergeny czy pyły zawieszone. Dodatkowo neutralizuje nieprzyjemne zapachy, w tym dym papierosowy. Oczyszczacz Kärcher znacząco poprawia jakość powietrza i stwarza zdrowe środowisko w domu lub miejscu pracy.
Czyste powietrze, czysta wydajność
Po prostu oddychaj głęboko i poczuj się swobodnie: AF 100 Kärcher zapewnia, że powietrze, którym oddychasz w biurach, salach konferencyjnych, placówkach gastronomicznych i obiektach handlowych jest czyste i wolne od zarazków. Dzięki naszemu profesjonalnemu filtrowi powietrza wprowadź powiew świeżego i czystego powietrza do swoich pomieszczeń. Najnowocześniejszy oczyszczacz powietrza AF 100 spełni również Twoje wymagania.
Wyjątkowy system filtrów oczyszczacza AF 100 usuwa z powietrza patogeny, wirusy oraz bakterie. Siedem odpowiednio dopasowanych filtrów powietrza zapewnia, że jest ono czyste, a jego jakość przez cały czas kontrolowana.
Nasze zestawy filtrów „High Protect 13 Solution” i „HEPA 14 Solution” zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, chroniąc przed unoszącymi się w powietrzu patogenami, takimi jak wirusy i bakterie, które w przeciwnym razie mogą pozostawać zawieszone w kroplach i aerozolach w otaczającym nas powietrzu przez wiele godzin.
Przegląd korzyści
- Ciągle filtruje zanieczyszczone powietrze
- Usuwa bakterie, alergeny i nieprzyjemne zapachy
- Skutecznie redukuje ilość wirusów
- Silniki o dużej mocy do czyszczenia dużych pomieszczeń
- Urządzenie posiada nowoczesny i kompaktowy design
- Zmniejsza ryzyko infekcji spowodowanych przez drobnoustroje i aerozole
- Możliwość elastycznego użytkowania dzięki kółkom
- Dostępne zestawy certyfikowanych filtrów
- Cicha praca urządzenia i brak uciążliwego hałasu dzięki niskiemu poziomowi mocy akustycznej
Jak działają profesjonalne oczyszczacze powietrza Kärcher?
FLITRY, KTÓRE SPRAWDZĄ SIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI
Systemy filtrów w naszych oczyszczaczach powietrza wykorzystują najnowocześniejszą technologię. Wykorzystaj bezkonkurencyjne zalety naszych filtrów:
- Uniwersalne filtry o szerokim zakresie wydajności
- Cztery różne wkłady filtrów
- Bakterie, nieprzyjemne zapachy lub alergeny są precyzyjnie usuwane
- Optymalne rezultaty dzięki filtrowi wstępnemu i systemowi filtrów
- Wskaźnik stanu filtra pełni funkcję informacyjną
NIEZAWODNY ZARÓWNO NA CODZIEŃ, JAK I DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU
Zapomnij o powietrzu złej jakości - zapewnij najlepszej jakości powietrze swoim pracownikom lub klientom, dzięki naszym profesjonalnym oczyszczaczom powietrza:
- Niższa liczba zachorowań
- Niskie ryzyko rozprzestrzeniania się chorób
- Popraw jakość powietrza
- Usuwaj nieprzyjemne zapachy
- Większy zapał do pracy
ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ
Zintegrowany, inteligentny wyświetlacz wskazuje poziom pyłu zawieszonego PM 2,5 w pomieszczeniu, a także żywotność filtra wyrażoną w procentach. W trybie automatycznym logika sterująca urządzenia nadzoruje pracę wentylatora zgodnie z poziomem pyłu zawieszonego PM 2,5 w otaczającym powietrzu.
Zalety oczyszczacza powietrza AF 100 Kärcher ze zintegrowanym filtrem HEPA 14
Obszary zastosowań: jeden produkt - wiele różnych zastosowań
Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w biurze, pokojach hotelowych, szkołach, poczekalniach, czy też salach konferencyjnych, chcemy oddychać czystym powietrzem. Filtr powietrza Kärcher skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, usuwając aerozole, wirusy, alergeny, a także wiele innych szkodliwych substancji.
Przemysł i biura
Czyste powietrze w miejscu pracy to wyzwanie dla każdej firmy. Niezależnie czy w przemyśle, małych lub dużych biurach, salach konferencyjnych, czy też kuchniach socjalnych. W miejscu pracy każdy powinien czuć się bezpiecznie. Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher skuteczne oczyszcza powietrze w zamkniętych pomieszczeniach, usuwając szkodliwe substancje i zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki unikalnej technologii filtra powietrza zmniejsza poziom aerozolu w powietrzu, pomagając zmniejszyć ryzyko infekcji.
Oświata i instytucje użyteczności publicznej
Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher zapewnia, że powietrze jest czyste i wolne od zarazków w każdej placówce edukacyjnej, obiektach sportowych i obszarach administracyjnych. Filtr powietrza Kärcher w trwały sposób zapewnia najlepszą jakość powietrza, nawet w całkowicie zajętych salach lekcyjnych lub przedszkolach. Usuwa z powietrza szkodliwe substancje, zmniejszając ryzyko infekcji spowodowanych drobnoustrojami i aerozolami.
