Roboty do mycia okien

Czyszczenie na mokro przy użyciu technologii precyzyjnych dysz i wysokiej jakości detergentu Kärcher.

Ultradźwiękowy system spryskujący zapewnia równomierne rozprowadzenie detergentu na szybie. Dzięki bardzo drobnej mgiełce natryskowej pozostałości wody i nieestetyczne zacieki należą już do przeszłości. Optymalizuje to zwilżanie padów czyszczących, zapewniając efekt połysku bez smug.

W robocie do szyb RCW 4 ściereczka do wycierania jest zwilżana bezpośrednio i w sposób ciągły za pomocą precyzyjnego systemu pomp, dzięki czemu nie dochodzi do znoszenia aerozolu nawet na zewnątrz. Specjalnie opracowany detergent nie tylko zapewnia lśniącą czystość okien, ale także utrzymuje je w czystości przez dłuższy czas, ponieważ deszcz spływa szybciej, opóźniając w ten sposób ponowne zanieczyszczenie.