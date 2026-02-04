Myjnie pojazdów użytkowych
W zależności od wielkości floty pojazdów mogą to być jednoszczotkowe mynie RBS lub wysoce wydajne myjnie portalowe TB o dużej przepustowości.
Myjnie samochodów ciężarowych, tirów i autobusów
Z myjnią dla samochodów ciężarowych Kärcher TB bez trudu poradzisz sobie nawet z największymi wyzwaniami. Innowacyjny i wydajny system mycia pojazdów ciężarowych, tirów i autobusów doskonale nadaje się do regularnej pielęgnacji różnego typu pojazdów należących do firm transportowych, komunikacji miejskiej, salonów samochodowych lub zakładów komunalnych. Niewymagająca konserwacji technologia, łatwa obsługa i modułowa budowa systemu zapewniają niezawodność i elastyczność.
Bezpieczny proces mycia
Zapora świetlna wykrywająca obrys pojazdu.
Delikatne mycie pojazdów
Przetwornica częstotliwości do ochrony systemu i delikatnego czyszczenia.
Wysokie bezpieczeństwo
Odbojnica umożliwiająca bezpieczne pozycjonowanie pojazdów w systemie.
Prosta instrukcja obsługi dla kierowcy
Światło pozycjonujące opcjonalnie na portalu lub oddzielnie przed portalem.
Możliwość regulacji wysokości i szerokości
System ten można dostosować do niemal każdej hali myjni.
Delikatne szczotki
Optymalne dla autobusów: sprawdzone wyposażenie Carlite® czyści z dużą mocą i jest łagodne dla lakieru.
Stabilność podczas procesu mycia
Oprogramowanie sterujące monitoruje zużycie energii przez szczotki i gwarantuje zawsze równomierne ciśnienie nacisku.
Dostosowane do każdego pojazdu
Innowacyjne ułożenie szczotek bocznych wspomaga wychwytywanie konturów i zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia każdego rodzaju pojazdu.
Zalety profesjonalnych myjni tir: Kärcher TB
- Niskie koszty utrzymania: sprawdzone napędy pasowe lub bezpośrednie sprawiają, że nie ma konieczności smarowania systemu.
- Przyjazny dla użytkownika: duży i przejrzysty panel sterowania z intuicyjną obsługą - wystarczająco wytrzymały, aby można go było obsługiwać w rękawicach roboczych.
- Elastyczność: uniwersalne sterowanie CAN Bus dla łatwej instalacji i indywidualnych możliwości rozbudowy.
Wysoka ekonomiczność dla małych flot - autobusy i pojazdy użytkowe: myjnia RBS 6000.
Dzięki myjni Kärcher RBS 6000 oferuje idealne rozwiązanie dla mniejszych flot. Mobilna myjnia jednoszczotkowa została opracowana specjalnie do czyszczenia przodu, tyłu i boków autobusów i furgonetek. Obracająca się szczotka jest prowadzona wokół pojazdu i usuwa wszelkie zabrudzenia w sposób łatwy, szybki i przede wszystkim ekonomiczny.
- Przemyślana konstrukcja
Aluminiowa konstrukcja sprawia, że RBS 6000 jest odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w obsłudze. Ponadto półokrągłe panele niezawodnie chronią operatora przed rozpryskującą się wodą.
- Dla wszystkich typów pojazdów
Dzięki wykrywaniu konturów pionowych i możliwości ustawienia nachylenia za pomocą pokrętła regulacyjnego RBS 6000 dociera do frontów pojazdów o nachyleniu do kąta 10°.
- Łatwa obsługa
Dzięki praktycznemu uchwytowi roboczemu i zabezpieczającemu RBS 6000 można prowadzić przy minimalnym wysiłku, ponieważ obrót szczotki wspomaga ruch do przodu. Po zwolnieniu uchwytu szczotka przestaje się obracać.
- Optymalny rezultat mycia
Za pomocą pompy dozującej dodawana jest tylko taka ilość środka czyszczącego Kärcher, która jest rzeczywiście wymagana.
- Pełna mobilność
Dwa koła gąsienicowe i cztery koła skrętne gwarantują pewne ustawienie i łatwe manewrowanie systemem.
