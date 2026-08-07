Wózek do sprzątania FlexoMate

Podnieś jakosc swoich usług! Profesjonalny wózek czyszczący FlexoMate zapewnia większą szybkość i wydajność procesu czyszczenia. Modułowy wózek nadaje się do kompleksowych zadań czyszczenia, a także do różnych wymagań klientów. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i regulowanej wysokości uchwytu zmniejsza wysiłek fizyczny i odciąża ramiona i nadgarstki.