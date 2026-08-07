Modułowa, samoobsługowa jednostka wielostanowiskowa SB MU oferująca od 4 do 8 stanowisk mycia przeznaczona do zewnętrzengo czyszczenia pojazdów. Myjnia może być indywidualnie konfigurowana i elastycznie rozbudowywana. Pięć głównych elementów, takich jak: moduł pomp, system ciepłej wody, instalacja zmiękczania wody i produkcji osmozy, szafa sterownicza i wyposażenie stanowisk umieszczone są w pomieszczeniu technicznym. Moduły są fabrycznie wstępnie zmontowane na specjalnej ramie, co zapewnia prostą i szybszą instalację w miejscu docelowym. Wszystkie komponenty są łatwo dostępne i łatwe w serwisowaniu. Wysoka jakość wykonania gwarantuje niezawodność działania całej instalacji. W zależności od uwarunkowań lokalnych, każde stanowisko może być wyposażone w 11 programów mycia (mycie wstępne, czyszczenie zasadnicze i pielęgnacja). System piany Vario jest używany do mycia pianą za pomocą dedykowanej szczotki. Objętość wody oraz konsystencja piany może być regulowana przez operatora. Klienci otrzymują do dyspozycji jasne instrukcje mycia, intuicyjne użytkowanie, ergonomiczne narzędzia mycia oraz efektywne programy czyszczenia takie jak: programy do felg, pielęgnacji i konserwacji lakieru.