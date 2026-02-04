Pompa do zasysania wody z beczek BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zasilana akumulatorowo pompa do beczek BP 2.000-18 Barrel umożliwia wykorzystywanie cennej wody deszczowej z beczki również w ogrodach, które nie posiadają dostępu do zasilania. To pozwala zaoszczędzić nie tylko wodę pitną, ale także pieniądze.
Zrównoważona i niedroga: Pompa do beczek BP 2.000-18 Barrel to znakomite rozwiązanie do ogrodów bez dostępu do zasilania i doskonała alternatywa dla konewki. Kosztowna woda pitna jest oszczędzana dzięki darmowej, bogatej w składniki odżywcze wodzie deszczowej z beczki. Mocowanie do beczki zapewnia nie tylko doskonałe dopasowanie do różnych rodzajów beczek, ale także obsługę bezpieczną dla kręgosłupa, dzięki włącznikowi/wyłącznikowi, a także możliwości montażu akumulatora. Dzięki przezroczystej osłonie akumulatora, użytkownik ma idealny podgląd stanu naładowania akumulatora. Podczas podlewania wodą z beczki wąż nie będzie się zaginał, dzięki prowadnicy węża gwarantującej stały przepływ wody. W zależności od wymagań dla określonych zastosowań prowadnica węża może być ustawiona w 3 pozycjach: zamocowana na klik z lewej lub prawej strony akumulatora, bądź też luźno na wolnej powierzchni na krawędzi beczki. Dzięki niewielkim wymiarom lekka pompa może również być użytkowana w wąskich otworach beczek np. zbiorników IBC. Zintegrowany filtr wstępny zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami.
Cechy i zalety
Zmienna pozycja wylotu węża, dostępne są 3 pozycjeIdealne dopasowanie do każdego zastosowania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 VTechnologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD: Pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii. Trwałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Wymienną baterię można stosować we wszystkich urządzeniach platformy Kärcher Battery Power 18 V.
Elastyczna klamra mocującaPompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki.
Lekka
- Pompa pasuje do wąskich otworów (np.: zbiornika IBC).
Wąż, regulowana długość
- Możliwość dopasowania do beczek o różnej wysokości.
Uchwyt akumulatora na beczce
- Stabilne mocowanie akumulatora.
Zintegrowany włącznik w mocowaniu akumulatora
- Przyjazny dla kręgosłupa, ergonomiczny sposób użytkowania, bez konieczności schylania się.
Prowadzenie węża
- Zapobiega zaginaniu się węża, dzięki czemu zapewnia stały przepływ wody.
Filtr wstępny
- Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Przezroczysta pokrywa
- Idealny pogląd stanu naładowania akumulatora na wyświetlaczu LCD z technologią Real-Time.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|80
|Maks. wydajność (l/h)
|< 2000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 20
|Ciśnienie (bar)
|maks. 2
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 1,8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|173 x 135 x 316
Zakres dostawy
- Uchwyt akumulatora na beczce
- Regulowana długość węża
- Prowadzenie węża
Wyposażenie
- Możliwość zamocowania
- Filtr wstępny
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Wyłącznik nadprądowy
Wideo
Zastosowania
- Do podlewania ogrodu z wykorzystaniem wody deszczowej
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.