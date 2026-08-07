Usuwanie kurzu z podłóg

Dzięki naszym narzędziom do czyszczenia manualnego na podłodze nie pozostają żadne cząsteczki kurzu. Bezpyłowe czyszczenie podłogi jest z nimi łatwa i zapewniająca długotrwały efekt.

Kärcher Ściereczki przyciągające kurz

Ściereczki przyciągające kurz

Impregnowane ściereczki samoprzylepne do jednorazowego użytku, wykazują doskonałą skuteczność czyszczenia i dobre właściwości poślizgowe.

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Kärcher Mopy do kurzu nadające się do prania

Mopy do kurzu nadające się do prania

Nadające się do prania mopy do szybkiego usuwania luźnego kurzu.

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Kärcher Uchwyty do tekstyliów jednorazowego użytku

Uchwyty do tekstyliów jednorazowego użytku

Zbieranie kurzu za pomocą higienicznego i wygodnego w użyciu uchwytu na mop.

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Kärcher Frames for durable textiles

Frames for durable textiles

Wysokiej jakości uchwyty do skuteczneg zbierania kurzu.

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