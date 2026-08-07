Myjnia samoobsługowa SB OB

Samoobsługowa, jednostanowiskowa jednostka SB OB Kärcher umożliwia kompleksowe mycie pojazdu na najmniejszej powierzchni. Niewielki rozmiar sprawia, że jednostanowiskowa myjnia doskonale sprawdzi się w przypadku obszarów mieszkalnych.

Kompaktowa, samoobsługowa i jednostanowiskowa jednostka SB OB Kärcher może zostać skonfigurowana zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta, a także umożliwia mycie pojazdu na najmniejszej powierzchni. Elastyczne i jednostanowiskowe rozwiązanie oferuje do siedmiu różnych programów mycia, które umożliwiają kompleksową pielęgnację pojazdu - można je łatwo wybrać z pomocą prostych wizualizacji oraz intuicyjnego, dotykowego wyświetlacza. Jednostanowiskowa jednostka jest idealna do stosowania w obszarach mieszkalnych i pozwala uzyskać atrakcyjny, dodatkowy przychód przy bardzo niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Cechy i zalety
Myjnia samoobsługowa SB OB: System jest dostępny z maksymalnie czterema pompami dozującymi
System jest dostępny z maksymalnie czterema pompami dozującymi
Możliwość wyboru spośród siedmiu programów Kompleksowe mycie pojazdu z różnymi trybami mycia. Pozwala uzyskać dodatkowy i atrakcyjny przychód.
Myjnia samoobsługowa SB OB: Trzecie narzędzie do mycia
Trzecie narzędzie do mycia
Możliwość wyboru dodatkowych programów „Piana Power” oraz „Piana do felg Power”. Skuteczne czyszczenie wstępne zapewnia wyjątkowo dobre efekty czyszczenia. Gwarantuje duże zadowolenie klienta.
Myjnia samoobsługowa SB OB: Zmiękczanie wody dzięki zastosowaniu osmozy
Zmiękczanie wody dzięki zastosowaniu osmozy
Nie jest wymagana oddzielna szafka. Bardzo niewielkie wymagania przestrzenne.
Ustawienia można szybko i łatwo dostosować za pomocą ekranu dotykowego
  • Intuicyjna obsługa z prostymi wizualizacjami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (bar) 100 - 120
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2031-01-01

Wyposażenie

  • Samoobsługowe stacje mycia pojazdów: 1
  • Programy mycia: 7 szt.

Wideo

Zastosowania
  • Samoobsługowa myjnia samochodowa w najmniejszej przestrzeni