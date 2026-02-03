Ten praktyczny zestaw startowy zawiera wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu z beczek lub cystern. Najważniejszym urządzeniem jest oczywiście kompaktowa i trwała pompa ogrodowa BP 4.500, która imponuje wysoką mocą ssania i optymalną wydajnością ciśnieniową. Podobnie jak wszystkie pompy ogrodowe Kärcher, nie wymaga konserwacji, można ją zainstalować bez użycia narzędzi, a dzięki dużemu przełącznikowi nożnemu można ją wygodnie włączać i wyłączać bez nadwyrężania pleców. Ponadto pompę do podlewania można rozbudować o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania (za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego) – co zapewnia jeszcze większą wygodę w ogrodzie lub podczas zasilania wodą użytkową gospodarstwa domowego. Zestaw pompy ogrodowej uzupełnia 3,5-metrowy odporny na podciśnienie wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1, średnica 3/4"), 20-metrowy wąż Kärcher PrimoFlex® (średnica 1/2") oraz dysza, złączki i adapter do kranu. Dzięki wysokiej jakości materiałom zestaw ten zapewni bezproblemowe użytkowanie przez wyjątkowo długi czas. Ponadto Kärcher oferuje opcjonalne przedłużenie gwarancji do 5 lat, a także dyszę, złącza i adapter do kranu. Dzięki wysokiej jakości materiałom zestaw ten zapewni bezproblemowe użytkowanie przez wyjątkowo długi czas. Kärcher oferuje także opcjonalne przedłużenie gwarancji do 5 lat.