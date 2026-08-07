Wózek do sprzątania FlexoMate
Podnieś jakosc swoich usług! Profesjonalny wózek czyszczący FlexoMate zapewnia większą szybkość i wydajność procesu czyszczenia. Modułowy wózek nadaje się do kompleksowych zadań czyszczenia, a także do różnych wymagań klientów. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i regulowanej wysokości uchwytu zmniejsza wysiłek fizyczny i odciąża ramiona i nadgarstki.
Wózek do sprzątania FlexoMate Swift
Swift to podstawowa wersja Flexomate. Wózek szczególnie dobrze sprawdza się w małych przestrzeniach.
Wózek do sprzątania FlexoMate Expert
Wystarczająco dużo miejsca na najważniejsze środki czystości i nie tylko. FlexoMate Expert nadaje się obsługi nieruchomości z około 10 urządzeniami sanitarnymi i 10-15 biurami.
Wózek do sprzątania FlexoMate ExpertPro
Idealny do obsługi nieruchomości posiadających 15-20 urządzeń sanitarnych, 2-3 aneksy kuchenne i około 15-20 biur: FlexoMate ExpertPro można wyposażyć we wszystko, co jest potrzebne do wymagających zadań.