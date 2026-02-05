Roboty do mycia okien
W górę, w dół, w lewo, w prawo – roboty do mycia okien Kärcher zajmą się Twoimi oknami.
Automatycznie, aż po same krawędzie i w trudno dostępnych miejscach, dbają o czystość okien i zapewniają efekt WOW za każdym razem. Model RCW 2 jest super szybki dzięki 2 obrotowym ściereczkom i zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia dzięki precyzyjnym ultradźwiękowym dyszom natryskowym. Natomiast model RCW 4 dzięki technologii czujników potrafi wykrywać również powierzchnie bezramowe. Autonomiczne mycie okien jest tutaj wykonywane za pomocą wyjątkowo dużej ściereczki czyszczącej, która jest stale nawilżana przez 6 dysz natryskowych.
MYCIE OKIEN ZA NACIŚNIĘCIEM PRZYCISKU – W PEŁNI AUTOMATYCZNE, W PEŁNI WYGODNE
Wiemy, że czas jest cenny.
Dlatego nasze roboty działają nie tylko autonomicznie, ale także szybko. Czas czyszczenia wynosi zaledwie 2,5 minuty na metr kwadratowy (RCW 2: 3 min/m²), okna będą czyste w mgnieniu oka. Roboty RCW wykorzystują systematyczne planowanie trasy, aby wyczyścić całą powierzchnię okna.
Czyszczenie na mokro przy użyciu technologii precyzyjnych dysz i wysokiej jakości detergentu Kärcher.
Ultradźwiękowy system spryskujący zapewnia równomierne rozprowadzenie detergentu na szybie. Dzięki bardzo drobnej mgiełce natryskowej pozostałości wody i nieestetyczne zacieki należą już do przeszłości. Optymalizuje to zwilżanie padów czyszczących, zapewniając efekt połysku bez smug.
W robocie do szyb RCW 4 ściereczka do wycierania jest zwilżana bezpośrednio i w sposób ciągły za pomocą precyzyjnego systemu pomp, dzięki czemu nie dochodzi do znoszenia aerozolu nawet na zewnątrz. Specjalnie opracowany detergent nie tylko zapewnia lśniącą czystość okien, ale także utrzymuje je w czystości przez dłuższy czas, ponieważ deszcz spływa szybciej, opóźniając w ten sposób ponowne zanieczyszczenie.
Bezpieczeństwo dla robota, okien i otoczenia.
Silna siła ssąca utrzymuje robota bezpiecznie przymocowanego do okna. Szyby nachylone pod kątem do 45 stopni mogą być niezawodnie czyszczone. Nawet w przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu, wbudowany akumulator awaryjny zapewnia, że robot do mycia okien pozostanie na oknie przez kolejne 40 minut bez ryzyka nagłego upadku. Dołączona lina zabezpieczająca jest szczególnie przydatna w zastosowaniach zewnętrznych na wysokości. Można ją przymocować do robota za pomocą haka i przywiązać na przykład do nogi stołu lub karnisza w pomieszczeniu, niwelując w ten sposób ryzyko upadku na chodnik lub drogę.
Nowe rozwiązanie od pioniera elektrycznego mycia okien.
Jako lider rynku w dziedzinie czyszczenia okien, udowodniliśmy już nasze doświadczenie dzięki myjkom do okien Kärcher i naszym specjalnie opracowanym detergentom zapewniającym efekty bez smug. Dzięki naszym nowym robotom do mycia okien robimy kolejny decydujący krok. Poprzez tę innowacyjną kombinację produktów oferujemy kompletne rozwiązanie dla lśniąco czystych okien i wszystkich gładkich powierzchni, obejmujące pełne spektrum zadań związanych z czyszczeniem. Dostarczamy nie tylko produkty, ale także całą wiedzę potrzebną do osiągnięcia nieskazitelnych efektów.
RCW 4 – DO WSZYSTKICH PIONOWYCH POWIERZCHNI SZKLANYCH, Z RAMĄ LUB BEZ RAMY
Robot do mycia okien RCW 4 zastępuje ręczne czyszczenie dużych i trudno dostępnych okien oraz zapewnia doskonałą przejrzystość. Nawet szklane powierzchnie bez ram są czyszczone szybko i niezawodnie dzięki systematycznej nawigacji z czterema czujnikami. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ściereczka z mikrofibry jest zwilżana detergentem za pomocą sześciu dysz natryskowych obsługiwanych za pomocą pompy. Bezpośrednie zwilżanie zapobiega tworzeniu się kropelek i znoszeniu ich przez wiatr.
Rozwiązania, które robią różnicę
Czujniki wielofunkcyjne:
Cztery czujniki wielofunkcyjne wykrywają nie tylko ramy okienne i inne przeszkody, ale także krawędzie bezramowych powierzchni szklanych.
Dysze spryskujące:
Aby uzyskać optymalne efekty czyszczenia, sześć dysz natryskowych stale nawilża ściereczkę odpowiednią ilością wody.
Zbiornik na środek czyszczący:
Robot RCW 4 zawiera zbiornik o pojemności 150 ml ze wskaźnikiem poziomu napełnienia.
