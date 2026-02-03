Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus

Gotowy do pracy: kompletny zestaw dla początkujących – „BP 4.500 Garden Set Plus” z pompą ogrodową, wężem ssącym i wężem ogrodowym. Idealny do podlewania ogrodu przy użyciu alternatywnych źródeł wody.

Ten praktyczny zestaw startowy zawiera wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu z beczek lub cystern. Najważniejszym urządzeniem jest oczywiście kompaktowa i trwała pompa ogrodowa BP 4.500, która imponuje wysoką mocą ssania i optymalną wydajnością ciśnieniową. Podobnie jak wszystkie pompy ogrodowe Kärcher, nie wymaga konserwacji, można ją zainstalować bez użycia narzędzi, a dzięki dużemu przełącznikowi nożnemu można ją wygodnie włączać i wyłączać bez nadwyrężania pleców. Ponadto pompę do podlewania można rozbudować o funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania (za pomocą elektronicznego wyłącznika ciśnieniowego) – co zapewnia jeszcze większą wygodę w ogrodzie lub podczas zasilania wodą użytkową gospodarstwa domowego. Zestaw pompy ogrodowej uzupełnia 3,5-metrowy odporny na podciśnienie wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1, średnica 3/4"), 20-metrowy wąż Kärcher PrimoFlex® (średnica 1/2") oraz dysza, złączki i adapter do kranu. Dzięki wysokiej jakości materiałom zestaw ten zapewni bezproblemowe użytkowanie przez wyjątkowo długi czas. Ponadto Kärcher oferuje opcjonalne przedłużenie gwarancji do 5 lat, a także dyszę, złącza i adapter do kranu. Dzięki wysokiej jakości materiałom zestaw ten zapewni bezproblemowe użytkowanie przez wyjątkowo długi czas. Kärcher oferuje także opcjonalne przedłużenie gwarancji do 5 lat.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus: Gotowy do użycia
Gotowy do użycia
Zawiera kompletny, gotowy do podłączenia oraz użycia wąż spiralny i ogrodowy.
Optymalne zasysanie
  • Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów na przykład ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 4500
Wysokość tłoczenia (m) maks. 36
Ciśnienie (bar) maks. 3,6
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,6
Waga z opakowaniem (kg) 11,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 372 x 186 x 231

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
  • z zestawem weży ssawnych
  • z zestawem do nawadniania

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria
Części zamienne

