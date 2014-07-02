Niezależnie od tego, czy chodzi o ciągłe podlewanie ogrodu pod ciśnieniem, zasilanie pralki czy toalety: Trwała i niewymagająca konserwacji pompa BP 5 Home & Garden doskonale nadaje się do wykorzystania alternatywnych źródeł wody w celu dostarczania wody odzyskanej. Pompa BP 5 włącza się samodzielnie dzięki automatycznej funkcji start/stop, a następnie ponownie wyłącza. W sytuacji awaryjnej funkcja ochrony przed pracą na sucho wyłącza pompę, przy czym świeci się wskaźnik błędu. Czterostopniowy układ jezdny imponuje wysoką wydajnością, sprawnością i cichą pracą. Pompa BP 5 Home & Garden wymaga mniejszej mocy silnika niż konwencjonalne pompy strumieniowe o tym samym natężeniu przepływu, co przekłada się na oszczędność energii na poziomie ok. 30%. Urządzenie wyróżnia się nie tylko wygodnymi funkcjami, takimi jak zintegrowany przełącznik nożny, dwa gniazda do jednoczesnej obsługi dwóch podłączonych urządzeń i gumowe nóżki pochłaniające hałas, ale także funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak standardowy filtr wstępny i zintegrowany zawór zwrotny zapewniający niezawodne działanie. Kärcher oferuje przedłużoną gwarancję na pięć lat. Zawór zwrotny zapewnia niezawodną pracę. Kärcher oferuje również 5-letnią przedłużoną gwarancję.