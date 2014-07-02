Pompa Home & Garden BP 5 Home & Garden

Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ciągłe podlewanie ogrodu pod ciśnieniem, zasilanie pralki czy toalety: Trwała i niewymagająca konserwacji pompa BP 5 Home & Garden doskonale nadaje się do wykorzystania alternatywnych źródeł wody w celu dostarczania wody odzyskanej. Pompa BP 5 włącza się samodzielnie dzięki automatycznej funkcji start/stop, a następnie ponownie wyłącza. W sytuacji awaryjnej funkcja ochrony przed pracą na sucho wyłącza pompę, przy czym świeci się wskaźnik błędu. Czterostopniowy układ jezdny imponuje wysoką wydajnością, sprawnością i cichą pracą. Pompa BP 5 Home & Garden wymaga mniejszej mocy silnika niż konwencjonalne pompy strumieniowe o tym samym natężeniu przepływu, co przekłada się na oszczędność energii na poziomie ok. 30%. Urządzenie wyróżnia się nie tylko wygodnymi funkcjami, takimi jak zintegrowany przełącznik nożny, dwa gniazda do jednoczesnej obsługi dwóch podłączonych urządzeń i gumowe nóżki pochłaniające hałas, ale także funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak standardowy filtr wstępny i zintegrowany zawór zwrotny zapewniający niezawodne działanie. Kärcher oferuje przedłużoną gwarancję na pięć lat. Zawór zwrotny zapewnia niezawodną pracę. Kärcher oferuje również 5-letnią przedłużoną gwarancję.

Cechy i zalety
Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.
  • Pewne źródło wody w domu i stałe ciśnienie podczas nawadniania ogrodu.
Bezpieczna i wytrzymała
  • W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Wielostopniowa pompa
  • Bardzo wydajna i cicha.
Automatyczne włączanie / wyłączanie
  • Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.
Optymalne zasysanie
  • Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Wskaźnik błędów na urządzeniu
  • W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki - po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.
Dwa wyjścia wody
  • Dwuwyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść równocześnie.
Adapter T
  • Elastyczna w instalacji
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Łatwe włączanie / wyłączanie
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Maks. wydajność (l/h) < 6000
Wysokość tłoczenia (m) 48
Ciśnienie (bar) maks. 4,8
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,85
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 12,7
Waga z opakowaniem (kg) 15,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 540 x 373

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Automatyczna funkcja start/stop
  • Filtr wstępny i zawór zwrotny
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Duży wlew
  • Ergonomiczny uchwyt
  • Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
  • Wskaźnik błędów na urządzeniu
  • Dwa wyjścia wody
  • Obracane gumowe stopki
Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.