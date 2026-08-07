Narzędzia do czyszczenia

Dzięki idealnie dopasowanym przyborom do czyszczenia ręcznego zwiększa się wydajność i szybkość wykonywanych czynności.

Kärcher Sprzęt zabezpieczający

Sprzęt zabezpieczający

Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Znaki ostrzegacze zwiększają uważność i ostrzegają przed możliwymi niebezpieczeństwami i przeszkodami .

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Kärcher Kabury

Kabury

Dzięki tym wygodnym kaburom środki czyszczące i przybory do ręcznego czyszczenia są zawsze pod ręką.

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Kärcher Pady i uchwyty

Pady i uchwyty

Nasze trzymaki zapewniają wygodne i skuteczne czyszczenie, a duży wybór padów pozwala na optymalne dopasowanie do potrzeb klienta.

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Kärcher Gąbki

Gąbki

Nasza gama gąbek oferuje idealne rozwiązanie dla każdego wymagania. Najwyższa jakość produktu zapewnia niezawodne rezultaty czyszczenia.

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Kärcher Przybory do czyszczenia toalet

Przybory do czyszczenia toalet

Wysokiej jakości przybory do higienicznego czyszczenia toalet i urządzeń sanitarnych.

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Kärcher Kosze na śmieci

Kosze na śmieci

Wysokiej jakości kosze na śmieci w różnych rozmiarach i wzorach są odpowiednie do zbierania i usuwania wszelkich odpadów.

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Kärcher

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