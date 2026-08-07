Zamiatanie

Zamiatanie naprawdę może być takie proste. Jest też znacznie łatwiejsze dzięki wysokiej jakości produktom wykonanym z wytrzymałych materiałów. Tak zamiatają prawdziwi profesjonaliści.

Kärcher Miotły i szufelki

Miotły i szufelki

Niezastąpiony pomocnik - klasyczny sposób na zbieranie większych zabrudzeń w każdym środowisku..

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Kärcher Miotły i uchwyty

Miotły i uchwyty

Ergonomiczne i wydajne usuwanie większych zabrudzeń i kurzu.

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Kärcher Chwytaki

Chwytaki

Usuwanie odpadów na zewnątrz i wewnątrz budynków: do łatwego i szybkiego zbierania śmieci bez potrzeby schylania się.

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Kärcher