Pełna satysfakcja dzięki oferowanym rozwiązaniom systemowym Kärcher
Czy jest to przedsiębiorstwo spedycyjne, autobusowe, komunalne, czy też myjnia samochodowa - z myjniami Kärcher dokonasz właściwego wyboru. Oferta Kärcher posiada wydajne i przemyślane rozwiązania systemowe dla wszelkich potrzeb, na których zawsze można polegać - i robi to od ponad 75 lat.
Dla elastyczności w spedycji
Flota wielu firm przewozowych składa się zazwyczaj z różnych pojazdów użytkowych, z których każdy stawia inne wymagania w zakresie czyszczenia pojazdów. Kärcher oferuje tutaj rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego typu pojazdu.
Dla efektywności kosztowej w zakładach komunalnych
Dla zakładów komunalnych najważniejszym czynnikiem w czyszczeniu pojazdów użytkowych jest efektywność kosztowa. Optymalnie dobrany system czyszczący Kärcher jest nie tylko niedrogi w zakupie, ale także zmniejsza koszty eksploatacji i jest opłacalny w dłuższej perspektywie.
Dla oszczędności czasu w przedsiębiorstwach autobusowych
Przedsiębiorstwa autobusowe muszą zwracać uwagę na czas i schludny wygląd. Wydajne systemy myjni Kärcher czyszczą autobusy szybko i skutecznie. W ten sposób zapewniają one rzeczywistą oszczędność czasu i estetyczny wygląd.
Do wszystkich zadań w centrum myjącym
Szczególnie w centrach myjących systemy myjni muszą sprostać szerokiemu zakresowi zadań. Różne typy pojazdów wymagają maksymalnej elastyczności. Tylko perfekcyjnie dopracowany system, spełniający wszystkie wymagania, może zapewnić bezproblemowy przebieg procesu.
Dla każdego typu hali i pojazdu
Kärcher TB ma zmienną wysokość i szerokość, dzięki czemu nadaje się do każdej hali mycia. Dzięki wyprofilowaniu szczotek bocznych można z łatwością czyścić nawet nietypowe pojazdy.
Dla wieloletniej efektywności
Wszystkie rozwiązania systemowe Kärcher są sprawdzone i opracowane z myślą o bezobsługowym i ekonomicznym czyszczeniu. Jakość ta gwarantuje wieloletnią gotowość do pracy i związaną z tym rentowność.
Dla indywidualnych wymagań
Systemy myjni Kärcher to nie tylko oszczędność kosztów, ale i czasu. W zależności od stopnia zabrudzenia, nasze myjniemożna indywidualnie zaprogramować, tym samym skracając czas przejazdu.
Do zadań specjalnych
Jako niezawodny partner, Kärcher oferuje również efektywne rozwiązania systemowe do czyszczenia wewnątrz zbiorników. Zdecyduj, jakie rozwiązanie możemy zastosować, aby Twoja działalność w zakresie czyszczenia była bardziej ekonomiczna.
Troska o środowisko: Systemy recyklingu wody Kärcher.
Systemy recyklingu wody Kärcher oszczędzają pieniądze i jednocześnie chronią środowisko. Dzięki innowacyjnej filtracji fizycznej brudna woda w całości jest zawracana do procesu mycia, a zużycie świeżej wody zmniejsza się nawet o 85%.
[A] Odprowadzanie brudnej wody poprzez system zlewni do kanalizacji
[B] Odprowadzenie brudnej wody przez zbiornik wody recyklingowej do kanalizacji
Obieg recyklingu
Brudna woda przepływa przez osadnik [1] do zbiornika retencyjnego z pompą [2]. Stąd pompowana jest przez automatycznie płukany wstecznie filtr piaskowy (filtr medialny) [3] do zbiornika wody recyklingowej [4] i poprzez pompę zasilającą [5] udostępniana do procesu mycia. W zależności od przepisów prawnych nadmiar wody może być odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji [6] poprzez przelew zbiornika retencyjnego lub poprzez separator. Opcjonalnie brudna woda może być również odprowadzana bezpośrednio ze zbiornika wody recyklingowej do kanalizacji [7]. W takim przypadku nie ma połączenia pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a siecią kanalizacyjną.
