Gotowa do natychmiastowego użycia: Zestaw pompy ogrodowej BP 5.000 Garden Set Plus z 3,5 m odpornym na podciśnienie wężem spiralnym z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłącza G1", średnica 3/4") oraz zestawem węża ogrodowego zawierającym wąż Kärcher PrimoFlex o długości 20 m (średnica 1/2") doskonale nadaje się do podlewania ogrodu ze zbiorników wodnych lub cystern. Zestaw węża ogrodowego zawiera również dyszę, złącza i adapter do kranu. Wytrzymała pompa jest łatwa w transporcie dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher nie wymagają konserwacji, można je instalować bez użycia narzędzi, a dzięki dużemu przełącznikowi nożnemu można je wygodnie włączać i wyłączać, chroniąc w ten sposób plecy. Wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność. Kärcher oferuje również przedłużoną pięcioletnią gwarancję. Za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego pompę BP 5.000 Garden można ulepszyć o automatyczną funkcją Start/Stop – dla jeszcze większego komfortu w ogrodzie lub do zaopatrzenia w wodę użytkową w gospodarstwie domowym.