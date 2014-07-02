Pompa umożliwia wygodne wykorzystanie wody z beczek. Używając deszczówki do podlewania roślin oszczędzasz drogą wodę wodociągową. Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki dzięki specjalnej klamrze mocującej. Przełącznik na klamrze mocującej umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb. Zapobiega to konieczności pracy ciągłej obniżając zużycie energii. Filtr chroni wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe np. liście czy kamyki.