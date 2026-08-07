Myjnia samoobsługowa SB MB
Zaawansowana technologicznie, wydajna, trwała i ekonomiczna, samoobsługowa myjnia wielostanowiskowa SB dla maks. 4 stanowisk mycia.
Samoobsługowa myjnia SB MB z wrzutnikiem monet lub żetonów może być dostarczona jako szafa do postawienia na zewnątrz lub w wersji zmontowanego wstępnie stelaża do montażu w pomieszczeniu technicznym. System jest przeznaczony do obsługi maks. 4 stanowisk mycia i jest indywidualnie konfigurowany, według wymagań klienta i zgodnie z jego potrzebami. Gwarantuje to, że system zawiera dokładnie te elementy, które rzeczywiście są wymagane i pożądane przez klienta. SB MB jest dostępna w trzech wersjach (Cab, Cab 1 i Cab 2) do instalacji na zewnątrz oraz w wersji Skid do instalacji w pomieszczeniu technicznym. Wersje Cab 1 i Cab 2 są instalowane pomiędzy stanowiskami mycia, ponieważ zostały wyposażone w terminale sterujące i miejsce umożliwiające przechowywanie elementów do mycia. Wersja Cab natomiast nie posiada terminali sterujących i dlatego nie jest instalowana pomiędzy stanowiskami do mycia. Poszczególne stanowiska do mycia są obsługiwane za pomocą zdalnego sterowania.
Cechy i zalety
Niezawodne dozowaniePneumatyczne pompy dozujące zapewniają niezawodność procesu, a dzięki temu zadowolonych klientów przy każdym stanowisku podczas godzin szczytowych. Obniża to koszty eksploatacyjne i pozytywnie wpływa na środowisko.
Oszczędne czyszczenieZastosowanie detergentu w koncentracie zapewnia mniejsze zużycie, co oznacza, że system można obsługiwać przy mniejszym koszcie zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.
Prosta obsługaDuże drzwi przednie z usuwaną belką środkową umożliwiają łatwy dostęp do podzespołów — pozwala to zaoszczędzić czas spędzany na konserwacji, aby system był gotowy do dalszego działania jak najszybciej.
Zabezpieczenie przed kradzieżą
- System dwóch kluczy: w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem obszar konserwacji i zbiornik na monety są od siebie oddzielone i mogą być otwierane niezależnie od siebie.
Oszczędza zasoby
- Używanie suchej piany zmniejsza zużycie wody przez system i chroni zasoby naturalne.
Łatwe czyszczenie kół
- Koła i felgi można czyścić za pomocą lancy wysokociśnieniowej. Niweluje to konieczność posiadania osobnego narzędzia do tego celu.
Mycie bez zacieków
- Dzięki zintegrowanym systemom osmozy i zmiękczania wody na pojazdach nie pozostają ślady po wysychającej wodzie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura gorącej wody (°C)
|maks. 60
|Ciśnienie robocze (bar)
|100 - 120
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2031-01-01
Wyposażenie
- Samoobsługowe stacje mycia pojazdów: 2, 4
- Programy mycia: 11 szt.
- System 2-kluczykowy
- Pneumatyczne pompy dozujące
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