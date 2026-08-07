Kompaktowa, samoobsługowa i jednostanowiskowa jednostka SB OB Kärcher może zostać skonfigurowana zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta, a także umożliwia mycie pojazdu na najmniejszej powierzchni. Elastyczne i jednostanowiskowe rozwiązanie oferuje do siedmiu różnych programów mycia, które umożliwiają kompleksową pielęgnację pojazdu - można je łatwo wybrać z pomocą prostych wizualizacji oraz intuicyjnego, dotykowego wyświetlacza. Jednostanowiskowa jednostka jest idealna do stosowania w obszarach mieszkalnych i pozwala uzyskać atrakcyjny, dodatkowy przychód przy bardzo niewielkich nakładach inwestycyjnych.