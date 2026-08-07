Wózek do sprzątania, wózek transportowy i mobilne systemy wiader

Zróżnicowane wyposażenie podstawowe, modułowa konstrukcja i wyjątkowa trwałość. To cechy charakteryzujące nasze wózki FlexoMate. Dzięki temu mogą być dostosowane do wymagań i potrzeb Klienta.

Kärcher Wózek do sprzątania FlexoMate

Wózek do sprzątania FlexoMate

Ergonomiczny wózek czyszczący FlexoMate umożliwa szybki i efektywny proces sprzątania. Jego modułowa konstrukcja zaspokaja różnorodne wymagania klientów i redukuje obciążenie fizyczne.

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Kärcher Wózek do sprzątania Classic

Wózek do sprzątania Classic

Nasze solidne wózki czyszczące są kompaktowe, elastyczne i można je rozbudowywać. Dzięki temu mogą być dostosowane do wymagań Klienta w zakresie czyszczenia obiektów.

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Kärcher Wózek hotelowy

Wózek hotelowy

Wózki hotelowe Kärcher spełniają specyficzne wymagania sektora hotelarskiego dzięki doskonałemu połączeniu estetyki i funkcjonalności. Zapewniają wystarczającą ilość miejsca na ręczniki, rolki toaletowe, worki na śmieci itp. Zwrotne kółka sprawiają, że wózek jest mobilny i umożliwia łatwe przemieszczanie z pomieszczenia do pomieszczenia.

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Kärcher Wózek z jednym i dwoma wiadrami

Wózek z jednym i dwoma wiadrami

Szeroka gama wózków jedno- i dwuwiaderkowych oferuje idealne rozwiązanie do każdego zastosowania. Prosta i praktyczna obsługa gwarantuje wydajność czyszczenia na najwyższym poziomie.

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Kärcher

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