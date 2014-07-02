Myjnie samoobsługowe
Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe do samoobsługowych myjni samochodowych. Szeroki wybór modeli umożliwia dopasowanie urządzeń do warunków panujących w danej lokalizacji.
Producent myjni samoobsługowych
Marka Kärcher to znany i ceniony producent myjni samoobsługowych. Nasze stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe umożliwiają skuteczne mycie pojazdów. Nowoczesne myjnie samoobsługowe naszej produkcji znane są z innowacyjnych technologii, elastycznej konfiguracji oraz niskich kosztów eksploatacji. To rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą oferować swoim klientom skuteczny, ekologiczny i opłacalny sposób mycia pojazdów. Poznaj dostępne opcje i wybierz myjnię idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb!
Skonfiguruj myjnię i otrzymaj wycenę!
Stwórz własny projekt i otrzymaj wycenę samoobsługowej myjni Kärcher korzystając z gotowych elementów!
Projekt gotowej myjni będziesz mógł obejrzeć również w rozszerzonej rzeczywistości korzystając ze swojego smartfona. W konfiguratorze kliknj "widok AR" i zeskanuj telefonem kod QR.
Przemyślane rozwiązania systemowe dla Twojego sukcesu.
Wydajność, niezawodność i skuteczność są zawsze najważniejsze w dochodowym biznesie myjni samoobsługowych. Perfekcyjnie dobrane komponenty systemu Kärcher zawsze pracują w sposób oszczędzający koszty i przekładają się na wydajność użytkowania. Ponadto rozwiązania systemowe mogą być indywidualnie dopasowane do wymagań klienta - to korzyść dla Ciebie i Twoich klientów.
Jednostanowiskowe systemy samoobsługowe
Samoobsługowe urządzenia jednostanowiskowe Kärcher są idealne jako dodatkowa działalność dla stacji paliw lub dla firmowej floty pojazdów.
Wielostanowiskowe systemy samoobsługowe
Kompaktowe i energooszczędne: Wersja szafowa zawiera wszystko, co jest potrzebne do opłacalnej działalności myjni na do maksymalnie czterech stanowisk mycia. Technologia modułowa, przystosowana do umieszczenia w kontenerze technicznym, pozwala do obsługi aż ośmiu stanowisk mycia.
Konstrukcja stalowa Kärcher do samoobsługowych stanowisk mycia
Elegancka wizualnie i funkcjonalna: Konstrukcje stalowe dostępne są w wersjach z designerskim otokiem lub bez niego. Dobrze przemyślana koncepcja oświetlenia ułatwia użytkowanie myjni i poprawia ogólny wygląd obiektu.
Odkurzacz samoobsługowy
Prosty i ergonomiczny: Odkurzacze jedno- i/lub dwustanowiskowe do czyszczenia wnętrza pojazdów Kärcher są łatwe w obsłudze i dzięki ergonomicznie ukształtowanej ssawce umożliwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
Co wyróżnia te produkty i do czego służą?
Myjnie samoobsługowe Kärcher zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i wygodzie użytkowania. Najważniejsze cechy, które wyróżniają te systemy, to:
- Ekologiczne podejście – jako nowoczesny producent myjni bezdotykowych kładziemy duży nacisk na ekologię. Nasze urządzenia są wyposażone w efektywne systemy odzysku wody. Umożliwiają optymalne dozowanie detergentów i pozwalają na redukcję kosztów eksploatacyjnych. Wszystko to przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.
- Skuteczność mycia – nasze lance ciśnieniowe, szczotki oraz specjalistyczne programy czyszczące umożliwiają bardzo dokładne mycie pojazdów. Skutecznie usuwają zabrudzenia takie jak błoto, sól drogowa i smary, nawet z trudno dostępnych zakamarków.
- Elastyczna konfiguracja – możesz wybrać liczbę stanowisk, konstrukcję, typ myjni (modułową lub kontenerową), a także programy mycia.
- Łatwa konserwacja – automatyczne systemy dozowania środków czyszczących oraz proste rozwiązania serwisowe ograniczają czas i koszty konserwacji.
Kärcher to renomowany producent myjni samoobsługowych. Oferowane przez nas rozwiązania bazują na wieloletnim doświadczeniu, innowacyjnych technologiach i najwyższych standardach jakości. Dlatego nasze konstrukcje cieszą się powodzeniem wśród inwestorów zarządzających stacjami paliw i warsztatami, jak i wsród właścicieli samodzielnych myjni komercyjnych.
Doskonała wydajność o kompaktowych wymiarach: jednostanowiskowe systemy samoobsługowe.
Standardowe modele myjni Kärcher przekonują niskimi kosztami inwestycyjnymi i mogą być zainstalowane oraz użytkowane na małych. Idealne rozwiązanie dla początkujących w branży profesjonalnych myjni samochodowych lub do mycia własnej floty.
Dla całościowego czyszczenia: Kärcher SB Wash
Kompletne rozwiązanie do mycia wstępnego i pianowego na małej przestrzeni.
