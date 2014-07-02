Zestaw przyłączeniowy Basic
Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.
Zestaw przyłączeniowy Basic do połączenia węża 1/2" (13 mm) z pompami ogrodowymi lub wysokociśnieniowymi pompami do użytku domowego, z praktycznym szybkozłączem. Zestaw przeznaczony do wszystkich wymienionych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).
Cechy i zalety
Zawiera adapter kranowy
- Do szybkiego podłączania złączki do pompy
Praktyczny system Click-on
- Ułatwia podłączanie węży do pompy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.