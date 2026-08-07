Mycie okien
Ergonomiczne akcesoria do czyszczenia szkła – perfekcyjne czyszczenie okien bez smug. Pracując z ich wykorzystaniem oszczędzasz wodę, energię i środki czyszczące.
Skrobaki i ostrza
Poręczne skrobaki do usuwania silnie przylegających zanieczyszczeń z różnego rodzaju gładkich powierzchni.
Myjki
Wysokiej jakości akcesoria do mycia wykonane z różnych materiałów tekstylnych - idealne do szybkiego czyszczenia szkła i gładkich powierzchni.
Wspornik T do myjki
Uchwyty do ściagaczek do okien, dobrze i pewnie leżą w dłoni oraz umożliwiają szybką i łatwą wymianę listew. Do stosowania z nakładkami czyszczącymi.
Uchwyty do ściągaczek do okien
Uchwyty do ściagaczek do okien, dobrze i pewnie leżą w dłoni oraz umożliwiają szybką i łatwą wymianę listew.
Listwy i zapasowe gumki ściągaczek
Listwa ściągaczki profesjonalnej wykonana ze stali nierdzewnej z wycięciem V oraz regulowaną pozycją szyny.
Wiadro
Wiadra zaprojektowane z myślą o pracy z myjką do szyb i ściągaczką do okien.
Uchwyty teleskopowe i akcesoria
Stabilne kije teleskopowe z niezawodną technologią mocowania do bezpiecznej pracy bez drabiny - bezpośrednio z ziemi.
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