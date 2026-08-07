Myjnia samoobsługowa SB MU
Modułowy design myjni samoobsługowej SB MU umożliwia adaptację systemu do lokalnych warunkow i gwarantuje szeroki wybór programów dla każdej, 4-8 stanowiskowej myjni.
Modułowa, samoobsługowa jednostka wielostanowiskowa SB MU oferująca od 4 do 8 stanowisk mycia przeznaczona do zewnętrzengo czyszczenia pojazdów. Myjnia może być indywidualnie konfigurowana i elastycznie rozbudowywana. Pięć głównych elementów, takich jak: moduł pomp, system ciepłej wody, instalacja zmiękczania wody i produkcji osmozy, szafa sterownicza i wyposażenie stanowisk umieszczone są w pomieszczeniu technicznym. Moduły są fabrycznie wstępnie zmontowane na specjalnej ramie, co zapewnia prostą i szybszą instalację w miejscu docelowym. Wszystkie komponenty są łatwo dostępne i łatwe w serwisowaniu. Wysoka jakość wykonania gwarantuje niezawodność działania całej instalacji. W zależności od uwarunkowań lokalnych, każde stanowisko może być wyposażone w 11 programów mycia (mycie wstępne, czyszczenie zasadnicze i pielęgnacja). System piany Vario jest używany do mycia pianą za pomocą dedykowanej szczotki. Objętość wody oraz konsystencja piany może być regulowana przez operatora. Klienci otrzymują do dyspozycji jasne instrukcje mycia, intuicyjne użytkowanie, ergonomiczne narzędzia mycia oraz efektywne programy czyszczenia takie jak: programy do felg, pielęgnacji i konserwacji lakieru.
Cechy i zalety
Modułowy design
- Możliwość spersonalizowanej konfiguracji oraz elastycznej rozbudowy
Atrakcyjne programy mycia (maks. 11)
- Myjnia sprosta wymaganiom każdego klienta.
Fabrycznie zmontowane pompy
- Szybka i ekonomiczna instalacja.
- Pompy przechodzą fabryczne testy pod kątem prawidłowego działania.
Pneumatyczne pompy dozujące
- Możliwość stosowania skoncentrowanego środka czyszczącego, zapewnia wysoką niezawodność procesu.
System piany Vario
- Dzięki możliwości przełączania pomiędzy mokrą/suchą pianą, dostępne są różne opcje.
Optymalny dostęp do wszystkich elementów
- Bardzo łatwe serwisowanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura gorącej wody (°C)
|maks. 60
|Ciśnienie robocze (bar)
|100 - 120
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2031-01-01
Wyposażenie
- Samoobsługowe stacje mycia pojazdów: 4, 8
- Programy mycia: 11 szt.
- Pneumatyczne pompy dozujące
- System piany Vario
Zastosowania
- Klienci mogą samodzielnie wyczyścić pojazd od zewnątrz