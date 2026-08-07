Usuwanie kurzu z podłóg
Dzięki naszym narzędziom do czyszczenia manualnego na podłodze nie pozostają żadne cząsteczki kurzu. Bezpyłowe czyszczenie podłogi jest z nimi łatwa i zapewniająca długotrwały efekt.
Ściereczki przyciągające kurz
Impregnowane ściereczki samoprzylepne do jednorazowego użytku, wykazują doskonałą skuteczność czyszczenia i dobre właściwości poślizgowe.
Mopy do kurzu nadające się do prania
Nadające się do prania mopy do szybkiego usuwania luźnego kurzu.
Uchwyty do tekstyliów jednorazowego użytku
Zbieranie kurzu za pomocą higienicznego i wygodnego w użyciu uchwytu na mop.
Frames for durable textiles
Wysokiej jakości uchwyty do skuteczneg zbierania kurzu.