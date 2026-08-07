Myjnia samoobsługowa SB OB
Samoobsługowa, jednostanowiskowa jednostka SB OB Kärcher umożliwia kompleksowe mycie pojazdu na najmniejszej powierzchni. Niewielki rozmiar sprawia, że jednostanowiskowa myjnia doskonale sprawdzi się w przypadku obszarów mieszkalnych.
Kompaktowa, samoobsługowa i jednostanowiskowa jednostka SB OB Kärcher może zostać skonfigurowana zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta, a także umożliwia mycie pojazdu na najmniejszej powierzchni. Elastyczne i jednostanowiskowe rozwiązanie oferuje do siedmiu różnych programów mycia, które umożliwiają kompleksową pielęgnację pojazdu - można je łatwo wybrać z pomocą prostych wizualizacji oraz intuicyjnego, dotykowego wyświetlacza. Jednostanowiskowa jednostka jest idealna do stosowania w obszarach mieszkalnych i pozwala uzyskać atrakcyjny, dodatkowy przychód przy bardzo niewielkich nakładach inwestycyjnych.
Cechy i zalety
System jest dostępny z maksymalnie czterema pompami dozującymiMożliwość wyboru spośród siedmiu programów Kompleksowe mycie pojazdu z różnymi trybami mycia. Pozwala uzyskać dodatkowy i atrakcyjny przychód.
Trzecie narzędzie do myciaMożliwość wyboru dodatkowych programów „Piana Power” oraz „Piana do felg Power”. Skuteczne czyszczenie wstępne zapewnia wyjątkowo dobre efekty czyszczenia. Gwarantuje duże zadowolenie klienta.
Zmiękczanie wody dzięki zastosowaniu osmozyNie jest wymagana oddzielna szafka. Bardzo niewielkie wymagania przestrzenne.
Ustawienia można szybko i łatwo dostosować za pomocą ekranu dotykowego
- Intuicyjna obsługa z prostymi wizualizacjami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie robocze (bar)
|100 - 120
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2031-01-01
Wyposażenie
- Samoobsługowe stacje mycia pojazdów: 1
- Programy mycia: 7 szt.
Wideo
Zastosowania
- Samoobsługowa myjnia samochodowa w najmniejszej przestrzeni