Hotelarstwo
Komfort jest priorytetem w hotelarstwie. Bezpieczeństwo gości i pracowników jest najważniejsze. Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach skutecznie usuwa z powietrza szkodliwe substancje, wirusy i bakterie. Zapewnia najlepszą jakość powietrza, od lobby aż po korytarze, w lokalach gastronomicznych, innych częściach wspólnych oraz strefach fitness i wellness. Filtruje wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Jego wielokrotnie nagradzany, mobilny design ułatwia elastyczne i wszechstronne użytkowanie.
Lokale gastronomiczne
Zapewnienie czystego powietrza ma kluczowe znaczenie w bardzo często odwiedzanych przez gości lokalach gastronomicznych, takich jak: restauracje, kawiarnie i stołówki. Czyste powietrze chroni wszystkich gości, a także personel. Duża liczba osób w zamkniętej przestrzeni szybko pogarsza jakość powietrza, zwiększając ryzyko infekcji i szybkiego rozprzestrzeniania się w powietrzu patogenów. Najnowocześniejszy oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher nie tylko usuwa z w pomieszczeniach z powietrza aerozole, ale także nieprzyjemne zapachy. Może być użytkowany w jadalniach, a także w sanitariatach, barach i kuchniach.
Placówki medyczne
Oczyszczacz powietrza AF 100 to idealne rozwiązanie do profesjonalnego, higienicznego oczyszczania powietrza w obszarach narażonych na występowanie zarazków, takich jak: szpitale, gabinety lekarskie, czy też domy opieki. Dzięki elastycznemu designowi może być używany w wszechstronny i mobilny sposób wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, dzięki czemu jego wykorzystywanie jest zarówno praktyczne, jak i łatwe. Dzięki wydajnemu systemowi filtrów, niezawodnie zapewnia czyste i bezpieczne powietrze dla pacjentów i personelu medycznego.
Lokale usługowe
Jakość powietrza w zamkniętych przestrzeniach odgrywa istotną rolę we wszystkich lokalach usługowych. Oczyszczacz powietrza AF 100 Kärcher doskonale nadaje się do profesjonalnego użytkowania. Umożliwia przestrzeganie norm higieny i usuwa z powietrza szkodliwe substancje. Dzięki kompaktowemu oraz elastycznemu designowi i wydajnemu systemowi filtrów jest gotowy do użycia w różnych miejscach.
Co jest wychwytywane?
Oczyszczacz powietrza Kärcher filtruje patogeny, takie jak wirusy i bakterie - to długoterminowe rozwiązanie, które umożliwia znacznie więcej niż tylko filtrowanie aerozoli.
Ponadto nasz filtr powietrza Kärcher usuwa z powietrza również pył, pyłki, zarodniki pleśni i inne szkodliwe związki. Dzięki specjalnemu filtrowi HEPA urządzenie skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, co umożliwia swobodne i głębokie oddychanie.
ZARODNIKI PLEŚNI
PYŁKI
NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
DROBNE CZĄSTECZKI
BATERIE I WIRUSY
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
PYŁ
GAZY CHEMICZNE
Jak często należy wymieniać filtr?
W trybie automatycznym oczyszczacz powietrza automatycznie mierzy jakość powietrza za pomocą czujnika laserowego i precyzyjnie dostosowuje swoją wydajność. To zapewnia niezmienną jakość powietrza i optymalny sposób wykorzystywania filtra. Jeśli jednak konieczna jest wymiana filtra, zadbaliśmy o to, aby było to jak najłatwiejsze: otwórz boczną klapę, wymień wkład filtra i gotowe!
Im częściej urządzenie jest używane, tym częściej należy wymieniać lub czyścić wbudowany filtr, w celu zapewnienia niezawodnej wydajności urządzenia. Zauważalny spadek mocy ssącej filtra powietrza oznacza konieczność jego wymiany. Idealnym rozwiązaniem jest wymiana filtra HEPA 14 co trzy miesiące. W obszarach wrażliwych pod względem higieny zaleca się wymianę filtra co miesiąc.
Czyścić czy wymienić filtr?
Dla alergików szczególnie ważna jest niezmiennie wysoka moc filtra i jego regularna wymiana. Filtr stopniowo traci swoją skuteczność w zależności od sposobu i intensywności użytkowania - nadszedł czas, aby go wymienić. Regularne wymiany to jedyny sposób na zapewnienie niezmiennie wysokiej jakości i higienicznej czystości. Nie zaleca się mycia filtra HEPA 14.
Tutaj znajdziesz więcej informacji o naszych filtrach HEPA 14
Filtr HEPA 14: higieniczne rozwiązanie, które zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniach
Codziennie mamy kontakt z wirusami, bakteriami, drobnym pyłem i alergenami, które w pomieszczeniach biurowych, hotelowych, szpitalach, gabinetach lekarskich, szkołach, jak również w naszych domach i mieszkaniach unoszą się w powietrzu. Często długofalową konsekwencją są dolegliwości układu oddechowego.
Filtry HEPA 14 Kärcher zapewniają niezmienną pomoc w filtrowaniu aerozoli z powietrza w zamkniętych przestrzeniach i usuwaniu szkodliwych cząstek. Filtry wbudowane w urządzenia do filtrowania powietrza i odkurzacze do czyszczenia na sucho Kärcher, wydajnie i niezawodnie oczyszczają powietrze w pomieszczeniach.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Kontakt i newsletter
Kontakt z Kärcher: skontaktuj się z nami wypełniając formularz powyżej lub zadzwoń 12 63 97 105 lub 801 811 234
Newsletter: zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać w przyszłości informacje o nowych produktach i promocjach.