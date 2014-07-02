Zestaw przyłączeniowy Basic

Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.

Zestaw przyłączeniowy Basic do połączenia węża 1/2" (13 mm) z pompami ogrodowymi lub wysokociśnieniowymi pompami do użytku domowego, z praktycznym szybkozłączem. Zestaw przeznaczony do wszystkich wymienionych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).

Cechy i zalety
Zawiera adapter kranowy
  • Do szybkiego podłączania złączki do pompy
Praktyczny system Click-on
  • Ułatwia podłączanie węży do pompy
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 79 x 42 x 42
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.