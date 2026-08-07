Samoobsługowa myjnia SB MB z wrzutnikiem monet lub żetonów może być dostarczona jako szafa do postawienia na zewnątrz lub w wersji zmontowanego wstępnie stelaża do montażu w pomieszczeniu technicznym. System jest przeznaczony do obsługi maks. 4 stanowisk mycia i jest indywidualnie konfigurowany, według wymagań klienta i zgodnie z jego potrzebami. Gwarantuje to, że system zawiera dokładnie te elementy, które rzeczywiście są wymagane i pożądane przez klienta. SB MB jest dostępna w trzech wersjach (Cab, Cab 1 i Cab 2) do instalacji na zewnątrz oraz w wersji Skid do instalacji w pomieszczeniu technicznym. Wersje Cab 1 i Cab 2 są instalowane pomiędzy stanowiskami mycia, ponieważ zostały wyposażone w terminale sterujące i miejsce umożliwiające przechowywanie elementów do mycia. Wersja Cab natomiast nie posiada terminali sterujących i dlatego nie jest instalowana pomiędzy stanowiskami do mycia. Poszczególne stanowiska do mycia są obsługiwane za pomocą zdalnego sterowania.