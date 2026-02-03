Pompa hydroforowa BP 4.900 Home
Mocna pompa domowa BP 4.900 Home ze zintegrowanym, wyrównującym ciśnienie zbiornikiem, automatycznie pompuje po całym domu odzyskaną wodę pochodzącą z alternatywnych źródeł.
Pompa domowa BP 4 900 umożliwia niezawodne i w pełni automatyczne pompowanie wody na potrzeby domowego użytku. Zapewnia odpowiednie ciśnienie wszędzie, gdzie jest ono niezbędne np.: w przypadku wody trafiającej do pralki albo łazienki. Sprawdzona jakość BP 4,900 Home Kärcher umożliwia wykorzystywanie wody pochodzącej z alternatywnych źródeł takich jak: studnie lub zbiorniki. Wyjątkowo praktyczne urządzenie: W razie potrzeby pompa domowa automatycznie się włącza i wyłącza. Pompa posiada kompleksowe wyposażanie: zawór zwrotny, zintegrowany wskaźnik ciśnienia, 24-litrowy zbiornik wyrównujący ciśnienie i zabezpieczenie termalne. W awaryjnych sytuacjach dodatkową ochronę zapewnia zabezpieczenie termalne: Pompa automatycznie się wyłącza, co zapobiega pracy na sucho. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej sprawiają, że pompa jest wyjątkowo trwała. Nóżki, które można przymocować do podłoża za pomocą śrub, umożliwiają ustawienie urządzenia w stabilnej pozycji.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Zabezpieczenie termalneZabezpiecza pompę przed przegrzaniem.
Flansza wykonana ze stali nierdzewnejWytrzymałe materiały
Wbudowany wskaźnik ciśnienia
- Doskonała kontrola i obsługa
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Przykręcana nóżka
- Idealne rozwiązanie do zainstalowania na stałe.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1150
|Maks. wydajność (l/h)
|< 4900
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 50
|Ciśnienie (bar)
|maks. 5
|Ciśnienie robocze (bar)
|1,5 - 3,5
|Wysokość ssania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|18
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|506 x 269 x 540
Zakres dostawy
- Gwint przyłączeniowy G1
Wyposażenie
- Wbudowany zbiornik wyrównawczy: 24 l
- Wbudowany wskaźnik ciśnienia
- Wodoodporny włącznik
- Zabezpieczenie termalne
- Puszka silnika i wałek wykonane ze stali nierdzewnej
- Zawiera zawór zwrotny
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
Zastosowania
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.