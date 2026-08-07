Narzędzia do czyszczenia
Dzięki idealnie dopasowanym przyborom do czyszczenia ręcznego zwiększa się wydajność i szybkość wykonywanych czynności.
Sprzęt zabezpieczający
Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Znaki ostrzegacze zwiększają uważność i ostrzegają przed możliwymi niebezpieczeństwami i przeszkodami .
Kabury
Dzięki tym wygodnym kaburom środki czyszczące i przybory do ręcznego czyszczenia są zawsze pod ręką.
Pady i uchwyty
Nasze trzymaki zapewniają wygodne i skuteczne czyszczenie, a duży wybór padów pozwala na optymalne dopasowanie do potrzeb klienta.
Gąbki
Nasza gama gąbek oferuje idealne rozwiązanie dla każdego wymagania. Najwyższa jakość produktu zapewnia niezawodne rezultaty czyszczenia.
Przybory do czyszczenia toalet
Wysokiej jakości przybory do higienicznego czyszczenia toalet i urządzeń sanitarnych.
Kosze na śmieci
Wysokiej jakości kosze na śmieci w różnych rozmiarach i wzorach są odpowiednie do zbierania i usuwania wszelkich odpadów.
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