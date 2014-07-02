Co wyróżnia te produkty i do czego służą?

Myjnie samoobsługowe Kärcher zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i wygodzie użytkowania. Najważniejsze cechy, które wyróżniają te systemy, to:

Ekologiczne podejście – jako nowoczesny producent myjni bezdotykowych kładziemy duży nacisk na ekologię. Nasze urządzenia są wyposażone w efektywne systemy odzysku wody. Umożliwiają optymalne dozowanie detergentów i pozwalają na redukcję kosztów eksploatacyjnych. Wszystko to przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.

– jako nowoczesny producent myjni bezdotykowych kładziemy duży nacisk na ekologię. Nasze urządzenia są wyposażone w efektywne systemy odzysku wody. Umożliwiają optymalne dozowanie detergentów i pozwalają na redukcję kosztów eksploatacyjnych. Wszystko to przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Skuteczność mycia – nasze lance ciśnieniowe, szczotki oraz specjalistyczne programy czyszczące umożliwiają bardzo dokładne mycie pojazdów. Skutecznie usuwają zabrudzenia takie jak błoto, sól drogowa i smary, nawet z trudno dostępnych zakamarków.

– nasze lance ciśnieniowe, szczotki oraz specjalistyczne programy czyszczące umożliwiają bardzo dokładne mycie pojazdów. Skutecznie usuwają zabrudzenia takie jak błoto, sól drogowa i smary, nawet z trudno dostępnych zakamarków. Elastyczna konfiguracja – możesz wybrać liczbę stanowisk, konstrukcję, typ myjni (modułową lub kontenerową), a także programy mycia.

– możesz wybrać liczbę stanowisk, konstrukcję, typ myjni (modułową lub kontenerową), a także programy mycia. Łatwa konserwacja – automatyczne systemy dozowania środków czyszczących oraz proste rozwiązania serwisowe ograniczają czas i koszty konserwacji.

Kärcher to renomowany producent myjni samoobsługowych. Oferowane przez nas rozwiązania bazują na wieloletnim doświadczeniu, innowacyjnych technologiach i najwyższych standardach jakości. Dlatego nasze konstrukcje cieszą się powodzeniem wśród inwestorów zarządzających stacjami paliw i warsztatami, jak i wsród właścicieli samodzielnych myjni komercyjnych.