Do czyszczenia bezszczotkowego: Kärcher HDS-C
Podstawowy model do kompletnego mycia wstępnego lub szybkiego czyszczenia między myciami.
Pełna kontrola
Pobieranie wszystkich istotnych danych roboczych za jednym naciśnięciem przycisku.
Czytelne programy
Prosty i czytelny wybór programu mycia za pomocą przełącznika obrotowego oraz wskaźnik pozostałego czasu mycia.
Elastyczne wyposażenie
Indywidualne wyposażenie systemu w uchwyt lancy HD, uchwyt węża lub ramię obrotowe.
Trwała technologia
Zmiękczacze wody zapobiegają osadzaniu się kamienia i gwarantują długą żywotność systemu.
Dla każdych potrzeb: wielostanowiskowe systemy samoobsługowe Kärcher.
Kärcher oferuje pełną elastyczność i odpowiednie rozwiązanie dla każdej lokalizacji: SB MB dla dwóch do czterech stanowisk mycia w wersji Skid lub Cab oraz SB MU dla czterech do ośmiu stanowisk mycia w wersji kontenerowej lub z podzespołami.
Innowacja na najmniejszej przestrzeni: Kärcher SB MB.
Po prostu ustaw, podłącz i zacznij działać: Kärcher SB MB jest gotowy do pracy w krótkim czasie, ponieważ technologia jest kompaktowa i fabrycznie dostarczana w szafie. Precyzyjne dozowanie detergentu i zaawansowana technologia gwarantują długą żywotność i ekonomiczność systemu.
Oszczędność miejsca
Kompaktowa konstrukcja umożliwia umieszczenie wszystkich komponentów w jednej szafie technologicznej.
Bezpieczna ochrona
System dwóch kluczy umożliwia otwarcie urządzenia, podczas gdy kaseta na monety pozostaje zamknięta.
Niezawodne dozowanie
Pompy dozujące gwarantują niezawodność działania i zapewniają płynną pracę nawet w godzinach szczytu.
Niskie zużycie energii
Pompy chłodzone wodą zmniejszają zużycie energii, a tym samym koszty.
Zmniejszone zużycie wody
Stosowanie suchej piany zmniejsza zużycie wody i chroni zasoby naturalne.
Łatwa konserwacja
Duże drzwi przednie z wyjmowaną listwą środkową zapewniają łatwą konserwację urządzenia.
Elastyczny układ programów
Indywidualny układ aż 11 programów mycia nie pozostawia nic do życzenia.
Ekonomiczna czystość
Koncentrat środka czyszczącego Kärcher zmniejsza zużycie i koszty eksploatacji.
Wersje SB MB:
Wersja Skid
Wstępnie zmontowana rama, która jest ustawiana na miejscu w pomieszczeniu technicznym klienta.
Wersja Cab
Ustawienie poza boksami myjącymi i łatwy wybór programu za pomocą zdalnego punktu sterowania.
Wersje Cab-1 i Cab-2
Wersja Cab-1 z kombinowanym narzędziem myjącym (szczotka i lanca wysokociśnieniowa) lub wersja Cab-2 z oddzielnymi narzędziami myjącymi (oddzielna szczotka i lanca wysokociśnieniowa) są umieszczone pomiędzy boksami myjącymi.
Modułowa budowa i możliwość adaptacji: Kärcher SB MU.
Modułowa konstrukcja urządzenia Kärcher SB MU umożliwia dostosowanie go do lokalnych warunków i zapewnia pełną elastyczność w przypadku centrów mycia składających się
z czterech do ośmiu stanowisk.
Poszczególne komponenty, takie jak wytwarzanie ciepłej lub świeżej wody, jak również kompletne wyposażenie myjni mogą być dostosowane indywidualnie. Ta elastyczność się opłaca: W przypadku rozwoju przedsiębiorstwa można bez większego wysiłku rozbudować myjnię do ośmiu stanowisk.
Bezproblemowe czyszczenie felg
Czyszczenie felg odbywa się za pomocą lancy wysokociśnieniowej. Dzięki temu nie jest konieczne stosowanie oddzielnego narzędzia do mycia.
Bezdotykowa czystość
Nowy system do mycia bezdotykowego, składający się z lancy 3 w 1 i pianowego środka czyszczącego RM 838, daje operatorom możliwość zaspokojenia różnych potrzeb klientów.
Połysk bez smug
Suszenie pojazdu bez plam dzięki wbudowanemu systemowi osmozy, który rozpuszcza minerały w wodzie.
Intuicyjne sterowanie
Łatwy wybór programu mycia za pomocą przełącznika obrotowego. Wyświetlacz pozostałej wartości informuje o pozostałym czasie mycia.
Wersje SB MU:
Wersja kontenerowa
Gotowa do natychmiastowego użycia! Technologia ta może być umieszczona w kontenerze i wymaga jedynie ustawienia i podłączenia.
Wersja komponentowa
Komponenty są dostarczane i instalowane w pomieszczeniu technicznym udostępnionym przez klienta.
