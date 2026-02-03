Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus
Gotowy do pracy: kompletny zestaw dla początkujących – „BP 4.500 Garden Set Plus” z pompą ogrodową, wężem ssącym i wężem ogrodowym. Idealny do podlewania ogrodu przy użyciu alternatywnych źródeł wody.
Ten praktyczny zestaw startowy zawiera wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu z beczek lub cystern. Najważniejszym urządzeniem jest oczywiście kompaktowa i trwała pompa ogrodowa BP 4.500, która imponuje wysoką mocą ssania i optymalną wydajnością ciśnieniową. Podobnie jak wszystkie pompy ogrodowe Kärcher, nie wymaga konserwacji, można ją zainstalować bez użycia narzędzi, a dzięki dużemu przełącznikowi nożnemu można ją wygodnie włączać i wyłączać bez nadwyrężania pleców. Ponadto pompę do podlewania można rozbudować o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania (za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego) – co zapewnia jeszcze większą wygodę w ogrodzie lub podczas zasilania wodą użytkową gospodarstwa domowego. Zestaw pompy ogrodowej uzupełnia 3,5-metrowy odporny na podciśnienie wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1, średnica 3/4"), 20-metrowy wąż Kärcher PrimoFlex® (średnica 1/2") oraz dysza, złączki i adapter do kranu. Dzięki wysokiej jakości materiałom zestaw ten zapewni bezproblemowe użytkowanie przez wyjątkowo długi czas. Ponadto Kärcher oferuje opcjonalne przedłużenie gwarancji do 5 lat, a także dyszę, złącza i adapter do kranu. Dzięki wysokiej jakości materiałom zestaw ten zapewni bezproblemowe użytkowanie przez wyjątkowo długi czas. Kärcher oferuje także opcjonalne przedłużenie gwarancji do 5 lat.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Gotowy do użyciaZawiera kompletny, gotowy do podłączenia oraz użycia wąż spiralny i ogrodowy.
Optymalne zasysanie
- Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów na przykład ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|550
|Maks. wydajność (l/h)
|< 4500
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 36
|Ciśnienie (bar)
|maks. 3,6
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|372 x 186 x 231
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- z zestawem weży ssawnych
- z zestawem do nawadniania
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
