Wózek do sprzątania, wózek transportowy i mobilne systemy wiader
Zróżnicowane wyposażenie podstawowe, modułowa konstrukcja i wyjątkowa trwałość. To cechy charakteryzujące nasze wózki FlexoMate. Dzięki temu mogą być dostosowane do wymagań i potrzeb Klienta.
Wózek do sprzątania FlexoMate
Ergonomiczny wózek czyszczący FlexoMate umożliwa szybki i efektywny proces sprzątania. Jego modułowa konstrukcja zaspokaja różnorodne wymagania klientów i redukuje obciążenie fizyczne.
Wózek do sprzątania Classic
Nasze solidne wózki czyszczące są kompaktowe, elastyczne i można je rozbudowywać. Dzięki temu mogą być dostosowane do wymagań Klienta w zakresie czyszczenia obiektów.
Wózek hotelowy
Wózki hotelowe Kärcher spełniają specyficzne wymagania sektora hotelarskiego dzięki doskonałemu połączeniu estetyki i funkcjonalności. Zapewniają wystarczającą ilość miejsca na ręczniki, rolki toaletowe, worki na śmieci itp. Zwrotne kółka sprawiają, że wózek jest mobilny i umożliwia łatwe przemieszczanie z pomieszczenia do pomieszczenia.
Wózek z jednym i dwoma wiadrami
Szeroka gama wózków jedno- i dwuwiaderkowych oferuje idealne rozwiązanie do każdego zastosowania. Prosta i praktyczna obsługa gwarantuje wydajność czyszczenia na najwyższym poziomie.
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