Pad z mikrofibry do wycierania
Pad do wycierania zapewnia doskonałe zbieranie zanieczyszczeń i pochłanianie wilgoci. Może być używany z dwóch stron i jest łatwy do przymocowania do urządzenia dzięki systemowi rzepów. Po użyciu można go łatwo i higienicznie wyczyścić w pralce.
Przycisk ON/OFF i dioda LED statusu:
Intuicyjna i prosta obsługa. Kolor diody LED wskazuje aktualny status urządzenia.
System bezpieczeństwa:
Dzięki akumulatorowi awaryjnemu robot do mycia okien może pozostać na oknie przez 40 minut nawet bez zasilania. Lina bezpieczeństwa o długości 4 metrów zatrzyma robota w razie upadku.
Wyjście głosowe:
Różne tryby czyszczenia i status urządzenia są przekazywane głosowo.
Design:
Kompaktowa i lekka konstrukcja z ergonomicznym uchwytem dla maksymalnego komfortu.
Długi kabel zasilający:
Pełna elastyczność nawet w przypadku dużych i trudno dostępnych okien dzięki 5-metrowemu kablowi zasilającemu.
Antypoślizgowy napęd:
Antypoślizgowy napęd gwarantuje stabilny ruch bez poślizgu.
Turbina ssąca:
Dzięki sile ssania wynoszącej 3000 Pa robot do mycia okien jest bezpiecznie utrzymywany na szybie.
RCW 2 – MAŁY I ZWROTNY ROBOT ZADBA O DOSKONAŁĄ PRZEJRZYSTOŚĆ OKIEN
Bezproblemowe mycie okien i więcej czasu na inne rzeczy: z robotem do mycia okien RCW 2 to żaden problem. Dwa obrotowe dyski i dwie dysze spryskujące z wysokiej jakości detergentem Kärcher zapewniają czyste efekty. I to szybko: RCW 2 potrzebuje tylko trzech minut na metr kwadratowy – czyste okna w mgnieniu oka. Dzięki kompaktowej konstrukcji robot idealnie nadaje się również do mniejszych okien.
Rozwiązania, które robią różnicę
Dwa czujniki:
Dwa czujniki boczne niezawodnie wykrywają ramy okienne i inne przeszkody, odpowiednio dostosowując nawigację.
Dysze spryskujące:
Zbiornik na środek czyszczący:
RCW 2 zawiera zbiornik o pojemności 70 ml. Otwór znajduje się pod ściereczką do wycierania.
Ściereczka z mikrofibry:
Okrągła ściereczka zapewnia doskonałe zbieranie zanieczyszczeń i wchłanianie wilgoci. Przesuwa się po szybie i może być używana z dwóch stron. Po użyciu można go łatwo i higienicznie wyczyścić w pralce.
Przycisk ON/OFF i dioda LED statusu:
Urządzenie wyróżnia się intuicyjną obsługą. Kolor diody LED wskazuje bieżący stan pracy.
System bezpieczeństwa:
Podwójna ochrona: Zintegrowany akumulator awaryjny utrzymuje robota bezpiecznie przymocowanego do okna przez maksymalnie 40 minut, nawet w przypadku awarii zasilania. Ponadto 4-metrowa lina zabezpieczająca chroni przed upadkiem.
Wyjście głosowe:
Komunikaty głosowe informują o różnych trybach czyszczenia i bieżącym stanie urządzenia.
Design:
Łatwa obsługa dzięki lekkiej konstrukcji i ergonomicznie ukształtowanemu uchwytowi.
Długi kabel zasilający:
Dzięki 5-metrowemu kablowi zasilającemu robot RCW 2 może również dotrzeć do dużych i trudno dostępnych okien, oferując pełną elastyczność.
Antypoślizgowe kółka:
Antypoślizgowe koła zapewniają optymalną przyczepność, umożliwiając precyzyjne sterowanie.
Turbina ssąca:
Dzięki sile ssania wynoszącej 3300 Pa robot do mycia okien jest bezpiecznie utrzymywany na szybie.
PIĘĆ TRYBÓW CZYSZCZENIA
Szybkie czyszczenie
Tryb szybkiego czyszczenia jest odpowiedni do lekko zanieczyszczonych okien i do regularnego czyszczenia.
Intensywne czyszczenie
Okna są czyszczone szczególnie dokładnie w trybie intensywnego czyszczenia. W tym trybie robot dwukrotnie przejeżdża po szybie, następnie poleruje ją na sucho, a na koniec wykonuje pełny przejazd wzdłuż krawędzi.
Czyszczenie punktowe
Czyszczenie punktowe idealnie nadaje się do intensywnego czyszczenia niewielkich powierzchni. Robot przeciera w tę i z powrotem krótkimi ruchami, usuwając nawet uporczywe plamy.
Polerowanie
W celu uzyskania idealnego wykończenia robot wyciera okno bez dodawania detergentu, usuwając w ten sposób wszelkie pozostałości.
Tryb ręczny
Dołączony do zestawu pilot zdalnego sterowania pozwala nie tylko na ręczne sterowanie robotem do mycia okien we wszystkich kierunkach, ale także na łatwe przenoszenie go z okien i trudno dostępnych miejsc w dowolnym momencie.