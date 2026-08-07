Czyszczenie powierzchni na mokro
Szeroka gama ergonomicznie zaprojektowanych produktów do ręcznego czyszczenia powierzchni na mokro. Wykonane z materiałow najwyższej jakości, zapewniających najlepszy efekt czyszczenia.
Czyszczenie powierzchni
Nasze tekstylne ściereczki do czyszczenia radzą sobie z każdym wyzwaniem związanym z czyszczeniem powierzchni i zapewniają niezawodne czyszczenie zabrudzonych obszarów.
Mycie szkła
Asortyment do czyszczenia powierzchni szklanych na mokro zapewnia dedykowane rozwiązania dla wszystkich obszarów gdzie znajduje się szkło.
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