Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus

Zestaw ogrodowy BP 5.000 Garden Set Plus jest gotowy do natychmiastowego użycia dzięki wężowi ssącemu i wężowi ogrodowemu. Trwała i wydajna pompa ogrodowa jest idealna do podlewania z beczek/cystern.

Gotowa do natychmiastowego użycia: Zestaw pompy ogrodowej BP 5.000 Garden Set Plus z 3,5 m odpornym na podciśnienie wężem spiralnym z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłącza G1", średnica 3/4") oraz zestawem węża ogrodowego zawierającym wąż Kärcher PrimoFlex o długości 20 m (średnica 1/2") doskonale nadaje się do podlewania ogrodu ze zbiorników wodnych lub cystern. Zestaw węża ogrodowego zawiera również dyszę, złącza i adapter do kranu. Wytrzymała pompa jest łatwa w transporcie dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher nie wymagają konserwacji, można je instalować bez użycia narzędzi, a dzięki dużemu przełącznikowi nożnemu można je wygodnie włączać i wyłączać, chroniąc w ten sposób plecy. Wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność. Kärcher oferuje również przedłużoną pięcioletnią gwarancję. Za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego pompę BP 5.000 Garden można ulepszyć o automatyczną funkcją Start/Stop – dla jeszcze większego komfortu w ogrodzie lub do zaopatrzenia w wodę użytkową w gospodarstwie domowym.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus: Gotowy do użycia
Gotowy do użycia
W zestawie wąż spiralny i ogrodowy
Optymalne zasysanie
  • Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 650
Maks. wydajność (l/h) < 5000
Wysokość tłoczenia (m) maks. 40
Ciśnienie (bar) maks. 4
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 7
Waga z opakowaniem (kg) 11,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 372 x 186 x 231

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
  • Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
  • z zestawem weży ssawnych
  • z zestawem do nawadniania

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus

Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.