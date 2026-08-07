Mycie okien

Ergonomiczne akcesoria do czyszczenia szkła – perfekcyjne czyszczenie okien bez smug. Pracując z ich wykorzystaniem oszczędzasz wodę, energię i środki czyszczące.

Kärcher Skrobaki i ostrza

Skrobaki i ostrza

Poręczne skrobaki do usuwania silnie przylegających zanieczyszczeń z różnego rodzaju gładkich powierzchni.

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Kärcher Myjki

Myjki

Wysokiej jakości akcesoria do mycia wykonane z różnych materiałów tekstylnych - idealne do szybkiego czyszczenia szkła i gładkich powierzchni.

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Kärcher Wspornik T do myjki

Wspornik T do myjki

Uchwyty do ściagaczek do okien, dobrze i pewnie leżą w dłoni oraz umożliwiają szybką i łatwą wymianę listew. Do stosowania z nakładkami czyszczącymi.

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Kärcher Uchwyty do ściągaczek do okien

Uchwyty do ściągaczek do okien

Uchwyty do ściagaczek do okien, dobrze i pewnie leżą w dłoni oraz umożliwiają szybką i łatwą wymianę listew.

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Kärcher Listwy i zapasowe gumki ściągaczek

Listwy i zapasowe gumki ściągaczek

Listwa ściągaczki profesjonalnej wykonana ze stali nierdzewnej z wycięciem V oraz regulowaną pozycją szyny.

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Kärcher Wiadro

Wiadro

Wiadra zaprojektowane z myślą o pracy z myjką do szyb i ściągaczką do okien.

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Kärcher Uchwyty teleskopowe i akcesoria

Uchwyty teleskopowe i akcesoria

Stabilne kije teleskopowe z niezawodną technologią mocowania do bezpiecznej pracy bez drabiny - bezpośrednio z ziemi.

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Kärcher

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