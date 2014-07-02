Pompa do zasysania wody z beczek BP 1 Barrel
Pompa przeznaczona do zasysania wody z beczek i tłoczenia jej poprzez wąż do akcesoriów służących nawadnianiu. To wygodna alternatywa wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą konewki.
Pompa umożliwia wygodne wykorzystanie wody z beczek. Używając deszczówki do podlewania roślin oszczędzasz drogą wodę wodociągową. Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki dzięki specjalnej klamrze mocującej. Przełącznik na klamrze mocującej umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb. Zapobiega to konieczności pracy ciągłej obniżając zużycie energii. Filtr chroni wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe np. liście czy kamyki.
Cechy i zalety
Elastyczna klamra mocującaPompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki.
Przełącznik on/off zintegrowany z pływakiemUmożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb.
Filtr wstępnyStalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Wąż, regulowana długość
- Możliwość dopasowania do beczek o różnej wysokości.
Włącznik pływakowy
- Reguluje pracę pompy w zależności od wysokości lustra wody w beczce.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|400
|Maks. wydajność (l/h)
|< 3800
|Wysokość tłoczenia (m)
|11
|Ciśnienie (bar)
|maks. 1,1
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|135 x 170 x 520
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość zamocowania
- Regulowana długość węża
- Filtr wstępny
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Zawór kontrolny
- Proste definiowanie poziomu wyłączenia: tak
- Włącznik pływakowy
Wideo
Zastosowania
- Do podlewania ogrodu z wykorzystaniem wody deszczowej
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.