Pięknie funkcjonalna: stalowa konstrukcja Kärcher dla samoobsługowych stanowisk mycia.
Balustradowy kształt dachu łączy piękno z funkcjonalnością. Konstrukcja stalowa może być dostarczona z elementami projektowymi lub bez nich i w ten sposób umożliwia podłączenie Twojego CI. Ponadto przemyślana koncepcja oświetlenia ze zintegrowanym efektem feel-good pomaga klientom w orientacji.
Myjnia samoobsługowa SB OB
Kompaktowy jednostanowiskowy model przeznaczony do mniejszych przestrzeni. Oferuje do siedmiu programów mycia. System zmiękczania wody zapewnia doskonałe efekty czyszczenia bez smug. Jej najważniejsze cechy to:
- Do siedmiu programów mycia, takich jak mycie wysokociśnieniowe z pianą, woskowanie na gorąco czy też spłukiwanie wodą zdemineralizowaną,
- Oszczędne gospodarowanie wodą i detergentami,
- Kompaktowe wymiary idealne dla ograniczonej przestrzeni.
Myjnia samoobsługowa SB MB
Zaawansowany model myjni obsługujący do czterech stanowisk. Dostępny w różnych konfiguracjach. Najważniejsze cechy to:
- Możliwość obsługi do czterech stanowisk jednocześnie,
- Opcje konfiguracji dostosowane do potrzeb użytkowników,
- System oszczędzający wodę i środki czyszczące.
Myjnia samoobsługowa SB MU
Modułowa myjnia dla większych obiektów. Oferuje od czterech do ośmiu stanowisk mycia. Ma zaawansowane programy pielęgnacji lakieru, a dzięki modułowej konstrukcji można ją łatwo rozbudować. Ten model wyróżnia:
- Obsługa do ośmiu stanowisk,
- Możliwość rozbudowy wraz z rosnącym zapotrzebowaniem,
- Pełen zakres programów mycia, w tym aktywna piana i konserwacja lakieru.
Kärcher, jako renomowany producent myjni samochodowych samoobsługowych dostarcza produkty projektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Nasze myjnie można dostosować do specyficznych wymagań każdej lokalizacji.
Komu przydadzą się produkty z tej kategorii?
Modele, które oferujemy jako firma produkująca myjnie samoobsługowe to idealne rozwiązanie dla:
- Właścicieli stacji paliw – usługa mycia pojazdów zwiększa atrakcyjność obiektu i generuje dodatkowy dochód.
- Właścicieli warsztatów i serwisów samochodowych – Twoi klienci będą mogli profesjonalnie umyć samochód po naprawie lub przeglądzie.
- Inwestorów otwierających samoobsługowe myjnie samochodowe – elastyczne modele pozwalają na dostosowanie systemu do różnych lokalizacji i grup docelowych.
- Osób zarządzających parkingami i flotami pojazdów – możliwość utrzymania czystości aut w sposób ekonomiczny i efektywny.
Pełna elastyczność
Stalowa konstrukcja Kärcher jest idealnym rozwiązaniem dla systemów z jednym do ośmiu stanowisk mycia.
Jednostka wielofunkcyjna
Zintegrowany uchwyt na narzędzia do mycia wraz z pilotem zdalnego sterowania.
Różne materiały ścianek działowych
Ścianki działowe mogą być wykonane ze szkła, trespy lub plandeki i można je dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
Różne warianty dachu
Dach jest dostępny jako łukowaty, przezroczysty dach z poliwęglanu lub jako blacha trapezowa.
Nowoczesne myjnie samoobsługowe – producent Kärcher prezentuje innowacje i technologie
Kärcher jako producent myjni samoobsługowych oferuje szeroki asortyment modeli, które są przystosowane do różnych potrzeb i wielkości lokalizacji. Oto przegląd dostępnych produktów:
FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące myjni samoobsługowych
Masz pytania dotyczące procesu mycia auta? Kärcher jako producent myjni samoobsługowych chętnie na nie odpowie.
Czym myjnie samoobsługowe różnią się od myjni automatycznych?
W myjniach samoobsługowych to użytkownik decyduje o sposobie i intensywności mycia, korzystając z dostępnych programów i akcesoriów.
W myjniach automatycznych czyszczenie odbywa się bez ingerencji klienta, przy użyciu szczotek i dysz.
Czy myjnie samoobsługowe niszczą lakier?
Nie, jeśli są używane zgodnie z instrukcją. Mycie wysokociśnieniowe i specjalistyczne detergenty Kärcher są bezpieczne dla lakieru. Dodatkowo jako producent myjni samoobsługowych dbamy o to, by programy woskowania pomagały chronić powłokę pojazdu.
Jak działają myjnie samoobsługowe?
Klient wybiera program, wrzuca monety lub płaci kartą, a następnie samodzielnie myje pojazd przy użyciu lancy wysokociśnieniowej, piany aktywnej i innych dostępnych funkcji, np. płukania osmotycznego czy woskowania.
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