Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus
Zestaw ogrodowy BP 5.000 Garden Set Plus jest gotowy do natychmiastowego użycia dzięki wężowi ssącemu i wężowi ogrodowemu. Trwała i wydajna pompa ogrodowa jest idealna do podlewania z beczek/cystern.
Gotowa do natychmiastowego użycia: Zestaw pompy ogrodowej BP 5.000 Garden Set Plus z 3,5 m odpornym na podciśnienie wężem spiralnym z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłącza G1", średnica 3/4") oraz zestawem węża ogrodowego zawierającym wąż Kärcher PrimoFlex o długości 20 m (średnica 1/2") doskonale nadaje się do podlewania ogrodu ze zbiorników wodnych lub cystern. Zestaw węża ogrodowego zawiera również dyszę, złącza i adapter do kranu. Wytrzymała pompa jest łatwa w transporcie dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher nie wymagają konserwacji, można je instalować bez użycia narzędzi, a dzięki dużemu przełącznikowi nożnemu można je wygodnie włączać i wyłączać, chroniąc w ten sposób plecy. Wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność. Kärcher oferuje również przedłużoną pięcioletnią gwarancję. Za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego pompę BP 5.000 Garden można ulepszyć o automatyczną funkcją Start/Stop – dla jeszcze większego komfortu w ogrodzie lub do zaopatrzenia w wodę użytkową w gospodarstwie domowym.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Gotowy do użyciaW zestawie wąż spiralny i ogrodowy
Optymalne zasysanie
- Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|650
|Maks. wydajność (l/h)
|< 5000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 40
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|372 x 186 x 231
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
- z zestawem weży ssawnych
- z zestawem do nawadniania
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.